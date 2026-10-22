미국 의회도서관 위키미디어 공용

"우리 막사 문가에서 굶주린 탄식 소리 들리네. 딱딱한 건빵을 씹다 이가 부러지는 비명이라네. 슬픔의 노래가 우리 텐트 주위를 맴도나니. 오, 건빵이여! 제발 다시는 오지 마라!"

* 미국 남북전쟁 당시의 음악을 재현하는 2nd South Carolina String Band가 연주한 < Hard Crackers Come Again No More >. 스티븐 포스터의 < Hard Times Come Again No More >를 개사한 노래로, 딱딱한 군용 건빵에 시달리던 병사들의 불평을 담았다.

"모닥불 가에 둘러앉아 땅콩을 까먹네. 아침에도 땅콩, 점심에도 땅콩, 저녁에도 땅콩뿐. 저 언덕 너머에서 대포를 쏴대도 총을 쏠 힘도 없는 우리는 멍하니 땅콩만 까먹네."

* 미국 컨트리 가수 테네시 어니 포드(Tennessee Ernie Ford)가 부른 < Goober Peas >(구버 피스). 미국 남북전쟁 당시 남군 병사들이 불렀던 노래로, 식량이 부족한 전쟁터에서 삶은 땅콩으로 허기를 달래던 병사들의 모습을 익살스럽게 그렸다. '구버 피스'는 미국 남부에서 땅콩을 가리키던 말로, 경쾌한 멜로디 속에 전쟁터의 고단한 일상이 담겨 있다.

* 미국 포크 가수 피트 시거(Pete Seeger)가 부른 <지, 벗 아이 원트 투 고 홈 Gee, But I Want to Go Home>. 제2차 세계대전 당시 미군 병사들 사이에서 유행한 노래로, 맛없는 음식과 고된 군대 생활을 익살스럽게 풍자한다. 경쾌한 멜로디와 유머러스한 가사에는 하루빨리 군대를 떠나 고향으로 돌아가고 싶은 병사들의 마음이 담겨 있다.

"수프, 수프, 수프! 콩 한 쪽도 안 들어간 맹물 수프!

돼지고기, 돼지고기! 비계 한 점 없는 질긴 가죽!

커피, 커피, 커피! 더러운 도랑물보다 못한 흙탕물!"

▲제2차 세계대전 당시 미군이 사용한 휴대용 전투식량 K-레이션(K-ration)의 아침 식사 세트. 햄과 달걀 통조림을 비롯해 비스킷, 에너지바, 커피, 껌, 담배 등이 들어 있다. 가볍고 휴대하기 편하도록 만들어져 전선의 병사들에게 지급됐다. 미 육군 위키미디어 공용

호멜사가 생산한 가공육 통조림 '스팸(SPAM)'도 연합군의 주요 보급품이었다. 오래 보관할 수 있고 운반하기 편했지만, 같은 음식을 계속 먹어야만 했던 병사들에게는 고역이었다.



스팸은 미군뿐 아니라 영국과 소련 등 여러 연합국의 식량 공급에도 활용됐다. 전쟁이 끝난 뒤에는 여러 나라의 식문화에 큰 영향을 미쳤다.



유럽 주둔 연합군총사령관이었던 드와이트 아이젠하워 장군은 종전 후 호멜사 사장에게 "전쟁 중 우리 군대에 스팸을 보급해 준 공로는 이루 말할 수 없이 크지만, 병사들이 스팸에 쏟아냈던 그 수많은 불평에 대해서는 양해를 구해야 할 것 같다"고 농담 섞인 감사 편지를 보냈다.



한국전쟁, 해병대원이 꼽은 '죽음의 세 가지'



1950년 6월 한국전쟁이 발발하자 미군은 다시 전쟁터로 향했다. 제2차 세계대전에서 사용했던 통조림 중심의 전투식량도 한반도로 건너왔다.



특히 1950년 겨울의 혹한은 야전에서의 식사를 더욱 어렵게 만들었다. 장진호 전투 당시 미 해병대원들은 영하 30도를 밑도는 추위 속에서 싸웠다. 물과 음식이 얼어붙고, 전투 중 따뜻한 식사를 준비하기도 어려웠다.



▲1950년 11월, 북한 장진호 인근 하갈우리에서 추수감사절 특별식을 먹는 미국 제1해병사단 제5연대 해병들. 중국군의 대규모 공세로 장진호 전투가 본격화한 11월 27일 이전에 촬영된 사진이다. 이후 혹한과 치열한 전투, 보급의 어려움 속에서 해병대원들이 먹어야 했던 야전 식사는 사진 속 음식보다 훨씬 열악했다. 미국 국립문서기록관리청(NARA) NARA 위키미디어 공용

이런 열악한 야전 식사를 익살스럽게 보여주는 작품이 있다. 미 해병대원 제리 숍(Jerry Shup)이 쓴 시 < Shup's Song >(숍의 노래)이다. 캘리포니아 출신 해병대원이었던 숍은 한국전쟁에 참전했다가 1951년 9월, 21살 나이로 전사했다.



숍이 남긴 시가 세상에 알려진 것은 지난 2010년이었다. 그해 6월 25일, 한국전쟁 발발 60주년을 맞아 미국 <허프포스트>에 그의 시를 소개하는 기사가 실렸다.



<숍의 노래>는 해병대원의 군 생활을 익살스럽게 묘사하는 것으로 시작한다. 육군의 카키색 군복과 해군의 푸른 군복도 좋지만, 자신이 소개하려는 전사(戰士)는 특별한 군복을 입고 있다는 것이다. 적들이 '데블 도그(Devil Dog)'라고 부르는 미 해병대원이다.



시 속의 해병대원은 샌디에이고에서 신병훈련을 받고 캠프 펜들턴에서 전투기술을 익힌다. 해군 함정을 타고 태평양을 건너면서 배 멀미에 시달리고, 일본에 들러 술을 마시기도 한다.



마침내 한국전쟁에 투입된 그는 수많은 산과 고지를 오르내린다. 포탄이 날아드는 전선에서 말라리아 예방약을 먹고, 혹독한 겨울을 견뎌낸 뒤에는 무더위와 장맛비에 시달린다. 그렇게 수많은 전투를 치른 해병대원이 가장 용감하게 해낸 일은 무엇이었을까. 숍은 뜻밖에도 적과 싸우거나 고지를 점령한 일이 아니라고 말한다.



그가 해낸 가장 용감한 일은 '죽음의 세 가지(the deadly three)'를 삼킨 것이었다. 그 세 가지는 콘비프 해시(Corned beef hash), 미트 앤드 빈스(Meat and beans), 그리고 누들스(Noodles)였다.



콘비프 해시는 소금에 절인 쇠고기를 감자 등과 섞은 음식이다. 미트 앤드 빈스는 고기와 콩을 함께 조리한 요리, 누들스는 국수를 이용한 음식이다. 모두 당시 미군 전투식량에서 볼 수 있었던 종류의 음식이었다.



▲한국전쟁 당시 미 해병대원 제리 숍이 남긴 시 〈 Shup's Song 〉에 등장하는 세 가지 전투식량을 재현한 이미지. 왼쪽부터 소금에 절인 쇠고기와 감자를 섞은 콘비프 해시, 고기와 콩을 조리한 미트 앤드 빈스, 국수 요리인 누들스다. 숍은 이 음식들을 먹어 치우는 일이 해병대원이 해낸 가장 용감한 일이라며 '죽음의 세 가지'라고 익살스럽게 표현했다. ※ AI로 제작한 재현 이미지. 실제 한국전쟁 당시 촬영된 사진이나 전투식량 실물은 아니다. 김도균

숍은 이 세 가지 음식이 수많은 해병대원을 괴롭혔다고 푸념했다. 미국 본토에서 먹던 제대로 된 식사 한 끼라면 무엇이든 내줄 수 있다는 식의 과장된 불평도 이어진다. 총탄과 포탄을 견뎌낸 해병대원에게 정작 가장 참기 어려운 것은 군대 음식이었다는 농담이다.



남북전쟁의 북군 병사들이 건빵을 저주했던 것처럼, 한국전쟁의 해병대원도 통조림을 원망했다. 90년 가까운 세월이 흘렀지만 전쟁터의 밥 타령은 크게 달라지지 않았던 것이다.



전쟁터의 밥 한 끼가 갖는 의미



다시 스파르타의 '검은 국물' 이야기로 돌아가 보자. 스파르타에서는 평소에 일부러 거칠고 맛없는 음식을 먹게 하고, 전쟁터에 나가면 오히려 더 좋은 음식을 주었다는 이야기가 있다. 전쟁에 나가야 비로소 맛있는 음식을 먹을 수 있으니, 전쟁이 반드시 두렵고 고통스러운 일만은 아니라고 여기게 했다는 것이다.



흥미로운 이야기지만, 이를 뒷받침하는 당대의 기록은 확인되지 않는다. 다만 스파르타가 어린 시절부터 검소한 식생활을 강조한 것은 사실이다. 그리스 역사가 크세노폰은 스파르타 소년들에게 일부러 배불리 먹이지 않았으며, 이는 굶주림을 견디고 어떤 음식이 주어지더라도 적응할 수 있도록 하기 위한 교육이었다고 기록했다.



전쟁터에서 더 좋은 음식을 먹었다는 이야기가 어디에서 비롯됐는지는 알 수 없다. 하지만 평소에 먹기 어려웠던 맛있는 음식이 전쟁터에 나서는 사람들에게 하나의 보상이 될 수 있다는 발상은 흥미롭다. 맛있는 음식 한 끼가 전쟁의 두려움마저 덜어줄 수 있다고 생각했던 셈이다.



물론 전쟁터에서 언제나 좋은 음식을 먹을 수 있었던 것은 아니다. 오히려 병사들은 배고픔을 견디거나 입에 맞지 않는 음식으로 끼니를 때워야 하는 경우가 훨씬 더 많았다. 그들은 그런 처지를 한탄하면서도 노래로 만들어 서로를 웃겼다.



스파르타의 검은 국물에서 시작해 남북전쟁의 건빵과 땅콩, 한국전쟁의 통조림에 이르기까지 시대와 장소에 따라 병사들이 먹었던 음식은 달랐다. 하지만 맛있는 음식을 먹고 싶다는 바람만큼은 크게 다르지 않았을 것이다. 어쩌면 전쟁터의 병사들이 가장 그리워했던 것은 화려한 만찬이 아니라, 집에서 먹는 따뜻한 밥 한 끼와 그 평범한 일상이었는지도 모른다. #전쟁과노래 #건빵은이제그만 #남북전쟁 #한국전쟁 #검은국물 프리미엄 War & Song 이전글 '임을 위한 행진곡' 함께 부른 미얀마인의 호소 "잊지 말아 주세요" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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