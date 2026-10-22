▲
미국 남북전쟁 당시 야영지에서 식사하는 북군 병사들. 천막 앞에 간이 식탁을 차리고 음식을 나눠 먹는 모습에서 당시 병사들의 야전 생활을 엿볼 수 있다.미국 의회도서관 위키미디어 공용
병사들은 하드택을 '철판 크래커(Sheet-iron crackers)', '이빨 파괴자(Tooth dullers)'라고 불렀다. 이를 먹으려면 소총 개머리판이나 돌로 내리쳐 가루를 낸 뒤, 흙탕물 같은 커피에 몇 시간 동안 불려 죽처럼 넘기거나 베이컨 기름에 튀겨 딱딱함을 누그러뜨려야 했다. 보급 창고에 방치된 상자를 열면 밀 바구미와 구더기가 우글거리는 일도 다반사였다. 병사들은 벌레가 기어 다니는 꼴을 보지 않으려고 밤에 촛불을 끄고 어둠 속에서 건빵을 씹기도 했다.
결국 건빵은 노래의 주인공이 됐다. 북군 병사들이 부른 <하드 택 컴 어게인 노 모어 Hard Tack Come Again No More> 혹은 <하드 크래커스 컴 어게인 노 모어 Hard Crackers Come Again No More>, 우리말로 '건빵아, 다시는 돌아오지 마라'라는 노래였다.
"우리 막사 문가에서 굶주린 탄식 소리 들리네. 딱딱한 건빵을 씹다 이가 부러지는 비명이라네. 슬픔의 노래가 우리 텐트 주위를 맴도나니. 오, 건빵이여! 제발 다시는 오지 마라!"
노래는 막사 주변에서 들려오는 병사들의 탄식과 딱딱한 건빵을 씹느라 고생하는 모습을 익살스럽게 묘사한다. 후렴에서는 건빵이 제발 다시는 돌아오지 않기를 빈다.
원곡은 미국 작곡가 스티븐 포스터가 1854년 발표한 <하드 타임스 컴 어게인 노 모어 Hard Times Come Again No More>(힘든 시절이여 다시 오지 마라)였다. 어려운 시절이 다시 찾아오지 않기를 바라는 애잔한 노래였지만, 병사들은 가사를 바꿔 지긋지긋한 건빵을 원망했다.
* 미국 남북전쟁 당시의 음악을 재현하는 2nd South Carolina String Band가 연주한 < Hard Crackers Come Again No More >. 스티븐 포스터의 < Hard Times Come Again No More >를 개사한 노래로, 딱딱한 군용 건빵에 시달리던 병사들의 불평을 담았다.
이 노래와 관련해 재미있는 일화도 전해진다. 남북전쟁 당시 북군에서 포병으로 복무했던 존 D. 빌링스는 1887년 출간한 회고록 <하드택 앤드 커피 Hardtack and Coffee>(건빵과 커피)에서 1861년 아이오와 제1보병연대 병사들의 이야기를 소개했다.
당시 병사들이 건빵을 원망하는 노래를 부르자 지휘관 너새니얼 라이언 장군이 식단을 바꾸도록 했다는 것이다. 그런데 새로 나온 음식은 옥수수가루로 만든 죽이었다. 병사들은 이것마저 마음에 들지 않았다.
결국 노래 가사를 다시 고쳤다. 이번에는 건빵이 돌아오기를 바란다는 내용이었다. 건빵이 싫어서 노래를 불렀다가 결국 건빵을 다시 달라고 노래하게 된 것이다. 전쟁터에서 병사들이 먹을거리를 선택할 여지가 얼마나 적었는지를 보여주는 사연이다.
남군의 땅콩 타령
남북전쟁에서 음식에 관한 노래는 건빵 타령만이 아니었다. 남군 병사들이 불렀던 노래 <Goober Peas>(구버 피스)는 땅콩을 소재로 삼았다. '구버(Goober)'는 미국 남부에서 땅콩을 가리키는 말이었다. 노래에는 길가에 앉아 삶은 땅콩을 먹는 병사들이 등장한다.
"모닥불 가에 둘러앉아 땅콩을 까먹네. 아침에도 땅콩, 점심에도 땅콩, 저녁에도 땅콩뿐. 저 언덕 너머에서 대포를 쏴대도 총을 쏠 힘도 없는 우리는 멍하니 땅콩만 까먹네."
남북전쟁 이전 미국 남부에서 땅콩은 그다지 대접받지 못하는 작물이었다. 주로 흑인 노예들과 가난한 사람들이 먹는 음식으로 여겨졌으며, 가축 사료로도 사용됐다. 하지만 전쟁이 길어지면서 사정이 달라졌다.
북군의 해상봉쇄와 철도망 파괴, 농업 생산 차질이 겹치면서 남부연합은 심각한 식량난에 빠졌다. 값싸고 영양가 높은 땅콩은 병사들의 허기를 달래는 귀중한 식량이 됐다. 배고픔과 영양실조로 쓰러져 가던 남군 병사들은 한 때 천대받던 땅콩으로 끼니를 때워야 했다. 그들은 <구버 피스>의 능청스럽고 처량한 멜로디에 기대어 하루하루를 버텼다.
* 미국 컨트리 가수 테네시 어니 포드(Tennessee Ernie Ford)가 부른 < Goober Peas >(구버 피스). 미국 남북전쟁 당시 남군 병사들이 불렀던 노래로, 식량이 부족한 전쟁터에서 삶은 땅콩으로 허기를 달래던 병사들의 모습을 익살스럽게 그렸다. '구버 피스'는 미국 남부에서 땅콩을 가리키던 말로, 경쾌한 멜로디 속에 전쟁터의 고단한 일상이 담겨 있다.
"엄마, 나 집에 가고 싶어요"
20세기에 들어서면서 군대의 야전 급식 사정도 좀 나아졌다. 통조림 제조 기술이 발달했고, 대규모 군수 보급체계도 갖춰졌다. 하지만 병사들의 불만은 사라지지 않았다.
제1차 세계대전 당시 서부전선의 참호에서 영국군은 통조림 쇠고기인 '불리 비프(Bully beef)'와 딱딱한 비스킷을 자주 먹었다. 후방에서 조리한 음식이 전방에 도착할 때쯤이면 차갑게 식어버리기 일쑤였다. 진흙탕 참호에서 따뜻한 식사 한 끼는 귀한 대접을 받았다.
군대의 형편없는 식사를 풍자하는 노래도 이어졌다. 그중 미군 병사들 사이에서 널리 불린 것이 <지, 마, 아이 워너 고 홈 Gee, Ma, I Wanna Go Home>(엄마, 나 집에 가고 싶어요)이었다. 이 노래 가사에는 커피와 팬케이크, 수프와 닭고기 등이 등장한다.
군대에서 나오는 커피는 상처를 소독하는 데나 쓸 법하고, 팬케이크는 식탁에서 떨어지면 사람을 죽일 만큼 무겁다는 식이다. 음식에 대한 과장된 불평이 이어지다가 후렴에서는 결국 집으로 돌아가고 싶다고 외친다.
* 미국 포크 가수 피트 시거(Pete Seeger)가 부른 <지, 벗 아이 원트 투 고 홈 Gee, But I Want to Go Home>. 제2차 세계대전 당시 미군 병사들 사이에서 유행한 노래로, 맛없는 음식과 고된 군대 생활을 익살스럽게 풍자한다. 경쾌한 멜로디와 유머러스한 가사에는 하루빨리 군대를 떠나 고향으로 돌아가고 싶은 병사들의 마음이 담겨 있다.
이 노래는 부대와 시대에 따라 가사가 달라졌다. 병사들은 자신들이 겪은 일을 새로운 구절로 만들어 덧붙였다. 군대 음식뿐 아니라 군복과 숙소, 지휘관까지 풍자의 대상이 됐다.
식사 시간을 알리는 나팔 신호인 '메스 콜(Mess Call)'에도 병사들이 장난스러운 가사를 붙이는 전통이 있었다. 나팔 소리가 울리면 식당으로 달려가면서도 정작 배식 받을 음식에 대해서는 불평을 늘어놓는 식이었다.
"수프, 수프, 수프! 콩 한 쪽도 안 들어간 맹물 수프!
돼지고기, 돼지고기! 비계 한 점 없는 질긴 가죽!
커피, 커피, 커피! 더러운 도랑물보다 못한 흙탕물!"
병사들이 원했던 것은 특별한 진수성찬이 아니었다. 고향에서 먹던 음식, 가족과 함께 둘러앉았던 식탁이었다. 군대 밥이 싫다는 불평에는 집으로 돌아가고 싶다는 간절한 마음이 담겨 있었다.
통조림이 점령한 제2차 세계대전의 전장
제2차 세계대전은 군대의 식생활에도 커다란 변화를 가져왔다. 미국의 막대한 산업 생산력은 전 세계 전선에 식량을 공급했다.
이 시기 미군이 사용한 대표적인 개인 전투식량이 C-레이션(C-ration)과 K-레이션(K-ration)이었다. C-레이션은 쇠고기와 채소를 넣은 스튜, 고기와 콩 요리 등의 주식 통조림과 비스킷, 사탕, 커피, 설탕 등으로 구성됐다. 하루 세 끼 분량이 지급됐으며, 통조림은 데워 먹거나 그대로 먹을 수 있었다.
K-레이션은 공수부대같이 기동성이 중요한 병력을 위해 개발됐다. 아침·점심·저녁 식량을 각각 작은 상자에 담았으며, 비스킷과 가공육, 치즈, 초콜릿 등이 들어 있었다. 휴대하기 편했지만 열량이 부족하고 메뉴가 단조로워 장기간 먹기에는 적합하지 않았다.