김대성(AI활용)

▲AI 활용 교무실 협의 모습 김대성(AI활용)

학교 현장에서 교사들이 AI를 활용하는 방식은 다양하다. 수업 주제에 맞는 활동과 토론 질문을 만들거나, 학생 수준에 따라 학습 문제를 다르게 구성한다. 어려운 개념을 초등학생이 이해할 수 있는 표현으로 바꾸고, 이야기와 삽화, 퀴즈를 만드는 데 활용하기도 한다.



다문화 학생이나 학부모와 소통하기 위한 번역, 가정통신문 작성, 회의 자료 요약처럼 교사의 행정 부담을 줄이는 데도 도움이 된다. 특수교육 대상 학생이나 기초학습에 어려움을 겪는 학생에게 필요한 자료를 학생의 수준에 맞게 바꿀 수도 있다. 한 명의 교사가 다양한 학생을 가르쳐야 하는 교실에서 AI는 맞춤형 교육을 지원하는 도구가 될 수 있다.



반면 사용을 조심스러워하는 교사들도 있다. 학생 개인정보가 유출될 수 있다는 걱정, AI가 틀린 정보를 내놓을 수 있다는 불신, 새로운 기술을 또 배워야 한다는 부담이 있다. 무엇을 어디까지 입력해도 되는지, AI가 만든 자료의 저작권은 어떻게 되는지, 학교 업무에 사용할 때 어떤 책임이 따르는지도 명확하지 않은 경우가 많다.



따라서 학교에서 AI를 활용하라고 권하는 것만으로는 부족하다. 개인정보 보호, 사실 확인, 저작권, 활용 범위에 대한 공통의 기준이 필요하다. AI를 능숙하게 사용하는 일부 교사의 사례를 전체 교사에게 그대로 요구해서도 안 된다. 누군가에게 AI는 시간을 절약하는 도구이지만, 누군가에게는 새로 익혀야 할 또 하나의 업무가 될 수 있기 때문이다.



학교 문제, 정답보다는



AI를 학교 업무에 사용하면서 내가 가장 조심하는 것은 개인정보다. 학생의 이름과 상담 내용, 가정환경, 학교폭력이나 생활지도와 관련된 구체적인 내용을 그대로 입력하지 않는다. 사례가 필요하면 이름과 학년, 날짜 등 개인을 알아볼 수 있는 정보를 지우거나 가상의 상황으로 바꾼다.



법령과 교육청 지침이 관련된 업무도 AI의 답만 믿지 않는다. AI는 개정 전 규정을 현재 기준인 것처럼 설명하거나, 존재하지 않는 근거를 그럴듯하게 제시할 때가 있다. 답변이 유창하다고 해서 내용까지 정확한 것은 아니다. 중요한 사안일수록 원문을 다시 확인하고 담당 부서에 문의한다.



무엇보다 학생의 생활지도와 갈등 조정은 AI가 내놓은 몇 가지 원칙만으로 결정할 수 없다. 학교의 문제에는 하나의 정답으로 설명하기 어려운 맥락이 많기 때문이다.



같은 행동이라도 학생의 나이와 발달 단계, 이전 관계, 행동의 반복성, 사건이 일어난 상황에 따라 의미가 달라진다. 겉으로 드러난 한마디 뒤에 가정의 어려움이 있을 수도 있고, 말하지 못한 상처가 숨어 있을 수도 있다.



AI는 여러 대응 방안을 표로 만들어줄 수 있다. 그러나 한 학생의 표정과 침묵을 읽을 수는 없다. 학부모의 떨리는 목소리를 듣고 설명의 순서를 바꾸거나, 지친 교사의 이야기를 충분히 기다려주는 일도 대신하지 못한다.



AI가 학교에서 가장 잘할 수 있는 일은 판단을 대신하는 것이 아니라, 사람이 더 깊이 판단할 수 있도록 자료를 정리하고 여러 가능성을 보여주는 일이라고 생각한다.



학생에게 AI 쓰지 말라고 할 수 있을까



▲책과 태블릿으로 배우는 초등 교실 김대성(AI활용)

교감이자 고등학생 자녀를 둔 부모로서 학생들의 AI 활용도 고민스럽다. AI를 이용하면 학생도 짧은 시간에 매끄러운 글과 화려한 발표 자료를 만들 수 있다. 그러나 결과물의 완성도와 학생의 실제 이해가 일치한다고 보기는 어렵다.



그렇다고 AI를 무조건 사용하지 못하게 하는 것도 현실적인 해법은 아니다. 학생들이 살아갈 사회에서는 AI를 이해하고 적절히 활용하는 능력이 중요한 기본 역량이 될 가능성이 크기 때문이다.



앞으로는 'AI를 사용했는가'만 확인하기보다 그 과정에서 학생이 무엇을 판단했는지 물어야 한다.



AI에게 무엇을 물었는가. AI가 제시한 답 가운데 무엇을 선택하고 무엇을 버렸는가. 사실을 어떻게 확인했는가. 자기 생각을 어디에 보탰는가. 완성한 내용을 자기 언어로 설명할 수 있는가.



평가 역시 결과물만 보는 방식에서 벗어나야 한다. 주제를 정하고, 자료를 찾고, 초안을 수정하고, 질문에 답하는 과정을 함께 살펴야 한다. 때로는 AI 없이 학생의 기초 역량을 확인하고, 때로는 AI를 활용하면서 질문과 검증, 수정 과정을 평가할 수 있어야 한다.



AI 시대의 핵심 역량은 프롬프트를 능숙하게 입력하는 기술에만 있지 않다. AI의 답을 의심하고, 사실을 확인하고, 자신의 관점으로 다시 구성하며, 그 결과에 책임지는 능력까지 포함해야 한다.



AI가 공문은 써도...



이 글을 준비하면서도 AI의 도움을 받았다. 앞서 연재된 기사들의 공통점과 차이를 분석하고, 내가 경험한 여러 사례를 어떤 흐름으로 배치할지 의견을 구했다. 그러나 무엇을 기사에 담고 무엇을 덜어낼지는 내가 결정했다. AI가 제안한 문장을 그대로 받아들이기보다 내 경험과 생각에 맞게 다시 쓰고 고쳤다.



AI를 활용해 글을 쓰는 일이 부끄러운 시대는 이미 지나가고 있다. 오히려 AI의 도움을 전혀 받지 않았다는 사실보다 어떻게 활용했고, 무엇을 직접 판단했으며, 어디까지 책임졌는지가 중요해질 것이다.



앞으로도 AI를 적극적으로 사용할 생각이다. 학교의 반복적인 업무를 줄이고, 학생과 교사를 위한 자료를 더 잘 만들며, 내 생각의 빈틈을 살피는 데 활용할 것이다. 다만 AI에게 생각의 시작을 도와달라고 할 수는 있어도 생각의 끝까지 맡기지는 않으려 한다.



AI는 공문을 쓸 수 있지만 결재는 하지 못한다. 결재는 문서 마지막에 이름을 올리는 단순한 절차가 아니다. 그 문장이 학생과 학부모, 교직원에게 미칠 결과를 검토하고 책임지겠다는 뜻이다.



학교에 필요한 사람은 AI보다 더 빨리 문장을 쓰는 교사가 아닐 것이다. AI에게 맡길 일과 끝까지 사람이 해야 할 일을 구분할 수 있는 교사, 편리한 답 앞에서도 한 번 더 질문하는 교사, 자신의 판단에 책임질 수 있는 교사일 것이다.



내일 아침에도 출근하면 컴퓨터와 함께 AI 창을 열 것이다. AI에게 문장을 부탁하고, 자료를 정리하게 하고, 내가 놓친 관점을 물을 것이다. 다만 문장을 부탁하더라도 학교의 판단까지 맡기지는 않을 생각이다. #AI활용 #학교 #업무경감 #교육혁신 프리미엄 AI시대 탐구백서 이전글 인터뷰를 이렇게 해도 될까? 은퇴 앞둔 내 심정 같네 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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AI 활용 글쓰기와 검토나는 초등학교 교감으로 일하고 있다. 학교의 하루는 수업만으로 운영되지 않는다. 교육청에서 온 공문을 읽고, 교직원에게 필요한 내용을 안내하고, 회의를 준비하고, 학부모에게 학교의 상황과 조치를 설명해야 한다. 학생의 생활지도나 안전과 관련된 일이 생기면 사실관계를 파악하고 적절한 대응 방안을 찾아야 한다.같은 내용이라도 대상에 따라 표현은 달라진다. 교직원에게는 핵심과 해야 할 일을 정확하게 전달해야 하고, 학부모에게는 상황을 충분히 설명하고 신뢰를 얻어야 한다. 학생에게는 쉽고 분명한 말로 바꿔야 한다. 교육청에 제출할 때는 학교의 상황과 요구를 공식적인 문장으로 정리해야 한다.이런 업무에 AI를 활용하고 있다. 긴 공문의 핵심을 항목별로 정리하고, 회의 자료의 순서를 잡고, 교직원 안내문의 표현을 다듬는다. 여러 의견이 뒤섞여 있을 때 쟁점을 분류하게 하고, 놓친 관점이 없는지 묻기도 한다.예전에는 맨땅에 헤딩하듯 방향을 잡고 첫 문장부터 써야 했다면, 지금은 AI가 제시한 초안을 발판으로 시작한다. 특히 시간이 촉박하거나 여러 업무가 한꺼번에 몰릴 때 도움이 크다.학교 업무 밖에서도 자주 AI를 활용한다.교육 관련 강의를 준비할 때는 대상과 시간, 목적에 맞게 전체 흐름을 점검한다. 어려운 개념은 청중이 이해하기 쉬운 질문으로 바꾸고, 교사 연수에는 학교 현장에서 실제로 맞닥뜨릴 수 있는 사례를 담는다.개인적으로 운영하는 '별의별 교육연구소' 유튜브 채널 영상을 편집할 때는 긴 대담의 핵심을 주제별로 나누고, 자동 생성된 자막의 오류를 바로잡으며, 제목과 섬네일 문구를 다듬는 데 AI를 활용한다. 칼럼을 쓸 때는 글의 논리적 빈틈을 점검하고 예상되는 반론을 묻는다.AI는 내게 대필자라기보다 생각을 비춰보는 거울에 가깝다. 머릿속에 흩어진 생각을 밖으로 꺼내 배열해 보고, 내가 놓친 질문을 발견하게 하는 상대다.AI를 사용하면서 한 가지 일을 처리하는 시간은 분명 줄었다. 몇 시간 걸리던 자료 정리가 짧아졌고, 긴 문서의 기본 구조도 빠르게 잡을 수 있게 됐다. 과거라면 시간 부족으로 포기했을 강의자료와 이미지, 영상도 직접 만들 수 있다.그런데 이상한 점이 있다. 업무 처리 속도는 빨라졌는데 나는 여전히 바빴다.AI가 회의 자료를 빠르게 정리하면 한 번 더 보완했다. 강의안의 기본 구성이 빨리 나오면 사례와 질문을 더 추가했다. 유튜브 자막을 정리하는 시간이 줄자 섬네일과 설명문까지 더 공들여 만들었다. 한 가지 일에서 절약한 시간은 휴식이 아니라 또 다른 일을 하는 시간으로 채워졌다.AI가 한 가지 일을 끝내는 시간은 줄여줬지만, 그만큼 더 많은 일을 할 수 있게 만든 것이다. 생산성은 높아졌지만 여유가 함께 늘어난 것은 아니었다.학교에서도 비슷한 일이 일어날 수 있다. 문서를 쉽게 만들 수 있게 되면 보고서가 줄어드는 것이 아니라 오히려 더 많은 자료와 더 높은 완성도를 요구 받을 수 있다. 몇 번의 명령만으로 계획서와 결과보고서를 작성할 수 있다는 이유로, 이전에는 만들지 않았던 문서까지 새로 만들게 될지도 모른다.이 지점에서 우리는 AI로 문서를 얼마나 빨리 만들 것인가가 아니라, 그 문서가 정말 필요한가를 먼저 따져야 하지 않을까.AI로 불필요한 문서를 더 빨리 만드는 것을 학교 업무의 혁신이라고 보기는 어렵다. AI가 줄여야 할 것은 교사의 생각하는 시간이 아니라, 교사가 학생을 생각할 시간을 빼앗아 온 반복적이고 형식적인 업무다.