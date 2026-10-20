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AI 활용 글쓰기와 검토김대성(AI활용)
나는 초등학교 교감으로 일하고 있다. 학교의 하루는 수업만으로 운영되지 않는다. 교육청에서 온 공문을 읽고, 교직원에게 필요한 내용을 안내하고, 회의를 준비하고, 학부모에게 학교의 상황과 조치를 설명해야 한다. 학생의 생활지도나 안전과 관련된 일이 생기면 사실관계를 파악하고 적절한 대응 방안을 찾아야 한다.
같은 내용이라도 대상에 따라 표현은 달라진다. 교직원에게는 핵심과 해야 할 일을 정확하게 전달해야 하고, 학부모에게는 상황을 충분히 설명하고 신뢰를 얻어야 한다. 학생에게는 쉽고 분명한 말로 바꿔야 한다. 교육청에 제출할 때는 학교의 상황과 요구를 공식적인 문장으로 정리해야 한다.
이런 업무에 AI를 활용하고 있다. 긴 공문의 핵심을 항목별로 정리하고, 회의 자료의 순서를 잡고, 교직원 안내문의 표현을 다듬는다. 여러 의견이 뒤섞여 있을 때 쟁점을 분류하게 하고, 놓친 관점이 없는지 묻기도 한다.
예전에는 맨땅에 헤딩하듯 방향을 잡고 첫 문장부터 써야 했다면, 지금은 AI가 제시한 초안을 발판으로 시작한다. 특히 시간이 촉박하거나 여러 업무가 한꺼번에 몰릴 때 도움이 크다.
학교 업무 밖에서도 자주 AI를 활용한다.
교육 관련 강의를 준비할 때는 대상과 시간, 목적에 맞게 전체 흐름을 점검한다. 어려운 개념은 청중이 이해하기 쉬운 질문으로 바꾸고, 교사 연수에는 학교 현장에서 실제로 맞닥뜨릴 수 있는 사례를 담는다.
개인적으로 운영하는 '별의별 교육연구소' 유튜브 채널 영상을 편집할 때는 긴 대담의 핵심을 주제별로 나누고, 자동 생성된 자막의 오류를 바로잡으며, 제목과 섬네일 문구를 다듬는 데 AI를 활용한다. 칼럼을 쓸 때는 글의 논리적 빈틈을 점검하고 예상되는 반론을 묻는다.
AI는 내게 대필자라기보다 생각을 비춰보는 거울에 가깝다. 머릿속에 흩어진 생각을 밖으로 꺼내 배열해 보고, 내가 놓친 질문을 발견하게 하는 상대다.
시간 줄었지만...
AI를 사용하면서 한 가지 일을 처리하는 시간은 분명 줄었다. 몇 시간 걸리던 자료 정리가 짧아졌고, 긴 문서의 기본 구조도 빠르게 잡을 수 있게 됐다. 과거라면 시간 부족으로 포기했을 강의자료와 이미지, 영상도 직접 만들 수 있다.
그런데 이상한 점이 있다. 업무 처리 속도는 빨라졌는데 나는 여전히 바빴다.
AI가 회의 자료를 빠르게 정리하면 한 번 더 보완했다. 강의안의 기본 구성이 빨리 나오면 사례와 질문을 더 추가했다. 유튜브 자막을 정리하는 시간이 줄자 섬네일과 설명문까지 더 공들여 만들었다. 한 가지 일에서 절약한 시간은 휴식이 아니라 또 다른 일을 하는 시간으로 채워졌다.
AI가 한 가지 일을 끝내는 시간은 줄여줬지만, 그만큼 더 많은 일을 할 수 있게 만든 것이다. 생산성은 높아졌지만 여유가 함께 늘어난 것은 아니었다.
학교에서도 비슷한 일이 일어날 수 있다. 문서를 쉽게 만들 수 있게 되면 보고서가 줄어드는 것이 아니라 오히려 더 많은 자료와 더 높은 완성도를 요구 받을 수 있다. 몇 번의 명령만으로 계획서와 결과보고서를 작성할 수 있다는 이유로, 이전에는 만들지 않았던 문서까지 새로 만들게 될지도 모른다.
이 지점에서 우리는 AI로 문서를 얼마나 빨리 만들 것인가가 아니라, 그 문서가 정말 필요한가를 먼저 따져야 하지 않을까.
AI로 불필요한 문서를 더 빨리 만드는 것을 학교 업무의 혁신이라고 보기는 어렵다. AI가 줄여야 할 것은 교사의 생각하는 시간이 아니라, 교사가 학생을 생각할 시간을 빼앗아 온 반복적이고 형식적인 업무다.
교무실에 들어온 AI