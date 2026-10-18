▲Nikomat촬영
동대국역을 향해 가는 버스 창밖 풍경은 대구의 오랜 시장 칠성시장 고가교이재필
니콘이라는 이름 옆에 존재했던 또 하나의 이름
니코맷은 니콘의 역사에서 조금 독특한 위치에 있는 카메라다. 우리가 익숙하게 알고 있는 니콘의 이름은 1948년 출시된 레인지파인더 카메라 'Nikon I'에서 이미 사용되기 시작했다. 이후 1959년 등장한 니콘 F는 일안반사식 카메라의 역사에서 중요한 이정표가 되었다.
그러니 니코맷은 니콘이라는 이름이 등장하기 이전의 카메라는 아니다. 오히려 니콘이라는 이름이 세계적인 명성을 얻어가던 시기에 등장한 또 하나의 계보라고 보는 편이 정확하다. 당시 니콘 F는 전문 사진가를 중심으로 높은 평가를 받던 카메라였다. 그러나 뛰어난 성능만큼 가격도 만만치 않았다. 니콘은 보다 폭넓은 사용자들이 자사의 교환식 렌즈와 정밀한 기계식 카메라를 경험할 수 있는 새로운 모델이 필요했다.
그렇게 1965년 등장한 것이 니코맷 FT다. 재미있는 것은 이름이다. 일본 내수시장에서는 'Nikomat(니코맷)'이라는 이름을 사용했고, 해외시장에서는 'Nikkormat(니코르맷)'이라는 이름으로 판매했다. 렌즈 브랜드인 니코르(Nikkor)를 연상시키는 해외 명칭이었지만 기본적으로 같은 계열의 카메라였다.
셔터 속도는 1초부터 1/1000초까지 지원하며, 셔터 속도 조절 링이 카메라 상단이 아닌 렌즈 마운트 주변에 배치되어 있다는 점도 흥미롭다. 처음 사용한다면 다소 낯선 조작 방식이다. 카메라를 손에 쥐고 렌즈 주변의 링을 움직여 셔터 속도를 선택하는 과정은 오늘날 디지털카메라의 다이얼을 돌리는 감각과 상당히 다르다. 그리고 셔터를 누른다. 철컥.
경쾌하다기보다는 묵직한 소리다. 셔터가 작동하고 미러가 움직이는 순간이 손바닥을 통해 전해진다. 카메라의 동작을 소리와 진동으로 확인할 수 있다는 것은 오래된 기계식 카메라가 가진 즐거움 중 하나다. 물론 무게까지 즐겁게 받아들일 수 있는지는 조금 다른 문제이지만. 니코마트는 오래된 니콘의 역사에서 값비싼 주인공이 되기보다 묵묵하게 사진가들의 곁을 지켜온 카메라에 가깝다. 어쩌면 그래서 더 마음이 갔는지도 모르겠다.
50mm F1.4, 눈으로 바라본 세상과 가장 가까운 거리
이번 여행에 챙긴 렌즈는 니코르 50mm F1.4였다. 조금 더 가볍게 꾸린다면 28mm 팬케이크 렌즈를 선택했을 것이다. 조리개를 F8 정도로 조이고 충분한 피사계 심도를 확보해 팬포커스로 촬영한다면 거리에서 마주하는 장면들을 빠르게 담아내기에도 좋다. 하지만 이번에는 그러고 싶지 않았다.
조금 더 오래 바라보고, 피사체와의 거리를 생각하고, 필요한 순간에는 배경을 흐리게 만들고 싶었다. 무엇보다 개인적인 이유가 하나 더 있었다. 초기의 니코맷 FT에는 요즘 수동 초점 카메라에서 익숙하게 볼 수 있는 스플릿 이미지 방식의 초점 확인 장치가 없다. 대신 중앙의 마이크로프리즘과 주변의 매트 스크린을 통해 초점을 확인하는 방식이다.
스플릿 이미지란 초점이 맞지 않았을 때 피사체의 수직선이나 수평선이 어긋나 보이다가 정확하게 초점을 맞추면 하나로 이어지는 방식이다. 오래된 수동 카메라를 사용할 때 상당히 편리한 장치다. 반면 마이크로프리즘 방식에서는 초점이 맞지 않은 부분이 잘게 일그러져 보이는 변화를 확인해야 한다. 물론 익숙해지면 충분히 정확하게 사용할 수 있지만, 내게는 아직 조금 번거로운 방식이었다.
그렇기에 최대 개방 조리개가 F1.4인 밝은 렌즈를 선택했다. 최대 개방 상태에서 피사계 심도가 얕아지면 파인더 속 선명한 부분과 흐려지는 부분의 차이를 비교적 뚜렷하게 확인할 수 있다. 다만 실제 촬영에서는 초점 오차에도 민감해지므로 그만큼 신중하게 초점을 맞춰야 한다.
대전이라는 도시가 가진 오래된 온도
이른 시간 도착한 대전은 생각보다 한산했다. 대전에는 이전에도 몇 차례 방문한 적이 있었지만 대부분 지인을 만나거나 정해진 일정을 소화하기 위해서였다. 목적지가 정해진 방문에서는 그 목적지 이외의 도시를 경험하기 어렵다. 이번에는 달랐다. 대전의 지하철도 타보고, 월평동 인근의 하천을 따라 걷기도 했다. 중간에는 맛있는 계절밥상으로 허기를 달랬다.