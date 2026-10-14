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26.10.14 07:28최종 업데이트 26.10.14 07:28
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"한아야, 우리 당분간 아빠 못 볼 것 같아..."

2017년, 초등학교 6학년이던 한아(가명)는 불 꺼진 거실에서 엄마의 떨리는 목소리를 들었다. 아빠가 감옥에 갔다는 말을 엄마는 에둘렀다. 한아는 아무것도 묻지 않기로 했다. 아빠의 수감을 평생의 비밀로 하겠다고 다짐했다. 수용자 자녀 10명이 필명으로 쓴 수기집 <기억함의 용기>에 그는 이렇게 적었다.


'하루아침에 나는 수용자의 자녀가 되었다.'

부모 체포 순간부터 흔들리는 아이들의 삶

수용자 자녀와 부모의 모습
수용자 자녀와 부모의 모습AI 생성이미지

수용자의 자녀는 교도소나 구치소에 수감된 부모를 둔 미성년 자녀를 말한다. 아이는 부모의 범죄와 아무 관련이 없다. 그러나 부모가 체포되는 순간부터 아이의 삶은 함께 흔들린다. 하지만 이 아이들은 오랫동안 통계와 법 조문에 없는 존재였다.

법무부가 지난해 파악한 수용자의 미성년 자녀는 1만4218명이다. 2024년 조사에서는 열 명 중 여섯이 초등학생 이하였다. 부모의 부재를 설명할 수도 없고 스스로 도움을 청하기도 어려운 나이다. 조사 때 자녀에 관한 질문에 답하지 않은 수용자가 약 1만 명이었다는 걸 감안하면 실제 숫자는 이보다 많다. 국가가 파악한 숫자는 부모가 말해 준 숫자에 불과했다.

이 아이들의 숫자를 처음 파악하려 시도한 주체도 정부가 아니었다. 정부가 수용자 자녀의 숫자조차 파악하지 않던 2017년 한 민간단체(아동복지실천회 세움)의 건의로 국가인권위원회가 첫 실태조사를 했다. 그 결과 한 해 동안 부모의 수감을 겪는 아이는 5만4천여 명으로 추산됐다. 한아의 아버지가 수감된 바로 그해였다.

같은 조사는 아이들이 부모의 수감을 어떻게 겪는지도 보여줬다. 자녀 가운데 6% 남짓은 부모가 체포되는 장면을 눈앞에서 지켜봐야 했다. 반대로 절반이 넘는 아이는 부모가 교도소에 있다는 사실조차 모르고 있었다. <기억함의 용기>의 다른 필자 다원(필명)은 중학교 3학년 때 엄마의 화장대 위에서 '서울구치소'라고 찍힌 봉투를 보고서야 아버지의 수감 사실을 알았다.

부모의 수감은 대개 생계의 단절로 이어진다. 인권위 조사에서 미성년 자녀를 둔 수용자 열 명 중 아홉은 수감 전 집안의 생계를 책임지고 있었다. 이들 가정이 기초생활수급을 받는 비율은 전체 가구 평균의 다섯 배였다.

한아의 집도 그랬다. 엄마는 아침엔 식당에서 설거지를, 저녁엔 과외를, 새벽엔 녹즙 배달을 하며 세 시간 넘게 자 본 적이 없다고 했다. 엄마와 네 남매는 원룸으로 집을 옮겼고 기초생활수급 가정이 됐다. 초등학교 마지막 수학여행에서 한아가 할머니가 쥐여 준 5천 원으로 산 엄마 선물은 초코파이 한 개였다.

한때 엄마는 아이들을 다른 곳에 잠시 맡기고 돈을 모으겠다고 했다.

"3년, 딱 3년만 떨어져서 지내면 안 될까?"

한아가 완강히 반대하면서 그 선택지는 지워졌다. 가족은 가난을 함께 견디기로 했다. 한아에게 엄마가 남아 있었다면 그렇지 못한 아이들도 있다. 남은 부모마저 없어 조부모나 친척집에 맡겨지는 아이가 있고 그마저도 없어 홀로 지내는 아이들이 있다. 이 아이들 중 일부는 가정위탁이나 아동복지시설로 향한다. 이 연재가 그동안 따라온 보호체계의 문 앞에 수용자 자녀도 서 있었다.

수용자 자녀가 가장 먼저 배우는 것은 숨기는 법이다. 한아는 중학생 때 해마다 학교에서 하는 가족 설문조사가 두려웠다. 아빠와 함께 사느냐는 질문에 그렇다고 썼고, 아빠의 직업란에는 옛 직업을 적었다. 친구가 아빠 이야기를 왜 안 하느냐고 물으면 잦은 출장 핑계를 댔다.

학교에서 한아는 상처 하나 없는 아이처럼 웃었고 집에서는 엄마가 기댈 수 있는 맏딸이 되려 했다. 그는 그 시절의 자신을 '철저한 가면 속 아이'라고 불렀다. 엄마가 평소보다 늦게 들어오는 밤이면 엄마마저 수감되는 상상을 하며 이불 속에서 울었다.

고등학생이 된 한아는 수용자 자녀를 다룬 영상에 달린 댓글을 읽었다.

'부모가 범죄자인데 자식이라고 다를까?'

그는 그 말이 '다 맞는 말처럼 보였다'고 책에 썼다. 아이를 숨게 만드는 것은 부모의 죄가 아니라 그 죄를 아이에게 덧씌우는 시선이다. 학교 설문지 앞의 한아처럼 교정시설 설문지 앞의 수용자 1만 명도 자녀 문항에 침묵했다.

숨겨야 살 수 있는 사회

수용자 자녀에 대한 통계를 보여주는 인포그래픽
수용자 자녀에 대한 통계를 보여주는 인포그래픽AI 생성이미지

숨겨야 살 수 있는 사회에서 관계도 단절된다. 인권위 조사에서 수용자 열 명 중 일곱은 구속 이후 자녀를 한 번도 만나지 못했다. 아이가 부모를 만날 권리가 없어서가 아니다. 헌법재판소는 2003년 수감된 가족을 만날 권리를 헌법상 권리로 인정했다. 그러나 교정시설은 집에서 너무 멀 뿐만 아니라 아이가 거기까지 가는 길은 두렵고 막막하다.

한아는 아빠가 수감되고 일 년 반 뒤에야 처음 면회를 했다. 이제 막 한글을 읽기 시작한 여동생들이 혹시라도 교도소 표지판을 읽을까 봐, 동생들의 눈을 손으로 가린 채 접견실로 들어갔다. 그날 한아가 아빠를 만난 곳은 차단막이 없는 가족 접견실이었다.

아빠의 얼굴을 보자 하염없이 눈물이 났지만 그 뒤로 한아는 다시는 면회를 가지 않았다. 그는 동생들의 눈을 가려야 했던 그날의 비참함을 잊지 못한다고 썼다.

제도가 없었던 것은 아니다. 2019년부터 수용자가 원하면 교정시설이 자녀의 보호조치를 지자체에 의뢰하도록 돕는 제도가 운영됐다.

결과는 초라했다. 2024년 파악된 수용자 자녀 1만2791명 가운데 법무부 지원을 받은 아이는 690명이었다. 스무 명 중 한 명 꼴이다. 부모가 신청해야 움직이는 구조였다. 부모가 자녀의 존재를 말하지 않으면 아이는 행정의 시야에서 사라졌다.

권고도 있었다. 2019년 인권위는 경찰청장과 대법원장, 법무부 장관에게 체포에서 수감까지 모든 단계에서 수용자 자녀의 권리를 보호하라고 권고했다. 세 기관은 이를 받아들였다. 경찰은 아이가 부모의 체포 장면을 보지 않도록 하고 보호가 필요한 자녀가 있는지 확인하라는 지침을 내려보냈다. 법무부는 전국 교정시설에 아동 친화적인 가족 접견실을 두겠다고 밝혔다. 그러나 지침과 약속은 법률이 아니었다. 아이를 찾을 의무는 여전히 누구에게도 없었다.

다른 나라들은 어떨까

다른 나라들은 출발점이 다르다. 미국 경찰서장협회는 2014년 부모를 체포할 때 아이가 받을 충격을 줄이는 모델 정책을 내놓았다. 영국 잉글랜드·웨일스의 법원은 피고인이 아이의 주 양육자라면 선고 전에 아이에 관한 정보를 확보해야 하고 돌봄 대책이 없으면 선고를 미룰 수 있다.

유럽평의회는 2018년 회원국에 권고했다. 부모가 구금되면 일주일 안에 아이가 면회할 수 있게 하고, 교정시설은 입소 때부터 자녀의 수와 나이, 지금 누가 돌보고 있는지를 기록하라는 것이다. 수용자는 가능하면 자녀와 가까운 시설에 배치하고 면회실에는 아이를 위한 공간을 두라고 했다. 권고는 이 아이들이 '어떤 범죄도 저지르지 않았다'는 데서 출발한다.

체포 현장에서, 법정에서, 입소하는 날 아이를 묻는 나라들이 있는 반면에 한국은 부모가 스스로 말할 때까지 기다렸다.

2025년, 한국에서도 큰 변화가 시작됐다. 그해 12월 개정 형집행법(형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률)이 국회를 통과했고 2026년 12월 24일 시행을 앞두고 있다. 법률이 처음으로 수용자 자녀의 개념을 정했다.

법은 교정시설에 새로 들어온 수용자의 자녀 양육환경을 조사하고 그 결과를 지자체에 알려 보호체계로 이어지도록 했다. 자녀의 접견도 지원해야 한다. 수용자를 배치할 때 자녀가 사는 곳을 고려하고 수용자 자녀의 실태를 정기적으로 조사하도록 했다.

법무부는 지난 6월 시행규칙 개정안을 입법예고하며 교정시설장이 새로 들어온 수용자의 자녀 양육환경을 수용일로부터 5일 안에 조사하도록 했다. 경제 상태와 양육 실태, 가족관계가 조사 항목이다. 아이를 찾는 일에 처음으로 기한이 생겼다.

다만 지자체 통보에는 수용자의 동의가 필요하다. 부모가 원하지 않으면 조사 결과는 교정시설 안에 머문다. 전담 인력과 예산도 아직 불분명하다. 교정시설은 도움이 필요한 아이를 발견하는 관문일 뿐이다. 실제로 주거와 생계, 의료와 학업을 지원하는 일은 보건복지부와 성평등가족부, 지방자치단체의 몫이다. 이 기관들이 한 아이를 두고 어떻게 정보를 넘기고 누가 끝까지 책임질지는 아직 구체적으로 정해지지 않았다.

사회적 낙인도 숙제로 남는다. 보호하려면 찾아야 하고 찾으면 드러난다. 한아가 학교 설문지에 거짓을 적은 이유와 수용자 1만 명이 답하지 않은 이유는 다르지 않다. 법 시행일인 12월 24일 이후 교도소 입소 서류에 아이의 이름이 처음으로 적힌다. 그 이름이 지자체 사례관리 명단으로 이어지고 아이의 집 문 앞으로 도달할 수 있을까.

한아는 지금 간호학과 대학생이다. 그는 수기 마지막에 이렇게 썼다.

"아빠의 죄는 나의 죄가 아님을 안다."

그 문장에 이르기까지 그는 오랜 시간을 헤맸다. 아빠를 사랑하는 마음과 미워하는 마음 사이에서 무너졌고 학교에 가지 않는 날이 늘었다. 그를 다시 일으킨 건 사람이었다. 학교에 가지 않으려는 딸을 기다려 준 엄마가 있었다. 중학생이 되던 겨울 엄마 손에 이끌려 처음 찾아간 민간단체(아동복지실천회 세움)에는 그의 안부를 늘 궁금해하는 어른들이 있었다. 그곳에서 받은 미술 심리치료 시간에 상담 선생님은 점토만 주무르던 그에게 말했다.

시민단체의 도움으로 미술심리치료를 받는 모습을 AI가 그린 상상도
시민단체의 도움으로 미술심리치료를 받는 모습을 AI가 그린 상상도Ai 생성어미지

"마음대로 그려. 정답은 없어."

한아는 '사람으로 인해 받은 상처였지만, 그 회복 또한 사람으로 인해 이루어졌다'고 썼다. 수용자의 자녀라는 사실은 '내 정체성의 일부일 뿐' 자신을 규정하지 않는다고 했다. 물론 이야기가 끝난 것은 아니다. 그는 여전히 아빠를 향한 원망과 용서 사이에서 흔들리고 어린 동생들에게 아빠의 수감을 어떻게 설명해야 할지 막막하다고 털어놨다. 그는 자신의 이야기를 '현재 진행형'이라고 썼다.

한아 곁에는 기다려 준 엄마와 안부를 묻는 어른들이 있었다. 하지만 모든 아이에게 그런 어른이 있지는 않다. 12월 24일부터 교정시설은 아이가 어떻게 지내는지 묻는다. 그 답을 지자체에 넘길지는 여전히 부모가 정한다. 부모가 답하지 않는 집에 아이가 남아 있다. 이 아이에게 국가가 어떻게 닿을지, 개정법은 아직 말하지 않는다.
덧붙이는 글 - 이 기사에 인용한 한아·다원의 사례는 수용자 자녀 수기집 ‘기억함의 용기’(비비투, 2025)에서 가져왔으며, 책을 기획한 아동복지실천회 세움의 동의를 받았다. 필자의 이름은 책에 실린 필명을 그대로 썼다.

[주요 출처]
- 법무부, 「교정통계연보」(2025·2026) 및 수용자 미성년 자녀 현황 조사(2018·2024)
- 법무부, 수용자 자녀 지원 실적 국정감사 제출 자료(박균택 의원실, 2025)
- 국가인권위원회, 「수용자 자녀 인권상황 실태조사」(2017) 및 수용자 자녀 인권보호 권고(2019)
- 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」 개정(2019·2025), 법무부 같은 법 시행규칙 개정안 입법예고(2026)
- 헌법재판소 2003년 결정(수용자 가족의 접견교통권)
- Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2018)5 concerning children with imprisoned parents(2018)
- International Association of Chiefs of Police, 「Safeguarding Children of Arrested Parents」(2014)
- Sentencing Council(England and Wales), 양형 지침 '부양가족의 유일하거나 주된 양육자' 해설(2019)
- 아동복지실천회 세움 기획, 수기집 『기억함의 용기』(비비투, 2025)
- 관련 보도: 더시사법률, 더나은미래, 서울신문, 이투데이, 파이낸셜뉴스, 서울경제, 연세춘추
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