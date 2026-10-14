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"아빠의 죄는 나의 죄가 아님을 안다."

수용자 자녀에 대한 통계를 보여주는 인포그래픽숨겨야 살 수 있는 사회에서 관계도 단절된다. 인권위 조사에서 수용자 열 명 중 일곱은 구속 이후 자녀를 한 번도 만나지 못했다. 아이가 부모를 만날 권리가 없어서가 아니다. 헌법재판소는 2003년 수감된 가족을 만날 권리를 헌법상 권리로 인정했다. 그러나 교정시설은 집에서 너무 멀 뿐만 아니라 아이가 거기까지 가는 길은 두렵고 막막하다.한아는 아빠가 수감되고 일 년 반 뒤에야 처음 면회를 했다. 이제 막 한글을 읽기 시작한 여동생들이 혹시라도 교도소 표지판을 읽을까 봐, 동생들의 눈을 손으로 가린 채 접견실로 들어갔다. 그날 한아가 아빠를 만난 곳은 차단막이 없는 가족 접견실이었다.아빠의 얼굴을 보자 하염없이 눈물이 났지만 그 뒤로 한아는 다시는 면회를 가지 않았다. 그는 동생들의 눈을 가려야 했던 그날의 비참함을 잊지 못한다고 썼다.제도가 없었던 것은 아니다. 2019년부터 수용자가 원하면 교정시설이 자녀의 보호조치를 지자체에 의뢰하도록 돕는 제도가 운영됐다.결과는 초라했다. 2024년 파악된 수용자 자녀 1만2791명 가운데 법무부 지원을 받은 아이는 690명이었다. 스무 명 중 한 명 꼴이다. 부모가 신청해야 움직이는 구조였다. 부모가 자녀의 존재를 말하지 않으면 아이는 행정의 시야에서 사라졌다.권고도 있었다. 2019년 인권위는 경찰청장과 대법원장, 법무부 장관에게 체포에서 수감까지 모든 단계에서 수용자 자녀의 권리를 보호하라고 권고했다. 세 기관은 이를 받아들였다. 경찰은 아이가 부모의 체포 장면을 보지 않도록 하고 보호가 필요한 자녀가 있는지 확인하라는 지침을 내려보냈다. 법무부는 전국 교정시설에 아동 친화적인 가족 접견실을 두겠다고 밝혔다. 그러나 지침과 약속은 법률이 아니었다. 아이를 찾을 의무는 여전히 누구에게도 없었다.다른 나라들은 출발점이 다르다. 미국 경찰서장협회는 2014년 부모를 체포할 때 아이가 받을 충격을 줄이는 모델 정책을 내놓았다. 영국 잉글랜드·웨일스의 법원은 피고인이 아이의 주 양육자라면 선고 전에 아이에 관한 정보를 확보해야 하고 돌봄 대책이 없으면 선고를 미룰 수 있다.유럽평의회는 2018년 회원국에 권고했다. 부모가 구금되면 일주일 안에 아이가 면회할 수 있게 하고, 교정시설은 입소 때부터 자녀의 수와 나이, 지금 누가 돌보고 있는지를 기록하라는 것이다. 수용자는 가능하면 자녀와 가까운 시설에 배치하고 면회실에는 아이를 위한 공간을 두라고 했다. 권고는 이 아이들이 '어떤 범죄도 저지르지 않았다'는 데서 출발한다.체포 현장에서, 법정에서, 입소하는 날 아이를 묻는 나라들이 있는 반면에 한국은 부모가 스스로 말할 때까지 기다렸다.2025년, 한국에서도 큰 변화가 시작됐다. 그해 12월 개정 형집행법(형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률)이 국회를 통과했고 2026년 12월 24일 시행을 앞두고 있다. 법률이 처음으로 수용자 자녀의 개념을 정했다.법은 교정시설에 새로 들어온 수용자의 자녀 양육환경을 조사하고 그 결과를 지자체에 알려 보호체계로 이어지도록 했다. 자녀의 접견도 지원해야 한다. 수용자를 배치할 때 자녀가 사는 곳을 고려하고 수용자 자녀의 실태를 정기적으로 조사하도록 했다.법무부는 지난 6월 시행규칙 개정안을 입법예고하며 교정시설장이 새로 들어온 수용자의 자녀 양육환경을 수용일로부터 5일 안에 조사하도록 했다. 경제 상태와 양육 실태, 가족관계가 조사 항목이다. 아이를 찾는 일에 처음으로 기한이 생겼다.다만 지자체 통보에는 수용자의 동의가 필요하다. 부모가 원하지 않으면 조사 결과는 교정시설 안에 머문다. 전담 인력과 예산도 아직 불분명하다. 교정시설은 도움이 필요한 아이를 발견하는 관문일 뿐이다. 실제로 주거와 생계, 의료와 학업을 지원하는 일은 보건복지부와 성평등가족부, 지방자치단체의 몫이다. 이 기관들이 한 아이를 두고 어떻게 정보를 넘기고 누가 끝까지 책임질지는 아직 구체적으로 정해지지 않았다.사회적 낙인도 숙제로 남는다. 보호하려면 찾아야 하고 찾으면 드러난다. 한아가 학교 설문지에 거짓을 적은 이유와 수용자 1만 명이 답하지 않은 이유는 다르지 않다. 법 시행일인 12월 24일 이후 교도소 입소 서류에 아이의 이름이 처음으로 적힌다. 그 이름이 지자체 사례관리 명단으로 이어지고 아이의 집 문 앞으로 도달할 수 있을까.한아는 지금 간호학과 대학생이다. 그는 수기 마지막에 이렇게 썼다.그 문장에 이르기까지 그는 오랜 시간을 헤맸다. 아빠를 사랑하는 마음과 미워하는 마음 사이에서 무너졌고 학교에 가지 않는 날이 늘었다. 그를 다시 일으킨 건 사람이었다. 학교에 가지 않으려는 딸을 기다려 준 엄마가 있었다. 중학생이 되던 겨울 엄마 손에 이끌려 처음 찾아간 민간단체(아동복지실천회 세움)에는 그의 안부를 늘 궁금해하는 어른들이 있었다. 그곳에서 받은 미술 심리치료 시간에 상담 선생님은 점토만 주무르던 그에게 말했다.