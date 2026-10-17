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작가 미상 <아기를 던지는 어머니들> 1450년 / 우타가와 쿠니요시 <영아살해 경고> 1847년마빈 해리스는 18세기 영국이라고 했지만, 위의 <아기를 던지는 어머니들>처럼 이미 15세기에 강에 아기를 빠뜨려 살해하는 관행을 그린 삽화가 적지 않았다. 중세에서 근대까지 이어졌다고 봐야 한다. 여러 점의 연작 형식으로 그려진 삽화인데, 영아 유기와 살해에 대한 사회적 대책으로서 보육원과 병원 설립을 촉구하기 위해 제작되었다.강에 버려져 죽은 '아기의 시신을 건지는 어부들'을 담은 삽화도 있다. 이 그림의 설명에는 어부들이 물고기는 한 마리도 잡지 못하고 강에 던져진 아기들만 잡았기 때문에 놀랐다고 적혀 있다. 프랑스의 디종 부르고뉴 대학 병원 기록 보관소에 있는 삽화임을 고려할 때 영국만이 아니라 유럽에서 꽤 널리 행해지던 관행이었음을 알 수 있다.그림을 보면 먼저 버린 아기가 강물에 떠내려가고, 다른 어머니는 던지는 중이다. 속싸개를 한 갓난아기도 있지만, 한두 살이 된 아기도 버렸던 듯하다. 이어서 다른 어머니도 아이를 안고 주변을 두리번거리며 다리에 다가서고 있다. 다리 아래로 떨어지는 아기의 목에 돌덩이가 묶여있어서, 단순한 유기 행위와는 다르게 살해 의도가 명확해 보인다.일본에서도 영아살해 관행이 있었다. 일본 에도시대의 채색 목판화인 우키요에 화가 우타가와 쿠니요시의 <영아살해 경고>에 생생한 장면이 담겨 있다. 아래에 어머니가 아기의 얼굴을 눌러 죽이고 있다. 아기가 버둥거리지 못하도록 다른 손과 무릎으로 몸을 누르고 있다. 당시 목을 조르거나, 젖은 종이로 얼굴을 덮거나, 강에 던지는 방식을 주로 사용했다.위로는 어머니가 사후 세계에서 심판받는 모습을 보여준다. 염라대왕이 이승 행적이 나타나는 거울을 통해 영아살해를 확인하고 형벌을 내린다. 저승사자가 지켜보는 가운데 죽은 아기들이 고문한다. 한 아기는 머리를 정으로 쪼고, 다른 아기들은 배에 구멍을 내거나 다리를 붙잡고 물어뜯는다. 지옥이니 어머니 영혼에 고통이 영원히 반복된다. 자녀를 죽이지 말라고 경고하는 그림을 정부가 여러 마을에 배포할 정도로 널리 퍼진 행위임을 보여준다.마빈 해리스에 따르면 원시사회에서 영아살해는 여아에 집중되었는데, "손에 무기를 들고 싸우는 한 집단이 전장에서 더욱 강한 군사력을 발휘할수록 이웃 부족이 가하는 압력에 저항해 자기 영토를 지킬 가능성도 더욱 커질 것"이기에 나타난 현상이다. 부족 간 충돌이 잦았던 원시사회에서 군인이 될 남성의 수를 극대화하기 위해 여아의 양육을 제한한 결과다.미국 자연사박물관이 600개 이상의 원시 부족을 조사한 결과, 미성년 인구 중에서 여자가 남자보다 수적으로 월등히 적은 불균형 현상이 일관되게 나타났다. 두 배나 차이가 나는 경우도 있었다. 이는 여아에 대한 인위적인 살해 관습의 결과 이외에는 설명할 방법이 없다. 어느 지역인가를 막론하고 원시사회에서 영아살해가 광범위하게 나타났음을 알려준다.이후 고대에서 근대까지 경제적 요인도 영아살해의 요인 중 하나로 작용했다. 가정에서 충당할 수 있는 경제 자원의 정도를 넘어서는 자녀의 수에 대해서는 영아살해를 통해 해결하는 관행이 생겨났다. 영유아가 대상이 된 이유는 먼저 "아이들은 저항하지 못하기 때문"이고, 또한 "성인들과 이어져 있는 감정의 끈보다 쉽게 단절될 수 있기 때문"이었다.위의 채색 목판화에 그려진 일본의 영아살해도 경제적 요인과 밀접한 관련이 있었다. 역사적으로 17~19세기 에도시대에 성행한 이 행위를 '마비키'라고 불렀다. 본래 농업 용어로 농작물이 촘촘하게 자랐을 때 밭을 솎아내는 행위를 뜻했다. 식량이 부족한 상황에서 가족의 생존을 위해 갓 태어난 아이를 죽여 가구원 수를 조절하는 행위를, 한정된 농지와 비료로 농사를 짓기 위해 작물을 솎아내는 행위에 비유한 것이다.많은 역사가가 영아 유기와 살해가 역사적으로 오랜 기간 이어져 왔음을 알고 있음에도 20세기 중반까지 침묵을 지킨 경향이 있었다. 어머니들이 모든 자식을 사랑한 것은 아니라는 생각, 즉 모성이 여성의 본성은 아니라는 생각을 인정하고 싶지 않기에 나타난 회피가 아닐까?