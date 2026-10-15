이정민

민주노총과 전국이주인권노동단체(이주노동자노동조합, 경계인의몫소리연구소, 한국이주여성인권센터, 차별없는 이주민 건강권연대, 난민인권네트워크, 성공회 용산-혜화나눔의집) 주최로 지난 5월13일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 "6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라!" 지방선거 이주민 인권 정책요구 발표 기자회견이 열리고 있다.2026-09-09 끼임 1인천 / 13시 38분경 / 인천시 제물포구 항동7가 남항 야적장에서 하역 작업을 하던 화물차 기사 A(70대)씨가 컨테이너 사이에 끼여 사망.2026-09-09 알수없음 1충남 서산 / 11시 05분경 / 충남 서산시 대산읍 독곶리 대산산업단지 내 계면활성제 생산 공장에서 노동자 A(59)씨가 제초작업을 하던 중 쓰러져 사망.2026-09-10 떨어짐 1인천 / 10시 29분경 / 인천시 강화군 길상면 소재 축사 지붕에서 노동자 A(60대, 중국 국적)씨가 태양광 발전 장치를 설치하다가 채광창을 밟고 6m 높이에서 떨어져 사망.2026-09-11 물체에맞음 1광주 / 19시 35분경 / 광주시 북구 월출동 소재 아파트 공사 현장에서 집게차량으로 H빔을 싣던 중 노동자 A(40대)씨가 떨어지는 H빔에 맞아 사망.2026-09-11 떨어짐 1서울 / 10시 59분경 / 서울시 마포구 신수동 소재 건물 5층 외벽에서 노동자 A(60대)씨가 에어컨 배관 코깅 작업 후 하강하던 중 로프가 끊어져 17m 높이에서 떨어져 사망.2026-09-11 떨어짐 1충남 보령 / 10시 20분경 / 충남 보령시 청라면 내현리 소재 동식물 관련 시설에서 지붕을 보수용 판넬 설치 후 고소 작업대로 이동하던 노동자 A(50대)씨가 3m 높이에서 떨어져 사망.2026-09-11 떨어짐 1전남 여수 / 10시 08분경 / 전남 여수시 충무동 소재 건물 4층 외벽에서 노동자 A(60대)씨가 도색 작업 중 15m 높이에서 떨어져 사망.2026-09-11 떨어짐 1충남 보령 / 09시 36분경 / 충남 보령시 청소면 장곡리 소재 축사에서 지붕 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 4m 높이에서 떨어져 사망.2026-09-15 떨어짐 1인천 / 13시 20분경 / 인천시 강화군 소재 초등학교에서 노동자 A(70대, 중국 국적)씨가 고소작업대에 올라 전지 작업을 하던 중 5m 높이에서 바닥으로 떨어져 사망.2026-09-15 떨어짐 1경남 하동 / 09시 23분경 / 경남 하동군 소재 실내 공사현장에서 노동자 A씨가 천장 마감 작업 중 이동식 비계에서 바닥으로 떨어져 사망.2026-09-16 떨어짐 1울산 / 15시 29분경 / 울산시 울주군 온산읍 소재 제련소에서 노동자 A(40대)씨가 환풍기 설치 중 채광창을 밟고 7m 높이에서 떨어져 사망.2026-09-17 부딪힘 1충남 아산 / 15시 15분경 / 충남 아산시 영인면 소재 국도 포장 공사 현장에서 일반 차량 유도 작업을 하던 일용직 신호수 A(48)씨가 후진하는 타이어롤러에 부딪혀 사망.2026-09-17 깔림 1경북 울진 / 11시 25분경 / 경북 울진군 북면 소재 금광에서 갱도 천장이 무너져 떨어진 낙반에 노동자 2명이 깔림. 굴착기 기사 A(62)씨가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 사망하고, B(61)씨는 중상을 입음.2026-09-17 익사 1경남 사천 / 07시 50분경 / 경남 사천시 대방동 소재 삼천포대교 인근 해상에서 혼자 조업하던 노동자 A(60대)씨가 바다에 빠져 사망.2026-09-18 부딪힘 1경남 거제 / 09시 55분경 / 삼성중공업 거제조선소 사내 교차로에서 자전거를 타고 이동하던 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 11t 트레일러와 부딪혀 사망.2026-09-18 떨어짐 1충남 아산 / 09시 55분경 / 충남 아산시 음봉면 소재 공장 보수 공사 현장에서 공조설비를 설치하던 노동자 A(60대)씨가 4m 높이에서 에어컨 설치용 개구부로 떨어져 사망.2026-09-18 끼임 1인천 / 09시 25분경 / 인천시 제물포구 항동 소재 아파트에서 노동자 A(50대)씨가 침대 운반 작업을 마치고 정리 중 사다리차 지지대와 차체 사이에 끼여 사망.2026-09-19 깔림 1울산 / 08시 30분경 / 울산시 중구 다운동 소재 공공주택지구 울산다운2지구 A-5블록 건설 현장에서 주차된 차량이 경사로로 밀려 내려와 예초작업을 하던 노동자 A(72)씨가 차량에 깔려 사망.2026-09-19 끼임 1충남 아산 / 12시 57분경 / 충남 아산시 소재 도장 및 피막처리 공장에서 탈류기 내부 청소를 마친 뒤 노동자 A씨가 설비를 가동하던 중 설비와 탈류기 프레임 사이에 끼여 사망.2026-09-19 깔림 1경남 창원 / 09시 01분경 / 경남 창원시 마산합포구 진북면 소재 레미콘 제조 공장에서 레미콘 운전기사 A(60대)씨가 차량 하부를 정비하던 중 움직인 차량에 깔려 사망.2026-09-21 떨어짐 1경기 고양 / 10시 29분경 / 경기 고양시 일산동구 중산동 소재 아파트 옥상에서 노동자 A(50대)씨가 방수 작업 중 32m 높이에서 바닥으로 떨어져 사망.2026-09-22 떨어짐 1충북 보은 / 09시 26분경 / 충북 보은군 삼승면 소재 창고 증축 공사 현장에서 고소작업대를 지게차로 들어 올려 작업하던 중 고소작업대가 쓰러져 노동자 A(50대)씨가 7m 높이에서 떨어져 사망.2026-09-25 끼임 1경남 고성 / 재해일시: 2026년 9월 21일 11시 59분경 / 오뚜기 자회사인 오뚜기SF(경남 고성군 고성읍)에서 하청업체 소속 노동자 A(40대)씨가 팔레트 적재 테스트 도중 로봇 설비에 끼임. A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받다가 나흘 만인 9월 25일 22시 30분경 사망.2026-09-29 끼임 1경기 용인 / 16시 50분경 / 경기 용인시 처인구 백암면 소재 고소작업차 대여 업체 차고지에서 업체 대표 A(30대)씨가 고소작업차 사이를 지나가던 중 지지대가 작동하여 A씨가 구조물 사이에 끼여 사망.2026-09-29 무너짐 1서울 / 09시 45분경 / 서울시 서초구 '반포 디에이치 클래스트' 신축 건설 현장(현대건설 시공)에서 청소 작업을 대기하던 노동자 A(30, 카자흐스탄 국적)씨가 무너진 천장 콘크리트에 맞아 사망.2026-09-30 물체에맞음 1경기 용인 / 09시 34분경 / 경기 용인시 처인구 고림동 소재 아파트 단지 내 상가 신축 건설 현장에서 용접 작업을 하던 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨가 흙막이 가시설을 해체하던 중 떨어진 290kg 무게의 H빔에 맞아 사망.2026-09-30 익사 1강원 강릉 / 19시 05분경 / 강원 강릉시 옥계면 조산리 소재 옥계항에서 예인선에 승선하던 중 선장 A(65)씨가 바다로 떨어져 사망.2026-09-30 깔림 1전남 영암 / 재해일시: 2026년 9월 8일 / 전남 영암군 대불산단 내 조선소에서 노동자 A(40대, 베트남 국적)씨가 8t 철판 구조물에 깔림. A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 9월 30일 사망.2026-08-27 사업장외교통사고 1서울 / 23시 46분경 / 서울시 강남구 뱅뱅사거리 인근에서 오토바이로 배달 중이던 노동자 A(40대)씨가 차량에 치여 사망. 차량 운전자는 만취 상태였던 것으로 확인됨.