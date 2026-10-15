기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.10.15 11:56최종 업데이트 26.10.15 11:56
  • 본문듣기
구글 검색 선호 출처로 추가
한 해 2,000명의 노동자가 일을 하다 퇴근하지 못하는 산재공화국 대한민국. 노동건강연대는 이달의 기업살인을 통해 매달 최소한 언론에 보도된 노동자의 죽음만이라도 한데 모아 노동자의 '조용한 죽음'을 기억하고, 기록하고, 책임을 묻기 위한 밑거름을 만들고자 합니다.[기자말]
[이달의 기업살인] 2026년 9월 산재 사망 노동자 (2025년 10월 ~ 2026년 9월)
[이달의 기업살인] 2026년 9월 산재 사망 노동자 (2025년 10월 ~ 2026년 9월)오마이뉴스

2026년 하반기에 접어든 지 석 달 만에 이주노동자 23명이 사망했다(7월 7명, 8월 12명, 9월 4명) 서른 살의 카자흐스탄 노동자는 현대건설이 시공하는 서울시 서초구 반포 디에이치 클래스트 아파트 건설 현장에서 무너진 천장 콘크리트에 맞아 숨졌다.

인천시 강화군의 한 축사에서는 60대 중국 노동자가 지붕에 태양광 발전 설비를 설치하다가 6m 높이에서 떨어져 목숨을 잃었고, 대불산단 내 조선소에서 일하다 8t 무게의 철판에 깔린 40대 베트남 노동자는 20일 가량 병원에서 분투하다가 사망했다.


지난해에는 9872명의 이주노동자가 일하다가 다치거나 사망했으며, 이 숫자는 증가 추세다. 이주노동자는 산업재해 외에도 많은 문제를 겪는다. 어떤 사장들은 이주노동자가 사업장을 마음대로 바꿀 수 없다는 점을 악용한다. 언론보도에 따르면 사업장 변경을 빌미로 이주노동자 한 사람당 많게는 700만원의 금품을 요구당했다. 임금체불이나 직장 내 폭행 등 일터에서 발생한 문제로 노동청을 찾은 이주노동자는 작년 기준 24만 명 이상이다.

이주노동자에게 차별적인 대우를 일삼고, 임금을 체불하는 사업장에서 '건강하게 일할 권리'를 생각할 리 없다. 이주노동자들이 더 많이 다치고 죽는 이유이다. 다가오는 10월 18일 일요일, HD현대중공업 이주노동자들이 '나쁜 계약' 철회를 비롯하여 모든 차별 철폐를 요구하며 집회를 연다. 연대하는 시민들이 서울에서 버스를 타고 울산으로 향할 예정이다(이주노동자 연대버스 탑승 신청하기: https://gle/Xk7hxCStfnnF7qgG6).

HD현대중공업에서는 지난 7월 18일에 우즈베키스탄 국적 노동자가 곤돌라에 끼여 사망한 바 있다. 부당한 대우를 받으며 안전하지 못한 환경에서 일하느라 건강을 해치고 있는 모든 노동자가 이날 함께하게 되기를 바란다.

9월, 퇴근하지 못한 노동자들의 명복을 빈다.

[이달의 기업살인] 2026년 9월 유형별 산재 사망 노동자
[이달의 기업살인] 2026년 9월 유형별 산재 사망 노동자오마이뉴스

[이달의 기업살인] 2026년 9월 지역별 산재 사망 노동자
[이달의 기업살인] 2026년 9월 지역별 산재 사망 노동자오마이뉴스

2026-09-01 사업장외교통사고 1
경남 합천 / 08시 18분경 / 경남 합천군 합천읍 소재 공사 현장 인근 도로에서 노동자 A(50대)씨가 화물차에서 자재를 내리던 중 승용차에 치여 사망.

2026-09-01 알수없음 1
경남 창원 / 10시 59분경 / 경남 창원시 마산합포구 구산면 소재 교량 하자 보수 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 쓰러진 뒤 병원으로 이송되었으나 사망.

2026-09-02 떨어짐 2
인천 / 11시 25분경 / 인천시 계양구 작전동 소재 아파트 발코니에서 안전난간을 설치하던 노동자 A(68)씨와 B(71)씨가 18m 높이에서 1층으로 떨어져 사망.

2026-09-02 기타 2
부산 / 13시 29분경 / 부산시 남구 용호동 오륙도 동쪽 9km 해상에서 예인선 '티엔에스캐처'호(286톤)가 운항 중 전복됨. 승선하고 있던 한국인 선원 6명과 인도네시아 선원 2명 중 선원 A(53, 인도네시아 국적)씨가 구조되었고, B(50대)씨가 의식을 잃은 상태로 발견되어 병원으로 옮겨졌으나 사망. 사고 발생 7일 만인 9월 9일, 경북 포항시 도구해변에서 실종된 선원 C(57)씨가 숨진 채 발견됨. 남은 선원 5명은 실종된 상태.

2026-09-03 끼임 1
경북 포항 / 14시 18분경 / 경북 포항시 북구 청하면 하대리 소재 공장에서 노동자 A(30대)씨가 기계 정비 중 강관 제조용 프레임에 목 부위가 끼여 사망.

2026-09-03 떨어짐 1
울산 / 15시 50분경 / 에쓰오일 샤힌프로젝트 패키지-1 현장(주간사 현대건설)에서 현대건설 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 내화재 도포 작업 중 17m 높이 구조물에서 떨어져 사망. 해당 공사 현장에서는 지난 6월 26일에도 하청업체 소속 노동자가 거푸집에 깔려 사망하는 중대재해가 발생한 바 있음.

2026-09-03 끼임 1
서울 / 12시 47분경 / 서울시 성동구 성수동 소재 자동차 공업사 3층에서 노동자 A(60대)씨가 산업용 리프트에 끼여 사망.

2026-09-04 깔림 1
제주 / 15시 53분경 / 제주시 건입동 제주항 부두에서 정박한 바지선을 보수하던 중 이동식 크레인이 강풍에 전도되며 3.5t 무게의 철판이 떨어짐. 떨어진 철판에 선주 A(50대)씨와 크레인 운전기사 B(50대)씨가 깔려 A씨가 사망하고 B씨가 부상을 입음.

2026-09-07 익사 1
인천 / 08시 49분경 / 인천시 제물포구 소재 해상에서 침몰한 어선을 인양하기 위해 잠수 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 사망. 산소공급이 원활하지 않았던 것으로 추정 중임.

2026-09-07 떨어짐 1
서울 / 09시 57분경 / 서울시 강동구 명일동 소재 아파트에서 노동자 A(50대)씨가 외부 창틀 실리콘 작업을 하던 중 달비계 로프가 풀려 23m 높이에서 떨어져 사망.

2026-09-07 깔림 1
경남 의령 / 11시 12분경 / 경남 의령군 봉수면에서 묘지 조성 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 화물차에서 석축용 블럭을 내리던 중 130kg 무게의 블럭에 깔려 사망.

2026-09-07 끼임 1
경기 파주 / 14시 52분경 / 경기 파주시 적성면 소재 폐기물처리 사업장에서 노동자 A(40대)씨가 폐기물 수집차량과 후진하는 굴착기 사이에 끼여 사망.

2026-09-08 화재및폭발 1
경북 경주 / 11시 25분경 / 경북 경주시 강동면 소재 폐기물 처리업체에서 유압프레스기를 철거하려고 노동자 A(60대)씨가 산소 절단 작업을 하던 중 프레스기가 이탈하면서 유증기가 폭발. A씨가 화상을 입고 사망하고, B(40대)씨와 C(40대)씨가 중상을 입음.

2026-09-08 익사 1
전남 여수 / 11시 20분경 / 전남 여수시 묘도 인근 해상 선박에서 해양환경영향조사용 조류관측장비를 회수하기 위해 잠수했던 한국서부발전 하청업체 소속 노동자 A(32)씨가 익사.

6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라!
6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라!민주노총과 전국이주인권노동단체(이주노동자노동조합, 경계인의몫소리연구소, 한국이주여성인권센터, 차별없는 이주민 건강권연대, 난민인권네트워크, 성공회 용산-혜화나눔의집) 주최로 지난 5월13일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 "6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라!" 지방선거 이주민 인권 정책요구 발표 기자회견이 열리고 있다.이정민

2026-09-09 끼임 1
인천 / 13시 38분경 / 인천시 제물포구 항동7가 남항 야적장에서 하역 작업을 하던 화물차 기사 A(70대)씨가 컨테이너 사이에 끼여 사망.

2026-09-09 알수없음 1
충남 서산 / 11시 05분경 / 충남 서산시 대산읍 독곶리 대산산업단지 내 계면활성제 생산 공장에서 노동자 A(59)씨가 제초작업을 하던 중 쓰러져 사망.

2026-09-10 떨어짐 1
인천 / 10시 29분경 / 인천시 강화군 길상면 소재 축사 지붕에서 노동자 A(60대, 중국 국적)씨가 태양광 발전 장치를 설치하다가 채광창을 밟고 6m 높이에서 떨어져 사망.

2026-09-11 물체에맞음 1
광주 / 19시 35분경 / 광주시 북구 월출동 소재 아파트 공사 현장에서 집게차량으로 H빔을 싣던 중 노동자 A(40대)씨가 떨어지는 H빔에 맞아 사망.

2026-09-11 떨어짐 1
서울 / 10시 59분경 / 서울시 마포구 신수동 소재 건물 5층 외벽에서 노동자 A(60대)씨가 에어컨 배관 코깅 작업 후 하강하던 중 로프가 끊어져 17m 높이에서 떨어져 사망.

2026-09-11 떨어짐 1
충남 보령 / 10시 20분경 / 충남 보령시 청라면 내현리 소재 동식물 관련 시설에서 지붕을 보수용 판넬 설치 후 고소 작업대로 이동하던 노동자 A(50대)씨가 3m 높이에서 떨어져 사망.

2026-09-11 떨어짐 1
전남 여수 / 10시 08분경 / 전남 여수시 충무동 소재 건물 4층 외벽에서 노동자 A(60대)씨가 도색 작업 중 15m 높이에서 떨어져 사망.

2026-09-11 떨어짐 1
충남 보령 / 09시 36분경 / 충남 보령시 청소면 장곡리 소재 축사에서 지붕 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 4m 높이에서 떨어져 사망.

2026-09-15 떨어짐 1
인천 / 13시 20분경 / 인천시 강화군 소재 초등학교에서 노동자 A(70대, 중국 국적)씨가 고소작업대에 올라 전지 작업을 하던 중 5m 높이에서 바닥으로 떨어져 사망.

2026-09-15 떨어짐 1
경남 하동 / 09시 23분경 / 경남 하동군 소재 실내 공사현장에서 노동자 A씨가 천장 마감 작업 중 이동식 비계에서 바닥으로 떨어져 사망.

2026-09-16 떨어짐 1
울산 / 15시 29분경 / 울산시 울주군 온산읍 소재 제련소에서 노동자 A(40대)씨가 환풍기 설치 중 채광창을 밟고 7m 높이에서 떨어져 사망.

2026-09-17 부딪힘 1
충남 아산 / 15시 15분경 / 충남 아산시 영인면 소재 국도 포장 공사 현장에서 일반 차량 유도 작업을 하던 일용직 신호수 A(48)씨가 후진하는 타이어롤러에 부딪혀 사망.

2026-09-17 깔림 1
경북 울진 / 11시 25분경 / 경북 울진군 북면 소재 금광에서 갱도 천장이 무너져 떨어진 낙반에 노동자 2명이 깔림. 굴착기 기사 A(62)씨가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 사망하고, B(61)씨는 중상을 입음.

2026-09-17 익사 1
경남 사천 / 07시 50분경 / 경남 사천시 대방동 소재 삼천포대교 인근 해상에서 혼자 조업하던 노동자 A(60대)씨가 바다에 빠져 사망.

2026-09-18 부딪힘 1
경남 거제 / 09시 55분경 / 삼성중공업 거제조선소 사내 교차로에서 자전거를 타고 이동하던 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 11t 트레일러와 부딪혀 사망.

2026-09-18 떨어짐 1
충남 아산 / 09시 55분경 / 충남 아산시 음봉면 소재 공장 보수 공사 현장에서 공조설비를 설치하던 노동자 A(60대)씨가 4m 높이에서 에어컨 설치용 개구부로 떨어져 사망.

2026-09-18 끼임 1
인천 / 09시 25분경 / 인천시 제물포구 항동 소재 아파트에서 노동자 A(50대)씨가 침대 운반 작업을 마치고 정리 중 사다리차 지지대와 차체 사이에 끼여 사망.

2026-09-19 깔림 1
울산 / 08시 30분경 / 울산시 중구 다운동 소재 공공주택지구 울산다운2지구 A-5블록 건설 현장에서 주차된 차량이 경사로로 밀려 내려와 예초작업을 하던 노동자 A(72)씨가 차량에 깔려 사망.

2026-09-19 끼임 1
충남 아산 / 12시 57분경 / 충남 아산시 소재 도장 및 피막처리 공장에서 탈류기 내부 청소를 마친 뒤 노동자 A씨가 설비를 가동하던 중 설비와 탈류기 프레임 사이에 끼여 사망.

2026-09-19 깔림 1
경남 창원 / 09시 01분경 / 경남 창원시 마산합포구 진북면 소재 레미콘 제조 공장에서 레미콘 운전기사 A(60대)씨가 차량 하부를 정비하던 중 움직인 차량에 깔려 사망.

2026-09-21 떨어짐 1
경기 고양 / 10시 29분경 / 경기 고양시 일산동구 중산동 소재 아파트 옥상에서 노동자 A(50대)씨가 방수 작업 중 32m 높이에서 바닥으로 떨어져 사망.

2026-09-22 떨어짐 1
충북 보은 / 09시 26분경 / 충북 보은군 삼승면 소재 창고 증축 공사 현장에서 고소작업대를 지게차로 들어 올려 작업하던 중 고소작업대가 쓰러져 노동자 A(50대)씨가 7m 높이에서 떨어져 사망.

2026-09-25 끼임 1
경남 고성 / 재해일시: 2026년 9월 21일 11시 59분경 / 오뚜기 자회사인 오뚜기SF(경남 고성군 고성읍)에서 하청업체 소속 노동자 A(40대)씨가 팔레트 적재 테스트 도중 로봇 설비에 끼임. A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받다가 나흘 만인 9월 25일 22시 30분경 사망.

2026-09-29 끼임 1
경기 용인 / 16시 50분경 / 경기 용인시 처인구 백암면 소재 고소작업차 대여 업체 차고지에서 업체 대표 A(30대)씨가 고소작업차 사이를 지나가던 중 지지대가 작동하여 A씨가 구조물 사이에 끼여 사망.

2026-09-29 무너짐 1
서울 / 09시 45분경 / 서울시 서초구 '반포 디에이치 클래스트' 신축 건설 현장(현대건설 시공)에서 청소 작업을 대기하던 노동자 A(30, 카자흐스탄 국적)씨가 무너진 천장 콘크리트에 맞아 사망.

2026-09-30 물체에맞음 1
경기 용인 / 09시 34분경 / 경기 용인시 처인구 고림동 소재 아파트 단지 내 상가 신축 건설 현장에서 용접 작업을 하던 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨가 흙막이 가시설을 해체하던 중 떨어진 290kg 무게의 H빔에 맞아 사망.

2026-09-30 익사 1
강원 강릉 / 19시 05분경 / 강원 강릉시 옥계면 조산리 소재 옥계항에서 예인선에 승선하던 중 선장 A(65)씨가 바다로 떨어져 사망.

2026-09-30 깔림 1
전남 영암 / 재해일시: 2026년 9월 8일 / 전남 영암군 대불산단 내 조선소에서 노동자 A(40대, 베트남 국적)씨가 8t 철판 구조물에 깔림. A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 9월 30일 사망.

뒤늦게 보도된 '노동자의 죽음'

2026-08-27 사업장외교통사고 1
서울 / 23시 46분경 / 서울시 강남구 뱅뱅사거리 인근에서 오토바이로 배달 중이던 노동자 A(40대)씨가 차량에 치여 사망. 차량 운전자는 만취 상태였던 것으로 확인됨.
#산업재해 #노동건강연대 #노동자 #산재사망
프리미엄

이달의 기업살인

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
노동건강연대 (laborhealth) 내방

독자의견

목차76 첫화부터 읽기>
이전글 2년간 매해 불이 났다... 기업은 스스로 반성 않는다