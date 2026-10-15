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‘건강정보 고속도로’와 ‘나의건강기록’ 앱에서 본인 의료기록을 조회하고 활용할 수 있다."환자가 주인이니 환자에게 동의를 받으면 된다"는 답은 명쾌해 보인다. 그러나 실제 제도에는 성격이 다른 권리와 의무가 함께 있다. 환자는 '의료법'에 따라 본인 진료기록의 열람이나 사본 발급을 요청할 수 있다. 의료진과 의료기관에는 기록을 작성하고 보존할 의무가 있다. 환자의 권리와 기관의 의무는 같은 기록 위에 놓인다.모든 데이터 처리가 동의에만 근거하는 것도 아니다. '개인정보 보호법'은 통계작성이나 과학적 연구 등의 목적에서 동의 없이 가명 정보를 처리할 수 있도록 한다. 가명처리는 추가 정보 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 하는 처리다. 이름을 지웠으니 아무렇게나 써도 된다는 뜻은 아니다. 적용되는 법과 연구의 성격에 따라 필요한 심의와 안전조치를 갖춰야 한다.여러 환자의 자료를 함께 살펴야 드문 질병의 양상을 찾고 치료 효과를 검증할 수 있다. 연구에 필요한 절차가 명확해야 유익한 연구의 불필요한 지연도 줄일 수 있다. 동시에 연구에 가치가 있다는 사실만으로 환자에게 이용 목적과 보호 방식을 설명할 필요가 없어지지는 않는다. 활용의 정당성은 실제 보호조치와 책임 있는 운영으로 뒷받침돼야 한다.개인정보보호위원회는 2026년 3월 가명정보 처리 가이드라인을 개정하면서 위험도에 따라 절차와 서류를 달리 적용하도록 했다. 이런 변화가 성과를 내려면, 절차를 간소화한 뒤에도 누가 어떤 위험을 평가했고 어떤 조치를 취했는지 확인할 수 있어야 한다.한국에서도 '건강정보 고속도로'와 '나의건강기록' 앱을 통해 연계된 공공기관과 의료기관의 본인 기록을 조회하고 활용할 수 있는 기반을 갖추고 있다. 그와 함께 연구나 AI 개발에 자료가 이용되는 과정도 환자가 이해할 수 있는 언어로 설명할 필요가 있다. 기록의 열람과 이후 이용에 대한 투명성은 함께 발전시켜야 할 과제다.이 숙제를 환자에게 모두 맡길 수는 없다. 입원을 앞둔 사람에게 긴 동의서와 기술 설명을 읽고 모든 위험을 판단하라고 요구하기는 어렵다. 스마트폰을 잘 다루는 사람만 자신의 권리를 행사할 수 있어서도 안 된다.정부와 병원이 의료 AI에 투자할 때에는 데이터를 얼마나 모았는지, 모델의 성능이 얼마나 높은지와 함께 그 뒤의 운영을 물어야 한다. 우선 공공재정이 투입되는 의료 데이터 연구와 AI 사업부터, 활용 목적과 자료의 범위, 책임기관, 결과를 시민이 이해할 수 있는 형식으로 공개하는 방안을 제안한다.환자의 민감한 원자료를 공개하지 않고도 사업이 무엇을 위해 진행되는지는 알릴 수 있다. 개별 환자의 기록이 모든 연구와 모델에 얼마나 영향을 미쳤는지 끝까지 추적하기는 기술적·제도적으로 어렵다. 다만 이용 경로를 확인한다는 이유로 가명정보에서 특정 개인을 다시 알아내려 해서는 안 된다. 우선 사업 단위의 설명과 감사 가능한 이용기록부터 갖출 수 있다. 시민에게 공개할 정보와 권한 있는 감독자가 확인할 상세기록의 범위를 구분하면, 투명성과 보호를 함께 설계할 수 있다.도입 심사에서는 "우리 환자에게도 잘 작동하는가"를 확인해야 한다. 개발 과정의 전체 평균 성능만으로 고령자나 특정 질환군의 안전성을 보장할 수는 없다. 실제 사용할 환자군에서 오류를 살피고, 확인하지 못한 집단과 사용 조건을 명시해야 한다. 도입 뒤에는 환자 구성이나 진료 방식이 바뀌어도 성능이 유지되는지 점검할 인력과 예산을 배정해야 한다.오류가 났을 때 환자가 연락할 창구도 도입 전에 정해야 한다. 누가 문제를 접수하고, 어떤 기록을 조사하며, 언제 사용을 중단할지 계약과 운영규정에 담아야 한다. 잘못된 원기록과 AI의 출력 오류를 구분해 확인하고, 필요한 정정과 재검토로 이어지게 해야 한다.이런 요구에는 비용이 든다. 그래서 기록 정비와 현장 검증, 상담과 사후 점검을 사업비에 처음부터 반영해야 한다. 기존 심의와 보고자료를 재사용하고 위험도에 맞춰 점검 수준을 조정하면 중복 부담을 줄일 수 있다. 데이터의 활용 건수에 더해, 어떤 환자의 진료가 나아졌는지와 그 혜택에서 누가 빠졌는지를 사업의 성과로 평가해야 한다.나는 의료 데이터를 더 잘 활용하는 사회를 원한다. 그 혜택을 기대하기 때문에, 환자가 자신의 데이터 이용 과정에 대한 설명을 듣고 문제가 생겼을 때 도움을 받을 수 있어야 한다고 생각한다. 의료 데이터의 주인을 묻는 질문은 그 권리를 실제로 작동시키는 구체적인 요구로 이어져야 한다.다시 건강검진 결과지 앞에 선다. '정상'이라는 글자는 오늘의 안도감을 준다. 그 기록이 앞으로 누구를 위해 쓰이고, 잘못 쓰였을 때 누가 바로잡을지는 사회가 답해야 한다. 환자가 결과지를 접은 뒤에도 기관의 책임은 계속된다.