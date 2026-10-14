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<위대한 개츠비> 겉표지민음사
작품이 출간된 1920년대 미국 사회에 팽배했던 우생학과 백인 우월주의, 인종적 불안감을 스토더드의 책은 압축적으로 보여준다. 스토더드의 주장은 1920년대 미국 내 반이민 정서를 자극하고 정당화하는 데 동원됐고, 아시아계 이민을 전면 금지하고 동유럽 및 남유럽 출신의 이민을 극도로 제한한 1924년 이민법(Immigration Act of 1924) 제정에 이념적 토대를 제공했다. 작가는 이런 인종주의 문헌을 맹신하는 톰을 통해 1920년대 미국의 권력층, 상류층이 지닌 배타적 인종주의, 지적 허영심과 폭력성을 생생하게 제시한다. 고전의 힘이다.
그런데 100년 전에 벌어진 이런 황당한 일이 지나간 역사가 아니라 현재 진행형의 사건이라는 걸 최근에 미국에서 벌어지는 구체적인 사례를 통해 알게 됐다. 앞서 언급했듯이 미국의 힘은 강한 군사력, 경제력 등의 물리적 힘만이 아니라 전 세계에서 이민자를 받아들이고 그들을 미국 사회의 구성원으로 동화하는 과정에서 만들어졌다. 특히 미국 유학생들은 그 과정에서 큰 역할을 했다. 그런데 이런 미국적 전통이 무너지고 있다.
동부의 대표적인 공립대학인 버지니아대학교(University of Virginia, UVA) 유학생 사례가 눈에 띈다. <버지니아 매거진>
에 소개된 인도 출신의 1학년 학생은 자신이 UVA에 재학 중임을 증명하는 유학 서류와 학생 비자를 항상 소지하고 다닌다. 캐나다 출신의 다른 1학년 학생은 소셜 미디어에 정치, 이민 정책 또는 미국 이민세관집행국(ICE)과 관련된 어떤 게시물도 올리지 않는다. 나중에 추방의 근거가 될 수 있기 때문이다. UVA 국제 학생 프로그램 책임자에 따르면, 6명의 직원이 매일 4시간씩 학생들이 합법적인 체류 신분을 유지하는 방법을 상담했다. 타국에서 공부하며 겪는 언어적, 문화적 적응이라는 기본적인 어려움에 더해, 유학생은 트럼프 행정부가 시행한 정책들로 인해 추가적인 불확실성에 직면한다.
이런 변화에는 미국 비자 신청자의 소셜 미디어 계정 및 온라인 활동에 대한 검증 확대, 39개국 시민의 입국을 금지하거나 심각하게 제한하는 여행 금지 조치, 그리고 지난 1년 동안 ICE가 전국적으로 벌인 공격적이고 논란이 많은 이민 단속 등이 포함된다.
2025년에 트럼프 행정부 정책과 관련된 질문에 답하기 위해 개설된 UVA의 연방 정보 사이트에 따르면, 미국 대학의 외국 국적 학생과 교수진은 시위 참여, 언론 기고, 소셜 미디어 게시 등 연방 정부가 미국 외교 정책을 훼손한다고 간주하는 활동이나 과거의 가벼운 위반 사항 등을 이유로 유학생 비자와 이민 신분을 취소당하거나 구금 및 추방 위협을 받을 수 있다.
유학생들은 미국 재입국에 어려움을 겪을까 두려워 고향 방문 계획을 재고하고 있다. 인도 출신 학생은 말한다. "저는 아무것도 바뀐 게 없는데도 '제가 다시 입국할 수 있을까?'라는 의문이 듭니다." 다른 대학도 상황은 비슷하다. 지난해 터프츠대학교(Tufts University)의 한 학생이 이스라엘의 가자지구 작전에 대한 대학 측의 대응을 비판하는 사설을 쓴 후 구금되고 학생 비자가 취소됐다.
친팔레스타인 시위에 적극적으로 참여했던 컬럼비아 대학교의 한 학생은 2025년 3월 체포되어 루이지애나의 구금 시설로 이송되었으며, 그곳에서 104일 동안 구금됐다. 그의 사건은 현재 진행 중이다. 언론 보도에 따르면 2025년 4월, UVA 학생 3명을 포함해 280개 학교의 재학생 및 최근 졸업생 1800명 이상의 비자가 갑자기 취소되었다가 복원되었다.
2025년 5월에는 국토안보부가 신청자의 소셜 미디어 계정에 대한 새로운 검증 절차를 도입하면서 비자 처리가 3주간 중단됐다. 6월에 비자 업무가 재개되었을 때, 국무부는 국가 안보를 이유로 신청자들에게 소셜 미디어 프로필을 공개하도록 요구했다. 8월에 이민국은 검증 범위를 모호하게 정의된 "반미(anti-American)" 활동까지 확대하겠다고 발표했다.
비판론자들은 이것이 표현의 자유를 위축시킬 수 있다고 반발했다. 미국 정부는 애써 외면하는 사실이지만, 유학생들은 미국의 짐이 아니라 미국에 실질적으로 이바지하는 존재다. 자료에 따르면 UVA 유학생들은 2024~2025년 버지니아주(州) 경제에 1억 3010만 달러를 기여하고 1333개의 일자리를 창출했다. 미국은 수많은 이민자, 유학생이 있었기에 지금의 위상을 얻었다. 그런 시스템이 무너지고 있다.
남의 나라니까 괜찮다? 그렇지 않다