AFP/연합뉴스

"문명이 산산조각이 나고 있어." 톰이 격렬하게 말을 꺼냈다. "나는 세상만사에 지독한 비관론자가 되어버렸어. 고다드라는 사람이 쓴 <유색 인종 제국의 부상>이라는 책 읽어봤나?"



"아니, 안 읽어봤어." 나(닉 캐러웨이 - 인용자)는 그의 어조에 다소 놀라 대답했다.



"글쎄, 아주 훌륭한 책이니 누구나 읽어봐야 해. 우리가 조심하지 않으면 백인종이 완전히 압도당하고 말 거라는 게 이 책의 요지야. 전부 과학적인 내용이고, 이미 증명된 사실이지." (중략) "이 사람이 모든 걸 다 밝혀냈어. 우월한 인종인 우리가 주의하지 않으면 다른 인종들이 세상의 주도권을 쥐게 될 거란 말이야." (중략) "요점은 우리가 노르딕(북유럽계 백인) 인종이라는 거야. 나도, 자네도, 당신도, 그리고…." 그는 아주 찰나의 머뭇거림 끝에 가벼운 고갯짓으로 데이지(톰의 부인이자 닉의 친척 - 인용자)를 포함했고, 데이지는 다시 내게 윙크를 했다. "그리고 우리가 문명을 구성하는 모든 것들을 만들어냈지. 과학이나 예술, 기타 등등 모든 것을 말이야. 무슨 말인지 알겠어?"

▲<위대한 개츠비> 겉표지 민음사

작품이 출간된 1920년대 미국 사회에 팽배했던 우생학과 백인 우월주의, 인종적 불안감을 스토더드의 책은 압축적으로 보여준다. 스토더드의 주장은 1920년대 미국 내 반이민 정서를 자극하고 정당화하는 데 동원됐고, 아시아계 이민을 전면 금지하고 동유럽 및 남유럽 출신의 이민을 극도로 제한한 1924년 이민법(Immigration Act of 1924) 제정에 이념적 토대를 제공했다. 작가는 이런 인종주의 문헌을 맹신하는 톰을 통해 1920년대 미국의 권력층, 상류층이 지닌 배타적 인종주의, 지적 허영심과 폭력성을 생생하게 제시한다. 고전의 힘이다.



그런데 100년 전에 벌어진 이런 황당한 일이 지나간 역사가 아니라 현재 진행형의 사건이라는 걸 최근에 미국에서 벌어지는 구체적인 사례를 통해 알게 됐다. 앞서 언급했듯이 미국의 힘은 강한 군사력, 경제력 등의 물리적 힘만이 아니라 전 세계에서 이민자를 받아들이고 그들을 미국 사회의 구성원으로 동화하는 과정에서 만들어졌다. 특히 미국 유학생들은 그 과정에서 큰 역할을 했다. 그런데 이런 미국적 전통이 무너지고 있다.



동부의 대표적인 공립대학인 버지니아대학교(University of Virginia, UVA) 유학생 사례가 눈에 띈다.



이런 변화에는 미국 비자 신청자의 소셜 미디어 계정 및 온라인 활동에 대한 검증 확대, 39개국 시민의 입국을 금지하거나 심각하게 제한하는 여행 금지 조치, 그리고 지난 1년 동안 ICE가 전국적으로 벌인 공격적이고 논란이 많은 이민 단속 등이 포함된다.



2025년에 트럼프 행정부 정책과 관련된 질문에 답하기 위해 개설된 UVA의 연방 정보 사이트에 따르면, 미국 대학의 외국 국적 학생과 교수진은 시위 참여, 언론 기고, 소셜 미디어 게시 등 연방 정부가 미국 외교 정책을 훼손한다고 간주하는 활동이나 과거의 가벼운 위반 사항 등을 이유로 유학생 비자와 이민 신분을 취소당하거나 구금 및 추방 위협을 받을 수 있다.



유학생들은 미국 재입국에 어려움을 겪을까 두려워 고향 방문 계획을 재고하고 있다. 인도 출신 학생은 말한다. "저는 아무것도 바뀐 게 없는데도 '제가 다시 입국할 수 있을까?'라는 의문이 듭니다." 다른 대학도 상황은 비슷하다. 지난해 터프츠대학교(Tufts University)의 한 학생이 이스라엘의 가자지구 작전에 대한 대학 측의 대응을 비판하는 사설을 쓴 후 구금되고 학생 비자가 취소됐다.



친팔레스타인 시위에 적극적으로 참여했던 컬럼비아 대학교의 한 학생은 2025년 3월 체포되어 루이지애나의 구금 시설로 이송되었으며, 그곳에서 104일 동안 구금됐다. 그의 사건은 현재 진행 중이다. 언론 보도에 따르면 2025년 4월, UVA 학생 3명을 포함해 280개 학교의 재학생 및 최근 졸업생 1800명 이상의 비자가 갑자기 취소되었다가 복원되었다.



2025년 5월에는 국토안보부가 신청자의 소셜 미디어 계정에 대한 새로운 검증 절차를 도입하면서 비자 처리가 3주간 중단됐다. 6월에 비자 업무가 재개되었을 때, 국무부는 국가 안보를 이유로 신청자들에게 소셜 미디어 프로필을 공개하도록 요구했다. 8월에 이민국은 검증 범위를 모호하게 정의된 "반미(anti-American)" 활동까지 확대하겠다고 발표했다.



비판론자들은 이것이 표현의 자유를 위축시킬 수 있다고 반발했다. 미국 정부는 애써 외면하는 사실이지만, 유학생들은 미국의 짐이 아니라 미국에 실질적으로 이바지하는 존재다. 자료에 따르면 UVA 유학생들은 2024~2025년 버지니아주(州) 경제에 1억 3010만 달러를 기여하고 1333개의 일자리를 창출했다. 미국은 수많은 이민자, 유학생이 있었기에 지금의 위상을 얻었다. 그런 시스템이 무너지고 있다.



남의 나라니까 괜찮다? 그렇지 않다



▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 10월 9일 미국 뉴욕주 시러큐스의 ‘더 온센터’에서 열린 선거 유세에 참석하고 있다. 로이터/연합뉴스

최근에 미국 정부는 유학생 비자와 연수, 인턴 등 체류 비자의 경우 미국에 최장 4년까지만 머무르도록 규정을 바꿨다. 이전에는 두 비자의 경우 소속 교육기관의 승인을 받으면 정규 학업 과정 등을 마칠 때까지 체류 기간이 연장돼 합법적으로 체류할 수 있었다. 앞으로 외국인 졸업생에게는 미국 내 취업을 위한 수수료로 10만 달러를 받겠다고도 한다. 법원의 판단으로 이런 정책들이 일단 집행은 정지 상태이지만, 황당할 따름이다.



미국 F-1 학생 비자를 소지한 유학생이 졸업 전후 전공 분야에서 실무 경험을 쌓는 연수제도(OPT, Optional Practical Training)를 신청할 때도 7만 달러(연장시 추가 3만 달러)의 수수료를 부과하겠다는 정책도 최근 발표됐다.



미국은 배타적인 국가가 되어간다. 어차피 미국은 남의 나라이므로 미국이 이상하게 되든 말든, 망가지든 말든 신경 쓸 필요가 없다고 생각할 수도 있다. 그러나 지금 전 세계는 서로 긴밀하게 연결되어 있고, 미국은 그 연결망에서 좋든 싫든 외교, 경제, 군사적으로 압도적인 힘을 행사하는 나라이다. 그런 나라가 갑자기 흔들리게 되면 세계 체제도 흔들린다. 부디 미국이 내가 알았던 미국, 적어도 겉으로라도 관용과 포용을 내세웠던 미국으로 돌아가길 바란다. 얼마 전 미국 싱크탱크 퓨리서치센터 조사에 따르면 대한민국 국민이 미국에 대해 느끼는 비호감도가 55%로 나타났다. 신뢰도도 57%로 떨어졌다. 인류 역사를 보면 오만하고 배타적인 제국은 결국 힘을 잃게 된다. #위대한개츠비 #미국 #오길영의뾰족한시각 프리미엄 오길영의 뾰족한 시각 이전글 영화 '오디세이'에 등장한 의외의 인물... 놀런 감독의 의중 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 10월 9일 미국 뉴욕주 시러큐스의 ‘더 온센터’에서 열린 선거 유세에 참석하고 있다.최근에 미국 정부는 유학생 비자와 연수, 인턴 등 체류 비자의 경우 미국에 최장 4년까지만 머무르도록 규정을 바꿨다. 이전에는 두 비자의 경우 소속 교육기관의 승인을 받으면 정규 학업 과정 등을 마칠 때까지 체류 기간이 연장돼 합법적으로 체류할 수 있었다. 앞으로 외국인 졸업생에게는 미국 내 취업을 위한 수수료로 10만 달러를 받겠다고도 한다. 법원의 판단으로 이런 정책들이 일단 집행은 정지 상태이지만, 황당할 따름이다.미국 F-1 학생 비자를 소지한 유학생이 졸업 전후 전공 분야에서 실무 경험을 쌓는 연수제도(OPT, Optional Practical Training)를 신청할 때도 7만 달러(연장시 추가 3만 달러)의 수수료를 부과하겠다는 정책도 최근 발표됐다.미국은 배타적인 국가가 되어간다. 어차피 미국은 남의 나라이므로 미국이 이상하게 되든 말든, 망가지든 말든 신경 쓸 필요가 없다고 생각할 수도 있다. 그러나 지금 전 세계는 서로 긴밀하게 연결되어 있고, 미국은 그 연결망에서 좋든 싫든 외교, 경제, 군사적으로 압도적인 힘을 행사하는 나라이다. 그런 나라가 갑자기 흔들리게 되면 세계 체제도 흔들린다. 부디 미국이 내가 알았던 미국, 적어도 겉으로라도 관용과 포용을 내세웠던 미국으로 돌아가길 바란다. 얼마 전 미국 싱크탱크 퓨리서치센터 조사에 따르면 대한민국 국민이 미국에 대해 느끼는 비호감도가 55%로 나타났다. 신뢰도도 57%로 떨어졌다. 인류 역사를 보면 오만하고 배타적인 제국은 결국 힘을 잃게 된다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 오길영 (bloomogyjoyce) 내방 구독하기 목차45 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 영화 '오디세이'에 등장한 의외의 인물... 놀런 감독의 의중 맨위로 다크 <위대한 개츠비> 겉표지작품이 출간된 1920년대 미국 사회에 팽배했던 우생학과 백인 우월주의, 인종적 불안감을 스토더드의 책은 압축적으로 보여준다. 스토더드의 주장은 1920년대 미국 내 반이민 정서를 자극하고 정당화하는 데 동원됐고, 아시아계 이민을 전면 금지하고 동유럽 및 남유럽 출신의 이민을 극도로 제한한 1924년 이민법(Immigration Act of 1924) 제정에 이념적 토대를 제공했다. 작가는 이런 인종주의 문헌을 맹신하는 톰을 통해 1920년대 미국의 권력층, 상류층이 지닌 배타적 인종주의, 지적 허영심과 폭력성을 생생하게 제시한다. 고전의 힘이다.그런데 100년 전에 벌어진 이런 황당한 일이 지나간 역사가 아니라 현재 진행형의 사건이라는 걸 최근에 미국에서 벌어지는 구체적인 사례를 통해 알게 됐다. 앞서 언급했듯이 미국의 힘은 강한 군사력, 경제력 등의 물리적 힘만이 아니라 전 세계에서 이민자를 받아들이고 그들을 미국 사회의 구성원으로 동화하는 과정에서 만들어졌다. 특히 미국 유학생들은 그 과정에서 큰 역할을 했다. 그런데 이런 미국적 전통이 무너지고 있다.동부의 대표적인 공립대학인 버지니아대학교(University of Virginia, UVA) 유학생 사례가 눈에 띈다. <버지니아 매거진> 에 소개된 인도 출신의 1학년 학생은 자신이 UVA에 재학 중임을 증명하는 유학 서류와 학생 비자를 항상 소지하고 다닌다. 캐나다 출신의 다른 1학년 학생은 소셜 미디어에 정치, 이민 정책 또는 미국 이민세관집행국(ICE)과 관련된 어떤 게시물도 올리지 않는다. 나중에 추방의 근거가 될 수 있기 때문이다. UVA 국제 학생 프로그램 책임자에 따르면, 6명의 직원이 매일 4시간씩 학생들이 합법적인 체류 신분을 유지하는 방법을 상담했다. 타국에서 공부하며 겪는 언어적, 문화적 적응이라는 기본적인 어려움에 더해, 유학생은 트럼프 행정부가 시행한 정책들로 인해 추가적인 불확실성에 직면한다.이런 변화에는 미국 비자 신청자의 소셜 미디어 계정 및 온라인 활동에 대한 검증 확대, 39개국 시민의 입국을 금지하거나 심각하게 제한하는 여행 금지 조치, 그리고 지난 1년 동안 ICE가 전국적으로 벌인 공격적이고 논란이 많은 이민 단속 등이 포함된다.2025년에 트럼프 행정부 정책과 관련된 질문에 답하기 위해 개설된 UVA의 연방 정보 사이트에 따르면, 미국 대학의 외국 국적 학생과 교수진은 시위 참여, 언론 기고, 소셜 미디어 게시 등 연방 정부가 미국 외교 정책을 훼손한다고 간주하는 활동이나 과거의 가벼운 위반 사항 등을 이유로 유학생 비자와 이민 신분을 취소당하거나 구금 및 추방 위협을 받을 수 있다.유학생들은 미국 재입국에 어려움을 겪을까 두려워 고향 방문 계획을 재고하고 있다. 인도 출신 학생은 말한다. "저는 아무것도 바뀐 게 없는데도 '제가 다시 입국할 수 있을까?'라는 의문이 듭니다." 다른 대학도 상황은 비슷하다. 지난해 터프츠대학교(Tufts University)의 한 학생이 이스라엘의 가자지구 작전에 대한 대학 측의 대응을 비판하는 사설을 쓴 후 구금되고 학생 비자가 취소됐다.친팔레스타인 시위에 적극적으로 참여했던 컬럼비아 대학교의 한 학생은 2025년 3월 체포되어 루이지애나의 구금 시설로 이송되었으며, 그곳에서 104일 동안 구금됐다. 그의 사건은 현재 진행 중이다. 언론 보도에 따르면 2025년 4월, UVA 학생 3명을 포함해 280개 학교의 재학생 및 최근 졸업생 1800명 이상의 비자가 갑자기 취소되었다가 복원되었다.2025년 5월에는 국토안보부가 신청자의 소셜 미디어 계정에 대한 새로운 검증 절차를 도입하면서 비자 처리가 3주간 중단됐다. 6월에 비자 업무가 재개되었을 때, 국무부는 국가 안보를 이유로 신청자들에게 소셜 미디어 프로필을 공개하도록 요구했다. 8월에 이민국은 검증 범위를 모호하게 정의된 "반미(anti-American)" 활동까지 확대하겠다고 발표했다.비판론자들은 이것이 표현의 자유를 위축시킬 수 있다고 반발했다. 미국 정부는 애써 외면하는 사실이지만, 유학생들은 미국의 짐이 아니라 미국에 실질적으로 이바지하는 존재다. 자료에 따르면 UVA 유학생들은 2024~2025년 버지니아주(州) 경제에 1억 3010만 달러를 기여하고 1333개의 일자리를 창출했다. 미국은 수많은 이민자, 유학생이 있었기에 지금의 위상을 얻었다. 그런 시스템이 무너지고 있다.

미국 이민세관단속국(ICE) 요원들이 2026년 1월 13일 미네소타주 미니애폴리스에서 차량에서 끌어낸 뒤 한 여성을 구금하고 있다. 트럼프 행정부는 미등록 이민자 체포를 추진하며 국토안보부(DHS) 요원 2400명 이상을 미네소타주에 배치했다.개인적으로 미국은 내가 한국을 제외하고는 가장 오래 살아본 나라이다. 꽤 오래전 유학 시절을 포함해서 방문 교수 등으로 체류한 기간을 합하면 8년 가까이 미국에 살았다. 물론 미국같이 매우 큰 나라의 특정 지역에서 잠시 머문 경험을 갖고 한 나라를 평하는 건 신중해야 한다. 하지만 지금의 미국이 내가 알았던 미국과 매우 달라졌다는 것, 좀 더 정확히 표현하면 나빠졌다는 건 분명하다. 그중 하나의 지표가 미국이, 정확히 말하면 미국 정부와 일부 극우주의자들이 이민자들, 혹은 외국인을 대하는 태도다.이 글에서 자세히 설명할 수 없지만, 애초에 이민자들의 국가로 출범했던 미국은 그 뒤로 수많은 이민자를 받아들여서, 마치 다양한 색깔의 실로 조화를 이루게 옷감을 짜서 옷을 만들 듯 여러 인종이 적어도 겉으로는 다른 인종을 존중하는 문화적 풍토를 만들었다. 이른바 모자이크 국가의 탄생이다. 그리고 그런 문화적 토대가 지금까지 미국이 지닌 눈에 보이지 않는 부드러운 힘(soft power)의 뿌리가 되었다. 그런 토대가 무너지고 있다.이런 반(反)이민 정서, 반외국인 정서의 역사적 사례가 없었던 것은 아니다. 현대 미국 문학의 빼놓을 수 없는 고전으로 꼽히는 F. 스콧 피츠제럴드의 소설 <위대한 개츠비(The Great Gatsby)>(1925)는 이미 100년 전에 인종주의가 지닌 위험성을 설득력 있게 제시했다. 작품의 앞부분에서 미국 동부 상류층을 대표하는 인물인 톰 뷰캐넌은 서술자인 닉 캐러웨이에게 백인 우월주의와 인종주의, 인종혐오를 노골적으로 드러낸다. 뷰캐넌은 저녁 식사 자리에서 당대 유행하던 우생학적이고 인종차별적인 가상의 책 <유색 인종 제국의 부상>을 언급하며 백인 우월주의자로서 자신이 갖고 있던 시대의 변화에 대한 짙은 불안감을 드러낸다.톰의 주장은 학술적 근거를 갖추진 못한 선동주의에 기댄 책이, 사상이 어떻게 사람들의 마음을 사로잡는지를 흥미롭게 보여준다. "우리가 문명을 구성하는 모든 것들을 만들어냈지. 과학이나 예술, 기타 등등 모든 것을 말이야"라는 톰의 주장은 따지고 보면 또렷한 근거가 없다. 그러나 중요한 건 그게 아니다. 그런 황당한 주장을 사람들이 믿고 따르며, 실제로 힘을 발휘한다는 게 중요하다. 이데올로기가 작동하는 방식이다. 그런데 톰이 언급한 고다드의 책은 당대 현실과 관련이 있다. 이 책은 당시 실제 영향을 미쳤던 스토더드(Theodore Stoddard)의 저서 <유색 인종의 거센 물결: 백인 세계 우위에 대한 위협>(1920)을 모델로 삼은 가상의 책이다.