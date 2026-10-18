▲
가톨릭 영화제 집행위원장 조용준 신부최선한
- 가장 좋아하는 영화는 무엇인가요?
"<마농의 샘>이요. 원래 2부작인데 우리나라에서 개봉할 때는 한 편으로 편집해서 틀었어요. 나중에 필름이 복원돼 깨끗한 화질로 나왔을 때 제6회 가톨릭영화제 'CaFF 클래식' 섹션에서 1, 2편을 모두 상영했죠. 오리지널 버전을 극장에서 볼 수 있어서 제게는 큰 기쁨이었습니다.
작품 속에서 이브 몽탕이 묵주기도를 하다 세상을 떠나요. 자기가 괴롭혔던 사람이 결국 자기 혈육이었다는 게 드러나고요. 한국적인 가족사와도 연결되고, 천주교 신앙 안의 공동체 모습도 잘 표현돼 있어서 아주 좋아합니다.
- 영화제는 어떻게 시작하게 되셨나요?
"유학하고 바로 시작한 건 아니에요. 영화 제작, 수입·유통, 영화제 개최, 이렇게 세 가지 방향을 조금씩 그려 보고 있었어요. 그러다 우연히 현직 영화 프로듀서님을 만났는데, 혼자서는 할 수 없으니 단체가 있어야 한다고 조언해 주셨습니다. 그래서 가톨릭영화인협회를 만들었고, 모인 분들과 난상 토론을 하면서 영화제의 형식과 방법을 구체화해서 이듬해에 제1회 영화제를 열었어요."
- '가톨릭'이라는 이름 때문에 종교 영화제로 오해 받기도 합니다.
"저희도 처음에 고민이 많았어요. 천주교 신자인 영화인들이 모여 시작했는데, 그때도 이미 기독교 영화제가 있었거든요. 종교 영화제의 틀을 갈지, 더 보편적인 성격을 가질지 고민하다가 영화제가 지속되려면 보편성이 가장 중요하다고 판단했습니다. 다만 신자들이 함께 꾸리니 가톨릭적 지향이 없다고 할 수도 없고요. 그래서 일상적인 용어이면서 복음적 가치를 지닌 주제를 매년 정하고, 거기에 맞는 영화를 상영하기로 했어요. 종교적 소재에 얽매이지 않고 다양한 가치를 담은 영화를 찾아보자는 조건이었습니다.
티켓은 현장에서 무료로 발권하고, 관람료를 자율 기부제로 하는 것도 같은 생각에서예요. 티켓 판매는 영화제 수입에 별 도움이 안 되고, 오히려 누군가에게는 부담이 될 수 있어요. 미국이나 유럽에는 특정한 날 비싼 미술관도 기부함만 두고 자율적으로 내고 들어가게 하는 날이 있는데, 우리나라 '문화의 날'의 모델도 거기서 나왔죠. 누구든 편하게 와서 영화를 보고 느낀 바가 있으면 기부하면 좋겠다 싶었고, 1회부터 지금까지 지켜오고 있습니다."
영화제를 만드는 손
- 해외 초청작 선정부터 DCP 제작, 자막 작업까지 신부님이 주로 이끄신다고 들었습니다. 어떤 과정인가요?
"정확히는 프로그래머들이 영화를 검토하고 회의에서 결정해요. 절반 이상이 동의하거나 일정 점수 이상이면 상영하고, 아니면 하지 않는 방식이라 나름 합리적이라고 생각합니다. 저는 해외 영화를 찾아서 소개하는 역할을 하고요. 해외 영화 정보를 얻을 길은 많지 않아요. 영화 전공자나 평론가는 많아도 외국 영화의 흐름까지 아는 분은 드물고, 오히려 수입사 쪽이 더 잘 아는 영역이거든요.
그래서 해외 정보 사이트를 보고, 영화제를 계속하다 보니 가끔 외국에서 먼저 이메일이 와서 자기네 배급사 영화를 소개해 주기도 해요. 특이한 건 페이스북이나 인스타그램 알고리즘을 타고 오는 정보예요. 팔로우하지 않는 사람이 어떤 영화에 대해 쓴 글이 뜨면 괜찮은 작품인지 확인해 보면서 영화를 찾아가는 거죠. 그렇게 영화를 찾으면 스크리너를 받고, 내부에서 검토하고, 괜찮으면 상영을 추진합니다.
기술 작업도 있어요. 극장에서는 mov나 mp4가 아니라 DCP(디지털 시네마 패키지)라는 별도의 파일 체계로 영화를 틀어요. 작은 영화제라 외주 비용 부담이 커서, 기술을 익혀 가며 내부에서 어디까지 할 수 있는지 시험해 보고 직접 하고 있습니다. 국내 작품은 대부분 DCP 상태로 오니까, 상영작 50여 편 중 3분의 2 정도를 작업하는 셈이에요."
- 이전과 비교해 올해 준비하면서 달라진 점이나 특별히 마음 쓰신 부분이 있다면요?
"작년 행사를 끝으로 CGV 명동역이 문을 닫아서, 올해는 서울시가 시네마테크로 개관한 서울영화센터에서 열어요. 상영관 세 곳이 모두 이전보다 작아져서 시스템도 분위기도 많이 달라졌고, 하나씩 맞춰가는 중입니다. 단편경쟁은 고민이 컸어요. 이미 유튜브나 홍보 영상으로 공개된 작품이 예심과 본심에서 거론되고 수상까지 하는 일이 있었거든요. 적어도 단편 경쟁 취지에 걸맞은 영화가 뽑히도록, 예심 단계부터 더 많은 심사위원이 선택한 영화가 본선에 오르게 했습니다. 덕분에 선정이 훨씬 원만했고, 마지막 예심 회의도 한 시간이 채 안 걸렸어요.
올해는 628편이 출품돼 14편이 본선에 올랐어요. 저는 심사의 공정성을 지키려고 수상작이 발표될 때까지 본선작을 보지 않아서 대략적으로만 말씀드릴게요. 완성도는 아주 좋은데 단편다운 실험 정신은 점점 약해진다는 의견이 많습니다. 단편을 장편으로 가기 위한 수단으로 여기는 감독이 많다 보니 단편 특유의 맛이 있는 영화가 덜 나오는 점이 아쉬워요.
저희 'CaFF 초이스' 섹션에서 상영하는 해외 단편은 단편 자체를 위해 만든 영화라 훨씬 짧으면서도 주제 의식이 분명해요. 반면 국내 작품은 30분 제한이 있다 보니 27~28분짜리가 아주 많습니다. 그래서 올해는 30분을 넘는 작품은 본선에 올리지 않았어요. 저는 단편에서 30분도 길다고 봐요. 내부 심사위원 중에는 20분으로 줄이자는 분도 계신데, 그러면 들어올 영화가 많지 않을 거예요. 그래도 짧은 호흡 안에 정확하고 강력한 메시지를 담는 게 단편의 방향이라고 생각합니다."