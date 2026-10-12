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▲'대미투자' 질의하는 정청래 의원정청래 더불어민주당 의원이 6일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부에 대한 국정감사에서 대미투자와 관련해 질의하고 있다. 남소연

이런 사안들과 관련해 최근 미국에서 여러 가지 발언들이 나왔다. <연합뉴스TV> 등의 보도에 따르면, '미국 행정부 고위 당국자'는 '한국이 정보·방첩 분야와 관련해 수십 년간 이어온 동맹의 기준을 준수하기를 기대한다'는 취지로 발언했다. '국무부 고위 관계자'는 <경향신문>을 통해 모든 동맹국이 정보·방첩 사안을 적절히 처리하기를 기대한다는 주문을 내놓았다. 또 <중앙일보>에 따르면 국무부 대변인은 정청래 비자 문제와 관련해 '비자 발급 절차를 통해 높은 수준의 국가안보와 공공안전을 유지한다'는 답변을 제시했다.



이 같은 입장 표명들은 동맹국과 미국의 관계에서뿐 아니라 동맹국과 제3국의 관계에서도 자국의 요구 수준이 충족되기를 바라는 미국의 희망을 보여준다. '모든 동맹국이 정보·방첩 사안을 적절히 처리하기를 기대한다'는 입장 표명은 자국에 불리한 인적·물적·정보 이동이 동맹국과 제3국 간에 이뤄지는 것을 통제하고자 하는 희망사항을 나타낸다.



2017년에 미국은 헝가리의 귀화 절차에 이의를 제기했다. 해외 거주 헝가리계 주민들을 대상으로 하는 2011년 이후의 간이 귀화 절차에서 지문·얼굴 등의 신원확인 절차가 빠졌다는 것이 이유였다.



이와 관련된 양국의 비협조 상태는 미국이 헝가리에 일종의 제재를 가하는 명분이 됐다. 미국 국토안보부의 2023년 8월 2일 자 행정공고문인 '헝가리의 전자여행허가제 유효기간'은 "2017년 10월, (국토안보부) 장관은 헝가리 정부에 대한 서면 통보를 통해 이 나라가 VWP 잠정지위에 놓이게 된다는 점을 통보했다"면서 헝가리가 비자면제프로그램(VWP)과 관련해 기존처럼 2년 간격이 아닌 해마다 1번씩 평가를 받게 됐다고 기술한다(



2020년에 헝가리는 귀화허가 절차에서 생체정보 및 신원 확인을 강화했다. 그렇지만 미국은 여전히 비자면제프로그램 운영에 제동을 걸었다. 헝가리의 2020년 조치가 나오기 이전의 간이 절차를 통해 귀화한 약 100만 명의 신원이 불투명하다는 것이었다. 헝가리 정부에 따르면, 미국은 해외 헝가리계 이중국적자 약 90만의 개인정보까지 요구했다.



제2기 빅토르 오르반 내각(2010.5~2026.5)에 대한 이 같은 압력은 내정간섭으로도 비칠 수 있었다. 바이든 행정부와는 갈등하고 트럼프 쪽과는 가까웠던 이 내각은 '전례 없고 비현실적인 요구'라는 정도로 대응했지만, 주권국가의 고유 업무인 귀화 문제와 교포 관리에 개입한 것은 내정간섭으로도 볼 수도 있는 일이었다.



미국이 그렇게 한 데는 미국 나름의 이유가 있다. 허술한 귀화 절차를 통해 헝가리 여권을 취득한 사람이 헝가리-미국 간의 무비자 제도를 통해 미국에 입국할 가능성을 차단해야 한다는 판단에서였다.



헝가리의 탐사보도 매체인 <디렉트 36>의 2018년 5월 10일자 기사인 '미국, 헝가리의 여권 사기에 질려 비자면제 프로그램에서 헝가리를 제외하겠다고 위협'에 따르면, 약 700명의 비헝가리인들이 신원을 도용해 헝가리 여권을 취득했고 그중 65명이 무비자로 미국에 입국했다(



자국에 해를 끼칠 수도 있는 인적 흐름을 차단하겠다는 미국의 의도는 나쁘지 않다. 그런데 미국은 그런 일을 순전히 자국의 비용과 노력으로 하지 않고 비용과 노력의 일부를 헝가리에 떠넘겼다. 내정간섭으로 비칠 만한 정치적 압력까지 불사하고 있다. 세계제국의 지위가 있기에 이런 일이 훨씬 수월하다.



작년 7월에 미국 의회에서 있었던 일도 유사한 사례다. 하원 상설특별정보위원회 홈페이지에 실린 그달 17일자 글에 이런 대목이 있다(



"하원 정보상설특별위원회 위원장 릭 크로퍼드와 상원 정보특별위원회 위원장 톰 코튼은 오늘 국가정보국장 툴시 가바드에게 스페인 정보·국방·법집행 기관과의 모든 정보 공유에 대한 재검토를 요청하는 서한을 보냈습니다. 이 서한은 스페인 내무부가 중국공산당과 깊은 연관이 있는 화웨이를 상대로, 스페인의 도청 시스템에 사용할 서버와 컨설팅 서비스를 공급받는 1230만 유로 규모의 계약을 발주했다는 보도가 나온 뒤에 발송됐다."



이 사례 역시 제3국과 제3국 간에 '미국에 불리한 물자 유통'이 이뤄지지 않도록, 그런 물자 유통을 하는 제3국 정부와의 정보 공유에 제재를 가하려는 미국의 관심을 반영한다.



중대한 도전에 직면한 미국



동유럽에서 동아시아로 이어지는 초원길이 세계의 주요 무역로일 때는 이 길에서 이뤄지는 인간·물자·정보의 유통을 관리하고 통제하는 유목민들이 최강 지위를 유지했다. 중동에서 동아시아를 잇는 비단길이 초원길과 더불어 주요 무역로로 부상한 기원전 2세기 이후로는 비단길에서 이뤄지는 유통을 관리하고 통제하는 중국 같은 농경국가들의 국제적 지위가 급상승했다.



콜럼버스, 바스코 다가마, 마젤란 등에 힘입어 전 세계 바닷길이 활성화된 서기 16세기 이후로는 이 길을 개척한 서유럽 국가들의 역량이 비약적으로 상승하다가 1840년 아편전쟁을 계기로 이들이 세계사의 주역이 됐다. 미국은 이 흐름에 편승해 국부를 축적하다가 제2차 세계대전을 계기로 세계 최강 지위를 확보했다.



세계제국이 세계의 주요 무역로를 관리하지 못하면 패권을 유지하기 힘들어지는 것이 세계사의 패턴이다. 그런 점에서 보면, 트럼프가 이란을 침략한 뒤로 벌어진 상황은 미국의 세계 지위를 크게 위협하는 현상이다. 지금 미국은 페르시아만으로 들어가는 호르무즈해협과 홍해로 들어가는 바브엘만데브해협에 대한 종래의 접근권을 위협당하고 있다.



바닷길 활성화 이후의 서유럽 강대국들은 아프리카 남단의 희망봉과 더불어 중동의 두 루트를 통해 유럽과 아시아를 잇는 영향력을 발휘해왔다. 이 점을 감안하면, 지금 트럼프 행정부가 중동에서 처한 곤경은 미국의 세계 지위뿐 아니라 서구권의 세계 지위까지 중대한 도전에 직면해 있음을 보여준다.



이와 관련해 최근 한국인들은 미국의 두 가지 모습을 함께 지켜보고 있다. 하나는 자칫 호르무즈나 바브엘만데브 같은 '큰 길'을 놓칠 수도 있는 미국의 모습, 또 하나는 한국의 정보 담당자나 국회의원에 대한 비자 문제 처리를 통해 '작은 길'에 대한 통제권을 행사하는 미국의 모습이다. '큰 길'을 지키기 위해 동맹국들의 지원을 최대한 끌어내야 할 미국이 '작은 길' 입구에서 동맹국을 자극하는 모습이 인상적인 대비를 이루고 있다. #정청래 #미국 #미국비자 #국정원 #한미관계 프리미엄 김종성의 '히, 스토리' 이전글 박정희에게 "밀수 왕초"라고 했다가 구금된 사람 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 10월 9일 미국 뉴욕주 시러큐스의 ‘더 온센터’에서 열린 선거 유세에 참석하고 있다. REUTERS/Nathan Howard세계제국 미국은 '길'에 대한 통제와 관련해 최근 한국인들에게 두 가지 측면을 보여주고 있다. 호르무즈해협과 바브엘만데브해협에 대한 미국의 영향력이 동요하는 모습, 미국이 국정원 직원 및 정청래 의원의 미국 입국과 관련해 보여준 모습은 상호 대비를 이룬다.인류 역사에서 국제관계가 출현한 이래로, 미국 같은 세계제국들은 인간과 물자와 정보를 유통시키는 '길'을 통제하는 데 주의를 기울였다. 인적·물적·정보 루트인 '길'에서 권력이 나오기 때문에 자국에 불리한 유통을 길에서 배제하고자 하는 것이 세계제국들의 공통된 관심사다.현대의 길은 전통적인 무역로에 더해 인터넷 통신망과 항공노선 등으로 엮여 있다. 지금 미국은 이 길을 구성하는 큰 길에서 고전을 면치 못하고 있고, 이 길의 또 다른 구성 부분인 작은 길에서 한국 같은 동맹국과 마찰을 빚고 있다.지난 6월 워싱턴에서 열린 한미일 3국 외교당국의 북한 사이버 위협 대응회의에서 한국 국정원 직원들이 배제된 일이 10월 들어 보도됐다. 이달에는 주미대사관 파견을 앞둔 일부 국정원 직원들에 대한 비자 발급이 지연되고 있다는 보도도 나왔다. 이것이 논란이 되자 국정원 측은 "일부 비자 지연 사유는 현재 미국의 강화된 입국 절차에 따른, 개인 신상과 관한 비자 프로세스에 관한 문제"라며 "이 사안과 관련해 한미 간에 긴밀히 협의 중"이라고 해명한 바 있다.또 국회 외교통일위원회 소속인 정청래 전 민주당 대표가 비자 발급 지연으로 인해 미국 주재 해외공관이 아닌 유럽 주재 공관으로 국정감사를 가게 된 일도 화제가 되고 있다.