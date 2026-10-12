연합뉴스/AFP

2026년 10월 6일 남서부 도시 보르도에서 고등학생들이 학습 환경 개선을 요구하며 벌인 전국 시위 도중, 시위 참가자들이 프랑스 대통령 에마뉘엘 마크롱의 캐리커처가 그려진 피켓을 들고 있다. 9월 말 이후 학생들은 교사 결원, 과밀 시간표, 낡은 교실, 상승하는 기온에 적절히 대기되지 않은 건물 등의 불만을 제기하며 수백 개 학교의 출입구를 봉쇄해 왔다.그렇다면 이번 프랑스 학생 시위의 본질은 무엇일까? 지난 9월 시작된 고교생들의 시위는 전국으로 번졌고, 10월 6일에는 교사와 학부모, 대학생들까지 가세해 경찰 추산 26만 6천 명이 거리로 나왔다. 학생들은 교사 부족과 교육격차, 낡은 시설과 과도한 학업 부담을 개선해 달라고 요구했다.시위 과정에서 발생한 폭력과 시설 파손은 비판받아야 한다. 그러나 그것이 시위 전체의 의미를 대신할 수는 없다. 학생들은 국가가 무너지는 것을 구경하는 존재가 아니라, 자신들의 교육환경을 바꾸라고 정부에 요구하는 당사자들이다.특히 눈여겨볼 것은 학부모들의 태도다. 프랑스의 대표적 학부모단체 FCPE 파리지부는 10월 2일 학생들의 요구를 지지하면서도 그들의 행동을 대신하지 않겠다고 밝혔다. 학생들을 단순히 보호하고 가르쳐야 할 대상이 아니라, 자신의 교육환경을 바꿀 권리가 있는 시민으로 인정한 것이다.프랑스 정부도 교사 부족이 심각한 학교에 약 3천 명의 교사를 추가로 확보·배치하겠다고 약속했다. 실제 개선으로 이어질지는 지켜봐야 하지만, 학생들의 행동이 정부의 대응을 이끌어낸 것은 분명하다.이런 모습들이 '프랑스 몰락'이라는 제목에서는 잘 보이지 않는다. 교육환경 개선을 위한 집단행동은 사회적 혼란으로, 자신의 권리를 요구하는 학생들은 성난 군중으로 바뀐다. 개별 사실이 틀리지 않았더라도 그것을 어떤 이야기로 엮느냐에 따라 사건 전체의 의미는 얼마든지 왜곡될 수 있다.방송사들이 자극적인 제목을 붙이는 이유는 짐작하기 어렵지 않다. 유튜브에서는 제목과 썸네일이 조회수를 좌우하고, 조회수와 구독자는 영향력과 광고수익으로 이어진다. 방송사들도 이 경쟁에서 자유롭지 않다.문제는 그 성공을 위해 무엇을 내세우느냐다. KBS나 SBS는 기자와 특파원, 취재망과 편집조직을 갖추고 오랫동안 뉴스의 신뢰를 쌓아왔다. 방송사가 유튜브에 진출하면서 가져온 가장 큰 자산도 바로 그 이름값이다.그런데 방송사가 다른 채널보다 더욱 자극적인 제목을 붙이는 데 경쟁력을 찾는다면 어떻게 될까. 자신들이 쌓아온 신뢰로 시청자를 끌어들이면서, 정작 그 신뢰를 지탱해 온 원칙은 스스로 허무는 셈이다.물론 유튜브라고 깊이 있는 보도가 불가능한 것은 아니다. 복잡한 사건을 쉽고 흥미롭게 설명하는 것도 언론의 능력이다. 그러나 일부 사실을 전체로 확대하거나 충분히 검증되지 않은 인과관계를 제목에 내세운다면 그것은 단순한 표현 방식의 문제가 아니다.영국 옥스퍼드대 로이터저널리즘연구소의 2026년 보고서에 따르면 한국인의 뉴스 전반에 대한 신뢰도는 30%에 머물렀다. 반면 개별 브랜드에 대한 신뢰도는 KBS 53%, SBS 56%였다. 조사 문항은 다르지만, 주요 방송사의 이름이 여전히 중요한 신뢰 자산이라는 사실을 보여준다.특히 공영방송 KBS는 스스로 제정한 방송 편성규약에서 시청자의 신뢰를 자신의 존립 조건으로 명시하고 있다. 온라인 콘텐츠도 보도의 범위에 포함하며, 세대 간 갈등을 조장하는 보도를 경계한다. 방송에서는 공공성과 정확성을 내세우면서 유튜브에서는 조회수 경쟁을 이유로 다른 기준을 적용할 수 없다는 뜻이다.제목 역시 보도의 일부다. 영상 안에 몇 가지 관련 사실이 들어 있다고 해서 제목에서 제시한 과장된 결론까지 정당화되는 것은 아니다. 이번 프랑스 학생 시위 보도에서는 실제 교육 문제와 재정적 어려움, 폭력적인 충돌을 국가의 몰락이라는 이야기로 묶으면서 정작 학생들이 그 문제를 바로잡기 위해 스스로 행동한다는 사실을 놓쳤다.이런 제목들이 어떤 내부 판단으로 결정됐는지는 알 수 없다. 그러나 어떤 방식이었든 시청자에게 내놓은 결과물에 대한 책임이 사라지는 것은 아니다.유튜브에는 이미 사람들의 눈길을 사로잡으려는 영상이 넘쳐 난다. 방송사까지 같은 방식으로 경쟁한다면 시청자들이 굳이 방송사의 이름을 믿고 뉴스를 찾아볼 이유는 무엇일까.유튜브에서 방송사가 지켜야 할 것은 경쟁에서 살아남는 기술만이 아니다. 사람들이 그 방송사의 이름을 믿어도 되는 이유다. 지금 부족한 것은 믿고 볼 수 있는 뉴스다.