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화웨이가 10월 8·9일 이틀 동안 오픈소스로 발표한 JIUWEN Agent OS. 발표 당일부터 홍콩에서는 개발자 커뮤니티의 활용 대회가 열렸다. 현재 openJiuwen은 우정저축은행 등 10여 개 금융기관에 대규모로 도입됐고, 30여 개 파트너사가 공동 구축에 참여하고 있다.1990년대 초 컴퓨터 자체가 신문물이었습니다. 전원 버튼을 누르면 MS-DOS의 검은 화면에 C:\> 커서만 깜빡였고, dir, cd, copy 같은 명령어를 공부하고 입력할 줄 알아야 했죠. 1993년 한글 윈도우 3.1이 들어오던 날에는 "디스크 2를 넣으십시오"라는 안내에 따라 플로피 디스크를 한 장씩 갈아 끼웠습니다.그리고 1995년 11월 28일 자정 한글 윈도우95가 CD 한 장에 담겨 시판되자 화면에 '시작' 버튼이 생겼고, 사람들은 명령어를 외우는 대신 '아이콘'이라는 귀엽게 생긴 버튼을 눌러 일을 시작했습니다. 명령어와 디스크가 사라지는 동안 우리가 바꾼 것은 일하는 방식이었습니다. 그리고 10년이 세 번 바뀐 지금, 아이콘을 누르던 시대가 끝나고 에이전트로 일하는 시대가 열리고 있습니다. 그 움직임이 산업단으로 빠르게 확산되는 곳은 중국입니다.화웨이(Huawei)가 10월 8·9일 기업용 에이전트 운영체제 지우원 AgentOS(Jiuwen AgentOS)를 오픈소스로 공개했습니다. 겉보기에는 개발자용 플랫폼이 하나 늘어난 일입니다. 그러나 윈도우가 소프트웨어와 하드웨어를 불러 쓰는 환경이었다면, 이 OS는 직원을 배치하는 HR부서입니다.지우원의 세 축은 스킬, 보안, 자기개선입니다. 단어를 바꿔 읽으면 신입 사원 관리 매뉴얼이 됩니다. 화웨이는 멀티에이전트 협업을 스웜 콜라보레이션(Swarm Collaboration)'이라 부릅니다. 조사·분석·작성을 서로 다른 에이전트가 나눠 맡고, 사람은 중요한 결정 레이어에서만 호출합니다. 샌드박스(Sandbox)와 가드레일(Guardrail)은 이 에이전트의 출입증입니다.자기개선(Self-evolution)는 일한 경험을 쌓아 스스로 일하는 방식을 개선하는 기능입니다. 에이전트는 입사한 날 부터 24시간 쉼 없이 발전합니다. 이번 생태계 허브에는 금융, 제조, 서비스 등 각 분야'전문가'와 '전문가 팀'까지 기본 세팅되어 있습니다.기업은 이제 소프트웨어를 사지 않고, 소프트웨어를 다루는 직원을 뽑지 않고 에이전트 스웜을 도입하면 됩니다.이번 화웨이 발표의 주인공은 칩도 모델도 아닙니다. 하드웨어와 AgentOS를 한 상자에 담은 통합 솔루션(All-in-One Appliance)'입니다. 화웨이는 칩을 팔던 회사에서 서비스를 납품하는 회사로 옮겨 가고 있습니다.지금까지 에이전트를 도입하려는 기업은 은행이든 병원이든 공장이든 보안 체계와 샌드박스, 사고 복구 장치를 각자 지어야 했습니다. 지우원은 이 복잡한 체계를 공동으로 쓰자는 구상입니다. 골조 바닥 공사는 화웨이가 맡고, 금융·서비스·제조 기업은 그 위에 맞춤형 에이전트만 올리면 됩니다. 한 기업에서 발견된 에이전트의 일탈은 다음 날 모든 기업의 가드레일이 됩니다. 각자 보안팀을 꾸려 샌드박스를 관리하는 것보다 훨씬 안정적이고 저렴합니다. 치안도 화웨이가 맡아주는 구조입니다.이제 중국은 기업마다 에이전트를 도입하지 않습니다. 산업 전체에 에이전트 인프라를 깔고 있습니다. 오픈소스로 공개한 이유도 여기에 있습니다. 도입 초기에 가장 많은 개발자를 모은 쪽이 규칙이 됩니다. 하모니OS(HarmonyOS)로 안드로이드 옆에 평행한 생태계를 깔았던 방식을 이번에는 기업 업무의 무대에서 반복하고 있습니다.딥시크(DeepSeek)가 최근 공개한 논문 「딥시크 엘라스틱 컴퓨트(DeepSeek Elastic Compute, DSec)」는 이 그림의 나머지 절반입니다. AI모델 훈련이 책을 읽히는 일이라면, 에이전트 훈련은 현장 실습입니다. DSec은 수만 개의 현장 시뮬레이션을 동시에 세웠다 허무는 훈련소입니다.논문은 훈련 중 에이전트들이 과제를 풀지 않고 점수만 따내는 보상 해킹(Reward Hacking)을 발견합니다. 에이전트의 지능이 올라갈 수록 요령도 늡니다. 그래서 에이전트 시대의 병목은 GPU가 아니라 규칙을 지키며 일하고 선을 넘지 못하게 양성하는 샌드박스입니다.지우원이 노동력 파견소라면, DSec은 기술 장인을 키워내는 사관학교입니다. 두 회사는 따로 또 같이 긴밀하게 협력하며 한쪽이 기르고 다른 쪽이 배치하는 분업을 만들어 가고 있습니다.그러나 이 시스템은 중국에만 국한됩니다. 모델을 고르는 일이 외주 업체를 고르는 일이라면, 운영체제를 고르는 일은 인사팀과 금고 열쇠를 함께 맡기는 일입니다. 한국은 물론 미국이나 유럽의 기업이 그 열쇠를 중국에 맡기는 것은 불가능합니다. 모델과 달리 에이전트 OS가 파는 것은 신뢰이고, 신뢰에는 국적이 있으니까요. 이에 저는 "한국"이라는 국가 신뢰도에 대해서 그 가치를 다시 생각해 봅니다.한국도 대규모 AI 데이터센터를 준비하고 있습니다. 그러나 GPU를 많이 꽂고 전기를 싸게 대는 설계는 부가가치가 없는 1차원 노동입니다. 에이전트는 전문 데이터센터 현장에서 일하고 실수하고 바로잡히며 자라고, 출입증의 범위 안에서만 움직이도록 길러져 세상으로 나가야 합니다. 앞으로 가장 값비싼 인프라는 가장 빠른 칩이 아니라 가장 엄격한 샌드박스입니다. 차세대 데이터센터는 연산 공장이 아니라 에이전트의 훈련소이자 파견소가 되어야 합니다.모델의 지능을 파는 시대에서 에이전트의 생산력을 파는 시대로 넘어갑니다. 우리가 글로벌 AI 시장에서 앞서나갈 수 있는 분야는 산업AX 에이전트 양성이 아닐까요. 산업의 에이전트는 반드시 현장 데이터 기반의 디지털 트윈(Digital Twin)에서 먼저 훈련받아야 합니다. 디지털 트윈은 정밀하게 기록된 진짜 현장이 있는 나라만 만들 수 있습니다.자원이 부족해도 국토나 인구 규모가 거대하지 않아도 지금의 우리를 있게 한 것은 바로 인재였습니다. 1970년대 한국은 중동의 사막으로 사람을 보냈습니다. 도로를 닦고 플랜트를 세운 건설 인력이 벌어 온 오일달러는 중공업의 종잣돈이 되었습니다. 한국이 처음 세계에 판 것은 물건이 아니라 인력의 밀도였습니다.반세기가 지나 이번에 파견할 수 있는 것은 그 땀방울을 알고리즘으로 전환할 수 있는 기술입니다. 자동차 혼류 생산(Mixed-model Production)의 조율 감각, 같은 배가 한 척도 없는 조선소의 블록 공법 판단력, 마이크로미터 단위 불량을 거슬러 올라가던 소부장 품질 엔지니어의 눈이 각각 공정 조율·공정 검증·품질 추적 에이전트가 됩니다. 한국이 지금 수출할 수 있는 것은 각 산업을 밀도있게 지휘했던 전문가 에이전트 특공대입니다.세계적인 제조 현장, 그 현장의 정밀한 기록, 미·중 양쪽에 열린 신뢰. 이 셋을 함께 가진 나라는 한국밖에 없습니다. 중국은 데이터는 있지만 신뢰의 문턱이 높고, 독일과 일본은 현장은 있지만 미·중 모델을 같은 규칙으로 훈련시킬 자리에 서 있지 않습니다.중동에 간 노동자는 계약이 끝나면 지쳐 돌아왔지만, 파견된 에이전트는 일하는 방식의 개선되고 더 강력해져서 우리 데이터센터에 축적됩니다. 연산을 빌려주면 임대업, 데이터를 넘기면 납품업, 에이전트를 길러 내보내면 에이전트 플랫폼 국가가 됩니다. 미국과 중국이 각자의 거대한 나무를 키우는 지금, 한국의 제조업이 수십 년 갈아 온 땅 위에 무엇을 지을지 현명하게 선택할 시점입니다.