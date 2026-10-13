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국악 타악기의 반주에 맞춰 1분 포즈를 20번 반복하면 어느새 땀이 비 오듯 흐른다.나는 하체가 건강한 편이라 선 자세(입상)나 한쪽 다리를 든 자세도 어렵지 않다. 앉은 자세(좌상)와 누운 자세(와상)도 종종 취하는데, 모델 무대의 높이와 학생들의 눈높이, 스케치북의 방향(가로/세로)을 고려해 포즈의 순서를 짠다.입상과 와상을 너무 자주 오가면 학생들이 스케치북을 가로로 썼다 세로로 썼다 해야 해서 정신이 없다는 지적을 모델 초기에 받은 뒤로 신경 쓰는 부분이다.단위 시간이 5분에서 3분으로, 1분으로 짧아질수록 더 역동적인 포즈를 취한다. 오래 버틸 필요가 없으니 더 과감하고 힘든 자세도 견딜 수 있다. 무대 밖으로 나가기도 하면서 교실 공간을 더 넓게 쓴다. 빨라진 선은 종이를 시원하게 가로지른다. 배경음악의 템포는 어느새 빨라져 있다. 움직이는 몸도, 그리는 몸도 열이 오른다.요즘 내가 마지막 타임 선곡으로 자주 쓰는 것은 양방언의 'Frontier!'로 시작하는 크로스오버 국악 레퍼토리다. 'Frontier!'는 꽹과리, 장구, 태평소 같은 국악기 연주로 시작해 드럼과 피아노, 서양 오케스트라 악기까지 다채롭게 쓰이는 160bpm의 경쾌한 곡이다. 국악 타악기의 반주에 맞춰 1분 포즈를 20번 반복하면 어느새 땀이 비 오듯 흐른다. 포즈를 바꿀 때 땀이 바닥에 흩뿌려지기도 한다.