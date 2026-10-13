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옷을 벗기 전에 가려지지 않은 창문이나 보안 카메라가 없는지 확인한다.benkoorengevel on Unsplash
도착하면 안내받은 탈의실로 들어간다. 옷을 벗기 전에 가려지지 않은 창문이나 보안 카메라가 없는지 확인한다. 잘 보이지 않는 엉덩이와 등은 휴대용 거울로 비추어 살핀다. 팔뚝의 타투에는 살구색 테이프를 붙이고, 반지와 목걸이, 피어싱은 뺀다.
피부에는 색조화장을 하지 않고, 입술 화장도 지나치게 붉지 않게 하되 흐트러진 곳이 없는지 다시 점검한다. 땀이 났다면 알코올 티슈로 겨드랑이 등을 가볍게 닦는다. 향수는 절대 쓰지 않는다. 머리카락은 하나로 묶고 감아 올려 '똥머리'를 만든다. 비녀를 쓸 때도 있다. 몸을 모두 점검했으면 가운을 꺼내 입는다. 챙기는 것은 미리 충전해 둔 블루투스 스피커, 그리고 배경음악 재생과 타이머로 쓸 핸드폰이 전부다.
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탈의실을 나와 교실이든 화실이든 스튜디오든 모델 무대에 오른다. 나는 보통 5분에서 10분 일찍 준비를 마치고, 실제 수업이 진행될 무대에서 가운을 입은 채 대기한다. 수업을 준비하던 학생들은 맨발에 가운 차림으로 등장한 나를 보고 잠깐 대화를 멈춘다. 나는 붙임성 있게 인사를 건네고, 작은 볼륨으로 첫 곡을 미리 틀어 둔다. "제가 진행하는 수업은 이런 느낌입니다"라는 힌트다.
학생들이 그리는 동안
수업을 시작하기 전에 가장 중요한 것은 '타임'을 확인하는 일이다. '타임'이란 수업의 시간 구성을 의미한다. 모델 수업은 한 번에 두 시간이나 세 시간 진행된다. 보통 20분 간 포즈를 취하고 10분 쉬는 것을 네 번에서 여섯 번 까지 반복한다. 3분 크로키라면 20분 동안 일곱 개, 2분 크로키라면 열 개의 포즈를 취하는 식이다. 이러한 타임이 결정하는 것은 배경음악, 그리고 체력과 포즈 분배다.
선생님의 교육 방식에 따라 보통 첫 타임은 10분이나 5분 같은 긴 포즈로 시작해서 마지막 타임은 1분이나 30초 포즈로 끝난다. 여유 있게 손을 풀며 모델의 몸과 움직임을 파악하고, 시간이 갈수록 점점 더 빠른 선으로 질주하는 구성이다.
나는 이 타임 구성에 따라 배경음악을 다르게 튼다. 중요한 것은 곡의 템포다. 플레이리스트는 분위기와 템포를 고려해 미리 짜 둔다. 5분 크로키용 재생목록과 1분 크로키용 재생목록은 느낌이 완전히 다르다. 베이스가 좋은 로맨틱한 음악이나 올드 팝으로 시작해, 모던한 시티 팝과 댄스 음악을 거쳐 국악이나 힙합으로 마치는 경우가 많다.
크로키는 음악을 듣는다기보다 박자를 타는 일에 가깝기 때문에, 귀 기울이게 되는 한국어 가사의 곡이나 극적인 서사가 있는 클래식은 피한다. 반면 하루, 길게는 한 학기 동안 같은 자세를 취하는 조소과나 회화과 수업에서는 다른 기준으로 선곡한다.
고정 포즈는 대상이 바뀌지 않아 작업이 지루해지기 쉽기 때문에 귀에 익고 때로는 흥얼거릴 수도 있는 유행가, 종종 아이돌 그룹의 곡을 튼다. 이때 쓰는 재생목록은 국내외를 가리지 않고 최신 음악으로 계속 갱신하려고 노력하며, 비속어나 성적인 가사가 없는지 반드시 미리 확인한다.
체력과 포즈의 안배도 중요하다. 그리는 사람이 수업 초반에 손을 풀듯이 모델도 첫 타임에는 무리해서 어려운 자세를 취하지 않는다. 진부하지는 않으면서 취하기에도 편안한 자세를 몇 가지 익혀 둔다.