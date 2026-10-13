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26.10.13 07:18최종 업데이트 26.10.13 10:51
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14년차 누드모델 정규리의 시선. 사진으로 찍히고 그림으로 그려지고 이미지로 소비되는 '대상'의 관점으로 누드모델 일을 다룹니다.[기자말]
모델 일의 루틴은 샤워로 시작된다. 팔꿈치, 무릎, 발뒤꿈치처럼 놓치기 쉬운 곳도 매번 꼼꼼히 관리한다. 제모는 빠진 데 없이 하고, 손발톱은 깔끔하게 다듬는다. 색이 있는 네일아트는 하지 않는다. 목표는 하나다. 그리는 사람의 눈에 거슬리지 않을 것.

장소에는 최소한 30분 먼저 도착해야 한다. 매 수업 전 학과사무실에 들러 출석 서명을 해야 하는 경우도 있고, 학과 사무실에서 교실이 먼 경우도 있기에 대학교 수업은 더 일찍 출발한다. 긴 시간 이동할 때는 목베개 등을 사용하여 몸의 상태를 최대한 편하게 유지한다.

옷을 벗기 전에 가려지지 않은 창문이나 보안 카메라가 없는지 확인한다.
옷을 벗기 전에 가려지지 않은 창문이나 보안 카메라가 없는지 확인한다.benkoorengevel on Unsplash

도착하면 안내받은 탈의실로 들어간다. 옷을 벗기 전에 가려지지 않은 창문이나 보안 카메라가 없는지 확인한다. 잘 보이지 않는 엉덩이와 등은 휴대용 거울로 비추어 살핀다. 팔뚝의 타투에는 살구색 테이프를 붙이고, 반지와 목걸이, 피어싱은 뺀다.

피부에는 색조화장을 하지 않고, 입술 화장도 지나치게 붉지 않게 하되 흐트러진 곳이 없는지 다시 점검한다. 땀이 났다면 알코올 티슈로 겨드랑이 등을 가볍게 닦는다. 향수는 절대 쓰지 않는다. 머리카락은 하나로 묶고 감아 올려 '똥머리'를 만든다. 비녀를 쓸 때도 있다. 몸을 모두 점검했으면 가운을 꺼내 입는다. 챙기는 것은 미리 충전해 둔 블루투스 스피커, 그리고 배경음악 재생과 타이머로 쓸 핸드폰이 전부다.

[관련 기사 : 누드 모델 가방 속에서 가운보다 눈에 띄는 것]

탈의실을 나와 교실이든 화실이든 스튜디오든 모델 무대에 오른다. 나는 보통 5분에서 10분 일찍 준비를 마치고, 실제 수업이 진행될 무대에서 가운을 입은 채 대기한다. 수업을 준비하던 학생들은 맨발에 가운 차림으로 등장한 나를 보고 잠깐 대화를 멈춘다. 나는 붙임성 있게 인사를 건네고, 작은 볼륨으로 첫 곡을 미리 틀어 둔다. "제가 진행하는 수업은 이런 느낌입니다"라는 힌트다.

학생들이 그리는 동안

수업을 시작하기 전에 가장 중요한 것은 '타임'을 확인하는 일이다. '타임'이란 수업의 시간 구성을 의미한다. 모델 수업은 한 번에 두 시간이나 세 시간 진행된다. 보통 20분 간 포즈를 취하고 10분 쉬는 것을 네 번에서 여섯 번 까지 반복한다. 3분 크로키라면 20분 동안 일곱 개, 2분 크로키라면 열 개의 포즈를 취하는 식이다. 이러한 타임이 결정하는 것은 배경음악, 그리고 체력과 포즈 분배다.

선생님의 교육 방식에 따라 보통 첫 타임은 10분이나 5분 같은 긴 포즈로 시작해서 마지막 타임은 1분이나 30초 포즈로 끝난다. 여유 있게 손을 풀며 모델의 몸과 움직임을 파악하고, 시간이 갈수록 점점 더 빠른 선으로 질주하는 구성이다.

나는 이 타임 구성에 따라 배경음악을 다르게 튼다. 중요한 것은 곡의 템포다. 플레이리스트는 분위기와 템포를 고려해 미리 짜 둔다. 5분 크로키용 재생목록과 1분 크로키용 재생목록은 느낌이 완전히 다르다. 베이스가 좋은 로맨틱한 음악이나 올드 팝으로 시작해, 모던한 시티 팝과 댄스 음악을 거쳐 국악이나 힙합으로 마치는 경우가 많다.

크로키는 음악을 듣는다기보다 박자를 타는 일에 가깝기 때문에, 귀 기울이게 되는 한국어 가사의 곡이나 극적인 서사가 있는 클래식은 피한다. 반면 하루, 길게는 한 학기 동안 같은 자세를 취하는 조소과나 회화과 수업에서는 다른 기준으로 선곡한다.

고정 포즈는 대상이 바뀌지 않아 작업이 지루해지기 쉽기 때문에 귀에 익고 때로는 흥얼거릴 수도 있는 유행가, 종종 아이돌 그룹의 곡을 튼다. 이때 쓰는 재생목록은 국내외를 가리지 않고 최신 음악으로 계속 갱신하려고 노력하며, 비속어나 성적인 가사가 없는지 반드시 미리 확인한다.

체력과 포즈의 안배도 중요하다. 그리는 사람이 수업 초반에 손을 풀듯이 모델도 첫 타임에는 무리해서 어려운 자세를 취하지 않는다. 진부하지는 않으면서 취하기에도 편안한 자세를 몇 가지 익혀 둔다.

국악 타악기의 반주에 맞춰 1분 포즈를 20번 반복하면 어느새 땀이 비 오듯 흐른다.
국악 타악기의 반주에 맞춰 1분 포즈를 20번 반복하면 어느새 땀이 비 오듯 흐른다.potokvarte on Unsplash

나는 하체가 건강한 편이라 선 자세(입상)나 한쪽 다리를 든 자세도 어렵지 않다. 앉은 자세(좌상)와 누운 자세(와상)도 종종 취하는데, 모델 무대의 높이와 학생들의 눈높이, 스케치북의 방향(가로/세로)을 고려해 포즈의 순서를 짠다.

입상과 와상을 너무 자주 오가면 학생들이 스케치북을 가로로 썼다 세로로 썼다 해야 해서 정신이 없다는 지적을 모델 초기에 받은 뒤로 신경 쓰는 부분이다.

단위 시간이 5분에서 3분으로, 1분으로 짧아질수록 더 역동적인 포즈를 취한다. 오래 버틸 필요가 없으니 더 과감하고 힘든 자세도 견딜 수 있다. 무대 밖으로 나가기도 하면서 교실 공간을 더 넓게 쓴다. 빨라진 선은 종이를 시원하게 가로지른다. 배경음악의 템포는 어느새 빨라져 있다. 움직이는 몸도, 그리는 몸도 열이 오른다.

요즘 내가 마지막 타임 선곡으로 자주 쓰는 것은 양방언의 'Frontier!'로 시작하는 크로스오버 국악 레퍼토리다. 'Frontier!'는 꽹과리, 장구, 태평소 같은 국악기 연주로 시작해 드럼과 피아노, 서양 오케스트라 악기까지 다채롭게 쓰이는 160bpm의 경쾌한 곡이다. 국악 타악기의 반주에 맞춰 1분 포즈를 20번 반복하면 어느새 땀이 비 오듯 흐른다. 포즈를 바꿀 때 땀이 바닥에 흩뿌려지기도 한다.

들어갈 때보다 나올 때 훨씬 밝은 표정

종료를 알리는 타이머가 울리면 큰 소리로 "마치겠습니다" 하고 외친다.
종료를 알리는 타이머가 울리면 큰 소리로 "마치겠습니다" 하고 외친다.pixelfreund on Unsplash

하루의 모든 포즈가 완벽할 수는 없고 실수나 어색함도 있었겠지만, 마지막 20분을 이렇게 춤추듯 움직이고 나면 그 모든 아쉬움이 사라진다. 마지막 포즈가 끝나고 종료를 알리는 타이머가 울리면 큰 소리로 "마치겠습니다" 하고 외친다. 종종, 꽤 자주 박수가 터진다. 양팔을 벌리고 무릎을 굽혀 무용수처럼 감사 인사를 한다. 무의식중에 가슴을 가렸다가, 어차피 나체라는 생각에 웃음이 나온다.

다시 환복이다. 축축해진 발, 끈적한 손, 땀이 흐르는 목덜미를 대충 닦는다. 여운이 가시기 전에 아름답게 퇴장하는 편이 좋기에 옷 입기를 서두른다. 두고 가는 물건이 없는지 확인하고, 탈의실에서 나와 강사와 회원들에게 인사한다.

수업이 괜찮으셨다면 또 불러 달라고 애교를 부리기도 한다. 잘된 수업이든 아쉬운 수업이든 일이 끝나면 언제나 기분이 좋아서, 들어갈 때보다 훨씬 밝은 표정이 나온다. 가방은 무겁지만 몸은 가볍다. 일을 마치고 먹는 저녁도 항상 맛있다.

이 맛에 모델 일을 한다.
덧붙이는 글 이 기사는 기자의 개인 블로그 feminist.kr에도 실립니다.
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