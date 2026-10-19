변정정희

"거래처에서 '점이 2개 이상 있는 이런 배는 못 받아요.' 이러면서 전량 반품을 해버리는 거예요. 그래서 1년 정도 문제 제기를 하면서 여러 얘기를 해봤는데 안 돼서 최근에 탈퇴했어요."

재난과 같은 기후 위기를 이기고 자라난 배모두가 죽어갈 때 살아남은 것은 병충해뿐이다. 올해는 노린재와 총채벌레가 극성이었다. 농약을 쓰지 않는 유기농은 더 취약할 수밖에 없다. 매년 대비하지만, 갑자기 찾아오는 재난처럼 대응할 수 있는 한계를 넘어섰다. 그나마 익숙한 병충해는 낫다. 새로운 기후에 따라 조부모님 때는 없었던 병이 생기면 속수무책이다.몇 해 전부터 배 농가에 불어닥친 과수화상병은 예방약도, 치료제도 없다. 나무가 마치 불에 탄 듯 검게 말라 죽는다. 농부의 속도 타들어 간다. 유기 농가에서는 금속 성분이나 미생물을 이용하는 등 생화학적인 방법을 연구해 보지만, 일반 농약으로도 치료할 수 없는 병을 어찌할까? 결국 전염된 나무를 잘라 불태우는 것 말고는 방법이 없다. 강력한 전염성 탓에 심하면 과수원을 폐원시켜야 한다. 몇 해 전 세계를 공포에 떨게 했던 코로나 팬데믹이 떠올랐다. 코로나 바이러스가 그랬듯이 과수화상병 병균 역시 십 년 전부터 알 수 없는 경로로 들어와 우리 농가를 두려움에 떨게 하고 있다.기후 재난으로 한 해 농사를 망친 농부가 다음 해 농사를 기약할 수 있을까? 정부에서는 대책으로 스마트팜 도입을 독려하지만, 누구보다 IT에 친숙한 30대 청년 여성 농부는 '그건 다 거짓말'이라고 지적했다. 비닐하우스나 유리온실에 첨단기술을 적용해 과채류를 키우는 일은 막대한 에너지와 비용이 든다. 이마저도 곡물과 감자, 고구마같이 식량이 될 만한 작물은 재배가 불가능하다.기술이 발전하면 미래의 문제를 해결해 줄 것처럼 유토피아를 말하지만, 현실은 빙하가 녹아 산이 무너지고, 폭염으로 논밭이 타들어 가는 디스토피아다. 농사는 생명을 다루는 일이다. 열매는 찍어내는 공산품과 다르다. 아무리 기술이 좋아도 사람의 손길이 필요하다. 문제는 농촌에 사람이 없다는 것이다. 통계청에 따르면 40세 미만 청년은 5퍼센트밖에 되지 않는다. 현재 70대 이상이 대다수인 농촌에서 그들이 가고 나면 어떻게 되는 걸까? 다음 세대는, 아니 20년 후에는 무엇을 먹고 살까?농부가 사라지는 이유는, 농사가 어렵고 돈이 되지 않기 때문이다. 특히 현재 유기농 인증 제도는 농가를 단속하는 식으로 운영되고 있다. 몇 년 동안 공들여 유기 농사를 지어도 근처 논밭에서 드론으로 뿌린 농약 한 방울이라도 날아와 검출되는 날이면 모든 게 무효로 돌아간다. 단속에 가까운 제도가 친환경 농업을 키우는 데 도움이 될까? 그런가 하면 유기농으로 애써 키운 농산물이 시장에서는 모양, 크기, 색깔 등 유통 기준에 미달한다면서 등급 외 농산물로 버려진다. 기후가 재난처럼 변해갈수록 열매는 제대로 자라지 못하지만, 사계절 내내 쾌적한 마트에서 과일을 구매하는 소비자는 싸면서도 달고 크고 예쁜 상품을 원한다.부모님 때부터 거래한 한 친환경 생활협동조합에 배 납품을 포기했다. 유기농 배는 외관상으로 얼룩이 있거나 딱지가 생길 때가 있다. 가끔 벌레가 먹어 파여 있을 때도 있다. 당연히 맛과 영양에는 큰 차이가 없다. 오히려 더 건강한 농산물이다.우리는 대체 언제부터 특, 대, 중 등급을 보고 과일을 샀을까? 당도를 표시하는 브릭스 숫자를 따지며 과일을 먹었을까? 농림축산식품부에 따르면 우리나라에서 한 해 폐기되는 규격 외 농산물은 약 5조 원어치에 달한다. 농부들의 한 해 노동이 사라지는 것은 물론이고, 재배할 때 사용한 물과 에너지가 버려지고, 폐기될 때 그만큼의 온실가스가 배출된다.