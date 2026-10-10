퍼블릭 도메인

'갓난아기의 생활에서 어머니는 압도적으로 중요한 역할을 한다. 이 생활 속에서 최초로 협동력이 발달한다. (…) 아이의 행복한 미래를 위하여 혼신의 노력을 기울일 때만 비로소 어머니의 기량을 마음껏 발휘할 수 있다. (…) 인생을 실패한 사람들에게서 대부분 그가 아이일 때 어머니가 좋은 영향을 미치지 못했던 경향을 띠고 있음을 발견할 수 있다.'

대니얼 헌팅턴 <어머니와 아기> 1849년미국 화가 대니얼 헌팅턴(1816~1906)의 <어머니와 아기>는 중세에서 근대를 거쳐 형성된 모성의 의미를 보여준다. 단순히 모유를 먹이거나 재우는 역할에 머물지 않는다. 몸을 웅크린 자세로 아기를 안은 모습이 특징적이다. 외부 위험으로부터 보호하기 위한 자세다. 어머니 자신이 해를 입을지언정 무슨 일이 있어도 아이를 지키려는 느낌이다.초상화의 흔한 배경과도 거리가 멀다. 보통은 가까이에 있는 멋진 나무와 멀리 펼쳐진 숲이나 산으로 깊은 공간감을 준다. 하지만 이 그림에서는 폐허가 된 건물이 둘러싸고 있다. 무너져 내린 벽돌 사이로 잡초가 자라난다. 아이가 성장하며 겪게 될 위험 요소를 상징한다. 폐허 상태의 벽이 겹겹이듯이 장애물과 시련도 수시로 이어질 것이라는 생각을 품게 한다.온몸으로 아기를 감싸고 있어서, 원초적으로 모든 곤란으로부터 아이를 지켜줄 존재로서의 어머니를 보여준다. 아버지 없이 어머니만 등장시킨 점도 눈여겨볼 필요가 있다. 단순히 부모가 아이에 대해 지니는 일반적인 책임감에 머물지 않는다. 여성들이 갖는 고유하고 특별한 감정과 태도로서의 '모성'을 강조하고 있다.근대와 현대에 들어서는 과학의 권위에 근거해 '모성'을 정당화하는 논의가 활발해졌다. 특히 생물학에서 진화론이 핵심 역할을 맡았다. 진화론의 결론은 명확했다. 진화는 종의 번식을 중심으로 이루어지는데, 여자는 임신을 위한 역할에 특화되어 만들어진 존재로 여겨졌다. 그들의 생각은 출산과 관련된 신체 기관의 특성에 머물지 않는다.여자들은 사냥을 비롯한 외부활동에 특화된 남자와 달리, 유전적 요인에 의해 선천적으로 자녀 양육에 더 깊은 관심을 가진다는 주장을 펼친다. 여성이 자녀를 돌보는 데에 집중할 때 진화론적인 성공에 이바지하게 된다는 생각이다. 그러므로 진화론 문제의식에 따르면 모성은 부모의 책임감을 뛰어넘는, 여성이 고유하게 타고난 특성이다. 여성이 유아와의 특별한 유대를 위해 집에 있어야 하는 게 '정상' 가정의 기준이 된다. 그 결과 모성이 도덕적인 의무의 지위에 오르게 되었다.현대 심리학도 모성을 여성의 운명으로 강조한다. 특히 개인의 특성에 초점을 맞춘 개인 심리학이 선두에 섰다. 삶 안에서 심리 현상과 개인 반응·움직임·충동의 관계에 초점을 맞춘다. 특히 어린 시절에 개인의 심리적 특성이 형성되고, 이 과정에서 어머니와의 관계가 핵심 역할을 한다. 개인 심리학을 창시한 알프레드 아들러는 <삶의 의미>에서 다음과 같이 주장한다.아들러에 의하면 갓난아기는 태어난 순간부터 어머니와 연결된다. 아기로서는 최초로 접촉하는 상대이자 관심을 두는 사람이다. 아들러는 어머니는 아기가 세상이나 공동체와 연결되는 다리 역할이라는 점에서 절대적인 관계라고 봤다. 그만큼 아기가 타인에 대해 어떤 인상을 지니고, 어떻게 관계를 맺어야 하는지에 관련해 커다란 영향을 미친다는 것이다.과학이 성격 형성에서 유전 요인을 중시했다면, 아들러의 개인 심리학은 유전이 아니라 어머니와 아이의 관계에서 찾는다. 무엇을 물려받았느냐가 아니고 물려받은 것을 어린 시절에 어떻게 다루느냐가 중요해진다. 즉 어린 시절의 환경에서 형성되는 원형이 중요하다. 아들러가 보기에 아이의 성격은 4~5세가 되면 원형이 형성되는데 그 방향을 어머니와의 관계가 결정한다.아들러는 특히 '협동력'에 주목한다. 아이는 아버지와 어머니의 역학 분담을 통한 유기적 관계에서 협동력을 습득한다고 주장한다. 아버지가 외부의 활동을 담당하고, 어머니가 모성을 실현하여 육아·가사를 담당하며 서로 협력할 때 사회에서 필요로 되는 협동 성격이 아이에게 만들어진다는 것이다. 협동력 획득에 성공한 아이는 정상적 인간으로 성장하지만, 그렇지 못한 아이는 자라면서 사회에 적응하지 못하고 여러 신경증에 시달리며 인생의 실패로 귀결되는 경향이 있다는 결론을 내린다.결국 그에 의하면 모성의 발현이 아이의 정상적 성장의 핵심 요인이다. "육아와 가사에 불성실한 여성은, 인생의 출발점에 있는 아이에게 좋은 영향을 끼칠 기량이나 교훈·이해심·동정 등을 베푸는 일을 할 수 없다." 모성을 통해 아이의 행복한 미래를 위해 온갖 노력을 기울일 때, 어머니도 스스로 창조적인 일을 완수했다는 감정을 느끼고 스스로 발전한다고 주장한다. 그러므로 여성은 어린 시절부터 모성을 중시하는 어머니가 되기 위한 준비를 해야 한다는 것이다.이처럼 중세에서 현대에 이르기까지 모성애를 여성의 본성이나 운명으로 규정하는 견해가 오랜 기간 이어져 왔다. 하지만 인류 역사에서 실제 벌어진 현상을 보면 여성의 본성이라 볼 수 없는 수많은 사례가 나타났다. 또한 상반되거나 다른 측면을 강조하는 주장도 다양한 갈래로 제기되었다. 다음 글에서는 모성애를 둘러싼 다른 생각과 만나겠다.