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메리 카사트 <어머니와 졸린 아기> 1910년
메리 카사트 <어머니와 졸린 아기> 1910년퍼블릭 도메인

미국에서 '가장 위대한 여성 화가'로 불리는 인상주의 화가 메리 카사트(1844~1926)의 <어머니와 졸린 아기>는 평생 가장 관심을 두었던 주제를 담았다. 제목 그대로 잠에 떨어진 아기를 안고 있는 어머니의 모습이다. 아직 혼자서는 일어서기 어려운 갓난아기다. 옷의 한쪽 부분이 열려 있는 점으로 볼 때 조금 전까지 젖을 먹고 곤하게 잠에 빠져든 듯하다. 아기가 깨지 않도록 조심스럽게 몸을 감싸 안고 있다.

일상에서 모성을 자연스럽게 표현한 화가

파스텔의 색감과 질감이 녹아들어서 더 밝고 온화한 분위기를 풍긴다. 파스텔화가 회화의 한 부분으로 자리 잡는 데에 큰 역할을 한 프랑스 화가 에드가 드가를 떠올리게 한다. 실제로 그녀는 미국에서 프랑스 파리로 건너가 화가의 길을 걷던 중 드가의 영향을 크게 받았다.


전통적 화풍의 그림자 아래 있었던 그녀는 우연히 드가의 작품을 보고 감명을 받았다. "길을 걷다 창문 너머로 드가의 작품이 보였다. 작품에 푹 빠져 창문에 코를 대고 한참을 들여다봤다. 그 경험은 내 인생을 바꿔놨다." 드가는 인상파 전시회 참여를 권유하고 수십 년간 예술적 영감을 주고받았다. 따뜻한 느낌을 주는 특유의 파스텔 기법을 가르쳐주기도 했다.

미국에서 그녀를 유명하게 만든 것은 평생에 걸쳐 관심을 둔 주제였다. 오랜 기간 지치지 않고 어머니와 아이 사이의 교감을 섬세하게 표현했다. 그런데 곰곰이 생각하면 그리 새로울 게 없는 주제이긴 하다. 적어도 종교적인 그림자에서 벗어난 근대 화가들과 인상파가 출현하던 시기의 화가들 가운데 어머니와 아이를 묘사한 작품이 적지 않으니 말이다.

하지만 다른 화가들 그림의 어머니와 아이는 초상화 성격이 강했다. 화려한 가구나 잘 꾸민 정원을 배경으로 멋진 모습을 뽐낸다. 현대로 치면 마치 가족사진을 찍듯이 제일 좋은 옷으로 차려입고 등장하는 경우가 흔하다. 아무래도 인위적으로 연출된 장면 느낌을 주곤 한다. 게다가 갓난아기는 드물고 적어도 3~4세 이상의 아이가 대부분이다.

이와 달리 카사트는 주변 요소보다는 전적으로 어머니와 아이 관계에 초점을 맞춘다. 멋진 저택이나 정원, 화려한 가구 없이 인물에 다가선다. <어머니와 졸린 아기>처럼 고작 흔한 의자 하나뿐이거나, 아기와 함께 잤던 평범한 침대가 거의 전부다. 이전 가족 그림에서 다채로운 구성을 위해 흔히 배치하던 강아지나 고양이도 찾아보기 어렵다.

사소한 일상에서 친밀함을 느끼는 순간이 이어진다. 아기를 안거나 몸을 어루만지는 모습이 제일 많다. 모유를 먹이는 모습도 자주 다룬다. 아이는 칭얼대거나 잠에서 깨어 장난치며 논다. 아기를 씻어주고, 목욕 후에 몸을 수건으로 닦아준다. 서너 살쯤 되어 보이는 여자아이의 머리를 빗겨주고, 혹은 바느질하는 엄마 주위에서 신기한 눈길을 보내기도 한다.

신체적 접촉과 시선의 교차를 매개로 일상에서의 모성을 표현하는 데에 주목했다. 19세기 후반 파리의 남성 인상주의 화가들은 주로 햇볕이 작열하는 도시의 거리나 교외의 풍경, 혹은 도시의 연주회장·술집·카페에서 예술적 소재를 찾았다. 하지만 그녀는 같은 일상을 다루더라도 가정 내에서 아기를 보호하고 교감을 나누는 모성에 관심을 두었다.

그녀는 출산과 육아 경험이 없었다. 평생 독신으로 미술가의 길을 걸었다. 하지만 항상 아이가 없이 사는 현실에 아쉬움을 지녔다. 대신 가족과 친구 중에 아이를 둔 어머니들이 많았고, 특히 조카들을 매우 예뻐해서 그 모습을 접할 기회가 적지 않았다. 일상의 순간에 나타나는 모습을 사실적으로 묘사했고, 그녀를 유명하게 만든 주제가 되었다.

중세에서 근대로 이어진 모성의 찬양

라파엘로 산치오 <성모와 아기 예수> 1505년
라파엘로 산치오 <성모와 아기 예수> 1505년퍼블릭 도메인

예수의 어머니인 성모 마리아는 중세 유럽에서 모성의 전형으로 자리 잡았다. 회화에서 아기를 안고 있는 어머니 모습의 원형이 성모자상에 있다. 마리아와 아기 예수는 2세기 초 카타콤 벽화에서도 발견된다. 기독교인들이 박해를 피해 예배를 드리고 시신을 묻던 지하 묘지다. 로마의 기독교 공인 이후에는 마리아를 기독교 생활의 모범으로 숭배하는 경향이 나타났다.

처음에는 수도원에서 시작되어 나중에는 곳곳에 성모를 공경하는 성당이 세워졌다. 11세기 이후 순례용 대성당에는 아기 예수를 안고 있는 성모자 조각상이나 회화가 필수 작품으로 자리 잡았다. 온화하고 헌신적인 어머니로서의 마리아를 강조하는 이미지를 강조했다. 모성은 대중이 기독교에 친근하게 다가서는 데에 큰 영향을 주었다.

특히 르네상스 예술에서 마리아 숭배 경향이 두드러졌다. 자기 욕망은 없이 오직 자식에게 헌신하는 어머니의 전형으로 자리 잡았다. 이탈리아 화가 라파엘로 산치오(1483~1520)의 <성모와 아기 예수>도 그중의 하나다. 언제든 보살피고 보호하는 마리아와 품에 안겨 어리광을 부리는 듯한 아기 예수의 모습을 담았다.

이전의 그림은 신격화된 이미지가 지배적이었다. 인간 감정이라고는 찾아보기 어려운 정형화된 이미지였다. 예수는 더 심해서 몸집만 작은 어른 느낌이었다. 하나님의 아들이기에 아기임에도 마치 세상의 이치와 기독교 교리를 다 깨우친 성인처럼 엄숙한 모습 일색이었다.

라파엘로의 성모와 예수는 다르다. 신체의 사실적 묘사와 감정을 지닌 인간에 관심을 두었다. 아기 예수의 입에는 살짝 미소가 비친다. 이목구비를 너무 뚜렷하게 묘사해 성인의 느낌이 남은 한계가 있지만, 미소를 띤 모습에서 아기의 감정이 느껴진다. 마리아도 아기를 사랑하고 보호하는, 인자하면서도 강인한 현실 어머니의 분위기를 풍긴다.

종교개혁 이후 개신교는 마리아 숭배에 비판적이었지만, 모성의 강조에서는 차이가 없었다. 청교도 성직자들은 유모 고용 관습을 '죄로 가득한 나태·허영·이기심'의 전형이라고 비난했다. 근대와 와서는 자연 본성과 감정의 이름으로 모성을 강조했다. 프랑스 사상가 장 자크 루소가 <에밀>에서 강조한 다음 내용이 대표적이다.

'우리의 습관은 억제와 속박과 강압에 지나지 않는다. (…) 이렇게 불합리한 습관은 자연에 역행하는 관습에서 생겼다. 어머니들이 최초의 의무를 무시하고 아기를 직접 기르지 않고 돈으로 고용한 여자들에게 맡겼다. 그래서 전혀 애정을 느끼지 못하는 다른 사람의 아기 어머니가 된 여자는 오직 힘 드는 일을 피하고 싶은 생각뿐이었다.'

루소가 보기에 인간은 태어남과 동시에 어머니에게서 배우게 되어 있다. 그런데 유럽의 아이들은 유모를 최초의 교사로 만나고, 유모와 지내면서 속박을 경험하고 비굴한 편견을 갖게 되었다는 것이다. 유모는 직업으로 연결되었기에 소홀함의 증거만 없으면 아기가 어떻게 자라든 상관없다고 생각할 수 있기 때문이다. 아기를 자유롭게 두면 한시도 눈을 뗄 수 없으므로 강압적으로 통제하기 마련이라고 보았다.

루소는 어머니들이 아기에게 젖을 물리려 하지 않을 뿐만 아니라, 돌봄과 교사 역할도 회피한다고 지적한다. 모성이라는 여성의 본성, 아기를 낳고 돌보는 어머니의 자연적 의무를 거부한 것이다. 문제는 유모가 젖은 대신 줄 수 있지만, 어머니의 자상한 보살핌을 대신할 수는 없다는 점이라고 한다. 그 결과 어머니는 존경받지 못하고, 가정은 누구에게도 안식처가 되지 못한다고 주장한다.

어머니가 "손수 아이를 키운다면 풍속은 저절로 개선되고, 자연성이 모든 사람의 마음속에 소생할 것"이라고 본 것이다. 루소는 모성을 되찾으면 어머니와 아이는 물론이고 부모의 사이가 더 가까워지고 사랑도 한층 깊어진다고 봤다. 그는 모성이 가정을 생기와 활기가 넘치게 만들고, 가정을 둘러싼 악습을 바로 잡고, 나아가 아이가 자유롭고 조화로운 인간으로 성장하게 된다는 생각을 밝힌다.

현대 과학과 심리학의 이름으로 모성을 강조하다

대니얼 헌팅턴 <어머니와 아기> 1849년
대니얼 헌팅턴 <어머니와 아기> 1849년퍼블릭 도메인

미국 화가 대니얼 헌팅턴(1816~1906)의 <어머니와 아기>는 중세에서 근대를 거쳐 형성된 모성의 의미를 보여준다. 단순히 모유를 먹이거나 재우는 역할에 머물지 않는다. 몸을 웅크린 자세로 아기를 안은 모습이 특징적이다. 외부 위험으로부터 보호하기 위한 자세다. 어머니 자신이 해를 입을지언정 무슨 일이 있어도 아이를 지키려는 느낌이다.

초상화의 흔한 배경과도 거리가 멀다. 보통은 가까이에 있는 멋진 나무와 멀리 펼쳐진 숲이나 산으로 깊은 공간감을 준다. 하지만 이 그림에서는 폐허가 된 건물이 둘러싸고 있다. 무너져 내린 벽돌 사이로 잡초가 자라난다. 아이가 성장하며 겪게 될 위험 요소를 상징한다. 폐허 상태의 벽이 겹겹이듯이 장애물과 시련도 수시로 이어질 것이라는 생각을 품게 한다.

온몸으로 아기를 감싸고 있어서, 원초적으로 모든 곤란으로부터 아이를 지켜줄 존재로서의 어머니를 보여준다. 아버지 없이 어머니만 등장시킨 점도 눈여겨볼 필요가 있다. 단순히 부모가 아이에 대해 지니는 일반적인 책임감에 머물지 않는다. 여성들이 갖는 고유하고 특별한 감정과 태도로서의 '모성'을 강조하고 있다.

근대와 현대에 들어서는 과학의 권위에 근거해 '모성'을 정당화하는 논의가 활발해졌다. 특히 생물학에서 진화론이 핵심 역할을 맡았다. 진화론의 결론은 명확했다. 진화는 종의 번식을 중심으로 이루어지는데, 여자는 임신을 위한 역할에 특화되어 만들어진 존재로 여겨졌다. 그들의 생각은 출산과 관련된 신체 기관의 특성에 머물지 않는다.

여자들은 사냥을 비롯한 외부활동에 특화된 남자와 달리, 유전적 요인에 의해 선천적으로 자녀 양육에 더 깊은 관심을 가진다는 주장을 펼친다. 여성이 자녀를 돌보는 데에 집중할 때 진화론적인 성공에 이바지하게 된다는 생각이다. 그러므로 진화론 문제의식에 따르면 모성은 부모의 책임감을 뛰어넘는, 여성이 고유하게 타고난 특성이다. 여성이 유아와의 특별한 유대를 위해 집에 있어야 하는 게 '정상' 가정의 기준이 된다. 그 결과 모성이 도덕적인 의무의 지위에 오르게 되었다.

현대 심리학도 모성을 여성의 운명으로 강조한다. 특히 개인의 특성에 초점을 맞춘 개인 심리학이 선두에 섰다. 삶 안에서 심리 현상과 개인 반응·움직임·충동의 관계에 초점을 맞춘다. 특히 어린 시절에 개인의 심리적 특성이 형성되고, 이 과정에서 어머니와의 관계가 핵심 역할을 한다. 개인 심리학을 창시한 알프레드 아들러는 <삶의 의미>에서 다음과 같이 주장한다.

'갓난아기의 생활에서 어머니는 압도적으로 중요한 역할을 한다. 이 생활 속에서 최초로 협동력이 발달한다. (…) 아이의 행복한 미래를 위하여 혼신의 노력을 기울일 때만 비로소 어머니의 기량을 마음껏 발휘할 수 있다. (…) 인생을 실패한 사람들에게서 대부분 그가 아이일 때 어머니가 좋은 영향을 미치지 못했던 경향을 띠고 있음을 발견할 수 있다.'

아들러에 의하면 갓난아기는 태어난 순간부터 어머니와 연결된다. 아기로서는 최초로 접촉하는 상대이자 관심을 두는 사람이다. 아들러는 어머니는 아기가 세상이나 공동체와 연결되는 다리 역할이라는 점에서 절대적인 관계라고 봤다. 그만큼 아기가 타인에 대해 어떤 인상을 지니고, 어떻게 관계를 맺어야 하는지에 관련해 커다란 영향을 미친다는 것이다.

과학이 성격 형성에서 유전 요인을 중시했다면, 아들러의 개인 심리학은 유전이 아니라 어머니와 아이의 관계에서 찾는다. 무엇을 물려받았느냐가 아니고 물려받은 것을 어린 시절에 어떻게 다루느냐가 중요해진다. 즉 어린 시절의 환경에서 형성되는 원형이 중요하다. 아들러가 보기에 아이의 성격은 4~5세가 되면 원형이 형성되는데 그 방향을 어머니와의 관계가 결정한다.

아들러는 특히 '협동력'에 주목한다. 아이는 아버지와 어머니의 역학 분담을 통한 유기적 관계에서 협동력을 습득한다고 주장한다. 아버지가 외부의 활동을 담당하고, 어머니가 모성을 실현하여 육아·가사를 담당하며 서로 협력할 때 사회에서 필요로 되는 협동 성격이 아이에게 만들어진다는 것이다. 협동력 획득에 성공한 아이는 정상적 인간으로 성장하지만, 그렇지 못한 아이는 자라면서 사회에 적응하지 못하고 여러 신경증에 시달리며 인생의 실패로 귀결되는 경향이 있다는 결론을 내린다.

결국 그에 의하면 모성의 발현이 아이의 정상적 성장의 핵심 요인이다. "육아와 가사에 불성실한 여성은, 인생의 출발점에 있는 아이에게 좋은 영향을 끼칠 기량이나 교훈·이해심·동정 등을 베푸는 일을 할 수 없다." 모성을 통해 아이의 행복한 미래를 위해 온갖 노력을 기울일 때, 어머니도 스스로 창조적인 일을 완수했다는 감정을 느끼고 스스로 발전한다고 주장한다. 그러므로 여성은 어린 시절부터 모성을 중시하는 어머니가 되기 위한 준비를 해야 한다는 것이다.

이처럼 중세에서 현대에 이르기까지 모성애를 여성의 본성이나 운명으로 규정하는 견해가 오랜 기간 이어져 왔다. 하지만 인류 역사에서 실제 벌어진 현상을 보면 여성의 본성이라 볼 수 없는 수많은 사례가 나타났다. 또한 상반되거나 다른 측면을 강조하는 주장도 다양한 갈래로 제기되었다. 다음 글에서는 모성애를 둘러싼 다른 생각과 만나겠다.
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