▲장명부와 슈퍼스타즈
1983년, 삼미 슈퍼스타즈는 강해졌다. 선수 보강이 이루어졌고 지휘봉도 현장에서 활동하며 대학야구의 명장으로 이름을 날리던 김진영에게 맡겨졌다. 하지만 그 모든 요소들을 합친 것보다 더 큰 변수가 장명부였다.연합뉴스
1982년 봄, 한국에서 프로야구가 시작되었다. 그리고 아버지가 상업은행이나 한국화장품에 다니지 않는 아이들에게도, 혹은 삼촌이 경북고나 광주일고를 다니지 않은 아이들에게도 응원할 수 있는 팀이 생겼다. 나에게는 그 팀이 삼미 슈퍼스타즈였다. 하필 부모님이 겪은 이러저러한 사정 때문에 고향도 아닌 인천에서 살게 된 지 3년쯤 되던 해였기 때문이다.
가입비 5천 원짜리 어린이 회원에 가입하고 받은 슈퍼스타즈 점퍼와 모자는 곧 나의 교복이 됐고, 왕년의 홈런왕이었다는 그 팀의 감독 박현식은 곧장 농구의 신동파, 축구의 차범근과 더불어 야구라는 종목을 대표하는 이름으로 내 마음에 각인되었다.
다만 문제는, 그 팀이 유독 선수층이 얇다거나 선수 중에 국가대표 출신이 아무도 없다거나 하는 말을 그때는 들어본 적이 없었다는 점이다. 그 팀이 꼭 1등을 할 거라고까지 확신한 건 아니었지만, 한껏 들뜬 열 살 소년이 이미 마음에 품어버린 팀 슈퍼스타즈가 특별히 약할 거라는 생각을 해볼 여지는 전혀 없었다.
그래서 정작 시즌이 시작되고부터 마주한 것은 '이기기도 하고 지기도 하는' 이라거나 '울기도 하고 웃기도 하고' 같은 말로는 차마 표현할 수 없는 참상이었다. 졌고, 또 졌고, 져도 아주 크게 비참하게 심하게 졌다. 아무리 낙관적으로 생각해도 내일은 이길 가능성이 조금은 있지 않을까, 하는 기대마저 품을 수 없을 정도로 대단히 비참하고 무기력한 패배의 연속이었다. 물론 간혹 뉴스를 통해 그 팀이 한 번씩 이겼다는 소식을 듣긴 했지만, 나는 야구장에서건 TV 중계방송에서건 응원하는 팀이 이기는 모습을 단 한 번도 목격하지 못한 채 한국 프로야구의 첫해를 보내야 했다.
슬픈 슈퍼스타즈
이듬해인 1983년, 올해는 좀 다를 것이라고 말하는 어른들이 있었다. 임호균이라는 대단한 투수를 비롯해, 지난 가을 세계선수권대회에서 일본을 누르고 금메달을 딴 국가대표팀 멤버들 서너 명이 입단했기 때문이라는 것이었다. 물론 나 역시 기대하는 마음이 전혀 들지 않았던 것은 아니지만, 한 해 전만큼 천진한 꿈을 꾸기는 어려웠다. 무엇보다 그 대회 최고의 영웅 한대화를 비롯해 김재박 장효조 김시진 최동원 등등의 주축 멤버들이 모두 삼미가 아닌 어딘가에 가세한다는 사실을, 나도 알고 있었기 때문이다.
그들에 비하면, 임호균 외에 삼미에 입단한 김진우와 정구선과 이선웅은 세계선수권대회 중계방송에서 자주 볼 수 없었던, 그러니까 후보급 선수라는 것쯤은 나도 알고 있었다. 그래서 굳이 말하자면 두 손바닥을 겹쳐 두 눈을 꼭 가리고도 아주 작은 틈으로 실눈을 떠서 지켜보는 마음으로, 더 이상의 상처를 받지 않으려고, 더 이상은 야구따위 큰 관심 없다고 입으로는 말하면서 인천의 소년들은 1983년의 프로야구를 맞이했다.
그런데 막상 시즌이 시작되자, 이번엔 미처 기대하거나 상상할 수도 없었을 만큼의 승전보가 밀려들었다. 첫해에 단 한 번도 이기지 못했던 OB 베어스를 만나자마자 때려잡은 것을 시작으로, 그 무시무시하던 삼성도 MBC도 해태도 닥치는대로 박살내버렸다. 꼴찌만 벗어나도 만족한다고, 아니 꼴찌를 하더라도 일주일에 적어도 한 번씩은 이기는 경기를 해달라고 남몰래 기도했던 나의 소심한 가슴으로 미처 다 감당할 수 없을 만큼 슈퍼스타즈는 연승에 연승 행진을 이어가며 어느새 자타가 공인하는 '우승 후보'가 되어 있었다. 그런데 그 주역은 임호균도, 또 다른 세 명의 국가대표 선수들도 아닌 낯선 이름, 사실 처음에는 그게 사람 이름이 아니라 무슨 명단을 가리키는 말인 줄 알았던 장명부라는 투수였다.