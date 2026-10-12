연합뉴스

▲영웅 출현 일본 프로야구에서 두 차례 15승을 기록했던 정상급 투수 장명부가 삼미 슈퍼스타즈 유니폼을 입었다. 그것이 한국 프로야구 무대에 어느 정도의 태풍을 몰고올 지는, 그를 영입한 삼미의 허형 사장조차도 알지 못했다. 연합뉴스

그해 장명부는 30승을 했다. 그 시즌에 슈퍼스타즈가 치른 100경기 중 60경기에 출전해 427.1이닝을 던져 9이닝당 평균 2.36점만 내주며 220개의 삼진을 잡아냈고, 30승 외에도 16패와 6세이브를 곁들였다. 60번의 등판 중 36번을 완투했고, 그 중 26번을 이겼으며, 특히 6번은 완봉승이었다. 박철순 같은 20승 투수는 가능하지도 않겠지만 10승 투수 한 명만 있으면 좋겠다는 나의 소망을 혼자서 세 곱절이나 충족해 준 투수가 바로 장명부였다. 첫해 15번 이겼던 슈퍼스타즈는 그해 52승을 했는데, 늘어난 승수 37개 중 절대적인 비중이 장명부의 것이었음은 명백했다.



그래서 그 시절 나에게 장명부가 영웅이었다는 표현에는 어떤 과장도 섞여있지 않다. 그는 그야말로 '영웅(히어로)'이었고 지난 해 삼미를 쥐 잡듯 했던 악당들을 하나씩 찾아가 되갚아줬다는 점에서는 '복수자(어벤져)'라고 할 수도 있었다. 슈퍼맨이건 배트맨이건 이름이야 알지만 극장에서 만난 적도 없었던 인천 변두리의 열 살 언저리 소년에게, 온전히 혼자 힘으로 수많은 적들을 제압하고 우리 편을 구해내며 비관적인 상황을 뒤집어 환호성을 끌어내는 영웅의 모습을 실제로 보여준 것은 장명부 이전에는 아무도 없었기 때문이다. 로봇이 아닌 사람 중에서는 말이다.



▲인천 최초 프로야구팀 삼미 슈퍼스타즈 삼미 슈퍼스타즈

히어로 혹은 어벤져 장명부



1983년, 슈퍼스타즈는 장명부의 영웅적인 활약에도 시즌 막판 수많은 불운들이 겹치며 끝내 정상에 오르는 데는 실패했다. 김진영 감독이 심판을 향해 매우 난도 높은 날아차기를 시도하다가 구속되는 사건이 있었고, 3경기 중 한 판만 이기면 됐을 해태 타이거즈와의 광주 3연전을 모두 망치는 이해할 수 없는 참사도 있었다. 그렇게 전반기는 타이거즈에게, 후반기는 청룡에게 1위를 내주며 우승 도전을 멈춰야 했다. 하지만 그래서 더욱 여운이 깊었고, 그해 겨울 내내 나는 흥분을 가라앉히지 못한 채 이듬해 봄을 기다렸다. 충분히 쉬고 충분히 준비하며 온전히 적응된 무대에서 본격적인 실력을 발휘해 줄 장명부와 함께, 이제 시작된 슈퍼스타즈의 진짜 야구를 상상하고 기대하고 확신했다.



물론 이제는 누구나 알듯이, 더 이상의 달콤한 시절은 없었다. 장명부만큼은 아니지만 그 절반쯤 되는 몫을 감당했던 임호균이 롯데로 떠나갔고, 그 대신 받아온 네 명의 야수들을 다 합쳐도 그 임호균의 절반만큼도 해주지 못했다. 하지만 그보다도 장명부가 전 해의 절반에도 못 미치는 13승으로 뒷걸음쳤고, 그 이듬해인 1985년에는 평균자책점이 5점을 넘는 평범하거나 그에도 미치지 못하는 투수로 주저앉고 말았다. 그 사이 슈퍼스타즈는 다시 꼴찌로 되돌아갔다가, 결국 잘 알려지지 않은 라면을 만들던 청보라는 회사에 팔리는 신세가 되고 말았다.



그나마 그저 그렇게만 끝났다면 얼마나 좋았을까. 이미 노쇠한 투수가 마지막 남은 힘을 모아 뿜어내는 처연한 빛을 내가 보았던 것이라고 생각한다면, 아름다운 추억이 될 수도 있었을지 모른다. 장명부의 추락은 더 길고 깊었다. 1986년 신생팀 빙그레로 이적한 장명부는 1승 18패라는, 마치 첫해 슈퍼스타즈의 성적을 연상하게 하는 처참한 기록을 내며 비웃음을 샀다. 그 비웃음에 분노한 것은 빙그레 팬들이었겠지만 남몰래 얼굴을 붉힌 것은 인천의 소년들이었다.



그리고 선수 생활을 접고 잠시 롯데에서 코치 생활을 하는 듯 하더니, 얼마 가지 못하고 그나마 쫓겨났다는 소식이 들려왔다. 그 뒤로 그에 관한 소식은 스포츠 면이 아닌 사회면에서 더 자주 찾아볼 수 있었다. 세금 체납, 출국 정지, 이혼, 온갖 문란한 사생활과 빚과 추문들. 그리고 마약 투약과 구속과 추방 그리고 한국야구위원회의 영구 제명 처분까지.



결국 일본으로 돌아간 뒤로도 간혹 전해지는 소식들은 그다지 아름답지 못했다. 사업 실패, 빚, 가난, 불화, 갈등. 그는 끝내 야구장으로 돌아가지 못했고, 가족에게도 돌아가지 못했다. 그리고 2005년, 자신이 운영하던 초라한 마작방 한쪽에서 주검으로 발견됐다는 쓸쓸한 소식이 전해졌다. 그 쓸쓸한 소식에 가슴 한쪽의 아주 구석진 곳에서 '삐그덕' 하는 소리가 들렸던 사람이, 나 말고도 아주 없지는 않았을 것이다.



그리고 3년 전, 나는 그에 관한 다큐멘터리 영화를 만드는 이들을 만났고, 그들과 함께 일본으로 가서 그의 삶을 되짚어볼 기회를 얻었다. 그의 아내와 동생을 만났고, 야구장에서 그와 함께 시간을 보냈던 이들을 만났다. 그가 나고 자라며 겪었던 이야기들을 들었으며, 그의 유해가 모셔진 곳을 찾아 향을 태웠다. 그리고 그것은 장명부라는, 영웅이었다가 내쳐지고 지워진 한 사람의 삶을 통해 나에게 야구란 무엇인지 찾고 곱씹는 과정이었다. <계속>



▲장명부가 잠든 곳동생 장용부 씨가 형을 추모하며 참배하고 있다 김은식

#장명부 #삼미슈퍼스타즈 프리미엄 김은식의 야구팬의 탄생 이전글 낮은 곳에서 크게 휘두르다, 롯데의 2루수 정훈 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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트위터 목차30 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 낮은 곳에서 크게 휘두르다, 롯데의 2루수 정훈 맨위로 다크 인천 최초 프로야구팀 삼미 슈퍼스타즈1983년, 슈퍼스타즈는 장명부의 영웅적인 활약에도 시즌 막판 수많은 불운들이 겹치며 끝내 정상에 오르는 데는 실패했다. 김진영 감독이 심판을 향해 매우 난도 높은 날아차기를 시도하다가 구속되는 사건이 있었고, 3경기 중 한 판만 이기면 됐을 해태 타이거즈와의 광주 3연전을 모두 망치는 이해할 수 없는 참사도 있었다. 그렇게 전반기는 타이거즈에게, 후반기는 청룡에게 1위를 내주며 우승 도전을 멈춰야 했다. 하지만 그래서 더욱 여운이 깊었고, 그해 겨울 내내 나는 흥분을 가라앉히지 못한 채 이듬해 봄을 기다렸다. 충분히 쉬고 충분히 준비하며 온전히 적응된 무대에서 본격적인 실력을 발휘해 줄 장명부와 함께, 이제 시작된 슈퍼스타즈의 진짜 야구를 상상하고 기대하고 확신했다.물론 이제는 누구나 알듯이, 더 이상의 달콤한 시절은 없었다. 장명부만큼은 아니지만 그 절반쯤 되는 몫을 감당했던 임호균이 롯데로 떠나갔고, 그 대신 받아온 네 명의 야수들을 다 합쳐도 그 임호균의 절반만큼도 해주지 못했다. 하지만 그보다도 장명부가 전 해의 절반에도 못 미치는 13승으로 뒷걸음쳤고, 그 이듬해인 1985년에는 평균자책점이 5점을 넘는 평범하거나 그에도 미치지 못하는 투수로 주저앉고 말았다. 그 사이 슈퍼스타즈는 다시 꼴찌로 되돌아갔다가, 결국 잘 알려지지 않은 라면을 만들던 청보라는 회사에 팔리는 신세가 되고 말았다.그나마 그저 그렇게만 끝났다면 얼마나 좋았을까. 이미 노쇠한 투수가 마지막 남은 힘을 모아 뿜어내는 처연한 빛을 내가 보았던 것이라고 생각한다면, 아름다운 추억이 될 수도 있었을지 모른다. 장명부의 추락은 더 길고 깊었다. 1986년 신생팀 빙그레로 이적한 장명부는 1승 18패라는, 마치 첫해 슈퍼스타즈의 성적을 연상하게 하는 처참한 기록을 내며 비웃음을 샀다. 그 비웃음에 분노한 것은 빙그레 팬들이었겠지만 남몰래 얼굴을 붉힌 것은 인천의 소년들이었다.그리고 선수 생활을 접고 잠시 롯데에서 코치 생활을 하는 듯 하더니, 얼마 가지 못하고 그나마 쫓겨났다는 소식이 들려왔다. 그 뒤로 그에 관한 소식은 스포츠 면이 아닌 사회면에서 더 자주 찾아볼 수 있었다. 세금 체납, 출국 정지, 이혼, 온갖 문란한 사생활과 빚과 추문들. 그리고 마약 투약과 구속과 추방 그리고 한국야구위원회의 영구 제명 처분까지.결국 일본으로 돌아간 뒤로도 간혹 전해지는 소식들은 그다지 아름답지 못했다. 사업 실패, 빚, 가난, 불화, 갈등. 그는 끝내 야구장으로 돌아가지 못했고, 가족에게도 돌아가지 못했다. 그리고 2005년, 자신이 운영하던 초라한 마작방 한쪽에서 주검으로 발견됐다는 쓸쓸한 소식이 전해졌다. 그 쓸쓸한 소식에 가슴 한쪽의 아주 구석진 곳에서 '삐그덕' 하는 소리가 들렸던 사람이, 나 말고도 아주 없지는 않았을 것이다.그리고 3년 전, 나는 그에 관한 다큐멘터리 영화를 만드는 이들을 만났고, 그들과 함께 일본으로 가서 그의 삶을 되짚어볼 기회를 얻었다. 그의 아내와 동생을 만났고, 야구장에서 그와 함께 시간을 보냈던 이들을 만났다. 그가 나고 자라며 겪었던 이야기들을 들었으며, 그의 유해가 모셔진 곳을 찾아 향을 태웠다. 그리고 그것은 장명부라는, 영웅이었다가 내쳐지고 지워진 한 사람의 삶을 통해 나에게 야구란 무엇인지 찾고 곱씹는 과정이었다. <계속> 일본 프로야구에서 두 차례 15승을 기록했던 정상급 투수 장명부가 삼미 슈퍼스타즈 유니폼을 입었다. 그것이 한국 프로야구 무대에 어느 정도의 태풍을 몰고올 지는, 그를 영입한 삼미의 허형 사장조차도 알지 못했다.그해 장명부는 30승을 했다. 그 시즌에 슈퍼스타즈가 치른 100경기 중 60경기에 출전해 427.1이닝을 던져 9이닝당 평균 2.36점만 내주며 220개의 삼진을 잡아냈고, 30승 외에도 16패와 6세이브를 곁들였다. 60번의 등판 중 36번을 완투했고, 그 중 26번을 이겼으며, 특히 6번은 완봉승이었다. 박철순 같은 20승 투수는 가능하지도 않겠지만 10승 투수 한 명만 있으면 좋겠다는 나의 소망을 혼자서 세 곱절이나 충족해 준 투수가 바로 장명부였다. 첫해 15번 이겼던 슈퍼스타즈는 그해 52승을 했는데, 늘어난 승수 37개 중 절대적인 비중이 장명부의 것이었음은 명백했다.그래서 그 시절 나에게 장명부가 영웅이었다는 표현에는 어떤 과장도 섞여있지 않다. 그는 그야말로 '영웅(히어로)'이었고 지난 해 삼미를 쥐 잡듯 했던 악당들을 하나씩 찾아가 되갚아줬다는 점에서는 '복수자(어벤져)'라고 할 수도 있었다. 슈퍼맨이건 배트맨이건 이름이야 알지만 극장에서 만난 적도 없었던 인천 변두리의 열 살 언저리 소년에게, 온전히 혼자 힘으로 수많은 적들을 제압하고 우리 편을 구해내며 비관적인 상황을 뒤집어 환호성을 끌어내는 영웅의 모습을 실제로 보여준 것은 장명부 이전에는 아무도 없었기 때문이다. 로봇이 아닌 사람 중에서는 말이다.

1983년, 삼미 슈퍼스타즈는 강해졌다. 선수 보강이 이루어졌고 지휘봉도 현장에서 활동하며 대학야구의 명장으로 이름을 날리던 김진영에게 맡겨졌다. 하지만 그 모든 요소들을 합친 것보다 더 큰 변수가 장명부였다.1982년 봄, 한국에서 프로야구가 시작되었다. 그리고 아버지가 상업은행이나 한국화장품에 다니지 않는 아이들에게도, 혹은 삼촌이 경북고나 광주일고를 다니지 않은 아이들에게도 응원할 수 있는 팀이 생겼다. 나에게는 그 팀이 삼미 슈퍼스타즈였다. 하필 부모님이 겪은 이러저러한 사정 때문에 고향도 아닌 인천에서 살게 된 지 3년쯤 되던 해였기 때문이다.가입비 5천 원짜리 어린이 회원에 가입하고 받은 슈퍼스타즈 점퍼와 모자는 곧 나의 교복이 됐고, 왕년의 홈런왕이었다는 그 팀의 감독 박현식은 곧장 농구의 신동파, 축구의 차범근과 더불어 야구라는 종목을 대표하는 이름으로 내 마음에 각인되었다.다만 문제는, 그 팀이 유독 선수층이 얇다거나 선수 중에 국가대표 출신이 아무도 없다거나 하는 말을 그때는 들어본 적이 없었다는 점이다. 그 팀이 꼭 1등을 할 거라고까지 확신한 건 아니었지만, 한껏 들뜬 열 살 소년이 이미 마음에 품어버린 팀 슈퍼스타즈가 특별히 약할 거라는 생각을 해볼 여지는 전혀 없었다.그래서 정작 시즌이 시작되고부터 마주한 것은 '이기기도 하고 지기도 하는' 이라거나 '울기도 하고 웃기도 하고' 같은 말로는 차마 표현할 수 없는 참상이었다. 졌고, 또 졌고, 져도 아주 크게 비참하게 심하게 졌다. 아무리 낙관적으로 생각해도 내일은 이길 가능성이 조금은 있지 않을까, 하는 기대마저 품을 수 없을 정도로 대단히 비참하고 무기력한 패배의 연속이었다. 물론 간혹 뉴스를 통해 그 팀이 한 번씩 이겼다는 소식을 듣긴 했지만, 나는 야구장에서건 TV 중계방송에서건 응원하는 팀이 이기는 모습을 단 한 번도 목격하지 못한 채 한국 프로야구의 첫해를 보내야 했다.이듬해인 1983년, 올해는 좀 다를 것이라고 말하는 어른들이 있었다. 임호균이라는 대단한 투수를 비롯해, 지난 가을 세계선수권대회에서 일본을 누르고 금메달을 딴 국가대표팀 멤버들 서너 명이 입단했기 때문이라는 것이었다. 물론 나 역시 기대하는 마음이 전혀 들지 않았던 것은 아니지만, 한 해 전만큼 천진한 꿈을 꾸기는 어려웠다. 무엇보다 그 대회 최고의 영웅 한대화를 비롯해 김재박 장효조 김시진 최동원 등등의 주축 멤버들이 모두 삼미가 아닌 어딘가에 가세한다는 사실을, 나도 알고 있었기 때문이다.그들에 비하면, 임호균 외에 삼미에 입단한 김진우와 정구선과 이선웅은 세계선수권대회 중계방송에서 자주 볼 수 없었던, 그러니까 후보급 선수라는 것쯤은 나도 알고 있었다. 그래서 굳이 말하자면 두 손바닥을 겹쳐 두 눈을 꼭 가리고도 아주 작은 틈으로 실눈을 떠서 지켜보는 마음으로, 더 이상의 상처를 받지 않으려고, 더 이상은 야구따위 큰 관심 없다고 입으로는 말하면서 인천의 소년들은 1983년의 프로야구를 맞이했다.그런데 막상 시즌이 시작되자, 이번엔 미처 기대하거나 상상할 수도 없었을 만큼의 승전보가 밀려들었다. 첫해에 단 한 번도 이기지 못했던 OB 베어스를 만나자마자 때려잡은 것을 시작으로, 그 무시무시하던 삼성도 MBC도 해태도 닥치는대로 박살내버렸다. 꼴찌만 벗어나도 만족한다고, 아니 꼴찌를 하더라도 일주일에 적어도 한 번씩은 이기는 경기를 해달라고 남몰래 기도했던 나의 소심한 가슴으로 미처 다 감당할 수 없을 만큼 슈퍼스타즈는 연승에 연승 행진을 이어가며 어느새 자타가 공인하는 '우승 후보'가 되어 있었다. 그런데 그 주역은 임호균도, 또 다른 세 명의 국가대표 선수들도 아닌 낯선 이름, 사실 처음에는 그게 사람 이름이 아니라 무슨 명단을 가리키는 말인 줄 알았던 장명부라는 투수였다.