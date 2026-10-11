장호준

1966년 박정희 대통령을 '밀수 왕초'로 지칭한 장준하 선생이 구금될 당시, 서울 서대문구 전셋집 문 앞에서 어린 아들 장호준과 작별인사를 나누고 있다.그는 1967년 5월 대선을 앞두고 박정희의 친일 경력, 남로당 경력, 베트남전쟁 파병을 비판했다. 이 때문에 대통령선거법 위반 혐의로 구속됐다. 이 상태로 그해 6월 총선에 출마한 그는 신민당 공천으로 서울 동대문구 을에서 옥중 당선을 이뤄냈다. 신민당을 탈당한 뒤인 1973년에는 양일동·김홍일 등과 함께 민주통일당을 만든 뒤 최고위원이 됐다.이 상태에서 그는 또 다른 대장정에 나섰다. 26세 때 개시한 대장정이 일본제국주의에 맞서는 것이었다면, 55세 때 개시한 이 여정은 박정희 유신체제에 맞서는 것이었다.박정희의 종신집권을 가능케 한 유신헌법 공포(1972.12.27.) 1주년을 앞둔 1973년 12월 24일, 장준하는 함석헌·백기완 등과 함께 헌법개정 청원 운동 본부를 구성하고 개헌청원 백만인 서명운동을 개시했다.이날 발행된 <동아일보> 1면에 따르면, 장준하는 이 운동이 "경제의 파탄, 민심 혼란, 남북 긴장의 재현이란 상황 속에서 학원과 교회, 언론계와 가두에서 일고 있는 자유화의 요구"를 반영한 것임을 천명했다.SNS는 물론이고 인터넷도 없던 시절이다. 거기다가 정권이 철저히 감시하는 상황에서 유신헌법 개정을 위한 백만인 서명운동을 개시했다. 이는 대장정으로 불릴 만한 일이었다.중일전쟁 7주년에 일본군 병영을 탈출한 장준하와 동지들은 내리 사흘을 죽어라고 달아났다. 그런데 사흘 뒤에 보니 그들은 여전히 부대 인근에 있었다. <돌베개>는 "아무리 따져보아도 150~160리는 걸었을 터인데, 불과 15리 길을 150리나 걸어서 왔다니 기가 차서 아무런 용기가 나지 않았다"고 말한다. 현지 지리를 모르다 보니, 부대 주변을 쳇바퀴 돌 듯 돌았던 것이다.26세 때의 대장정 초반에는 그런 일이 있었지만, 55세 때의 대장정은 초반부터 혁혁한 성과를 냈다. 민주화운동기념사업회가 운영하는 '민주화운동사전' 사이트의 '개헌 청원 백만인 서명운동' 편은 "시작한 지 10일 만에 30만 명이 서명할 정도로 많은 국민의 지지를 받았다"고 기술한다.유신헌법 제124조 제1항은 "헌법의 개정은 대통령 또는 국회 재적의원 과반수의 발의로 제안된다"고 규정했다. 이를 근거로 장준하 등은 대통령이 개헌에 나설 것을 청원하는 형식으로 서명운동을 전개했다. 그래서 이 운동은 유신헌법을 위반하는 것은 아니었다.이 상태에서 박 정권은 긴급조치 제1호를 선포했다. 1974년 1월 9일 자 <매일경제> 톱기사는 "박정희 대통령은 8일 하오 헌법 제53조와 제66조의 규정에 따라 대통령긴급조치 제1호와 제2호를 선포, 8일 하오 5시를 기해 헌법을 부정·반대·왜곡 또는 비방하는 일체의 행위를 금지한다고 선언하고, 이를 위반하는 자는 법관의 영장 없이 체포·구속, 새로이 구성된 비상군법회의에 넘겨 15년 이하의 징역에 처한다고 발표했다"라는 내용을 보도했다.