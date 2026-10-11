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26.10.11 19:36최종 업데이트 26.10.11 19:36
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중일전쟁 7주년인 1944년 7월 7일, 상하이를 낀 장쑤성의 일본군 부대에서 한국 청년들의 대장정이 시작됐다. 이곳에 갇혀 있던 강제징병 피해자 장준하(1918~1975)와 그의 동료 학도병들이 3미터 되는 철조망을 넘은 것이 그 시작이다. 장준하 회고록 <돌베개>에 따르면, 이는 개전 7주년을 맞아 일왕의 하사주를 마신 일본인 부대원들이 방심한 틈을 활용한 거사였다.

탈출에 성공한 장준하 등은 독립군 부대를 찾아 긴 여행에 나섰다. 크게 보면, 이 여행은 양쯔강(양자강·장강) 상류를 향해 서쪽으로 이동하는 대장정이었다. 이 대이동의 끝에는 충칭으로 천도한 대한민국임시정부가 있었다.


도중에 강제징병 피해자들의 합류로 인해 규모가 불어난 이 여행은 무려 6000리 거리로 이어졌다. 대장정의 종착점에서 벌어진 일이, 한국광복군 운영 때문에 초조해하던 김구의 <백범일지>에 묘사돼 있다.

"이 모양으로 광복군이 창설되었으니, 인원도 많지 못하여 몇 달 동안을 유명무실하게 지내다가 문득 한 사건이 생겼으니, 그것은 오십여 명 청년이 가슴에 태극기를 붙이고 중경에 있는 임시정부 정청으로 애국가를 부르며 들어온 것이다. 이들은 우리 대학생들이 학병으로 일본 군대에 편입되어 중국 전선에 출전하였다가 탈주하여 안휘성 부양(阜陽)의 광복군 제삼지대를 찾아온 것을 지대장 김학규가 임시정부로 보낸 것이었다."

27세 된 장준하와 그 동지들이 애국가를 부르며 임시정부 청사로 들어와 69세 된 김구의 가슴을 먹먹하게 만든 이날은 1945년 1월 31일이다. 6000리의 여정이 6개월 24일 만에 마무리됐던 것이다.

그 후 광복군에서 활동한 장준하는 해방 뒤에 비서 자격으로 김구와 함께 귀국했다. <사상계>를 창간한 것은 1953년이다. 1966년에는 한국비료의 사카린 밀수와 정권의 유착 의혹을 비판하며 박정희를 '밀수 왕초'로 지칭한 일 때문에 명예훼손 등의 혐의로 1개월간 구금됐다.

1966년 박정희 대통령을 '밀수 왕초'로 지칭한 장준하 선생이 구금될 당시, 서울 서대문구 전셋집 문 앞에서 어린 아들 장호준과 작별인사를 나누고 있다.
1966년 박정희 대통령을 '밀수 왕초'로 지칭한 장준하 선생이 구금될 당시, 서울 서대문구 전셋집 문 앞에서 어린 아들 장호준과 작별인사를 나누고 있다.장호준

그는 1967년 5월 대선을 앞두고 박정희의 친일 경력, 남로당 경력, 베트남전쟁 파병을 비판했다. 이 때문에 대통령선거법 위반 혐의로 구속됐다. 이 상태로 그해 6월 총선에 출마한 그는 신민당 공천으로 서울 동대문구 을에서 옥중 당선을 이뤄냈다. 신민당을 탈당한 뒤인 1973년에는 양일동·김홍일 등과 함께 민주통일당을 만든 뒤 최고위원이 됐다.

이번에는 유신체제에 맞서다

이 상태에서 그는 또 다른 대장정에 나섰다. 26세 때 개시한 대장정이 일본제국주의에 맞서는 것이었다면, 55세 때 개시한 이 여정은 박정희 유신체제에 맞서는 것이었다.

박정희의 종신집권을 가능케 한 유신헌법 공포(1972.12.27.) 1주년을 앞둔 1973년 12월 24일, 장준하는 함석헌·백기완 등과 함께 헌법개정 청원 운동 본부를 구성하고 개헌청원 백만인 서명운동을 개시했다.

이날 발행된 <동아일보> 1면에 따르면, 장준하는 이 운동이 "경제의 파탄, 민심 혼란, 남북 긴장의 재현이란 상황 속에서 학원과 교회, 언론계와 가두에서 일고 있는 자유화의 요구"를 반영한 것임을 천명했다.

SNS는 물론이고 인터넷도 없던 시절이다. 거기다가 정권이 철저히 감시하는 상황에서 유신헌법 개정을 위한 백만인 서명운동을 개시했다. 이는 대장정으로 불릴 만한 일이었다.

중일전쟁 7주년에 일본군 병영을 탈출한 장준하와 동지들은 내리 사흘을 죽어라고 달아났다. 그런데 사흘 뒤에 보니 그들은 여전히 부대 인근에 있었다. <돌베개>는 "아무리 따져보아도 150~160리는 걸었을 터인데, 불과 15리 길을 150리나 걸어서 왔다니 기가 차서 아무런 용기가 나지 않았다"고 말한다. 현지 지리를 모르다 보니, 부대 주변을 쳇바퀴 돌 듯 돌았던 것이다.

26세 때의 대장정 초반에는 그런 일이 있었지만, 55세 때의 대장정은 초반부터 혁혁한 성과를 냈다. 민주화운동기념사업회가 운영하는 '민주화운동사전' 사이트의 '개헌 청원 백만인 서명운동' 편은 "시작한 지 10일 만에 30만 명이 서명할 정도로 많은 국민의 지지를 받았다"고 기술한다.

유신헌법 제124조 제1항은 "헌법의 개정은 대통령 또는 국회 재적의원 과반수의 발의로 제안된다"고 규정했다. 이를 근거로 장준하 등은 대통령이 개헌에 나설 것을 청원하는 형식으로 서명운동을 전개했다. 그래서 이 운동은 유신헌법을 위반하는 것은 아니었다.

이 상태에서 박 정권은 긴급조치 제1호를 선포했다. 1974년 1월 9일 자 <매일경제> 톱기사는 "박정희 대통령은 8일 하오 헌법 제53조와 제66조의 규정에 따라 대통령긴급조치 제1호와 제2호를 선포, 8일 하오 5시를 기해 헌법을 부정·반대·왜곡 또는 비방하는 일체의 행위를 금지한다고 선언하고, 이를 위반하는 자는 법관의 영장 없이 체포·구속, 새로이 구성된 비상군법회의에 넘겨 15년 이하의 징역에 처한다고 발표했다"라는 내용을 보도했다.

박정희 정권 아래 긴급조치1호 위반으로 군법재판을 받는 장준하(오른쪽) 선생
박정희 정권 아래 긴급조치1호 위반으로 군법재판을 받는 장준하(오른쪽) 선생통일문제연구소

개헌을 청원하는 행위 속에는 현행 헌법을 비판하고 자기 의견을 남들에게 전파하는 등의 행위가 수반될 수밖에 없다. 이런 부분들까지 징역 15년 이하로 처벌하는 긴급조치 제1호가 발동됐다. 장준하 등의 청원 운동을 범법 행위로 왜곡할 수 있는 법적 근거가 마련된 것이다.

이에 따라 장준하는 그달 13일 체포됐다. 구속영장은 15일에 발부됐다. 이는 유신체제의 역사, 긴급조치의 역사에서 특기할 만한 일이다. 그달 16일 자 <매일경제> 7면은 장준하·백기완 구속영장이 발부된 사실을 보도하면서 "비상군법회의 설치 후 처음으로 구속"된 사례라고 보도했다. 장준하가 백기완과 더불어 '긴급조치 제1호에 의한 제1호 구속자'가 됐던 것이다.

긴급조치 1호 구속자에서 사후 무죄까지

이 사건으로 그는 1974년 2월 1일 비상보통군법회의에서 징역 15년과 자격정지 15년을 선고받았다. 비상고등군법회의는 그의 항소를 기각하고, 대법원은 그의 상고를 기각했다.

15년 형이 확정된 그는 같은 해 12월 3일 협심증 악화를 이유로 석방됐다. 12월 19일 자 <동아일보> 1면은 푸른 수의를 벗고 하얀 환자복으로 갈아입은 그가 서울 종로구 견지동 조광현 내과의원에 입원해 있다면서 "영양실조로 시력이 약해지고 몸이 아주 쇠약"해졌다는 부인 김희숙의 전언을 보도했다.

석방은 됐지만 건강이 좋지 못한 상태에서도, 유신체제에 맞서는 그의 대장정은 계속됐다. 그는 긴급조치 제1호 선포 1주년인 1975년 1월 8일에는 개헌 청원 백만인 서명운동 본부 명의로 '박정희 대통령에게 보내는 공개서한'을 발표했다. 이 서한에서 그는 '민주헌법을 만들고 대통령의 거취를 결정하라'고 요구했다. 그해 8월 17일, 그는 경기도 포천군 약사봉에서 등산을 하던 중에 의문의 사고로 세상을 떠났다.

결국 백기 든 대한민국... 재심 '무죄'

1975년 장준하 선생의 장례 미사
1975년 장준하 선생의 장례 미사장호준

유신체제에 맞서는 장준하의 대장정은 다음 세기에도 이어졌다. 그의 유족들은 1974년 판결에 대한 재심을 청구하는 등의 방법으로, 유신체제에 대항한 고인의 유지를 계승했다. 결국 대한민국은 백기를 들었다. 2013년 1월 24일, 재심 재판을 맡은 서울중앙지방법원 형사합의26부는 장준하 무죄를 선고했다. 검찰이 항소하지 않아 이 판결은 확정됐다.

무죄 선고의 사유는 '긴급조치를 위반하는 행위를 하지 않았다'가 아니다. 긴급조치 제1호가 위헌·무효이므로 그의 행위가 위법하지 않다는 것이 법원의 판단이다. 장준하가 마땅히 할 일을 했음을 인정하는 판결이었다.

장준하는 백만인 서명운동을 벌여 박정희 정권을 당황하게 했다. 그가 주도적으로 참여한 이 운동은 박 정권이 긴급조치 제1호를 발동하게 만드는 원인이 됐고, 이는 그가 백기완과 함께 긴급조치 제1호의 구속자 1호가 되는 결과를 낳았다.

그는 살아생전에는 유신체제 붕괴를 목격하지 못했다. 그러나 그 붕괴는 결국 일어났다. 이를 토대로 하는 지속적인 민주화운동의 성과에 힘입어 그의 유족들이 재심 승소를 이끌어내고 그가 사후적으로나마 박정희를 이기게 됐다. 그의 두 차례 대장정은 결국 다 성공했다.
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