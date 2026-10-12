고은희

▲한라돌쩌귀미나리아재비과의 여러해살이풀로 보통 들꽃들이 자그마한 데 비해 키가 커서 눈에 잘 띈다. 한라돌쩌귀처럼 꽃 이름 앞에 ‘한라’가 붙으면 모두 제주 토종이다. 고은희

"제가 제주대학교 원예학과를 나왔어요. 재학시절 한라산 나무에 관한 리포트를 작성하기 위해 한라산을 자주 찾았는데, 9월이었던 것으로 기억합니다. 가을꽃들은 한라산 높은 곳에서 먼저 피기 시작해 밑으로 내려오거든요. 그때만 해도 제가 들꽃 이름을 자세히 알지 못했을 때인데, 영실 올라가는 길에서 한라돌쩌귀의 보라색 빛깔을 처음 보는 순간 그 아름다움에 반해 그 뒤로도 잊을 수가 없더라고요.



미나리아재비과의 여러해살이풀인 한라돌쩌귀는 보통 들꽃들이 자그마한 데 비해 키가 커서 눈에 잘 띕니다. 큰 것은 허리춤까지 올라올 정도예요. 한라돌쩌귀처럼 꽃 이름 앞에 '한라'가 붙으면 모두 제주 토종이라고 생각하면 됩니다. 다른 지역에는 없습니다. 지금도 이맘때쯤이면 한라돌쩌귀를 처음 만났을 때의 감정이 느껴집니다. 요즘 산이나 들에 나가면 한라돌쩌귀는 물론이고 진범이나 누린내풀 같은 예쁜 들꽃들을 만나볼 수 있습니다."



▲세복수초2월 꽃샘추위가 매섭고 눈이 쌓인 숲속에서 세복수초를 시작으로 변산바람꽃, 새끼노루귀 등 봄의 전령사들이 차가운 땅 위에서 피어나기 시작한다. 민오름 주변에서 촬영. 고은희

고은희 작가의 본격적인 제주 들꽃 이야기는 '세복수초'로부터 시작한다. 제주도의 봄이 이 꽃에서부터 시작하기 때문이다. 그래서 각별히 기다려지고, 꽃이 필 시기만 되면 설레는 마음으로 찾아간다는 것이다. 세복수초 이야기를 들어보자.



"제주도에서는 음력 2월이면 영등할망이 몰고 오는 영등바람으로 꽃샘추위가 매서운데, 이때 영등할망이 온갖 곳에 봄꽃 씨를 뿌리고 다닌다고 합니다. 그래서 영등달이라고도 하지요. 그러다 2월 보름에 영등할망을 실은 배가 떠나야 비로소 제주도에 봄이 온다는 겁니다. 이 무렵 숲속에서는 세복수초를 시작으로 변산바람꽃, 새끼노루귀 등 봄의 전령사들이 차가운 땅 위에서 피어나기 시작하는 것이지요.





2월 말이나 3월 초 눈이 내릴 때면 눈 속의 세복수초를 보고 싶어 무조건 현장으로 떠납니다. 절물휴양림 쪽에 있는 민오름이나 왕이메오름 굼부리에 가면 가장 일찍 세복수초를 만날 수 있어요. 일반 복수초와는 달리 꽃과 가느다란 잎이 동시에 나오는 세복수초는 해가 질 무렵이면 활짝 열었던 황금빛 문을 닫아버리는 영리한 사랑꾼입니다. 서양에서는 '슬픈 추억'이라 부르지만, 우리에게는 눈과 얼음을 녹이며 피어나는 가장 따뜻한 '눈색이꽃'이자 '얼음새꽃'이에요.



저는 매년 이 무렵이 되면 저도 모르게 설레게 돼 세복수초를 찾아가게 됩니다. 제가 어떤 분한테 들은 이야기인데, 병원에서 만난 중환자분이 눈 속을 뚫고 피어나는 세복수초 사진을 보고는 자기도 좀 더 살아야겠다는 용기와 희망을 품게 된다고 하더라는 겁니다."



들꽃 찾아다니며 느낀 잊을 수 없는 순간



▲손바닥난초고산지대에서 자라며 7, 8월에 연한 홍자색의 꽃을 피우는데 뿌리가 손바닥같이 생겨 손바닥난초라고 불린다. 고은희

고은희 작가가 펴낸 책의 부제목은 '제주 들꽃과의 눈 맞춤 설렘과 환희의 순간들'이다. 어떤 들꽃과 눈 맞춤을 하며 환희의 순간을 맛보았을까.



"손바닥난초를 촬영했던 순간을 잊을 수 없습니다. 한라산 날씨가 변화무쌍하지 않습니까. 작년 7월이었어요. 산을 오르고 있는데 갑자기 비바람이 불고 안개가 자욱해지는 겁니다. 겁도 나고 위험하기도 하고 해서 망설이다가 그대로 올라갔습니다. 오늘 못 찍으면 한 해가 또 허탕이 될 것 같았거든요. 그래서 비바람을 무릅쓰고 올라가 마침내 제 눈과 마주친 것이지요. 그땐 제가 책에 표현한 대로 '알현'했다는 느낌이 들었습니다. 사진에서도 볼 수 있듯이 바람이 거세 옆의 풀들은 다 누웠고, 손바닥난초만 똑바로 선 모습을 찍을 수 있었어요. 이 손바닥난초는 다른 난초들에 비해 좀 단단합니다.



나도제비란은 한라산 고지대에서 볼 수 있습니다. 들꽃은 피는 시기와 장소를 알아야만 촬영을 할 수 있는데, 5월경 영실에서 어리목으로 내려오다가 이 꽃을 찍었어요. 그런데 꽃이 엄청 작아서 사진을 찍으려면 나무 우거진 숲으로 들어가 납작 엎드려 눈 맞춤을 해야 합니다. 이 작은 꽃을 숲에 엎드린 채 찾아내 카메라에 담는 순간이야말로 환희라고 할 수 있겠지요. 한라천마는 손톱만큼이나 작은 것이 엄청 높이 솟은 삼나무 아래에서 피어납니다. 삼나무 숲을 누비다가 이걸 찾아내면 정말 희열을 느끼지 않을 수 없어요. 이런 작은 들꽃이 이상하게도 제게는 잘 보입니다. 그래서 저한테 눈이 보배라고들 합니다.



들꽃을 찾아다니며 느낀 잊을 수 없는 순간은 이 밖에도 많습니다. 한라산 삼각봉을 힘들게 올랐다가 개화 시기를 놓쳐 1년을 기다린 끝에 만난 금강애기나리, 뜨거운 볕 아래 실랑이를 벌였던 좀어리연꽃, 윗세오름을 오르내리며 찾아낸 깔끔좁쌀풀 등의 기억도 아련합니다."



들꽃을 찾아 산과 오름을 오르내려야 하므로 자연히 고생이 뒤따를 수밖에 없을 것 같다. 한라산을 수백 번은 올랐을 것이라는 고은희 작가에게 설렘과 환희의 순간만 있지는 않았을 듯하다. 좌절과 수난의 시간도 많지 않았을까.



▲여름새우난초한라산 숲속에서 자라는 다년초로 높이가 40㎝에 달한다. 8월에 연한 홍자색 꽃을 피우는데, 남획의 위협을 받고 있어 보전대책이 시급하다. 고은희

"여름새우난초라고 무척 귀한 들꽃이 있습니다. 이미 찍어 놓은 사진도 있지만 때가 되면 또 찍으러 가게 됩니다. 해마다 제가 이 꽃을 찾아가는 곳이 있어서 3년 전까지는 만날 수 있었고 사진도 찍었어요. 그다음 해에도 보러 갔더니 꽃이 한 60% 정도 피었길래 80% 정도 만개했을 때 다시 찾아갔어요. 그런데 이 귀한 꽃이 누군가에게 꺾여 떨어져 있는 겁니다. 꽃이 아직 싱싱한 걸로 미루어 1∼2시간 전에 훼손된 것 같더라고요. 1년을 기다려 다시 보러 간 것인데 너무 속상해 그날 밤 잠을 못 이루었어요. 다음 해 그곳을 다시 찾았을 때는 아예 꽃의 흔적도 없었습니다.



대흥란을 만났을 때 모기에 뜯긴 일도 기억에 새롭습니다. 장마가 시작되면 난초과에 속하는 여러해살이 부생란인 대흥란이 나오기 시작합니다. 엽록소가 없는 부생식물이지요. 장마철 이 꽃이 필 때면 모기들이 극성을 부립니다. 대흥란이 허허벌판에 피는 꽃이 아니라 숲속 부엽토 위에서 피니까 가까이 다가가 촬영을 하려고 하면 얼굴부터 온통 피를 뜯기게 됩니다. 수생식물 찍으러 갔다가 거머리가 달라붙기도 하고, 숲에서 사진 찍다가 뱀과 마주친 적은 한두 번이 아니지만, 다행히 물리진 않았고요."



들꽃 하면 강한 생명력을 떠올리게 된다. 고은희 작가는 들꽃의 생명력이야말로 경탄을 금치 못한다고 강조한다.



▲땅채송화바닷가 검은 돌 틈마다 노란 별처럼 피어나는 들꽃으로, 흙이 조금만 있어도 터를 잡고 뜨거운 햇볕과 거친 바닷바람을 견뎌 낸다. 6월 조천읍 대섬에서 촬영. 고은희

"앞에서 이야기한 것처럼 새끼노루귀나 변산바람꽃은 정말 매서운 제주의 2∼3월 꽃샘추위와 거센 바람에도 쓰러지지 않아요. 사람이 손으로 꺾지 않는 이상 절대로 안 꺾입니다. 바닷가 식물들도 대단한 생명력을 갖고 있습니다. 이들을 염생식물이라고 하는데, 현무암 바위 위에 흙이 없어도 바위 트멍(틈새의 제주어)에서 자라는 걸 보면 정말 신기합니다. 조금만 흙이 있으면 뿌리를 바로 내리면서 현무암 위로 올라오거든요.



암대극이나 땅채송화 모래지치 갯메꽃이 다 바닷가 식물인데, 이들의 특징은 잎이 두껍다는 점이에요. 소금기가 들어가면 죽을 수 있기 때문입니다. 파도치고, 바람 불면 소금기가 날아오잖아요. 웬만하면 생물들은 다 죽어버리는데, 바닷가 염생식물은 견뎌내는 것이지요. 암대극은 바닷가 암석 지대에서 자란다고 해서 붙은 이름인데, 바다만을 바라본다고 '바다바라기'라고도 불립니다."



고 작가는 들꽃 사진을 촬영하면서 가장 크게 느끼는 애로사항으로 날짜 맞추기가 점점 어려워지고 있다는 점을 들고 있다. 이는 곧 기후변화와도 관계가 깊다고 한다.



"식물도감에 나오는 꽃피는 시기와 제가 직접 찾아다니며 들꽃을 만나는 시기에 차이가 납니다. 제주도는 육지보다 따뜻한 곳이어서 기후변화를 더 실감하는 것 같아요. 앞에서 시기를 놓쳐 1년을 기다렸다고 한 금강애기나리가 좋은 예입니다. 5월이면 저희 농장 일이 바빠요. 일을 끝내고 한라산 삼각봉을 올라갔는데, 금강애기나리가 다 시들어버렸더라고요. 5월에 피던 것이 빨라진 겁니다. 그래서 100ｍ 이상 더 높은 1800m 고지까지 다시 올라갔는데, 거기서도 다 시들었더라고요. 평소 같으면 5월에 가면 볼 수 있었거든요. 금강애기나리 사례뿐 아니라 요즘은 꽃 피는 시기가 빨라지기도 하고 들쭉날쭉하기도 해서 예측하기가 점점 힘듭니다.



사실 꼭 기후변화의 문제가 아니더라도 꽃피는 시기를 정확히 예측하기는 쉽지 않은 일입니다. 들꽃 중에는 한 3∼5일 피었다가 지는 것도 많고 하루만 피는 꽃도 있으니까요. 일단 운이 좋아야 헛걸음하지 않을 수 있습니다. 그래서 꽃 사진 찍으려면 매일 찾아 나서지 않는 이상 그 시기를 놓쳐버리는 경우가 많습니다. 더욱이 요즘은 한라산 성판악과 관음사 코스는 사전예약제로 운영하고 있어 예약날짜와 들꽃 피는 날을 맞추기가 매우 힘듭니다."



제주 식물에 대한 한결같은 열정



▲최근 펴낸 <길에서 만난 들꽃이야기>라는 책을 보며 인터뷰를 하는 고은희 작가. 소박한 아름다움을 간직한 들꽃을 보면 지금도 가슴이 설렌다고 한다. 황의봉

고은희 작가는 제주토박이로 조경 기사와 농부, 환경감시원 등의 일을 해오면서 들꽃 탐사를 병행해 왔다. 1981년 제주대학교 원예학과에 입학해 꽃과 나무를 접한 이후 60대 중반에 이른 지금까지 자연 사랑, 들꽃 사랑의 한길을 걷고 있는 셈이다.



제주 식물에 대한 고 작가의 한결같은 열정을 40여 년 넘게 지켜본 대학 시절 지도교수 이종석 서울여대 명예교수는 추천사에서 "그는 보기 드문 제주 식물 지킴이이자 전형적인 토종 식물학자"라고 하면서 "수많은 들꽃을 정성으로 담아낸 고은희 작가를 '들꽃들의 어머니'라고 부르는 사람도 있다"라고 높이 평가했다. 고은희 작가가 이처럼 들꽃 사랑 외길을 걸어온 원동력은 무엇이었을까.



"아마 제가 진정한 농사꾼 집안에서 자란 게 영향을 미친 것 같습니다. 제 부친 6남매가 모두 식물을 좋아하셨거든요. 저의 아버지가 89세이신데도 키위 농사를 하고 계세요. 지금도 어떻게 하면 병충해 없고 당도 높은 키위를 생산할 수 있을까를 계속 연구할 정도입니다. 이런 아버지로부터 끈질김과 인내심을 배운 게 들꽃을 찾아다니며 사진을 찍어온 원동력이 아니었을까 생각해 봅니다.



그리고 제가 자란 곳이 조천읍 신촌리인데, 남생이못이 저의 어린 시절 놀이터였어요. 거기에는 어리연꽃이나 노랑어리연꽃, 부들 같은 것들이 많았거든요. 어릴 때부터 이런 식물들을 많이 보고 자란 영향도 있는 것 같습니다."



평생 들꽃을 가까이 해왔으니 들꽃 작가 고은희 나름의 '들꽃 철학'이 있을 것 같다.



▲갯국화겨울의 시작을 알리는 12월, 바닷가의 황금빛 갯국화가 제주의 색다른 바다 풍경이 되어 준다. 멀리 산방산이 보인다. 대정읍 형제해안로에서 촬영. 고은희

"들꽃의 매력은 화려하지는 않지만 있는 그대로의 모습을 보여주기 때문에 아름답습니다. 화려하고 키가 큰 외래종 화초도 눈에 확 띄고 예쁘지만, 들꽃의 소박한 아름다움도 뒤지지 않습니다. 흔히 쓸모없다고 뽑혀 나가기 일쑤인 잡초도 실은 들꽃입니다. 잡초라고 함부로 대하지 않고 그 이름을 불러줄 때 들꽃이 되는 겁니다. 결국 취향의 차이인데, 저는 화려함보다는 소박한 아름다움에 더 마음이 끌립니다.



들꽃은 좋아하는 사람과 사랑하는 사람이 있다고 생각합니다. 꽃을 사랑하는 사람은 절대로 꺾지 않습니다. 그러나 꽃을 좋아하는 사람은 꺾어서 자기 집에 가져갑니다. 꽃 중에서도 특히 들꽃은 그 자리에 있어야 삽니다. 그냥 자연 속에 놔두어야 본래의 아름다움을 지닐 수 있습니다.



무엇보다도 들꽃은 겸손함을 배울 수 있어 좋습니다. 앞에서도 말했듯이 작은 들꽃을 자세히 들여다보고 사진도 찍으려면 무릎을 꿇어야 하고 때로는 엎드려야 합니다. 어찌 보면 자잘한 이 식물 앞에서 자세를 낮출 때 자연에 대한 겸손을 배우게 되는 것 같아요."



고은희 작가의 <길에서 만난 들꽃이야기>에는 452종의 들꽃 사진과 관련 글들이 실려 있다. 선명한 사진과 함께 각 들꽃의 과(科)와 학명을 표기해 식물도감으로도 활용할 수 있도록 했다. 또 같은 이름의 블로그에는 10여 년 전부터 제주 곳곳을 걸으면서 사진과 글로 기록한 들꽃과 나무, 오름, 문화유산 등 자료가 풍성하다. 고은희 작가는 걸어 다닐 수 있는 날까지는 제주 들꽃과의 동행을 다짐하고 있다.







길에서 만난 들꽃이야기 - 제주 들꽃과의 눈맞춤, 설렘과 환희의 순간들 고은희 (지은이), 비아아트(viaart)(2026)

#들꽃 #제주 #한라산 #야생화 #세복수초 프리미엄 제주 사름이 사는 법 이전글 "막내야, 혼자만 투자해"... 제주 제2공항 흑막, 이번엔 밝혀질까 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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푸른 제주 바다와 어우러져 가을을 더욱 가을답게 물들이는 수수하고 소박한 들꽃. 소금을 머금은 바닷가 국화로 기암괴석 틈새에 보랏빛 꽃동산을 이룬다. 11월 성산 우뭇개 해안에서 촬영.요즘 제주의 도로를 달리다 보면 하늘거리는 억새의 은빛 물결에 시선을 뺏기지 않을 수 없다. 봄철 들판을 노랗게 물들이는 유채꽃과 함께 제주도를 대표하는 풍경 가운데 하나가 아닐까 싶다. 그러나 조금만 자세히 살펴보면 제주도는 야생화, 곧 들꽃의 천국이다. 1950m에 달하는 한라산이 섬 가운데에 자리를 잡고 있어 고도에 따라, 계절마다 다양한 들꽃들이 곳곳에서 피어난다. 360여 개의 오름도 들꽃들의 터전이다. 섬을 둘러싼 바닷가의 현무암 바위 위에서도 여러 종류의 들꽃이 피어난다.최근 <길에서 만난 들꽃이야기>(비아아트)라는 책을 펴낸 고은희 작가는 제주 들꽃에 반해 평생을 들꽃과 함께 살아온 사람이다. 그는 들꽃을 좋아하기보다는 '사랑한다'라고 말한다. 들꽃을 보면 웃음이 저절로 나오고 행복해진다고 한다. '들꽃 인생' 고은희 작가가 책에서 '첫사랑'이라고 표현한 '한라돌쩌귀'와의 인연부터 들어보자.