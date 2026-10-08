이정민

공소청이 2일 출범했다. 서울 서초구 서울중앙지방공소청에 깃발이 휘날리고 있다.지난 2일 서울 서초동에 공소청 깃발이 올랐다. 검찰청 폐지와 공소청·중대범죄수사청 출범으로 형사사법 체계의 틀이 바뀌었다. 하지만 그 틀에 무엇을 담을지, 내용의 전환은 여전히 미진하다는 비판이 적지 않다. 간판을 바꾸는 일은 하루 만에 끝났다. 그러나 그 건물 안에 쌓여 온 기록을 어떻게 처리할지는 훨씬 오래, 훨씬 신중하게 따져야 할 문제다.지난 6일 법무부가 검찰 디지털수사망, 이른바 '디넷(D-NET)'에 보관된 디지털 증거를 정리하면서 세월호 참사와 이명박 전 대통령 뇌물 사건처럼 장기 보관해 온 주요 사건의 증거까지 폐기 여부를 심의할 계획이라는 언론 보도가 나왔다(<한겨레>, 10월 6일 보도). 다음날인 7일 공소청은 "공소청 전환에 따라 디넷에 보관 중인 전자적 증거에 대한 처리 방안을 검토하면서 장기 보관 증거에 대한 처리 방안을 검토한 사실이 있다"면서도 "사회적 참사인 '세월호 사건' 등과 관련한 증거 폐기를 결정하거나 검토한 바 전혀 없다"고 반박했다. 12.3 비상계엄 관련해서는 "내란 특검은 디넷이 아닌 국가디지털포렌식클라우드서비스(NDFaaS) 이용기관"이라며 "공소청은 해당 전자적 증거에 대한 관리, 폐기 업무의 주체가 아니다"라고 밝혔다.법무부가 김기표 의원실에 낸 답변을 보면, 2012년 디넷 구축 이후 올해 8월 말까지 등록된 디지털 증거 19만 8973건 가운데 15만 2420건(76.6%)이 이미 폐기됐다. 그 폐기의 근거는 대검찰청 예규 하나뿐이다. 이 문제를 검찰개혁의 뒷정리가 아니라 국가 기록관리의 문제로 다시 봐야 하는 이유다.출발점은 디넷 자료의 법적 성격이다. 디넷은 검찰이라는 공공기관이 압수수색과 포렌식 업무 과정에서 생산하고 접수한 정보를 모아 둔 시스템이다. 공공기록물법은 이런 행정정보시스템과 그 안의 데이터세트를 공공기록물로 규정한다. 디넷에 담긴 이른바 '디지털 증거'는 수사 자료이기 이전에 명백한 공공기록물이다.그렇다면 지금까지의 폐기는 어떻게 이뤄졌나. 법무부 답변에 따르면 검찰은 대검 예규인 '디지털 증거의 수집·분석 및 관리 규정'에 근거해, 재판 확정 등으로 보관 필요성이 사라지면 증거를 폐기해 왔다. 2012~2017년 등록분은 97% 이상이 이미 지워졌다. 공공기록물법이 정한 평가·심의 절차가 아니라 기관 내부 예규로 기록을 없애 온 것이니, 법 위반이라는 지적을 피하기 어렵다.책임은 검찰에만 있지 않다. 이런 관행을 용인해 온 국가기록원도 제 역할을 다했다고 보기 어렵다. 국가기록원은 여전히 결재문서 중심의 기록관리 정책에 머물러 있고, 행정정보시스템 같은 새로운 유형의 기록을 다룰 제도는 갖추지 못했다. 행정안전부 소속기관이라는 낮은 위상으로는 검찰 같은 권력기관의 기록관리를 통제하기도 버겁다.디넷 자료의 보존가치는 두 겹이다. 하나는 개별 사건 기록으로서의 가치다. 세월호 참사, 전직 대통령 뇌물 사건처럼 국민적 관심이 컸던 사안의 기록은 모두 영구기록물로 선별해 남겨야 한다. 더구나 이 증거들은 검찰 스스로 오래 남겨야 한다고 판단해 따로 보관해 온 것이다. 이런 기록을 남기지 않는다면 국가는 대체 무엇을 남기겠다는 것인가. 개인정보 보호를 위해 일정 기간 공개를 제한할 수는 있다. 그러나 공개를 막는 것과 기록 자체를 없애는 것은 전혀 다른 일이다.다른 하나는 디넷 전체가 지닌 가치다. 검찰은 '디지털 캐비닛'에 쌓아 둔 정보로 별건 수사를 해 왔다는 비판을 오래 받아 왔다. 언젠가 검찰의 불법 수집 자료에 대한 진상조사가 이뤄진다면, 디넷 자료는 그 자체로 가장 중요한 증거가 된다. 폐기 심의는 이 점까지 고려해야 한다.그렇다고 모든 자료를 열어 두자는 말은 아니다. 디넷에는 사건과 무관한 개인의 사생활도 담겨 있다. 공개와 이용은 철저히 막되, 무엇이 있는지 목록은 작성해 제한적으로라도 공개해야 한다. 평가를 거쳐 폐기하더라도 공공기록물법에 따라 폐기 기록물의 목록은 반드시 남겨야 한다. 그런데 법무부는 사건 종결 여부별 보관 현황도, 사건별 폐기 데이터도 별도 작성·관리하지 않는다고 답했다. 무엇을 지웠는지조차 제대로 남기지 않았다는 고백에 가깝다.지금까지 디넷 자료의 폐기는 검찰 내부 규정에 따라 관행처럼 이뤄져 왔다. 그러나 디지털 증거가 공공기록물인 이상 공공기록물법의 폐기 절차를 거쳐야 한다. 보존기간 책정도 마찬가지다. 사회적 중요도가 높은 사안의 기록이라면 검찰이 혼자 보존기간을 정할 수 없고, 국가기록원과 협의해야 한다. 국가기록원은 영구보존 여부에 대한 의견을 내고, 검찰은 이를 반영해야 한다.내부 규정이 얼마나 쉽게 바뀌는지는 이미 확인됐다. 대검 예규 제58조 제3항은 내란·외환죄 등 중요 범죄의 디지털 증거를 영구 또는 준영구로 보존하도록 명시하고 있었다. 그러나 대검은 비상계엄 두 달 전인 2024년 10월 1일 제58조 전체를 삭제했다. 그 결과 12·3 내란 사건 증거를 장기 보존할 예규상 근거도 함께 사라졌다. 이번에 법무부가 장기보관 증거의 폐기를 심의하겠다며 손보는 것도 법률이 아니라 '디지털수사 자문위원회 운영 규정'이다. 공공기록물법 위반 소지가 큰 예규를 근거로 영구 보존해야 할 기록을 폐기할 수는 없다. 법무부는 디넷 자료 가운데 무엇이 장기보관 대상으로 지정돼 있는지, 이번 폐기 심의 대상에 들어갈 수 있는지, 앞으로 어떤 규정에 따라 보존할 것인지부터 밝혀야 한다.이관 계획에도 구멍이 있다. 법무부안은 다른 수사기관으로 넘길 사건과 기소중지 사건의 증거를 외장하드 등 이동식 저장장치에 담아 넘긴 뒤 디넷에서 폐기하도록 돼 있다. 하지만 이관 즉시 폐기는 안 된다. 이관의 완전성을 검증한 뒤 폐기하는 것이 기록관리의 기본이다. 검찰 스스로 2023년 국가디지털포렌식 클라우드(NDFaaS)를 구축해 증거 송부 기능까지 갖춰 놓고, 정작 대규모 이관은 외장하드에 맡긴다는 점도 납득하기 어렵다.이 상황에서 가장 먼저 움직여야 할 곳은 국가기록원이다. 국가기록원은 디넷의 디지털 증거가 공공기록물임을 분명히 선언하고, 그 폐기와 이관이 공공기록물법에 따라 이뤄지도록 감독해야 한다. 나아가 디넷 같은 새로운 유형의 전자기록을 관리할 정책, 곧 행정정보 데이터세트의 보존기간 책정과 평가·폐기 기준을 서둘러 마련해야 한다.영구보존기록 선별 정책도 제대로 세워야 한다. 국가기록원은 공공기관 기록 가운데 영구히 남겨야 할 것을 넘겨받아 보존할 책임을 진다. 하지만 어떤 기준으로 검찰 기록을 이관받는지조차 모호하다.제도의 빈틈도 메워야 한다. 영구기록물관리기관이라면 공공기관이 정한 보존기간의 조정을 요구할 수 있어야 하지만, 현행법상 그 권한은 애매하다. 미국 국립문서기록관리청(NARA)은 연방기관의 기록관리를 감독하고, 법 위반 소지가 있으면 시정을 요구할 법적 권한을 갖는다. 그런 권한도, 그에 걸맞은 위상도 없이 국가기록원이 권력기관의 기록 이관과 폐기를 통제하기는 어렵다. 국가기록원의 독립성과 권한을 높이는 논의가 함께 가야 하는 이유다.검찰개혁은 수사권과 기소권을 한 손에 쥐고 무소불위로 휘둘러 온 검찰 권력을 해체하는 일이었다. 그 권력을 떠받친 무기 가운데 하나가 바로 '디지털 캐비닛'이었고, 이를 바로잡는 것은 개혁의 핵심 과제다. 그러나 이 과정에서 공동체가 기억해야 할 기록까지 사라진다면, 그것은 또 하나의 망각일 뿐이다. 무엇을 지우고 무엇을 남길지 가르는 일은 검찰의 예규가 아니라 법과 공적 기록관리 체계의 몫이어야 한다.