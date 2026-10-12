GS동해전력 홈페이지

"밀양은 송전선 하나의 일부 구간이었어요. 그때도 그렇게 큰 싸움이 났잖아요. 지금은 그런 게 전국에서 한꺼번에 벌어지는 거예요. 도시를 지날 때는 땅에 묻어주고, 농촌에는 50~60미터짜리 철탑을 그대로 세운다고 해요."

"누가 커다란 철탑을 보면서 살고 싶겠어요. 건강도, 경치도 문제지만 자기 동네에서 계속 살고 싶은 사람의 마음을 꺾는 거예요."

"환경영향평가는 통과가 안 될 수도 있어야 의미가 있어요. 그런데 통과를 미리 정해놓고 빨리하라는 거잖아요. 여러 사람 의견을 듣는 게 민주주의인데, 시간 지나면 허가해 준 걸로 친다는 건 독재나 다름없죠."

"4대강도 아직 다 되돌리지 못했는데, 그보다 더 큰 문제를 새로 만들고 있는 거예요."

"그런데 메가프로젝트 어디에 숙의가 있고 참여가 있어요? 스스로 한 약속을 스스로 어기고 있는 거죠. 임기 5년 대통령, 임기 4년 국회의원이 책임질 수도 없는 일을 벌이고 있어요."

"민주주의 제대로 하자고, 독단적으로 국가의 일을 결정하지 말라고 이 정부에 힘을 실어준 거잖아요. 그리고 이 정부도 국민주권 정부를 표방했잖아요. 그런데 지금 하는 일은 그 기대를 배신하는 거예요. 기업이 할 일이 있고 정부가 할 일이 따로 있어요. 이게 정말 나라에 이익인지, 지역에 이익인지 따져보는 게 정치가 할 일인데, 지금은 막연한 환상에 사로잡혀 있는 것 같아요."

"뉴스에는 반도체 주가가 오른다는 좋은 얘기만 나와요. 농촌 사람들 목소리에는 관심이 없고요. 사람들이 제대로 된 정보를 들을 기회가 없어요."

강원도 동해시 북평국가산업단지에 있는 GS동해전력의 석탄화력발전소. ⓒGS동해전력 홈페이지전기를 실어 나를 송전선도 새로 깔아야 한다. 지금 전국 곳곳에서 동시에 송전선로가 추진되고 있다. 하승수는 밀양을 떠올렸다.밀양 사람들은 핵발전소의 전기를 실어 나를 765킬로볼트 송전탑에 맞서 오랫동안 싸웠다. 송전탑에 항의하며 스스로 목숨을 끊은 어르신들도 있었다. 2014년 6월에는 경찰 2000여 명이 산 위 농성 움막을 뜯어냈다. 한전이 내민 보상금을 두고 평생 이웃이던 사람들이 갈라서기도 했다. 서울은 송전선을 대부분 땅에 묻었다. 강남에서는 철탑을 보기 어렵다. 서울이 쓰는 전기는 대부분 다른 지역에서 만들어 보내준다.정부는 이 모든 일을 서두르고 있다. 대통령은 "오직 속도전"을 말하며 환경영향평가 기간을 줄이라고 했다. 새로 만든 AI 데이터센터 특별법에는 정해진 기간 안에 허가를 거부하지 않으면 허가한 것으로 본다는 조항까지 들어갔다.하승수는 지금 모습이 이명박 정부의 4대강 사업과 닮았다고 했다. 반대 목소리가 컸는데도 발표하자마자 밀어붙였고, 환경영향평가는 형식만 갖췄다.이 정부는 스스로를 '국민주권정부'라고 부른다. 하승수는 정부가 내놓은 국정과제 문서를 직접 찾아 읽었다. '숙의'라는 단어가 열 번 나왔다. 중요한 일은 국민과 충분히 이야기해서 정하겠다는 약속이다.그는 이 정부에 기대를 걸었던 시민들을 떠올렸다.주민들이 핵발전소를 막아낸 일도 있다. 강원 삼척에서는 2010년 시장이 주민들에게 묻지도 않고 핵발전소를 유치하겠다고 신청했다. 2014년 선거에서 이를 없던 일로 하겠다는 시장이 당선됐지만, 정부는 핵발전소는 나라가 정할 일이라 주민투표를 할 수 없다고 했다. 그러자 주민들이 직접 투표관리위원회를 꾸려 투표를 치렀다. 투표한 주민의 84.97%가 반대했다. 정부는 효력이 없는 투표라고 했지만, 핵발전소는 끝내 지어지지 않았다.³하승수는 용인반도체 산단과 3대 메가프로젝트 문제를 제대로 공론화해야 한다고 했다. 용인 반도체에 전기를 대려면 전남, 전북, 충남, 충북, 세종, 대전, 경북, 강원에 송전탑을 세워야 한다. 그렇다면 그 지역 주민들에게 먼저 묻는 게 순서다. 장거리 송전망이 복잡하게 얽힐수록 대정전 위험도 커진다. 이 위험을 감수할지는 시민 모두에게 물을 일이다. 반도체 공장 때문에 용인에는 천연가스(LNG) 발전소가 6기나 들어서고 그만큼 온실가스 감축은 더 어려워지니 이 역시 따져봐야 한다. 해외 하이퍼스케일러 기업들에 빌려줄 AI 데이터센터를 지을지도 시민들이 함께 정해야 한다.인터뷰를 마친 뒤에도 그가 처음 했던 '문서가 없다'는 말이 계속 떠올랐다. 아무도 제대로 따져보지 않은 계획이 우리 동네의 물과 전기와 땅을 가져가려 한다.밀양에는 송전탑이 다 세워지고 10년이 지난 2024년에도 한전과 합의하지 않고 버티는 할매들이 있었다. 이길 수 없는 싸움이라는 말을 들으면서도 그만두지 않는 이유를, 80대의 한 할매는 이렇게 말했다. "그래 그런 부당한 일을 어 우리가, 내가 살아 있는 동안에, '아 우리 할머니들이 이렇게 싸워서 우리가 이 좋은 공기 마시고 이 좋은 곳에 살 수 있구나' 이런 거를 후손에게 물려주고 싶은 그런 마음이지."⁴ 지금 용인과 화천과 동해에서 물과 전기를 내주라는 요구에 맞서는 사람들이 지키려는 것도 다르지 않다. 다음 세대가 마실 물과 숨 쉴 공기, 그리고 살아갈 땅이다.하승수의 말처럼 사람도, 다른 생명도 데이터 없이는 살 수 있어도 물 없이는 못 산다. 그 물을 공장과 생명 중 어디에 먼저 쓸지는, 그 물에 기대어 살아가는 이들에게 물어서 정해야 한다.