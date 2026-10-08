한국일보

10월 8일 한국일보 12면 기사.쌍방울그룹 불법 대북송금 사건으로 징역 7년 8개월이 확정돼 복역 중인 이화영 전 경기도 평화부지사가 7일 변호인을 통해 공개적으로 가석방을 요구했다.그의 변호인 김광민 변호사는 이날 문화일보 인터뷰에서 "이재명 대통령 사건과 연루된 김용 민주연구원 수석부원장, 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장, 대장동 일당은 모두 석방됐는데 이화영만 계속 수감돼 있다"며 "이화영 복역 기간이 5년째 접어들면서 이 대통령에게 매우 화가 나 있는 상태"라고 전했다.8월부터 페이스북에 이화영의 석방을 요구하는 글을 계속 올리던 김광민이 이화영 본인의 반응을 직접 전한 것이다. 9월 12일에는 "대북송금이 정말 조작이라면, 공소취소를 외치기 전에 이화영부터 당장 석방해야 하는 것 아닌가"라고 썼다.일주일에 두 차례 이화영을 접견한다는 김광민은 "이화영도 내가 쓰는 글을 모두 알고 있다"며 "글의 취지에 모두 공감하고 있다"고 전했다. 그는 "여러 통로를 통해 가석방해 달라는 의사를 전달했지만 '노력하고 있다'는 얘기만 할 뿐 움직이지 않고 있다"고 덧붙였다.이화영은 2022년 9월 28일 쌍방울 법인카드 사용 등과 관련한 뇌물·정치자금법 위반 혐의로 구속된 이후 수원구치소에 수감돼 있다.김광민은 인터뷰가 보도된 후 페이스북에 "인터뷰 표현이 '너무 지나치다'며 비판하는 목소리들이 있다"며 "대북송금 사건이 조작됐다고 결론 내놓고선, 정작 그 사건으로 5년째 수감 중인 사람을 철저히 방치하고 있는 현실이 훨씬 더 심하고 잔인한 것 아니냐"고 썼다.이 대통령은 대북송금 사건과 관련해 취임 전인 2024년 6월 12일 이화영과 공모한 혐의 등으로 기소됐다. 대통령은 2023년 9월 9일 "도지사로서 대북송금을 지시하거나 보고받은 적이 없다"는 취지의 서면진술서를 검찰에 낸 것으로 알려졌다. 대통령의 모든 재판은 취임 이후 중지된 상태다.익명의 대통령 변호인 출신은 "지방의원 출신인 김광민이 자기 정치를 하고 있는 것"이라며 "대통령을 향한 협박"이라는 반응을 보였다.김광민은 한국일보 통화에서 "안 해주면 카드를 깔 거라는 취지는 아니다"라며 "지금 덜 화내고 있는데 안 해주면 진짜 화낸다는 식일 뿐"이라고 추가 대응 가능성에는 선을 그었다.청와대는 공식 입장을 내지 않았는데 익명의 관계자는 SBS에 "연말 사면에 대한 논의는 이뤄지지 않고 있고, 가석방은 법무부 소관"이라고 밝혔다. 가석방은 형기의 3분의 1이 지나면 심사 대상이 될 수 있으며, 법무부 심사를 거쳐 허가된다.국회 행정안전위원회가 7일 김지용 초대 중대범죄수사청장(중수청) 후보자의 인사청문회를 14일 열기로 의결했다.윤호중 행정안전부 장관이 지난달 7일 이 대통령에게 김지용의 임명을 제청한 지 한 달 만이다. 인사청문회로는 이례적으로 국정감사 기간에 열리는데, 지난 2일 개청 이후 '수장 공백' 상태인 중수청의 상황을 고려한 것으로 보인다.행안위는 고기영 전 법무부 차관을 증인으로, 김예원 장애인권법센터 대표 변호사를 참고인으로 채택했다. 고기영은 추미애 경기도지사가 법무부 장관이던 2020년 김지용의 검사장 승진을 추천한 인물로 알려졌다.국민의힘이 요구한 임은정 광주중수청장은 증인 명단에서 빠졌다. 앞서 박상웅 국민의힘 의원은 국정감사에서 "국민의힘이 임은정을 증인으로 신청했지만 유감스럽게도 민주당이 반대하고 있다"며 채택을 촉구했다.민주당은 청문회가 열리면 김지용 임명 관련 논란이 수그러들 것으로 기대한다.김민석 민주당 대표는 당 공식 유튜브 채널 '민티07'에 나와 추미애 등 '임명반대파'를 겨냥해 "충분히 의사 표명을 하셔서 그 문제에 대해선 더 말씀을 안 하실 것으로 안다"고 말했다.윤건영 민주당 의원은 BBS 라디오 '정혜승의 아침저널' 인터뷰에서 "검찰개혁에 얼마큼 동의하느냐, 초대 중수청장 후보로 적합한 자질을 갖고 있는지를 치열하게 검증하는 게 대통령에게도, 국민에게도 도움 된다고 생각한다"고 밝혔다. 행안위 소속 한 민주당 의원은 경향신문에 "청와대가 재검증한 이후에 발표한 내용과 추미애나 박은정 조국혁신당 의원 등이 이야기한 내용이 엇갈리는 부분이 있어 청문회를 통해 소명돼야 한다"며 "그 과정에서 유감을 표명하거나 사과할 게 있으면 사과하는 방식으로 가는 게 나을 것"이라고 말했다.미국 트럼프 행정부가 이종석 국가정보원장의 지난 3월 방미 때 국가지리정보국(NGA) 방문을 허용하지 않은 것으로 7일 전해졌다.한동훈 무소속 의원은 6일 국회 외교통일위원회 국정감사에서 "미국이 반미 성향 등을 문제 삼아 (이 원장의) 입국을 거부했다"고 주장했는데, 익명의 워싱턴 소식통은 조선일보에 "이종석이 올봄 워싱턴 DC에 와서 미국 국방부 산하 정보기관인 국가지리 정보국(NGA)을 방문하려 했으나 미국 정부가 허용하지 않은 것으로 안다"고 말했다. 그러나 이 소식통은 "미국이 입국이나 비자 발급을 거부한 것이 아니라, 방문·면담 요청을 불발시킨 것"이라고 선을 그었다.동아일보는 미국이 올 6월 말 한미일 북한 사이버 위협대응 실무그룹 5차 회의에서 국정원 참여를 배제했다고 보도했다. 협의체는 2023년 8월 캠프 데이비드 합의로 출범했으며 외교·사법 당국자는 그대로 참석했다.익명의 미국 소식통은 이 신문에 "한국의 정보 당국이 공유된 기밀 정보를 유출할 가능성을 우려하고 있다"며 "정보 당국 간 협력 수준은 좋지 않은 상황"이라고 말했다. 또 다른 소식통은 조선일보에 "지난해 가을쯤 CIA가 서울지부장을 통해 이종석에게 '한국이 미·중 누구의 편인지 명확히 해달라'고 했지만, 이종석이 '한국이 왜 한쪽 편만 들어야 하느냐'는 주장을 펼쳤다고 들었다"며 "CIA가 이종석을 '친중(親中)'으로 인식하면서 정보 협의체 회의 등에서 국정원을 배제하는 조짐이 나타났다"고 설명했다.국정원은 "전혀 사실이 아님을 명확히 밝힌다"고 보도를 반박했다.식품의약품안전처가 7일 한미약품의 비만 치료제 '에페 오토인젝터주'(성분명 에페글레나타이드)를 허가했다. 한미약품은 이르면 이달 말 시장 공급을 목표로 준비 중이라고 한다.에페의 치료 대상은 체질량지수(BMI) 30 이상 성인 비만 환자와 BMI 27 이상이면서 고혈압 등 동반질환이 있는 과체중 환자다. 위고비·마운자로보다 한국인에게 적합하다는 게 한미약품의 설명이다.당초 지난해 10월 공개된 임상 3상 중간 결과에서 한국인 448명의 평균 체중 감소율은 9.75%로 알려졌다. 그러나 허가사항에는 40주 기준 에페군 9.02%, 위약군 0.89% 감소로 반영된 것으로 확인됐다. 위고비 14.9%(68주), 마운자로 20.9%(72주)보다 낮지만 임상 조건이 달라 단순 비교는 어렵다.4주분 공급가가 위고비 21만 6000원, 마운자로 약 27만 8000원이라면 국내에서 생산되는 에페는 유통비용을 크게 줄일 수 있어 10만 원대가 될 수 있다는 관측이 업계에서 나온다. 한미약품 관계자는 한겨레에 "비용 부담으로 필요한 치료를 포기하거나 중단하는 환자를 줄이는 방향에서 환자 접근성을 높인다는 원칙으로 가격을 검토하고 있다"고 말했다. 임상시험에서 위고비 투여자의 67%가 부작용을 겪은 반면 에페는 26%에 그쳤다고 한미약품은 밝혔다.심경원 이대목동병원 가정의학과 교수는 "신약 출시로 비용 부담이 줄어들면 더 많은 비만 환자가 혜택을 볼 수 있다"고 말했다. 이상열 경희대병원 내분비대사내과 교수는 "이제 막 품목 허가를 받은 약물인 만큼 부작용을 살피면서 정해진 용량과 용법에 맞게 신중하게 사용해야 한다"고 당부했다.일본이 2년 연속으로 노벨화학상 수상자를 배출했다. 스웨덴 왕립과학원은 7일(현지시간) 스톡홀름에서 소아이 겐소 도쿄이과대 명예교수와 앙리 카강 프랑스 파리쉬드대 명예교수를 올해 수상자로 발표했다. 수상자는 12월 10일 스톡홀름 시상식에서 메달을 받고, 상금 1200만 스웨덴 크로나(약 120만 달러)를 나눠 갖는다.소아이는 반응 결과물이 다시 촉매로 작용하는 '자가촉매(autocatalysis) 반응'을 설계했다. 2003년 연구에서는 한쪽 거울상 분자가 0.00005% 많은 상태로 시작해 세 차례 반응 뒤 비중을 99.5% 이상으로 키웠다. 하이너 링케 노벨 화학위원장은 "100년 넘은 화학의 수수께끼에 해법을 제시했다"고 밝혔다.카강은 1986년 촉매에서 한쪽 분자의 우세가 결과물에서 더 크게 증폭되는 '비선형 효과'를 발견했다. 류도현 성균관대 교수는 중앙일보에 "카강이 비선형 효과를 발견하고, 소아이 교수가 실험적으로 확인해 생명체의 기원에 대한 해답을 줄 수 있는 증명을 해낸 것에 노벨위원회가 큰 의의를 둔 것"이라고 분석했다.일본의 노벨화학상 수상은 이번이 10번째다. 지난해 기타가와 스스무 교토대 교수에 이어 수상자를 다시 냈다. 외국 국적을 취득한 3명을 포함한 일본 출신 개인 수상자는 31명이고, 단체까지 합치면 32번째 노벨상이다.로이터에 따르면, 쇼핑 도중 수상 소식을 들었다는 소아이는 "노벨상을 받게 돼 인생에서 가장 흥분되는 순간을 맞았다"며 "존경하는 카강 교수와 함께 수상하게 돼 영광"이라고 말했다.▲ 경향신문 = 역대 최다 위성 '로켓 배송' '대량 수송' 시대 연 누리호▲ 국민일보 = 서민 상대 이자 장사 땅짚고 떼돈 번 은행▲ 동아일보 = 美, '北해킹 대응' 한미일 회의서 국정원 뺐다▲ 서울신문 = 녹색대전환에 1000조 "적자 기업엔 先보조금"▲ 세계일보 = K우주 지형을 바꿨다▲ 조선일보 = 美, 국정원장의 '北 감시기관' 방문 거부▲ 중앙일보 = 성심당도 울렸다 황당 '빵·떡 규제'▲ 한겨레 = 혁신 생태계로 돌지 못한 '생산적 금융'▲ 한국일보 = 위성 궤도에 착착, 누리호 믿고 쏜다