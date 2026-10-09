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26.10.09 10:50최종 업데이트 26.10.09 10:50
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지난 6일 집회가 열린 공화국 광장 한가운데 있는 프랑스 혁명의 상징, 마리안느 상에 학생들이 올라가 "방치된 고교생, 희생된 청춘" 이라고 적힌 옷을 입히고 있다.
지난 6일 집회가 열린 공화국 광장 한가운데 있는 프랑스 혁명의 상징, 마리안느 상에 학생들이 올라가 "방치된 고교생, 희생된 청춘" 이라고 적힌 옷을 입히고 있다.목수정

10월 6일, 약 10만 명(주최 측 추산)의 청소년을 포함한 시민들이 교육 불평등을 시정하고, 더 많은 예산을 학교에 배정하라고 요구하며 파리 공화국 광장을 가득 메웠다. 고교노조연합(USL)에 따르면 이날 약 1800여 개의 고교들이 파업을 했고, 전국적으로 집회에 참여한 인원은 45만 명에 달한다. 여기에 대학생연합, 교직원노조는 물론, 프랑스 학부모 조직 FCPE까지 학생들의 행동에 지지를 표하고 그들을 보호하는 차원에서 집회에 참석했다.

공화국 광장 한가운데, 프랑스 혁명을 상징하는 마리안느 동상에는 "방치된 고교생, 희생된 청년"이란 문구가 새겨진 옷이 입혀져 있었다. 이는, 초등학교 5~6학년, 중학교 1~2학년 시기에 코로나 팬데믹을 겪었던 이 세대에게 흔히 따라붙는 표현이다. 마스크를 쓰고 학교에 다녀야 했거나, 학교가 봉쇄되어 집에서 원격 수업을 받으며 사춘기를 보낸 아이들이다.


당시 겪은 집단적 트라우마가 치유되지 못했고, 고통 속에 버려졌던 시간도 보상받지 못했다는 인식이 이 표현에 담겨 있다. 바로 그들이 마침내 쌓아두었던 울분을 한꺼번에 터뜨리기 시작했다. 그들 곁에는 파리 8대학 교수들도 있었고, 여러 교사 단체들이 눈에 띄었으며, 68세대로 보이는 나이 지긋한 노인들이 흐뭇한 응원의 제스처를 보내기도 했다. 에콜노르말(파리고등사범) 학생들도 "에콜노르말이 고교생들을 지지합니다"라는 푯말을 들고 집회에 동참했다.

"부자에게 세금을 청년에게 미래를"
"정부에 SOS를 보냈더니, 그들은 CRS(전투경찰)를 우리에게 보냈다."
"일어서는 아이들을 주저앉히지 마라. 그들이 우리도 함께 일으킨다."
"혁명은 계속된다. 1789-1968-2026"
"93지역(파리 외곽 북동부)에 긴급 구조를!"
"전 지역에 평등을!"
"우린 딸기 맛, 수박 맛보다 미래의 맛을 원해"

이날 거리를 가득 메운 푯말의 메시지와 거리에서 울려 퍼진 목소리는 분명했다. 그들은 정부를 향해 교육 불평등을 더 이상 방치하지 말 것을, 폭력이 아니라 대화로 문제 해결에 나설 것을 요구했다. 10대들의 너무나도 정당한 요구를 모든 세대가 함께 응원하고 있었다.

불평등이 연대를 낳는다

시위 중에 만난 고교생 "우리가 SOS를 보내자, 그들은 우리에게 전투경찰을 보냈다"
시위 중에 만난 고교생 "우리가 SOS를 보내자, 그들은 우리에게 전투경찰을 보냈다"목수정

최초의 불씨는 9월 21일 파리 동쪽 방리유, 크레테이의 생텍쥐페리 고교에서 당겨졌다.

새 학기가 시작되었으나 결원이 예고된 교사들의 자리는 여느 때처럼 충원되지 않았다. 마침 정부는 2026년 4천여 명에 이어, 2027년에도 교원 수를 1588명 감축할 것을 발표한 상황. 학생들은 교육부의 조치와 태도에 수긍할 수 없었고, 이에 항의하며 파업을 결의했다. 이날 LFI (굴복하지않는프랑스) 소속 국회의원들이 현장을 방문했고, "학교를 봉쇄하라"라는 구호가 SNS를 타고 전국에 전해졌다. 파리 북동부 외곽 지역, 비슷한 환경에 처해 있던 학교들이 즉각 동조 파업에 나서기 시작했다.

9월 29일 고교노조연합은 공공노조의 집회에 맞춰 전국적인 동참을 호소했고, 10월 1일 1000개가 넘는 학교가 여기에 동참했다.

10월 1일 아침, 나는 평소 조용하던 집 근처 인근 고등학교 앞을 경찰들이 에워싸고 있는 모습을 목격했다. 교문은 책걸상으로 단단히 막혀 있었고, 교문 앞엔 여러 요구가 더덕더덕 매직 글씨로 붙어 있었다. 전형적인 학교 봉쇄의 현장이었다.

사실 프랑스 고등학교나 대학교에서 교문을 봉쇄하고, 학생들이 시위를 벌이는 일은 매우 흔한 일이다. 학생들은 언론에, 정부에, 학교 당국에 자신들의 목소리를 전하기 위해 흔히 이런 행동을 결의하곤 한다. 그러나 모든 학교가 이런 일에 익숙한 것은 아니다. 이 공립학교는 지난 10여 년 동안 한 번도 이런 일에 동참한 적이 없는 '얌전한' 학교였다. 무엇이 이들을 움직인 것인지 다가가 묻지 않을 수 없었다.

"사실 저희 학교(엑토르 베를리오즈 고교)는 좋은 교사와 교직원들이 있는 학교에요. 저희는 학교에 불만이 없습니다. 하지만, 바로 근처에 있는 다른 학교들이 저희와 같은 환경에 있지 않다는 걸 알아요. 그래서 그들과 연대하기 위해 저희도 어제 전체 학생회의를 갖고 파업을 결의했어요".

학생은 내게 에어드롭으로 자신들의 결의안을 전해주며, 많은 사람에게 전파해줄 것을 당부했다. 그들의 요구는 대략 이러했다.

▲우리는 우리가 엑토르 베를리오즈 고교에 다닐 수 있다는 것이 행운이라는 사실을 잘 알고 있다. 하지만 우리와 같은 환경을 갖지 못한 학생들의 싸움에 지지를 보낸다.
▲ 정부가 교육에 배정하는 예산은 적고, 배분도 제대로 이루어지고 있지 않다.
▲ 출신 지역이나 배경과 상관없이 누구나 동일한 수준의 교육을 받을 권리가 있다.
▲교사 부족, 교직원 부족 문제는 특히 바칼로레아를 앞둔 고교생들에겐 심각한 문제다.
▲ Parcoursup (대학 입학 온라인 지원, 배정 플랫폼) 폐지. 이 제도는 차별적이며, 학생들 사이에 불필요한 압박과 경쟁을 야기한다.
▲ 우리 목소리가 성인들의 그것과 동등한 가치를 지니며 진지하게 경청될 것을 요구한다.

같은 날, <위마니테지>는 프랑스 최고 명문 고교 중 하나인 루이르그랑 고교에 가서 학교를 봉쇄하고 시위 중인 학생들을 취재했다. 그들은 내가 만난 아이들과 한목소리를 내고 있었다.

"교육은 모든 사람에게 평등해야 하는 시스템입니다. 우리가 좋은 환경에서 공부하고 있다고 해서, 파리 외곽의 학교 등 다른 환경에서 공부하고 있는 학생들을 외면할 수 없습니다. 우리는 우리가 특혜를 누리고 있음을 알고 있습니다. 한 교사가 결근을 하면, 그의 빈자리는 곧바로 다른 교사로 대체됩니다. 그러나 모든 학교에서 같은 일이 벌어지지 않는다는 사실을 우린 잘 알고 있습니다. 하여 이번 고교생 운동은 모두가 참여해야 하는 운동입니다" - 마리, 루이르그랑 고교생

"여기서 멀지 않은 곳에, 낡고 허름한 학교에 우리의 친구들이 다니고 있다는 사실은 우리의 마음을 움직입니다. 모든 학생들은 존엄한 교육을 받을 권리가 있습니다. 그런 방식을 통해서만 우리는 함께 나아갈 수 있고, 더 나은 미래를 만들 수 있습니다 (…) 일부 학교에서 폭력적 상황이 벌어진 것을 알고 있습니다. 폭력 자체를 옹호하진 않습니다. 하지만, 그것이 우연히 발생한 것은 아닐 것입니다. 그것은 그들에게 가해진 제도적 폭력, 제도적 방치의 결과라고 봅니다. 그 폭력을 없애는 것은 경찰의 더 큰 폭력이 아니라, 제도적인 지원입니다." - 알렉상드르, 루이르그랑 고교생

프랑스 교육 예산은 정말 적은가

등짝에 자유, 평등, 박애 라고 쓰인 커다란 천막을 지고 시위대에서 걷고 있는 한 고교생
등짝에 자유, 평등, 박애 라고 쓰인 커다란 천막을 지고 시위대에서 걷고 있는 한 고교생목수정

엄밀히 말하자면, 2027년 프랑스 교육 예산은 2026년에 비해 줄지 않았다. 프랑스 정부 예산에서 가장 큰 비중을 차지하는 것이 교육 예산이기도 하다. 정부가 지난 1일 내놓은 2027년 전체 예산안은 지난해 대비 약 430억 유로 축소된 긴축 예산이지만, 교육 예산은 소폭 증가(1.9%)했다. 초중고 + 대학 이상의 고등교육까지 합하면 교육 예산은 955억 유로, 현재 환율로 약 143조 원 정도에 이른다(한국 교육부의 내년 예산은 약 117조 6962억 원이다). 프랑스 인구가 한국에 비해 33%가량 많다는 것을 감안해도, 적지 않은 규모다.

프랑스는 대학까지 공공 부담이 훨씬 크기 때문에 단순 비교는 어렵지만, 문제는 총액보다 재분배다. 소위 '93지역'으로 대표되는 낙후 지역에 필요한 만큼의 재정을 적절히 배분하지 못하고 있다. 프랑스는 교육 여건이 불리한 지역에 더 많은 자원을 주는 재분배 장치를 갖고 있으나, 현재의 제도로는 특정 지역의 부족한 교육 재정과 인력을 채우기에 충분하지 않다는 것이 드러나고 있다.

어떤 지역의 아이들은 학기 초부터 교사가 충원되지 않은 상태에서 고2, 고3 시절을 보내야 한다. 그럼에도 불구하고 여기에 맞서 분노하고 싸울 여력이 아이들에게 남아 있다는 것은, 프랑스의 공교육이 무엇을 지켜냈는지를 역설적으로 보여준다.

이날 집회에서 한 교사가 들고 있던 푯말에는 이런 말이 적혀 있었다. "너희들의 용기와 패기, 대범함에 감사한다". 또 다른 교사의 푯말에는 이런 말도 있었다. "난 우리의 제자들이 자랑스럽다".

프랑스의 학교에는 교훈이 따로 없다. 모든 학교 입구에는 단지 공화국의 세 가지 가치 "자유, 평등, 박애"만이 적혀 있을 뿐이다. 아이들은 공화국의 두 번째 약속, 평등이 명백히 위배되고 있음을 보았고, 그것이 공허한 사문이 되지 않도록, 박애의 현대적 의미의 실천인 '연대'를 통해 정부가 망각하고 있는 가치를 결연히 되찾고자 나선 것이다.

결렬된 1차 협상

정부가 제시한 것은 크게 5가지다. 1) 결원 교사 대체를 더 빨리 하겠다. 2) 노후된 학교 시설 문제를 지방자치단체와 협의하겠다. 3) 학사 일정, 수업 시간 구조를 다시 검토하겠다. 4) 학생 대표들과 더 자주 소통하겠다. 5) 전국 학생 의견 수렴 플랫폼을 만들겠다.

학생들은 정부가 제시하는 대안에 그 어떤 구체성도 담겨 있지 않다고 보았고, 학부모 단체 FCPE는 교육부 장관은 문제가 뭔지 아직 몰라서, '플랫폼 설치'가 필요하다고 하는 거냐고 반문했다. 회담은 결렬되었고, 고교생노조연합은 6일을 "3막(acte 3)"으로 정해 전국 시위를 강행할 것을 알렸다.

엘완(16세, 파리 자크-드쿠르 고교생)은 한 유튜버와의 인터뷰를 통해 이번 고교생 시위의 정당성을 설득력 있게 전하며, 화제의 중심에 선 인물이다. 그의 인터뷰가 전해진 지 이틀 만에 틱톡에서만 1천만 뷰 이상을 기록한 바 있다. 그는 사태를 키운 정부의 태도와 언론의 무책임한 선동 위주의 보도를 질책하며, 왜곡된 현실을 바로잡고자 했다.

"우리는 파리 외곽의, 열악한 환경에 처해 있는 학생들과 연대하기 위해 파업을 하고 있습니다. 그들은 겨울이면 충분히 난방을 땔 수도 없고, 교원에 결원이 생겨도 바로 충원되지 않는 환경에 처해 있습니다. 정상적인 수업을 지속할 수 있는 환경이 갖춰지지 않은 거죠. (…)

방리유 청소년들은 일상적인 폭력에 노출되어 있습니다. 실업률도 높습니다. 그렇다면 그 지역에 더 많은 교육 지원을 통해 불평등을 시정하는 것이 마땅합니다 (…) 이 나라엔 백인, 흑인, 무슬림, 유대인이 모두 함께 살아가고 있습니다. 차별적 시선으론 아무것도 해결할 수 없습니다. 그래서 극우 세력은 결코 대안이 될 수 없습니다.

오직 연대만이 함께 살아갈 수 있게 합니다. 학교 가려고 지하철을 타는데 경찰이 흑인 학생만 검문을 한다? 저항심이 생기고, 갈등이 쌓이는 건 당연하지 않습니까? (…) 우리는 이번 고교 파업에 대한 미디어의 보도에 매우 실망했습니다. 보시다시피 여기서는 그 어떤 폭력적 행위도 벌어지지 않고 있습니다.

물론 일부 학교에서 쓰레기통을 불태우고, 뭔가를 부수는 행위가 이루어진 것을 알고 있습니다. 하지만 그것은 절대다수의 상황과는 거리가 멉니다. 그런데 미디어는 오직 그런 장면만을 담아 전파했고, 학생들의 목소리를 제대로 전달하는 데는 소홀했습니다. 우리의 정당한 요구를 알려주세요."

학생들 곁에 선 생드니 시장

생드니 시장 발리 바가요코, 이번 사태에서 학생들을 직접 대변해 준 정치인으로, 고교생들 사이에서 우상으로 떠오른 그는 6일 집회에도 참석했다. 학생들의 열화와 같은 성원에 둘러싸여 학생들과 함께 행진하고 있다.
생드니 시장 발리 바가요코, 이번 사태에서 학생들을 직접 대변해 준 정치인으로, 고교생들 사이에서 우상으로 떠오른 그는 6일 집회에도 참석했다. 학생들의 열화와 같은 성원에 둘러싸여 학생들과 함께 행진하고 있다.목수정

이번 사태에서 가장 주목받은 정치인은 생드니 시장 발리 바가요코(LFI 소속)다. 생드니는, 축구 경기장으로 유명한 파리 북부의 외곽 지역으로, 프랑스에서 이민자 비율이 가장 높은 도시다. 그는 말리 출신 부모에게서 8남매 중 하나로 태어난 전형적 이민 2세다. 생드니에서 자라 이번 시위의 또 하나의 분기점을 이룬 폴 엘뤼아르 고교를 나왔고, 역시 생드니에 있는 파리 8대학을 졸업했다.

금년 3월 압도적 지지로 생드니 시장에 당선된 그의 존재는 이민자의 자손이 이민자 집결 지역의 대변자가 된 현상을 상징하는 것이었다. 그는 9월 28일, 파업 중인 폴 엘뤼아르 고교를 찾아가 학생들을 만나 대화를 나눴고, 학생들을 이렇게 대변했다.

"그들의 요구는 정당합니다. 그들은 공화국이 자신들을 존중해달라고 요구하고 있습니다. 그들은 존엄하게 살고, 존엄하게 공부하고 싶어 합니다".

정부와 우파 진영이 그와 LFI가 이번 사태를 정치적으로 이용하고 있다고 비판하자, 그는 "가장 큰 책임은 공화국의 약속을 짓밟은 사람들에게 있다"라며, 세바스티앵 르코르뉘 총리에게 당장 달려와 학생들을 만날 것을 촉구했다. 또한 아이들에게는 "시위하고, 자신들의 요구를 분명하게 말하라. 다만 자신을 위험에 빠뜨리지는 말라"라고 당부하고, 더 이상 쓰레기통에 불을 지르는 행위는 삼가라고 촉구했다.

그러나 극우 성향 매체는 시장이 불타는 쓰레기통 곁에 있는 장면을 담아 퍼뜨렸고, 이는 마치 그가 아이들을 선동한 증거인 양 소모되기도 했다. 그는 6일 파리 행진에 합류해 평화 시위를 호소했다. 집회장에서 학생들은 그를 영웅인 양 두 팔 벌여 환호하며 맞이하였으며, 그는 행진 막판에 최루탄을 사용하는 경찰을 온몸으로 만류하며, 학생들을 지키려 했다.

세수가 부족하면, 부자들에게 더 걷어

"일어서는 아이들을 주저앉히지 마라. 그들이 우리도 함께 일으킨다"는 푯말을 들고 시위 중인 한 교사
"일어서는 아이들을 주저앉히지 마라. 그들이 우리도 함께 일으킨다"는 푯말을 들고 시위 중인 한 교사목수정

경찰의 과잉 진압은 이번 사태를 증폭한 핵심 요인 중 하나다. 처음, 파리 수도권 지역에 고교생 파업을 확산한 동력이 '연대'의 정신이었다면, 여기에 쐐기를 박으며, 전국적 규모로 시위와 파업이 불붙게 만든 것은 경찰의 과잉 대응이었다. 생드니 폴 엘뤼아르 고교에 투입된 경찰들은 학생들을 바닥에 꿇려 제압하거나 팔뚝으로 목을 조르며 질질 끌고 가고, 대규모로 최루 가스를 살포했다. 같은 날, 파리 서북부 교외에 있는 생투앙로몬에선 14세 에덴이 경찰의 최루탄 발사기에 턱을 직격당해 턱이 이중 골절되고, 여러 개의 치아를 잃었다. 해당 경찰관은 현재 공권력 남용 폭력 혐의로 입건됐다.

그러나 이것이 한 경찰의 일탈이었고, 불의한 사고였다고 하기엔, 비슷한 일들이 연달아 일어났다. 같은 날, 생드니 지역의 또 다른 학생이 같은 방식으로 턱에 중상을 입었고, 며칠 뒤, 투르의 16세 학생 마엘이 경찰의 고무탄 발사기(LBD) 발사로 한쪽 눈을 다쳤으며, 5일엔 랑스 지역에서 15세 학생이 섬광·충격탄 때문에 한쪽 손을 잃는 사건까지 발생했다. 경찰의 과잉 진압으로 수사가 진행된 건은 10건까지 늘어났으며, 공교롭게도 지금까지 알려진 중상 사례들은 파리 중심부가 아니라 방리유와 지방 도시에서 발생했다.

과잉 진압은 정권의 두려움을 보여준다. 그들은 모든 학생이 존엄한 교육을 받을 수 있는 권리를 요구하는 고교생들의 논리에 반박할 그 어떤 근거도 가지고 있지 않다. 정부는 늘어가는 공공 부채를 축소하기 위해 긴축 예산이 필요하다고 하지만, 학생들은 다른 해법을 제시한다. 프랑스에 넉넉히 존재하는 부자들의 '주머니'다. 지난해 우파와 집권 정당의 반대로 채택하지 못했던 '쥐크만세'의 도입은 그 구체적 방법이 될 수 있다.

사회당이 주장해 온 이 세법은 1억 유로 이상의 자산에 대해 최소 2% 세율을 적용하는 '부유세'다. 쥐크만세를 도입할 경우, 정부는 약 200억 유로(약 30조 원)의 세수를 추가로 얻을 수 있다. 결국 문제는 세수의 절대 부족이라기보다, 지배계급에게 그들이 취해온 부에 합당한 세금을 지울지에 관한 정치적 선택이다.

에마뉘엘 마크롱은 퇴임을 7개월 앞두고 고교생들에게 발목을 잡혔다. 이들은 정부가 공화국의 약속을 위배할 경우, 68혁명을 재현하겠다고 경고한다.

"일어서는 아이들을 주저앉히지 마라. 그들이 우리도 함께 일으킨다."

6일 집회에 참석한 한 교사가 푯말에 담고 있던 이 말은 프랑스 사회가 지금 고교생들의 시위를 바라보는 마음을 잘 집약하고 있다.
#프랑스고교생 #고교생파업 #고교생시위 #68혁명
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