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등짝에 자유, 평등, 박애 라고 쓰인 커다란 천막을 지고 시위대에서 걷고 있는 한 고교생목수정
엄밀히 말하자면, 2027년 프랑스 교육 예산은 2026년에 비해 줄지 않았다. 프랑스 정부 예산에서 가장 큰 비중을 차지하는 것이 교육 예산이기도 하다. 정부가 지난 1일 내놓은 2027년 전체 예산안은 지난해 대비 약 430억 유로 축소된 긴축 예산이지만, 교육 예산은 소폭 증가(1.9%)했다. 초중고 + 대학 이상의 고등교육까지 합하면 교육 예산은 955억 유로, 현재 환율로 약 143조 원 정도에 이른다(한국 교육부의 내년 예산은 약 117조 6962억 원이다). 프랑스 인구가 한국에 비해 33%가량 많다는 것을 감안해도, 적지 않은 규모다.
프랑스는 대학까지 공공 부담이 훨씬 크기 때문에 단순 비교는 어렵지만, 문제는 총액보다 재분배다. 소위 '93지역'으로 대표되는 낙후 지역에 필요한 만큼의 재정을 적절히 배분하지 못하고 있다. 프랑스는 교육 여건이 불리한 지역에 더 많은 자원을 주는 재분배 장치를 갖고 있으나, 현재의 제도로는 특정 지역의 부족한 교육 재정과 인력을 채우기에 충분하지 않다는 것이 드러나고 있다.
어떤 지역의 아이들은 학기 초부터 교사가 충원되지 않은 상태에서 고2, 고3 시절을 보내야 한다. 그럼에도 불구하고 여기에 맞서 분노하고 싸울 여력이 아이들에게 남아 있다는 것은, 프랑스의 공교육이 무엇을 지켜냈는지를 역설적으로 보여준다.
이날 집회에서 한 교사가 들고 있던 푯말에는 이런 말이 적혀 있었다. "너희들의 용기와 패기, 대범함에 감사한다". 또 다른 교사의 푯말에는 이런 말도 있었다. "난 우리의 제자들이 자랑스럽다".
프랑스의 학교에는 교훈이 따로 없다. 모든 학교 입구에는 단지 공화국의 세 가지 가치 "자유, 평등, 박애"만이 적혀 있을 뿐이다. 아이들은 공화국의 두 번째 약속, 평등이 명백히 위배되고 있음을 보았고, 그것이 공허한 사문이 되지 않도록, 박애의 현대적 의미의 실천인 '연대'를 통해 정부가 망각하고 있는 가치를 결연히 되찾고자 나선 것이다.
결렬된 1차 협상
정부가 제시한 것은 크게 5가지다. 1) 결원 교사 대체를 더 빨리 하겠다. 2) 노후된 학교 시설 문제를 지방자치단체와 협의하겠다. 3) 학사 일정, 수업 시간 구조를 다시 검토하겠다. 4) 학생 대표들과 더 자주 소통하겠다. 5) 전국 학생 의견 수렴 플랫폼을 만들겠다.
학생들은 정부가 제시하는 대안에 그 어떤 구체성도 담겨 있지 않다고 보았고, 학부모 단체 FCPE는 교육부 장관은 문제가 뭔지 아직 몰라서, '플랫폼 설치'가 필요하다고 하는 거냐고 반문했다. 회담은 결렬되었고, 고교생노조연합은 6일을 "3막(acte 3)"으로 정해 전국 시위를 강행할 것을 알렸다.
엘완(16세, 파리 자크-드쿠르 고교생)은 한 유튜버와의 인터뷰를 통해 이번 고교생 시위의 정당성을 설득력 있게 전하며, 화제의 중심에 선 인물이다. 그의 인터뷰가 전해진 지 이틀 만에 틱톡에서만 1천만 뷰 이상을 기록한 바 있다. 그는 사태를 키운 정부의 태도와 언론의 무책임한 선동 위주의 보도를 질책하며, 왜곡된 현실을 바로잡고자 했다.
"우리는 파리 외곽의, 열악한 환경에 처해 있는 학생들과 연대하기 위해 파업을 하고 있습니다. 그들은 겨울이면 충분히 난방을 땔 수도 없고, 교원에 결원이 생겨도 바로 충원되지 않는 환경에 처해 있습니다. 정상적인 수업을 지속할 수 있는 환경이 갖춰지지 않은 거죠. (…)
방리유 청소년들은 일상적인 폭력에 노출되어 있습니다. 실업률도 높습니다. 그렇다면 그 지역에 더 많은 교육 지원을 통해 불평등을 시정하는 것이 마땅합니다 (…) 이 나라엔 백인, 흑인, 무슬림, 유대인이 모두 함께 살아가고 있습니다. 차별적 시선으론 아무것도 해결할 수 없습니다. 그래서 극우 세력은 결코 대안이 될 수 없습니다.
오직 연대만이 함께 살아갈 수 있게 합니다. 학교 가려고 지하철을 타는데 경찰이 흑인 학생만 검문을 한다? 저항심이 생기고, 갈등이 쌓이는 건 당연하지 않습니까? (…) 우리는 이번 고교 파업에 대한 미디어의 보도에 매우 실망했습니다. 보시다시피 여기서는 그 어떤 폭력적 행위도 벌어지지 않고 있습니다.
물론 일부 학교에서 쓰레기통을 불태우고, 뭔가를 부수는 행위가 이루어진 것을 알고 있습니다. 하지만 그것은 절대다수의 상황과는 거리가 멉니다. 그런데 미디어는 오직 그런 장면만을 담아 전파했고, 학생들의 목소리를 제대로 전달하는 데는 소홀했습니다. 우리의 정당한 요구를 알려주세요."
학생들 곁에 선 생드니 시장