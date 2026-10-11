우유앤멍

"얘가 이런 다니깐요. 놀 줄을 몰라요. 어릴 때부터 일부러 애견 카페도 많이 다니고 유치원도 보내봤는데 도통 친구들과 어울리지를 않아요. 오늘도 일부러 왔는데 이렇게 제 품에만 있고. 뭐가 문제일까요?"

"강아지도 내향형, 외향형이 있는 것 같아요. 내향형 강아지라면 보호자님하고 같이 있는 것만으로도 충분히 행복해할 것 같아요. 이 아이도 굳이 친구들이 없어도 행복하게 잘 지낼 것 같은데요? "

"여자 애인가봐요. 예쁘게 생겼어요."

"아니, 왜 또 레이스를 입혀놨어. 우리 라온이 상남자인데!"

"여자인데 아이도 못 낳는구나. 짠하네."

라온이는 친구들과 뛰어노는 걸 좋아하는 외향형 강아지다. 하지만 모든 강아지가 어울려 노는 것을 좋아하는 건 아니다.지나친 무더위에 산책조차 힘들었던 지난 여름. 나는 라온이가 마음껏 뛰어놀 수 있는 실내 애견 카페를 찾았다. 평일 낮이었는데도 나와 같은 마음으로 강아지들의 스트레스를 풀어주기 위해 온 반려인들과 개들이 꽤 여럿 있었다.사람으로 치면 '외향형'인 라온이는 새로운 공간을 신나게 탐색했고, 카페에 있는 다른 개들에게도 다가가 인사를 나누었다. 그렇게 한동안 놀다가 라온이는 내가 자리 잡은 곳으로 돌아왔다. 그때 우리 옆에 한 강아지와 보호자가 다가왔고, 라온이는 그 강아지에게 인사를 시도했다. 그 강아지는 겁이 난 듯 보호자 품으로 파고들었다. 그러자 보호자의 푸념이 시작됐다.이 푸념을 듣자 나는 '성격을 바꾸고 싶다'며 상담실을 찾았던 '내향형' 내담자들이 떠올랐다. 대체로 조용하고 혼자 있을 때 편안함을 느끼는 내향형 사람들은 직장이나 학교에서 사교적인 활동을 해야 할 때 불편함을 느끼곤 한다. 이들은 이를 부적절하게 여기고 사람들과 잘 어울리는 '외향형' 성격이 되기를 바란다.하지만 외향과 내향은 자신의 에너지가 향하는 방향으로 기질적으로 타고 나는 성격 특징 중 하나다. 내향형은 심리적 에너지가 안으로 향하는 유형으로 혼자 있을 때 심리적 에너지가 채워진다. 그래서 혼자 있는 것을 선호하고, 여러 사람들과 어울린 후에는 피로감을 느낀다. 반면 외향형은 에너지가 바깥으로 향하는 유형으로 사람들과 어울리면서 에너지를 얻는다.이렇게 그저 다른 것일 뿐인데, 요즘 사회에서 '성격에 문제가 있다'라고 느끼는 쪽은 오로지 내향형뿐인 것 같다. <콰이어트>의 저자 수전 케인에 따르면 산업화 후 도시로 사람들이 몰려들고 낯선 이와 교류하는 일이 잦아지면서 사교적인 사람들이 각광을 받게 되었다고 한다. 그러면서 내향형 성격을 '문제있는 것'처럼 여기게 되었다며 이 역시 일종의 '편견'이라고 했다.그런데 반려견조차 이런 시선으로 바라본다. 이날 애견 카페에서 만난 분뿐만 아니라 많은 보호자들이 자신의 강아지가 다른 강아지와 어울리지 못하면 '사회성이 없다'며 잘 어울리는 성격이 되기를 바란다. 하지만, 사람처럼 강아지에게도 타고난 기질이나 성격이 있다. 이는 마땅히 존중받아야 하지 않을까. 그날 나는 옆자리의 보호자에게 이렇게 말해줬다.부디 그 강아지가 자신의 타고난 성향대로 편하게 지내고 있기를 바란다.라온이는 옷 입기를 싫어하는 강아지다. 하지만, 날씨가 너무 덥거나 추울 때, 피부를 보호해야 할 필요가 있을 때는 옷을 입힌다. 옷을 입어야 할 땐 주로 하네스를 겸하는 옷을 입힌다. 가뜩이나 몸에 뭘 걸치는 걸 싫어하는데 옷과 하네스를 두 겹으로 입히면 더 싫어할 것 같아서다. 그런데 하네스형 옷 중에는 레이스가 달려있거나 '여성스러운' 디자인이 많다. 라온이의 여름 하네스에도 레이스가 달려있고, 지난 여름 그걸 즐겨 사용했다. 그때마다 자주 듣는 말이 있다.전자는 라온이를 처음 만나는 사람들이, 후자는 라온이를 매우 잘 아는 이웃들이 건네는 말이다.이 말들에는 성별을 이분화하고, 남자다움과 여자다움을 가르는 인간 세상의 편견이 녹아 들어있다. 남자는 파란색, 여자는 분홍색이 어울린다 생각하고, 남자아이는 씩씩하고 여자아이는 예뻐야 한다는 인간 사회의 성별 이분법으로 강아지도 바라보는 것이다.반려동물 용품점에만 가봐도 그렇다. 남자 개의 용품은 푸른색 계열, 여자 개의 용품은 핑크색 계열이 많다. 인간 사이에서의 성별 이분법 자체가 오랜 가부장 사회의 전통에 따른 편견일 뿐인데, 반려동물에게까지 이런 걸 강요한다니 나는 이런 광경을 볼 때마다 답답함을 느낀다.심지어 지금은 강아지별에 있는 암컷 강아지 은이와 함께할 땐 이런 이야기를 듣기도 했다. 은이가 중성화된 강아지임을 알게 된 한 이웃은 이렇게 말했다.여성을 재생산의 도구로 대하는 가부장 사회의 바로 그 시선이었다. 나는 그 이웃에게 보호소에서 지냈던 은이에게 중성화 수술은 필수였고, 실제로 건강상 이점도 많다고 설명했지만, 그분은 "그래도 여자인데"라는 말을 반복했다. 우리 안의 가부장은 이렇게 반려동물에게도 향한다.