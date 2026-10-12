기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.10.12 18:53최종 업데이트 26.10.12 19:00
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
정치와 노동, 운동, 대중문화, 기타 등등... 그러니까 오늘의 세상 전부는 마치 거대한 농담같습니다. 거창하지만 정작 진심이라곤 없는 그런 허무한 농담. 그러나 그 허무한 농담 속에서 하나의 진실이나 한 올의 진심을 길어내는 것이 모든 말하기와 글쓰기 의무일 것입니다. 거창한 농담의 세계에서 작고 소소하지만 소중한 한 올의 진심을 길어 올리는 이야기를 씁니다.[기자말]
지난 4일 오후 서울 성북구 배우 유해진씨 자택 부근에서 극우보수 성향의 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표, ‘윤어게인’ 홍보물을 든 윤석열 지지자들이 영화 <암살자(들)> 상영 중단, 제작진 및 배우들의 대국민사과, ‘탄흔 굿즈’ 제작 판매한 메가박스의 사과 등을 요구하고 있다.
지난 4일 오후 서울 성북구 배우 유해진씨 자택 부근에서 극우보수 성향의 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표, ‘윤어게인’ 홍보물을 든 윤석열 지지자들이 영화 <암살자(들)> 상영 중단, 제작진 및 배우들의 대국민사과, ‘탄흔 굿즈’ 제작 판매한 메가박스의 사과 등을 요구하고 있다.권우성

많은 사람이 그랬을 것 같지만 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 논란에서 가장 놀라운 지점은 '이게 이렇게까지 된다고?' 싶은 대목이다. 영화나 소설 한 편을 두고 이게 좌파 영화니, 페미 소설이니 멋대로 낙인을 찍어 조리돌리는 일이 처음 있는 일은 아니겠으나, 그럴 때마다 대부분의 사람은 그런 낙인찍기 조리돌림에 과몰입하는 사람들을 더 이상하게 취급했다.

일례로 지금은 자칭 우익 세력에게 '북괴로부터 자유대한을 지킨 순국선열을 기리는 애국 우파 영화'로 칭송받는 <태극기 휘날리며>는 개봉 당시만 해도 좌파 영화로 불렸다. 보도연맹 학살에 아내를 잃은 국군 용사 출신의 주인공이 월북해 인민군이 되는 이야기 때문이었다. 고작 어느 '기호' 하나를 두고 좌와 우를 나누는 것도 우스운 일이었지만, 더 우스운 것은 이제 그것을 기억하는 사람도 없다는 것이다. 그만큼 사소한 해프닝이었던 것.


어떤 이념에 경도되고 그릇된 확신에 빠지면, 어느 하나의 기호를 꼬투리 삼아 작품 혹은 대상 전체를 싸잡아 판단해서 낙인 찍고 폭력을 가한다. 보도연맹이 나오니까 좌파 영화로, 구박받는 며느리가 나오니까 페미 영화로, 박정희가 나쁜 사람처럼 나와서 좌파 영화로 낙인찍힌 <암살자(들)>처럼.

그러나 과거에 <태극기 휘날리며>에 대한 논란이 별것 아닌 해프닝으로 지나간 것과 달리 2026년 현재엔 '낙인찍기'와 그에 따른 논란이 사회 전체에 충격을 가한다. <암살자(들)>은 부산 국제영화제에서 행사가 취소됐고, 감독과 출연 배우들은 사이버 불링을 당하고 있다. 심지어 주연배우 유해진씨의 집 앞에는 유튜브 렉카들이 몰려들어 '우파 영화에도 출연하라'고 요구하며 시위를 벌였다.

누가 좌파 소리를 내었는가?

시민들이 5일 박정희 전 대통령의 배우자인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가에서 역사 왜곡 논란을 빚고 있는 영화 <암살자(들)>을 규탄하는 피켓을 들고 있다.
시민들이 5일 박정희 전 대통령의 배우자인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가에서 역사 왜곡 논란을 빚고 있는 영화 <암살자(들)>을 규탄하는 피켓을 들고 있다.연합뉴스

몇 해 전부터 거대한 농담 같은 이야기가 사회를 떠돌았다. 대부분 중국, 공산당, 좌파 같은 케케묵은 단어들에서 파생된 것들이었다. 한국의 경제와 정치 사회를 중국의 간첩들이 장악하고 있다거나, 여당을 장악한 좌익용공 세력이 나라를 그대로 북한에 가져다 바치려 한다는 식이었다.

가난한 사람이나 힘이 없는 사람, 장애가 있는 사람에 대한 혐오도 더 거대해져 갔다. 그 혐오 역시 근거를 알 수 없는 뜬소문이나 가짜 뉴스에 의해 조장됐다. 일을 하지 않으면서 국가의 세금으로 호의호식한다는 '시럽급여' 식의 혐오, 여자들은 문란한 시절을 보내다 성실한 남자와 결혼해서 호의호식하려 한다는 '퐁퐁남 서사' 같은 혐오들이다.

불과 몇 해 만에 이런 혐오와 근거 없는 악의가 사회에 들어찬 이유는 무엇일까. 단 몇 해 만에 사람들이 이성적 판단력을 잃거나, 정보를 해석하는 지적 능력이 떨어졌기 때문은 아닐 것이다. 헛소문에 근거한 혐오, 혐오에 근거한 또 다른 헛소문의 생산자가 달라져서다.

이를테면 '광주민중항쟁은 북한군 특수부대가 일으킨 것'이라는 말을 하던 것이 자기 홈페이지 말고는 지면을 찾지 못하는 변방의 극우 잡배였을 때는 다들 혀를 차고 넘어갈 수 있었다. 그러나 그 발화자가 재벌 총수, 법관 출신의 정치인, 기자 출신의 국회의원쯤이 되면 사람들도 그저 혀만 차고 넘어갈 수는 없게 된다.

하버드 출신의 국회의원이 생방송에서 여성 혐오의 말을 쏟아내고 그것이 마치 대단히 객관적인 양 굴고, 일부 언론이 그를 우쭈쭈 해주면 사람들은 조금씩 '그런가?'라고 생각한다. 문제는 그들이 얼마나 똑똑하냐가 아니다. 그들의 말에 국회의원, 법관, 기자, 재벌 총수, 명문대라는 사회적 권위가 붙어 있다는 것이다. 원래라면 변방의 헛소문에 머물렀을 말이 그들의 입을 거치는 순간 '논란'이 되고, 언론에 보도되고, 하나의 사회적 사실처럼 유통된다.

그리고 그런 이야기를 듣고 고개를 끄덕이다 어떤 '태도'에, 이념이라기보다는 어떤 정서와 감각에 경도된 사람들은 그저 하나의 기호에 버튼이 눌리게 되는 셈이다. '박정희가 나쁜 사람으로 나왔으니, 저것은 해로운 영화다.'

엘리트 패닉

장동혁 대표가 지난 5일 박정희 전 대통령의 배우자인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 역사 왜곡 논란을 빚고 있는 영화 암살자(들) 규탄 기자회견을 하고 있다.
장동혁 대표가 지난 5일 박정희 전 대통령의 배우자인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 역사 왜곡 논란을 빚고 있는 영화 암살자(들) 규탄 기자회견을 하고 있다.연합뉴스

미국의 작가 리베카 솔닛은 <이 폐허를 응시하라>에서 '엘리트 패닉'을 말했다. 재난이나 사회적 위기 상황이 닥쳐왔을 때 패닉에 빠지는 것은 대중보다는 오히려 사회 지도층, 엘리트들이라는 것이다. 엘리트들은 재난 상황에서 대중이 통제를 벗어나 약탈하고 폭동을 일으킬 것을 두려워해 무력을 사용해 일어나지도 않은 폭동을 진압하거나, 대중을 통제하려고 든다.

솔닛은 2005년 미국 뉴올리언스의 허리케인 카트리나 재난을 예로 든다. 당시 미국 정부가 피해자인 시민들을 구호하기보다 군을 투입했고, 뉴스는 뉴올리언스에서 살인, 약탈, 방화가 만연하고 있다고 보도했다. 그러나 뒤에 확인된 사실은 당시의 보도와 상당히 달랐다. 주민들은 서로를 구조하고, 부상자를 치료하고, 음식을 나눠 공동 급식 체계를 구축했다.

솔닛은 이 풍경을 '지옥에서 만들어진 천국'이라고 표현했다. 물론 약탈과 폭력이 전혀 없었던 것은 아니다. 그러나 상당수는 사치품을 훔치는 식의 약탈이라기보다 식자재와 의약품을 확보하는, 긴급구호 활동에 가까운 경우였다.

뉴올리언스는 흑인 비율이 높고 경제 수준이 낮은 지역이다. 엘리트들은 가난한 흑인들이 재난 상황에서 자신들의 통제를 벗어나게 되면 폭동을 일으키고 약탈과 살육을 일삼을 것이라고 상상했고, 그 상상에 스스로 패닉에 빠졌다.

결국 엘리트 패닉이란 사회적 위기든, 재난이든 사회가 엘리트들의 통제를 벗어났을 때에 대한 엘리트들의 두려움인 셈이다. 그것이 정말로 사회가 혼란스러워질 것을 두려워해서인지, 아니면 자기들의 통제 없이도 사회가, 어쩌면 더 잘 굴러간다는 것을 사람들이 알게 되는 것에 대한 두려움인지는 별로 중요하지 않다. 실은 그들도 이 둘을 구분하지 못할지도 모른다.

물론 허리케인 카트리나와 지금의 한국 정치를 같은 현상으로 설명하긴 어렵다. 다만 '엘리트 패닉'이라는 개념을 빌려 지금의 한국 사회를 바라보면 흥미로운 공통점이 보인다. 지금 이 엘리트들이 빠진 혼란의 핵심은 '실제로 사회가 무너지고 있느냐'가 아니라 '자신들이 알고 있던 사회의 질서가 무너지고 있다고 느끼느냐'에 있기 때문이다.

어떤 사람들에게 사회의 변화는 곧 자신의 지위와 권위가 흔들리는 일이다. 자신들이 상식이라고 말하면 그것이 상식이 되고, 자신들이 정상이라고 말하면 그것이 정상이 되던 사회. 법관과 기자와 정치인과 기업인이 무엇이 올바른 질서인지 판정하고, 나머지 사람들은 그 질서 안에 배치되던 사회. 그런 세계가 더 이상 예전처럼 작동하지 않는다.

여성은 과거처럼 정해진 역할에 머무르지 않고, 노동자는 자기 목소리를 내고, 장애인은 시혜의 대상이 아니라 권리의 주체임을 주장한다. 지방은 서울이 정해 주는 발전의 기준에 반발하고, 가난한 사람들은 자신의 가난이 '개인적 실패'의 결과만은 아니라고 말한다. 과거에는 침묵하거나 통제되어야 할 존재로 여겨졌던 사람들이 스스로 말하기 시작한다. 이 변화가 어떤 사람들에게는 사회의 진보가 아니라 '질서의 붕괴'로 보일 수 있다.

다시 한국 사회의 엘리트들이 퍼트리는 혐오와 헛소문에 대해 생각해 본다. 영화나 소설 한 편을 낙인찍고 혐오하는 일이야 과거에도 있었다. 그러나 최근 몇 년 새 이것이 훨씬 심각한 사회적 힘을 갖게 된 데에는 그 진원지가 흔히 사회 지도층, 엘리트라고 불리는 이들이라서다.

엘리트 정치인들은 왜 혐오에 기반한 '헛소리'를 남발하고 있는 것일까. 그들은 왜 한국이 중국 공산당에게 잠식당하고 있고, 여성이 남성들을 핍박하고 있으며, 민주당의 국회의원들이 북한의 지령을 받고 있다고 믿는 것일까.

패닉이다. 자신들이 무엇이 정상이고 비정상인지, 무엇이 상식이고 위험한 것인지 정의하던 세계가 이제는 끝나가는 것일지도 모른다는 공포다. 그 공포가 그들에게는 재난처럼, 사회적 위기처럼 다가오는 것인지 모른다.

공포에는 원인이 필요해진다. '우리가 알고 있던 사회가 왜 변했는가.' 중국 때문이다, 좌파 때문이다, 페미니스트 때문이다, 노동자 때문이다, 난민 때문이다, 복지 수급자 때문이다... 복잡한 사회 변화를 이해하는 대신 누군가가 질서를 무너뜨렸다는 이야기를 만들어내는 편이 쉽다.

그렇게 엘리트의 패닉은 구체적인 '적'을 만들고, 그 적이 공동체를 위협한다는 이야기를 끊임없이 생산한다. 그리고 사회적 권위를 가진 사람의 입에서 나온 공포는 다른 공포보다 훨씬 멀리 간다. 언론이 받아쓰고, 유튜브가 증폭시키고, 이미 불안과 박탈감을 가진 사람들이 그 이야기를 다시 퍼 나른다. 엘리트의 패닉이 그들이 가진 사회적 권위를 통해 대중의 '모럴(도덕) 패닉'으로 번역된다. 그러고 나면 대중 전체의 패닉을 추동하는 데는 하나의 기호만으로도 충분해진다. 중요한 것은 사실 여부가 아니다. 이미 만들어진 공포의 회로에 어떤 기호가 들어오느냐의 문제다.

먹이를 주지 마시오

육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 9월 28일 국민의힘 일부 의원들은 "표현의 자유로 정당화될 수 없는 역사 왜곡"이라며 가세했다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 "노무현 대통령을 건드리면 줄줄이 고소·고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다"라며 비판했다.
육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 9월 28일 국민의힘 일부 의원들은 "표현의 자유로 정당화될 수 없는 역사 왜곡"이라며 가세했다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 "노무현 대통령을 건드리면 줄줄이 고소·고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다"라며 비판했다.연합뉴스

<암살자(들)>이 실제 역사와 얼마나 유사한지, <암살자(들)>의 의혹 제기가 얼마나 정합적인지는 그렇게까지 중요한 일은 아니다. 영화가 드러내는 의혹은 흥미롭지만 다소 유치하고, 상상력을 자극할 만한 근거도 빈약한 편이다. 특히 한일 관계에서의 우위를 위해 영부인을 저격한다는 이야기는 드라마 <별에서 온 그대>가 UFO 기록으로 외계인의 조선 방문을 상상한 정도의 개연성을 지닌다.

영화는 영화로서 즐기면 될 일이고, 그렇다면 <암살자(들)>은 꽤 흥미로운 영화다(물론 '자유언론실천선언'이 나오는 장면은 역사적 사실과의 개연성을 떠나 그 자체로 꽤 울컥하는 장면이다). 하여 오직 주의할 것은 패닉에 빠진 저들에게 휘둘리지 않는 것이다. 엘리트 패닉에 빠진 이들에게 먹이를 주지 않는 일이다. 그들에 부화뇌동해 같이 패닉에 빠진 이들에게도 먹이를 주지 않는 일이다.

먹이를 주지 않는 것은 그저 관심을 두지 않는 것이 아니라, 그들의 혐오 발화를 엄중히 따져 물으면서도 그들이 제시하는 공포의 프레임에 휩쓸리지 않는 것이다. 그들이 내는 높은 목소리에 주눅이 들지 않는 것이다. '저 영화는 정말 좌파 영화가 아닌가'에 대해 열심히 해명하는 순간 우리는 이미 그들이 만든 질문 안에 들어가게 될 것이다.

조금 다르게 물을 수도 있다. 박정희가 나쁜 사람으로 나오는 영화가 왜 존재하면 안 되는가. 페미니즘을 이야기하는 소설이면 또 어떤가. 노동자가 억울하다고 말하고, 가난한 사람이 세상이 불공평하다고 말하고, 여성이 자신이 받은 차별을 이야기한다고 해서 사회가 무너지는가. 아니, 어쩌면 그런 이야기들이 제멋대로 존재하고 서로 충돌할 수 있는 사회야말로 조금 더 튼튼한 사회인지도 모른다.

이곳은 지금 다소 지옥 같다. 하지만 저들의 패닉이 걷힌 뒤에도 우리가 서로를 위험한 존재로 바라보지 않을 수 있다면, 그때는 솔닛이 말한 '지옥에서 만들어진 천국'에 조금 가까워지는 것 아닐까.
#암살자들 #엘리트패닉 #레베카솔닛 #혐오 #가짜뉴스
프리미엄

성지훈의 농담번역실
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
성지훈 (acesjh) 내방

독자의견

목차6 첫화부터 읽기>
이전글 호르무즈 파병의 결말... 영화 '오디세이'에 나와 있다