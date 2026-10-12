연합뉴스

장동혁 대표가 지난 5일 박정희 전 대통령의 배우자인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 역사 왜곡 논란을 빚고 있는 영화 암살자(들) 규탄 기자회견을 하고 있다.미국의 작가 리베카 솔닛은 <이 폐허를 응시하라>에서 '엘리트 패닉'을 말했다. 재난이나 사회적 위기 상황이 닥쳐왔을 때 패닉에 빠지는 것은 대중보다는 오히려 사회 지도층, 엘리트들이라는 것이다. 엘리트들은 재난 상황에서 대중이 통제를 벗어나 약탈하고 폭동을 일으킬 것을 두려워해 무력을 사용해 일어나지도 않은 폭동을 진압하거나, 대중을 통제하려고 든다.솔닛은 2005년 미국 뉴올리언스의 허리케인 카트리나 재난을 예로 든다. 당시 미국 정부가 피해자인 시민들을 구호하기보다 군을 투입했고, 뉴스는 뉴올리언스에서 살인, 약탈, 방화가 만연하고 있다고 보도했다. 그러나 뒤에 확인된 사실은 당시의 보도와 상당히 달랐다. 주민들은 서로를 구조하고, 부상자를 치료하고, 음식을 나눠 공동 급식 체계를 구축했다.솔닛은 이 풍경을 '지옥에서 만들어진 천국'이라고 표현했다. 물론 약탈과 폭력이 전혀 없었던 것은 아니다. 그러나 상당수는 사치품을 훔치는 식의 약탈이라기보다 식자재와 의약품을 확보하는, 긴급구호 활동에 가까운 경우였다.뉴올리언스는 흑인 비율이 높고 경제 수준이 낮은 지역이다. 엘리트들은 가난한 흑인들이 재난 상황에서 자신들의 통제를 벗어나게 되면 폭동을 일으키고 약탈과 살육을 일삼을 것이라고 상상했고, 그 상상에 스스로 패닉에 빠졌다.결국 엘리트 패닉이란 사회적 위기든, 재난이든 사회가 엘리트들의 통제를 벗어났을 때에 대한 엘리트들의 두려움인 셈이다. 그것이 정말로 사회가 혼란스러워질 것을 두려워해서인지, 아니면 자기들의 통제 없이도 사회가, 어쩌면 더 잘 굴러간다는 것을 사람들이 알게 되는 것에 대한 두려움인지는 별로 중요하지 않다. 실은 그들도 이 둘을 구분하지 못할지도 모른다.물론 허리케인 카트리나와 지금의 한국 정치를 같은 현상으로 설명하긴 어렵다. 다만 '엘리트 패닉'이라는 개념을 빌려 지금의 한국 사회를 바라보면 흥미로운 공통점이 보인다. 지금 이 엘리트들이 빠진 혼란의 핵심은 '실제로 사회가 무너지고 있느냐'가 아니라 '자신들이 알고 있던 사회의 질서가 무너지고 있다고 느끼느냐'에 있기 때문이다.어떤 사람들에게 사회의 변화는 곧 자신의 지위와 권위가 흔들리는 일이다. 자신들이 상식이라고 말하면 그것이 상식이 되고, 자신들이 정상이라고 말하면 그것이 정상이 되던 사회. 법관과 기자와 정치인과 기업인이 무엇이 올바른 질서인지 판정하고, 나머지 사람들은 그 질서 안에 배치되던 사회. 그런 세계가 더 이상 예전처럼 작동하지 않는다.여성은 과거처럼 정해진 역할에 머무르지 않고, 노동자는 자기 목소리를 내고, 장애인은 시혜의 대상이 아니라 권리의 주체임을 주장한다. 지방은 서울이 정해 주는 발전의 기준에 반발하고, 가난한 사람들은 자신의 가난이 '개인적 실패'의 결과만은 아니라고 말한다. 과거에는 침묵하거나 통제되어야 할 존재로 여겨졌던 사람들이 스스로 말하기 시작한다. 이 변화가 어떤 사람들에게는 사회의 진보가 아니라 '질서의 붕괴'로 보일 수 있다.다시 한국 사회의 엘리트들이 퍼트리는 혐오와 헛소문에 대해 생각해 본다. 영화나 소설 한 편을 낙인찍고 혐오하는 일이야 과거에도 있었다. 그러나 최근 몇 년 새 이것이 훨씬 심각한 사회적 힘을 갖게 된 데에는 그 진원지가 흔히 사회 지도층, 엘리트라고 불리는 이들이라서다.엘리트 정치인들은 왜 혐오에 기반한 '헛소리'를 남발하고 있는 것일까. 그들은 왜 한국이 중국 공산당에게 잠식당하고 있고, 여성이 남성들을 핍박하고 있으며, 민주당의 국회의원들이 북한의 지령을 받고 있다고 믿는 것일까.패닉이다. 자신들이 무엇이 정상이고 비정상인지, 무엇이 상식이고 위험한 것인지 정의하던 세계가 이제는 끝나가는 것일지도 모른다는 공포다. 그 공포가 그들에게는 재난처럼, 사회적 위기처럼 다가오는 것인지 모른다.공포에는 원인이 필요해진다. '우리가 알고 있던 사회가 왜 변했는가.' 중국 때문이다, 좌파 때문이다, 페미니스트 때문이다, 노동자 때문이다, 난민 때문이다, 복지 수급자 때문이다... 복잡한 사회 변화를 이해하는 대신 누군가가 질서를 무너뜨렸다는 이야기를 만들어내는 편이 쉽다.그렇게 엘리트의 패닉은 구체적인 '적'을 만들고, 그 적이 공동체를 위협한다는 이야기를 끊임없이 생산한다. 그리고 사회적 권위를 가진 사람의 입에서 나온 공포는 다른 공포보다 훨씬 멀리 간다. 언론이 받아쓰고, 유튜브가 증폭시키고, 이미 불안과 박탈감을 가진 사람들이 그 이야기를 다시 퍼 나른다. 엘리트의 패닉이 그들이 가진 사회적 권위를 통해 대중의 '모럴(도덕) 패닉'으로 번역된다. 그러고 나면 대중 전체의 패닉을 추동하는 데는 하나의 기호만으로도 충분해진다. 중요한 것은 사실 여부가 아니다. 이미 만들어진 공포의 회로에 어떤 기호가 들어오느냐의 문제다.