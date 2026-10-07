DBS은행

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https://www.dbs.com.sg/treasures/aics/investment-strategy/templatedata/article/generic/data/en/GR/092026/260924_insights_China_2040_The_Next_Chapter_of_Innovation_Led_Growth.xml#

싱가포르 DBS은행의 리서치 보고서 표지. 중국의 향후 성장동력을 AI·반도체·로봇·첨단 제조업·친환경 에너지·헬스케어 등 혁신산업에서 찾고, 2040년까지 중국 경제와 기업의 장기 성장 가능성을 분석한 투자 리서치 보고서다.DBS는 2025~2040년 중국의 실질 성장률을 평균 3%, 2040년 2.5%로 봅니다. 노동은 성장률을 0.4%p 깎아내리고, 자본 기여는 2000년대 6.5%p에서 2.1%p로 줄어듭니다. 빈자리는 AI와 자동화가 끌어올린 총요소생산성(TFP, Total Factor Productivity)이 메웁니다. 성장률 숫자보다 성장 엔진의 교체를 읽어야 하는 이유입니다.주택 수요는 2021년 연 16억㎡에서 2040년 5억~6억㎡대로 줄어듭니다. 철강·석유화학·건설기계처럼 중국 건설 붐에 기대던 한국 업종에 '회복'이라는 단어는 더 이상 맞지 않습니다.중국 AI 반도체 시장은 2025년 142억 달러에서 2040년 1767억 달러로 연 17% 성장합니다. 데이터센터 전력 부하는 7GW에서 37GW로 다섯 배 늘어납니다. 핵심은 경로입니다. 극자외선(EUV, Extreme Ultraviolet) 최첨단 공정 없이 7·10나노급 공정만으로도 2040년 세계 AI칩 점유율 50% 초과가 가능하다고 봅니다. 중국은 미국 기술과 정면으로 맞서지 않고 별도의 공급망을 짓고 있습니다.산업용 로봇의 자국산 점유율은 2020년 30%에서 2024년 50% 가까이 올랐습니다. AI 응용 시장은 2025년 68억 달러에서 2040년 2,100억 달러로 연 30% 커집니다. DBS는 그 가치가 생태계와 클라우드를 쥔 플랫폼에 모인다고 봅니다. 한국 소재·부품·장비가 납품하던 자리는 그만큼 좁아집니다.2040년 중국 전기차 시장은 연 4,000만 대로, 유럽 1,500만 대의 2.7배입니다. 신에너지차 비중은 90%를 넘고 L4·L5 자율주행이 보편화됩니다. 규모로 원가를 낮춘 중국 기업과 한국 배터리·완성차는 제3시장에서 만납니다.중국의 60세 이상 인구는 2035년 4억 명을 넘습니다. 중국은 2030년까지 돌봄 로봇 50만 대를 보급하고, 2040년에는 일상 돌봄의 70%를 로봇에 맡기는 로드맵을 세웠습니다. 한국보다 늦게 늙는 중국이 먼저 실버산업의 판을 짜고 있습니다.DBS는 시가총액/GDP 비율이 78%에서 96%로, CSI 300 지수가 9,500으로 오른다고 봅니다. 처방은 국유기업 ROE 평가, 배당·자사주 확대, 보험사 A주 투자 의무화입니다. 한국 밸류업과 같은 문법입니다. 보고서는 중국이 '지수를 사는 시장'에서 '종목을 고르는 시장'으로 바뀐다고 결론짓습니다.DBS 중국·홍콩 수석이코노미스트 지모(Ji Mo)는 희토류, 미 국채, 제조 공급망을 근거로 중국이 더 많은 카드를 쥐었다고 봅니다. 미국은 최첨단 AI에서, 중국은 저비용·고효율 AI에서 앞섭니다. 한국은 한쪽을 고르는 대신 두 생태계에서 각각의 역할을 설계해야 합니다.물론 투자은행의 보고서입니다. 마지막 장은 챔피언이 될 기업들, SMIC, 알리바바, CATL, 바이트댄스 같은 추천 기업 목록이고, 성장률 시나리오도 2%에서 4%까지 넓습니다. 숫자는 틀릴 수 있지만, 방향은 명료합니다.숲은 큰 나무가 쓰러진다고 끝나지 않습니다. 쓰러진 자리에 다른 수종이 자랍니다. 부동산과 인구가 비워 낸 땅에 지금 AI와 로봇, 반도체의 뿌리가 내리고 있습니다. 한국이 볼 것은 숲의 키가 아니라 생태계의 교체입니다.성장률이 둔화되자 일각에서는 중국의 성장은 끝났다고 말합니다. 그러나 지금 들여다봐야 할 것은 성장의 속도가 아니라 내용이고, 그 거울에 비친 우리 자신입니다.2040년의 중국은 더 느리게 성장하지만, AI를 기반으로 더 단단해질 이웃 나라입니다.