연합뉴스

▲영화 <암살자(들)> 스틸 컷 ㈜하이브미디어코프

희한한 우연도 겹쳤습니다. 리서치뷰가 실시해 10월 1일 발표한 역대 대통령 호감도 조사에서 박정희 대통령이 1위(34.5%)를 차지했습니다. 뿐만 아닙니다. '범보수 (인사) 호감도 합이 범진보 (인사) 호감도 합을 6.0%p 상회한 가운데 범보수 호감도 합이 과반을 기록한 것은 2011년 5월 본 조사를 시작한 이후 처음'이며 '지표가 급변한 것은 최근 개봉된 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 논란과 무관치 않을 것으로 추정된다'라고 덧붙였습니다. 국민의힘이 쾌재를 불렀을 것입니다.



아니나 다를까, 총공세의 포문을 엽니다. 5일 장동혁 대표는 옥천 육영수 여사 생가를 방문합니다. 한동훈 의원은 노무현 대통령을 싸움판에 끌어들입니다. 주진우 의원은 '북한상'에 이어 '북한 영화 베낀 좌파 패륜물'이라며 극언을 뱉어냅니다. 저렇게 분기탱천하는 진짜 이유가 따로 있습니다. 제가 보기에 지금 국민의힘은 이념 전쟁을 걸고 있습니다.



원래 정치는 세 가지를 중심으로 보면 잘 보입니다. 이념, 이슈, 인물입니다. 누가 차기 대통령이 될지, 다음 총선에선 어느 당이 이길지, 천변만화하는 한국 정치이지만 이 세 가지를 지켜보다 보면 그래도 좀 보입니다.



지난 몇 달 동안 일어난 일입니다. 민주당이 격렬한 전당대회를 치렀고, 고공 행진하던 대통령의 직무 수행 긍정률이 떨어졌으며, 범여권은 아직도 자중지란에 빠져 있습니다. 정치 환경이 역전되는 중입니다. 차기 대선 후보 지지율 조사에서 1, 3, 4위가 전부 국민의힘 계열입니다. 이슈도 보수진영에 유리합니다. 지뢰 폭발, 포로 송환, 대법관 제청, 내각 인사, 공소 취소, 연임 개헌, 부동산...



문제는 이념입니다. 보수주의라 통칭하지만, 시대에 따라 혹은 정치 지도자에 따라 보수주의도 다양한 스펙트럼을 보입니다. 대처리즘이니 레이거노믹스, 토니 블레어의 제3의 길, 심지어 트럼프조차도 마가(MAGA)라는 게 있습니다.



이재명의 중도실용노선과 보수 대선주자들의 행보



▲영화 '암살자들' 역사왜곡 규탄 성명 기자회견국민의힘 대구-경북 국회의원들이 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 영화 '암살자들' 역사왜곡 규탄 성명 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

지금 한국은 어떨까요? 이념은 결국 정책의 묶음으로 구현됩니다. 그런 점에서 미완이긴 하지만 이재명 대통령의 중도실용노선이 있긴 합니다. 상법 개정을 통한 주가 상승 유도, 친대기업 행보, 오랫동안 잊고 지내던 국가산업정책의 21세기 버전인 3대 메가 프로젝트, 유화적 대일 관계 설정 등이 그 예입니다.



보수 쪽엔 어떤 것이 있을까요? 장동혁 대표가 올림픽 공원에서 문자 그대로 고무(鼓舞) 중인 '윤 어게인'? 오세훈 시장이 용산공원을 단 1cm도 양보할 수 없다고 할 때의 환경주의? 혹은 재개발 재건축 활성화를 위해 인센티브를 더 달라고 할 때의 자산가치주의? 한동훈 의원에게선 무엇을 그의 철학이라고 할 수 있을까요? 검찰 출신 다운 정보력과 날카로운 저격 실력에 기반한 사법정의 구현?



그러나 그 어느 것도 지금 시대에 조응한 보수주의는 아닙니다. 우선 장 대표는 강성 보수층이라는 호랑이 등에 업혀 있습니다. 그의 철학은 한국 사회에서 가장 오른쪽입니다. 반공, 반북, 친미, 반복지, 반증세, 사유 재산의 불가침성, 엘리트주의 등이 골조입니다.



오세훈이야말로 자신의 정치 철학을 정책으로 구현하기 가장 좋은 위치에 있습니다. 그러나 항상 어중된 게 문제입니다. 한강 버스 같은 건 사소하니 논외로 합니다. 무려 서울 시장 5선입니다. 그런데 기억나는 게 없습니다.



한동훈의 스탠스가 가장 궁금합니다. 당장은 뭐가 보이지 않는다는 뜻입니다. 어떤 대한민국을 만들고 싶은지, 어떤 가치를 추구하는지 들어본 적이 없습니다. 적어도 쿠데타에 반대해 절윤파의 상징이 되지 않았느냐? 적어도 민주주의에 대한 기본 신념은 있는 거 아니냐고 할 수 있습니다. 그러나 저는 그렇게 보지 않습니다. 민주주의 때문이 아니라 윤석열이었기 때문일 겁니다.



보스와 참모 간에 흔히 벌어지는 비극은, 보스는 끝까지 수직적 관계로 생각하는 반면 참모는 어느 때가 되면 점점 수평적 관계로 이동해야 한다고 보는 데서 시작됩니다. 법무부 장관에서 여당 대표가 되던 무렵, 두 관점의 충돌이 세게 일어났을 겁니다. 윤석열 성격상, 한동훈의 동지적 관계 기대를 거의 역모 수준으로 봤을 테고요. 한동훈의 언행을 보면 윤석열과 거의 비슷하게 사납기 짝이 없습니다.



박정희 시대에서 한 걸음도 못나간 보수



▲우크라이나의 북한군 포로 한국 송환 질의하는 한동훈 의원한동훈 무소속 의원이 지난 6일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부에 대한 국정감사에서 우크라이나의 북한군 포로 한국 송환과 관련해 조현 외교부 장관에게 질의하고 있다. 남소연

정리하자면, 이런 보수주의 철학의 빈곤이 박정희식 보수주의로의 귀환으로 귀결되려는 찰나, 거기 찬물을 끼얹은 게 영화 <암살자(들)>입니다. 영악한 한동훈은 남들이 다 따라가는 박정희 신성불가침화 대신 진보의 대표 격인 노무현 신화 무너뜨리기로 방향을 틀었을 뿐입니다. 결국 대통령직이라는 '홀리 마운트'를 놓고 진보와 보수 간에 벌어진 이념전쟁, 그것이 <암살자(들)> 사태의 본질입니다.



그래서 서글프기도 합니다. 박정희 시대로부터 한 걸음도 못 나간 채, 여전히 민주 대 반민주 구도로 싸워야 하기 때문입니다. 보수인 줄 알았더니 여전히 반민주주의입니다. 닥터 스트레인지가 울고 갈 무한 반복 도르마무의 악순환입니다. #암살자들 #국민의힘 #박정희 #육영수 프리미엄 이진수의 정치읽기 이전글 오조준한 여권, 당신들이 베야 할 용은 대통령이 아니다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 한동훈 무소속 의원이 지난 6일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부에 대한 국정감사에서 우크라이나의 북한군 포로 한국 송환과 관련해 조현 외교부 장관에게 질의하고 있다.정리하자면, 이런 보수주의 철학의 빈곤이 박정희식 보수주의로의 귀환으로 귀결되려는 찰나, 거기 찬물을 끼얹은 게 영화 <암살자(들)>입니다. 영악한 한동훈은 남들이 다 따라가는 박정희 신성불가침화 대신 진보의 대표 격인 노무현 신화 무너뜨리기로 방향을 틀었을 뿐입니다. 결국 대통령직이라는 '홀리 마운트'를 놓고 진보와 보수 간에 벌어진 이념전쟁, 그것이 <암살자(들)> 사태의 본질입니다.그래서 서글프기도 합니다. 박정희 시대로부터 한 걸음도 못 나간 채, 여전히 민주 대 반민주 구도로 싸워야 하기 때문입니다. 보수인 줄 알았더니 여전히 반민주주의입니다. 닥터 스트레인지가 울고 갈 무한 반복 도르마무의 악순환입니다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 이진수 (binary61) 내방 구독하기 목차14 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 오조준한 여권, 당신들이 베야 할 용은 대통령이 아니다 맨위로 다크 국민의힘 대구-경북 국회의원들이 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 영화 '암살자들' 역사왜곡 규탄 성명 기자회견을 하고 있다.지금 한국은 어떨까요? 이념은 결국 정책의 묶음으로 구현됩니다. 그런 점에서 미완이긴 하지만 이재명 대통령의 중도실용노선이 있긴 합니다. 상법 개정을 통한 주가 상승 유도, 친대기업 행보, 오랫동안 잊고 지내던 국가산업정책의 21세기 버전인 3대 메가 프로젝트, 유화적 대일 관계 설정 등이 그 예입니다.보수 쪽엔 어떤 것이 있을까요? 장동혁 대표가 올림픽 공원에서 문자 그대로 고무(鼓舞) 중인 '윤 어게인'? 오세훈 시장이 용산공원을 단 1cm도 양보할 수 없다고 할 때의 환경주의? 혹은 재개발 재건축 활성화를 위해 인센티브를 더 달라고 할 때의 자산가치주의? 한동훈 의원에게선 무엇을 그의 철학이라고 할 수 있을까요? 검찰 출신 다운 정보력과 날카로운 저격 실력에 기반한 사법정의 구현?그러나 그 어느 것도 지금 시대에 조응한 보수주의는 아닙니다. 우선 장 대표는 강성 보수층이라는 호랑이 등에 업혀 있습니다. 그의 철학은 한국 사회에서 가장 오른쪽입니다. 반공, 반북, 친미, 반복지, 반증세, 사유 재산의 불가침성, 엘리트주의 등이 골조입니다.오세훈이야말로 자신의 정치 철학을 정책으로 구현하기 가장 좋은 위치에 있습니다. 그러나 항상 어중된 게 문제입니다. 한강 버스 같은 건 사소하니 논외로 합니다. 무려 서울 시장 5선입니다. 그런데 기억나는 게 없습니다.한동훈의 스탠스가 가장 궁금합니다. 당장은 뭐가 보이지 않는다는 뜻입니다. 어떤 대한민국을 만들고 싶은지, 어떤 가치를 추구하는지 들어본 적이 없습니다. 적어도 쿠데타에 반대해 절윤파의 상징이 되지 않았느냐? 적어도 민주주의에 대한 기본 신념은 있는 거 아니냐고 할 수 있습니다. 그러나 저는 그렇게 보지 않습니다. 민주주의 때문이 아니라 윤석열이었기 때문일 겁니다.보스와 참모 간에 흔히 벌어지는 비극은, 보스는 끝까지 수직적 관계로 생각하는 반면 참모는 어느 때가 되면 점점 수평적 관계로 이동해야 한다고 보는 데서 시작됩니다. 법무부 장관에서 여당 대표가 되던 무렵, 두 관점의 충돌이 세게 일어났을 겁니다. 윤석열 성격상, 한동훈의 동지적 관계 기대를 거의 역모 수준으로 봤을 테고요. 한동훈의 언행을 보면 윤석열과 거의 비슷하게 사납기 짝이 없습니다. 영화 <암살자(들)> 스틸 컷희한한 우연도 겹쳤습니다. 리서치뷰가 실시해 10월 1일 발표한 역대 대통령 호감도 조사에서 박정희 대통령이 1위(34.5%)를 차지했습니다. 뿐만 아닙니다. '범보수 (인사) 호감도 합이 범진보 (인사) 호감도 합을 6.0%p 상회한 가운데 범보수 호감도 합이 과반을 기록한 것은 2011년 5월 본 조사를 시작한 이후 처음'이며 '지표가 급변한 것은 최근 개봉된 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 논란과 무관치 않을 것으로 추정된다'라고 덧붙였습니다. 국민의힘이 쾌재를 불렀을 것입니다.아니나 다를까, 총공세의 포문을 엽니다. 5일 장동혁 대표는 옥천 육영수 여사 생가를 방문합니다. 한동훈 의원은 노무현 대통령을 싸움판에 끌어들입니다. 주진우 의원은 '북한상'에 이어 '북한 영화 베낀 좌파 패륜물'이라며 극언을 뱉어냅니다. 저렇게 분기탱천하는 진짜 이유가 따로 있습니다. 제가 보기에 지금 국민의힘은 이념 전쟁을 걸고 있습니다.원래 정치는 세 가지를 중심으로 보면 잘 보입니다. 이념, 이슈, 인물입니다. 누가 차기 대통령이 될지, 다음 총선에선 어느 당이 이길지, 천변만화하는 한국 정치이지만 이 세 가지를 지켜보다 보면 그래도 좀 보입니다.지난 몇 달 동안 일어난 일입니다. 민주당이 격렬한 전당대회를 치렀고, 고공 행진하던 대통령의 직무 수행 긍정률이 떨어졌으며, 범여권은 아직도 자중지란에 빠져 있습니다. 정치 환경이 역전되는 중입니다. 차기 대선 후보 지지율 조사에서 1, 3, 4위가 전부 국민의힘 계열입니다. 이슈도 보수진영에 유리합니다. 지뢰 폭발, 포로 송환, 대법관 제청, 내각 인사, 공소 취소, 연임 개헌, 부동산...문제는 이념입니다. 보수주의라 통칭하지만, 시대에 따라 혹은 정치 지도자에 따라 보수주의도 다양한 스펙트럼을 보입니다. 대처리즘이니 레이거노믹스, 토니 블레어의 제3의 길, 심지어 트럼프조차도 마가(MAGA)라는 게 있습니다.

장동혁 대표가 5일 박정희 전 대통령의 배우자인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 역사 왜곡 논란을 빚고 있는 영화 암살자(들) 규탄 기자회견을 하고 있다. 2026.10.5희한합니다. 영화 <암살자(들)> 때문에 국민의힘이 부들부들 떱니다. 장동혁, 한동훈, 오세훈까지 차기 주자들이 죄다 참전하고 있습니다. 아무리 봐도 생뚱맞습니다. 도대체 왜들 저럴까요? 이상한 점이 한둘이 아닙니다.첫째, 저들은 주장합니다. '어떻게 박정희 대통령이 육영수 영부인을 죽이라고 했겠느냐? 이런 패륜적 영화가 어디 있냐?' 그런데 정작 영화엔 그런 말 안 나옵니다. 영화를 보긴 봤는지 의심스럽습니다. 명시적으로 안 했더라도, 그렇게 상상하게 만든다고요?자기 혼자만 그렇게 생각하는 건 상상이 아니라 망상이라고 합니다. 사람들 대부분은 문세광 저격 사건은 소재이고, 그 과정에서 일어난 박정희 정권 당시 언론 탄압에 대한 영화라고 봅니다. 기본적인 사실조차 은폐하는 권력과 진실을 파헤치는 기자들의 이야기, 그걸 부부간에 벌어진 암살로 본다? 그건 그냥 망상입니다.둘째, 한동훈이 노무현 대통령을 갑자기 물고 늘어집니다. 비싼 시계를 받은 건 '팩트' 아니냐고 했습니다. 그러나 이 사건은 누구도 팩트를 알 수 없는 상태입니다. 노 대통령의 서거와 함께 공소권 없음으로 수사 종결되었기 때문입니다. 중요한 건 그게 아닙니다. 한동훈의 의도입니다. 왜 갑자기 한동훈이 17년 전 서거한 노 대통령 얘기를 꺼내 들었을까요?예루살렘에 가면 홀리 마운트(성전산)라는 데가 있다고 합니다. 유대교, 이슬람교, 기독교 세 종교가 모두 성지로 떠받드는 공간입니다. 그러니 서로 차지하려고 무던히도 싸웠습니다. 한국의 대통령직이 바로 그런 자리입니다. 역대 대통령 중에 진보 진영이 가장 존중하는 대통령은 노무현입니다. 반면 보수 진영은 단연 박정희입니다.제가 대구에서 목격한 사실입니다. 대구엔 시내에 절이 많습니다. 어느 절에 갔더니 주지 스님이 우리를 한 전각 안으로 데리고 들어갔습니다. 커튼으로 가려둔 벽이 있었습니다. 커튼을 걷자, 박정희·육영수 그림이 벽면을 가득 채우고 있었습니다. 나름 유명하거나 제법 큰 식당에 가면 계산대 뒤편에 걸려 있는 사진과 같은 구도였습니다.박근혜 후보가 나왔던 대선은 2012년 12월 한겨울입니다. 밤늦게 캠프 문을 닫고 범어 네거리를 지날 때였습니다. 박 후보 유세차가 한편에 서있었습니다. 모퉁이를 돌다 깜짝 놀랐습니다. 한 할머니가 후보 사진에 머리를 대고 합장 기도를 올리고 있었습니다.대구 보수층만 그럴까요? 그렇지 않습니다. 지난 6.3 지방선거 당시 박 전 대통령은 지원 유세에 나섰습니다. 대구는 물론이고, 충청도, 강원도, 부산까지 다 돌았습니다. 표가 안 된다 싶으면 절대 안 하는 게 후보들입니다. 약효가 살아 있다는 뜻입니다. 선거가 끝나고는 국민의힘 의원 워크숍에 참석했습니다. '내부 분열이 무서운 적이다. 지도부를 중심으로 단합하면 다시 정권을 찾아올 수 있다'라고 역설했습니다.그런 박정희이고, 박근혜입니다. 따라서 국민의힘 관점에서 박정희를 건드린 <암살자(들)>은 신성모독입니다. 거기서 그치지 않습니다. 국민의힘이 진짜 기분 나쁜 이유가 더 있습니다. <그때 그 사람들>(2005)이나 <남산의 부장들>(2020)은 10.26 사건에만 초점을 맞추었으니 그냥 지나갔습니다. <변호인>(2013)은 노무현의 이야기니 배가 아파도 어쩔 수 없었습니다.박종철을 소재로 한 <1987>(2017)은 차마 고문 경찰을 옹호할 수는 없으니 모른 척했습니다. 12.12쿠데타를 다루었던 <서울의 봄>(2023)은 전두환이니까 넘어갈 수 있었습니다. 그런데 <암살자(들)>은 다릅니다. 보수의 신격 지위에 있는 박정희를 독재자로, 그에 맞선 기자들을 민주투사로 대립시켰습니다.영화는 데모하는 대학생 정도가 아니라, 무관의 제왕이라는 기자는 물론이고 수족처럼 부리던 경찰조차도 잡아가 두드려 팼다는 걸 보여줍니다. 언론사에 중앙정보부 요원을 상주시켜 마음에 안 드는 기사가 나오면 기자들을 쥐잡듯 잡도리했다는, 지금 젊은 세대는 상상도 못 할 역사를 보여줍니다. 폭압으로 민주주의를 짓밟던 박정희 시대를 관객 앞에 생생히 불러냈습니다.