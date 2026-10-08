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장동혁 대표가 5일 박정희 전 대통령의 배우자인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 역사 왜곡 논란을 빚고 있는 영화 암살자(들) 규탄 기자회견을 하고 있다. 2026.10.5연합뉴스
희한합니다. 영화 <암살자(들)> 때문에 국민의힘이 부들부들 떱니다. 장동혁, 한동훈, 오세훈까지 차기 주자들이 죄다 참전하고 있습니다. 아무리 봐도 생뚱맞습니다. 도대체 왜들 저럴까요? 이상한 점이 한둘이 아닙니다.
첫째, 저들은 주장합니다. '어떻게 박정희 대통령이 육영수 영부인을 죽이라고 했겠느냐? 이런 패륜적 영화가 어디 있냐?' 그런데 정작 영화엔 그런 말 안 나옵니다. 영화를 보긴 봤는지 의심스럽습니다. 명시적으로 안 했더라도, 그렇게 상상하게 만든다고요?
자기 혼자만 그렇게 생각하는 건 상상이 아니라 망상이라고 합니다. 사람들 대부분은 문세광 저격 사건은 소재이고, 그 과정에서 일어난 박정희 정권 당시 언론 탄압에 대한 영화라고 봅니다. 기본적인 사실조차 은폐하는 권력과 진실을 파헤치는 기자들의 이야기, 그걸 부부간에 벌어진 암살로 본다? 그건 그냥 망상입니다.
둘째, 한동훈이 노무현 대통령을 갑자기 물고 늘어집니다. 비싼 시계를 받은 건 '팩트' 아니냐고 했습니다. 그러나 이 사건은 누구도 팩트를 알 수 없는 상태입니다. 노 대통령의 서거와 함께 공소권 없음으로 수사 종결되었기 때문입니다. 중요한 건 그게 아닙니다. 한동훈의 의도입니다. 왜 갑자기 한동훈이 17년 전 서거한 노 대통령 얘기를 꺼내 들었을까요?
진보 진영의 노무현 대 보수 진영의 박정희
예루살렘에 가면 홀리 마운트(성전산)라는 데가 있다고 합니다. 유대교, 이슬람교, 기독교 세 종교가 모두 성지로 떠받드는 공간입니다. 그러니 서로 차지하려고 무던히도 싸웠습니다. 한국의 대통령직이 바로 그런 자리입니다. 역대 대통령 중에 진보 진영이 가장 존중하는 대통령은 노무현입니다. 반면 보수 진영은 단연 박정희입니다.
제가 대구에서 목격한 사실입니다. 대구엔 시내에 절이 많습니다. 어느 절에 갔더니 주지 스님이 우리를 한 전각 안으로 데리고 들어갔습니다. 커튼으로 가려둔 벽이 있었습니다. 커튼을 걷자, 박정희·육영수 그림이 벽면을 가득 채우고 있었습니다. 나름 유명하거나 제법 큰 식당에 가면 계산대 뒤편에 걸려 있는 사진과 같은 구도였습니다.
박근혜 후보가 나왔던 대선은 2012년 12월 한겨울입니다. 밤늦게 캠프 문을 닫고 범어 네거리를 지날 때였습니다. 박 후보 유세차가 한편에 서있었습니다. 모퉁이를 돌다 깜짝 놀랐습니다. 한 할머니가 후보 사진에 머리를 대고 합장 기도를 올리고 있었습니다.
대구 보수층만 그럴까요? 그렇지 않습니다. 지난 6.3 지방선거 당시 박 전 대통령은 지원 유세에 나섰습니다. 대구는 물론이고, 충청도, 강원도, 부산까지 다 돌았습니다. 표가 안 된다 싶으면 절대 안 하는 게 후보들입니다. 약효가 살아 있다는 뜻입니다. 선거가 끝나고는 국민의힘 의원 워크숍에 참석했습니다. '내부 분열이 무서운 적이다. 지도부를 중심으로 단합하면 다시 정권을 찾아올 수 있다'라고 역설했습니다.
그런 박정희이고, 박근혜입니다. 따라서 국민의힘 관점에서 박정희를 건드린 <암살자(들)>은 신성모독입니다. 거기서 그치지 않습니다. 국민의힘이 진짜 기분 나쁜 이유가 더 있습니다. <그때 그 사람들>(2005)이나 <남산의 부장들>(2020)은 10.26 사건에만 초점을 맞추었으니 그냥 지나갔습니다. <변호인>(2013)은 노무현의 이야기니 배가 아파도 어쩔 수 없었습니다.
박종철을 소재로 한 <1987>(2017)은 차마 고문 경찰을 옹호할 수는 없으니 모른 척했습니다. 12.12쿠데타를 다루었던 <서울의 봄>(2023)은 전두환이니까 넘어갈 수 있었습니다. 그런데 <암살자(들)>은 다릅니다. 보수의 신격 지위에 있는 박정희를 독재자로, 그에 맞선 기자들을 민주투사로 대립시켰습니다.
영화는 데모하는 대학생 정도가 아니라, 무관의 제왕이라는 기자는 물론이고 수족처럼 부리던 경찰조차도 잡아가 두드려 팼다는 걸 보여줍니다. 언론사에 중앙정보부 요원을 상주시켜 마음에 안 드는 기사가 나오면 기자들을 쥐잡듯 잡도리했다는, 지금 젊은 세대는 상상도 못 할 역사를 보여줍니다. 폭압으로 민주주의를 짓밟던 박정희 시대를 관객 앞에 생생히 불러냈습니다.
이념 전쟁을 걸고 있는 국민의힘