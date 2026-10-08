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해당 기사와 관련 없는 사진입니다.연합뉴스
최근에 '1개월 가입 후 119개월 추납'이라는 기사가 보도되었다. 국내에서 단 1개월만 일하며 국민연금에 가입한 외국인이 과거 미가입 기간의 보험료를 한꺼번에 납부하는 추후납부제도를 이용하여 평생 연금을 받는다는 내용이었다.
이에 대한 논란이 확산되자 보건복지부는 출입국 기록 등을 포함한 전수조사를 실시하였다. 그 결과 이와 같은 사례는 단 3명에 불과하다는 사실이 드러났다. 더욱이 실제로 노령연금을 받고 있는 사람은 119개월의 추납 대상 기간 내내 국내에서 거주해 온 재외동포 1명뿐이었으며, 현재 연금을 받지 않고 있는 나머지 2명도 추납 대상 기간 대부분을 국내에서 실거주하였던 것으로 밝혀졌다.
이를 계기로 정부는 외국인 추납 요건 중 하나인 "국내 거주기간"을 외국인 등록 및 체류 자격 유지 기간이 아닌 "국내 실거주 기간"으로 강화하도록 국민연금공단 지침을 개정하고, 2026년 8월 31일부터 시행하였다.
이 사태의 문제는 단순히 일부의 사례를 침소봉대하여 마치 외국인 전체가 국민연금에 무임승차하고 있는 것처럼 보이도록 하였다는 것만이 아니다. 근본적으로 왜 우리는 한국에서 오랜 기간 함께 살아온 이주민이 나이가 든 후 자격에 따라 연금을 받는 일을 예외적인 일로 여기며, 왜 이렇게 민감하게 반응하는 걸까?
고령 이주민의 건강과 돌봄, 왜 이렇게 무관심한가
국가데이터처의 "2025년 이민자 체류 실태 및 고용 조사" 결과에 따르면 2025년 5월 기준, 15세 이상 국내 상주 외국인은 약 169만 2천 명이었고, 이들 중 89.8%는 앞으로도 한국에서 계속 살기를 희망하였으며, 체류 기간은 5년 이상 체류자가 23.8%, 10년 이상 체류자는 32.7%에 달하였다. 이주민들의 한국 생활이 단기 체류를 넘어 장기적인 정착으로 이어지고 있음을 알 수 있다.
우리나라의 이주민 관련 정책은 출입국정책이나 외국인력정책의 견지에서, 입국, 취업, 체류, 출신국으로의 귀환을 중심으로 설계되어 있다. 국내 체류 중인 이주민은 결혼이주여성, 외국인 근로자, 유학생, 외국 국적 동포, 북한이탈주민, 난민, 화교, 1세대 혼혈인 등 다양하며, 외국인 근로자, 외국 국적 동포, 유학생, 난민 등은 각각 외국인처우법, 외국인 고용법, 재외 동포법, 난민법의 적용을 받는 등 체류 자격에 따라 법적 지위에도 차이가 난다.
우리 사회는 여전히 이주민을 함께 살아가는 사회 구성원이 아닌 '잠시 일한 뒤 돌아갈 사람'으로 전제하며, 이주민의 삶과 정착, 가족 형성, 중년, 질병, 은퇴, 돌봄에 대해서는 큰 관심을 두지 않는다.
그러나 이주민에게도 관심과 돌봄이 필요하다. 이주민도 나이가 든다. 2025년 기준으로 국내에 91일 이상 체류하는 상주 외국인 가운데 60세 이상은 약 22만 5천 명으로, 전체 상주 외국인의 13.3%를 차지하고, 60세 이상 취업자는 9만 8천 명으로 전체 외국인 취업자의 8.9%, 60세 이상 외국인의 거의 절반에 해당한다. 이주 고령자는 제도를 악용하여 급여만 받으려는 집단이 아니라, 사회 구성원으로서 경제활동에 참여하여, 정당한 자격에 의해 사회보험에 가입하여 보험료를 내는 가입자들이다. 당당한 사회구성원으로 인정하고 존중해야 하는 것이다.
고령 이주민의 복합적인 어려움과 삶의 위기