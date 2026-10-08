국가데이터처·법무부

상주외국인통계 영주자격자를 제외한 외국인의 89.8%가 한국에서 계속 거주하기를 희망했으며, 만 15세 이상 외국인 상주인구 중 60세 이상은 약 22만5천명으로, 이주민의 노년은 이미 우리 사회의 현실이 되고 있다.단순히 '고령 이주민에게 연금을 달라'는 이야기가 아니다. 이주민이든 아니든 모든 사람의 노후에는 소득, 의료, 만성질환 관리, 안정적인 주거, 가족이나 지역사회와의 관계, 일상생활 지원, 생애 말기, 그리고 사망과 이후의 장례, 유해 처리까지 수많은 돌봄과 지원이 필요하다. 복지 확대의 논쟁이 아니라, 이미 우리 사회의 구성원으로 살아가는 이웃의 생애 후반기에 대한 이야기다.노동을 통한 경제활동을 목적으로 이주한 이주민의 경우, 청장년기에는 건강하지만, 시간이 지날수록 장기간 누적된 고강도 육체노동, 열악한 주거·영양 환경, 스트레스 등으로 인해 이주를 경험하지 않은 사람보다 건강이 악화되기 쉽다.또한 고령의 이주민은 국내 보호자의 부재, 해외 가족과 연락·왕래의 어려움, 한국어 소통의 어려움, 중풍·치매 등 노인성 질환 발생 이후 의사소통 장애, 의료·복지 서비스 접근을 위한 정보와 수단의 결핍 등을 경험하면서 비이주 노인보다 힘겨운 노년을 보낼 가능성이 높다. 결국, 이주민의 나이 듦은 '얼마를 지급해야 하는가'를 넘어 '누가 이들을 돌보고, 노년기를 책임질 것인가'의 문제이다.2026년 3월 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'이 전국적으로 시행되었다. 법에 따라 외국인과 외국국적동포도 서비스 이용을 신청할 수 있다. 미등록 이주민이 아닌 이상 이주민이라고 해서 통합돌봄에서 배제되지는 않는다.그러나 신청이 가능하다는 것과 실제로 서비스를 이용할 수 있다는 것 사이에는 여전히 격차가 존재한다. 외국 국적을 가진 이주민이 통합지원 대상자로 선정되더라도 개별 서비스가 요구하는 국적, 체류 자격, 보험 가입 요건으로 인해 서비스 연계가 불가능할 수도 있다. 이주민의 특성인 언어, 문화, 종교, 출신국과의 인적·물적 관계를 고려한 서비스는 존재하지 않는다. 이주민이 우리 사회 안에서 우리와 다름없이 돌봄을 받기에는 아직 넘어야 할 장애물이 많다.우리 사회는 이주민이 어디서, 얼마나, 어떤 일을 할 것인지에 대해 오랫동안 관심을 가져왔다. 하지만 우리는 이주민이 어디에서 어떻게 늙어갈지에 대해서는 물어본 적이 없다. 그러나 통계는 이주민의 노년이 이미 시작되었음을 보여준다.이제는 고령의 이주민을 '본국으로 돌아갈 외국인'이 아니라 우리 사회에서, '살던 곳'에서 함께 살아갈 주민으로 인정해야 한다. 그렇다고 해서 별도의 제도를 서둘러 만들 필요는 없다. 오히려 통합돌봄과 같은 노년기 삶을 지원하는 체계 안에서 통역 지원, 문화적·종교적 다양성을 반영한 서비스 제공 방식 도입 등 기존의 사회보장제도가 포괄하는 '주민'의 범위를 넓히는 것이 효율적일 것이다. 가족센터나 외국인주민지원센터, 이주민 의료 지원 기관 등을 통합돌봄의 협력기관으로 지정하는 것도 고려할 만하다.우리는 이주민의 나이 듦을 생소하고, 배타적인 시각으로 바라보기를 멈춰야 한다. 젊고 건강한 이주민이 우리 사회에서 역할을 해왔듯, 사회는 이제 늙고 쇠약해진 고령 이주민을 돌봐야 한다. 이주민이 '살던 곳'인 우리 사회에서 나이 들기를 선택한다면, 이들을 따뜻하게 돌보는 것은 바로 우리들의 몫이다.