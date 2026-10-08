연합뉴스

지난 5월 13일 김용범 정책실장이 호텔현대 바이 라한 울산에서 열린 이재명 대통령 주재 K-조선 미래비전 간담회에 참석해 있다.가장 먼저 떠오른 인물은 이른바 '삼전닉스 상장지수펀드(ETF)' 논란 끝에 사퇴한 김용범 전 청와대 정책실장이다. 그가 주도한 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 도입이 주식시장의 변동성을 키우고 개인투자자에게 큰 손실을 안겼다는 비판이 정치권과 언론에서 쏟아졌다. 특히 야권의 책임 추궁이 거셌고, 국민의힘은 고위공직자범죄수사처 고발까지 이어갔다.이 사건을 기사로 쓴다면 어디서 시작해야 할까. 그가 물러난 날의 풍경일까, 손실을 본 투자자의 이야기일까, 아니면 정책을 처음 구상했던 순간일까.어디서 시작하든 첫머리에는 한 사람의 구체적인 장면이 있을 것이다. 주식 매매 창에서 눈을 떼지 못하는 대학생일 수도, 회의석상에서 ETF 도입을 역설하는 김 실장일 수도 있다. 손실을 확인하고 한숨을 내쉬는 투자자나 큰 수익을 올린 사람의 모습일 수도 있다.어떤 장면을 택할지는 취재를 통해 결정할 일이다. 다만 그 장면은 독자를 이야기 안으로 이끄는 입구일 뿐, 정책의 옳고 그름을 입증하는 단정적 증거는 아니다. 투자자의 한숨만으로 정책의 실패를 선언할 수 없듯, 웃음만으로 성공을 말할 수 없다.한 사람의 모습에서 출발한 기사는 차츰 정책을 둘러싼 논쟁으로 시야를 넓힌다. 한국 주식시장에서 막대한 비중을 차지하는 두 종목에 레버리지 투자를 몰리게 한 상품은 위험했다는 전문가의 평가가 나올 수 있다. 반대로 해외 상장 상품만 이용해야 했던 제약을 개선했다는 반론도 있을 것이다. 해외 상장 ETF에 몰리던 자금이 국내로 돌아왔는지, 환율 안정에 영향을 미쳤는지도 다뤄볼 대목이다.나라면 이런 주장들을 취재의 출발점으로 삼겠다. 김 실장을 위한 변론이든 비판이든 근거를 확인하고 반론을 구할 것이다. 정반대의 의견이 가치 있는 이유는 단지 서로 다르기 때문이 아니다. 같은 정책을 두고 각자가 무엇을 중요하게 여기며 어떤 위험을 감수하려 하는지 드러내기 때문이다. 차이와 근거를 충분히 보여줄 수 있다면 독자의 판단에 도움이 될 것이다. 기자는 결론을 대신 내리지 않는다.이 사태에서 눈길이 간 대목은 보수정당의 반응이었다. 개인의 선택과 책임, 시장 개입의 제한은 보수정당의 핵심 가치다. 그런데 국민의힘은 이 상품 도입이 시장을 혼란에 빠뜨렸다며 김 실장의 사퇴를 요구하고 고발까지 나섰다.<뉴요커> 기자라면 보수정당이 내세우는 가치와 이 행동 사이의 모순을 그냥 지나치지 않을 것이다. 개인의 책임을 강조하는 정당이 투자자 손실을 이유로 공직자 책임부터 묻는 모습에 아이러니는 없었는지 짚어보고 싶다. 문제 삼은 것이 투자 상품 허용 자체였는지, 도입 과정에서 정부의 역할이었는지 당사자와 전문가에게 물으며 당시의 발언과 결정 과정을 따라가고 싶다. 인물이나 단체가 내세우는 신념과 실제 행동 사이의 모순이 드러날 때 이야기는 한층 깊어진다.유시민 작가를 주인공으로 삼으면 어떨까. 2022년 3월 10일 새벽, 윤석열 후보의 당선이 유력해지던 시점 KBS 개표방송에서 이재명 후보를 향해 미소를 지으며 "사랑한다는 말씀도 드리고 싶다"고 말하던 모습을 기억한다. 4년이 지난 지금, 그는 이재명 대통령이 "오만한 권력자"의 모습을 보이고 있으며 "필연적 실패의 길로 가고 있다"고 비판한다.애정과 지지가 날 선 비판으로 바뀌기까지 무슨 일이 있었을까. 달라진 것은 바라보는 대상일까, 그 자신의 기대와 판단일까. 다만 그를 취재한다면 직접 인터뷰 없이 인물을 보여주는 기사를 써보고 싶다. 판정보다 맥락을 앞세우는 롱폼 저널리즘의 대표적 예시인 마코 루비오 미 국무장관의 프로필 기사처럼 말이다.우선 공개석상에서 말하는 그를 면밀히 관찰할 것이다. 고르는 단어, 목소리의 톤, 표정과 몸짓의 변화를 기록하겠다. "사랑합니다"라던 순간의 미소와 "오만한 권력자"를 외치던 순간의 얼굴을 나란히 들여다보고, 독자가 직접 보고 들을 수 있도록 묘사하고 싶다. 발언을 텍스트로 옮기는 과정에서 사라지기 쉬운 맥락을 기록할 때, 독자는 그 사람에게 한 걸음 더 가까이 다가설 수 있다.그다음은 그를 겪은 이들을 찾아갈 것이다. 함께 일했던 사람, 가까이서 지켜본 사람, 뜻을 같이했거나 결별한 사람들에게 그라는 인물을 어떻게 기억하는지 물을 것이다.루비오 프로필 기사 역시 수많은 전현직 외교관과 보좌관을 인터뷰하며 극과 극의 평가를 있는 그대로 펼쳐놓았다. 누군가에게는 국익을 위해 고군분투하는 정치인이었고, 누군가에게는 외교 틀을 무너뜨리는 무책임한 장관이었다. 서로 다른 위치의 증언이 충돌할 때 인물의 다면성이 드러나고, 독자는 그 목소리를 따라가며 스스로 판단하게 된다. 유 작가의 프로필 역시 일관된 신념과 변절·모순이라는 상반된 시선을 한 기사 안에 다채롭게 담아내고 싶다.