기후에너지환경부

지난해 8월 29일 충남 청양군 지천댐 후보지를 찾아 현장 점검 등에 나선 김성환 기후에너지환경부(당시 환경부) 장관의 모습기후에너지환경부(아래 기후부)의 비밀주의가 도를 넘고 있다. 공론화를 했다고 하는데, 정작 누가 참여했고 어떻게 공론화를 했는지에 대해 전부 비공개다. '이것이 국민주권 정부의 부처가 할 행태인지?'라는 의문이 제기된다.충남 청양·부여에서 추진되고 있는 '지천댐' 얘기이다. 지천댐은 최근 들어 처음 추진되는 것이 아니다. 1991년, 1999년, 2012년에도 댐 건설이 추진되었지만, 주민 반대로 무산됐다.그런데 윤석열 정권은 2024년 7월 30일 '기후위기 대응댐'이라는 명목으로 다시 지천댐을 추진하겠다고 발표했다. 당시 윤석열 정권은 지천댐을 포함해서 14곳을 댐 후보지로 발표했다. 그리고 여러 지역에서 반대가 시작됐다. 청양군청 앞에선 '지천댐 반대 대책위원회' 주민들의 피켓 시위가 매일 이어졌다.그러다가 정권이 교체됐다. 주민들은 정권이 바뀌면 댐 건설이 백지화될 수 있으리라 기대했고, 이재명 정부가 탄생한 후에 지천댐 백지화를 계속 요구해 왔다.2025년 8월 29일에는 김성환 기후부 장관이 지천을 방문했다. 그때 장관은 '지천댐이 없어서 (부여·청양에) 홍수가 난 것은 아니다. 세계적인 추세로는 (댐이 아닌) 물을 흐르게 하는 것이 맞다'라는 취지로 말했다.장관이 이런 얘기를 했음에도 불구하고, 기후부는 계속 결정을 미루면서 시간을 끌었다. 그러다가 2026년 8월 27일 지천댐을 포함한 5개 댐 건설을 강행하겠다는 입장을 밝혔다. 지천댐 규모는 5900만톤 규모이며, 댐을 건설하면 수백 세대가 수몰된다.이번에 기후부가 지천댐을 강행하겠다고 하면서 근거로 든 것이 '공론화위원회'였다.공론화위원회가 용수확보와 홍수방어를 위해 다목적댐 건설방안을 제시했다는 것이다. 그렇다면 공론화위원회가 어떤 사람들로 구성되어서 어떻게 검토했는지가 당연히 공개되어야 한다.소수의 인사들로 구성된 위원회가 활동한 것을 '공론화'라고 부를 수 있는지도 의문이지만, 어쨌든 공론화위원회의 구성과 활동내용은 당연히 공개되어야 할 정보였다.