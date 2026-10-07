전국지표조사(NBS)

전국지표조사(NBS) 10월 1주 기준 더불어민주당, 국민의힘 여당/야당 역할 긍정평가 시계열 그래프. 최근주요선거 표기 추가.9월 3주의 긍정 응답 53%가 이 문항 시계열 중 최고치였던 걸 감안하더라도, 32%는 윤석열 정부 시기 여당(국민의힘)의 최고치 35%와 같은 수준이다. 반면, 국민의힘의 야당 역할 긍정 평가는 16%에서 25%로 9%포인트 상승했다.대통령과 여당 사이의 온도 차는 중도층에서 더 뚜렷했다. 중도 성향자는 대통령에게 49%의 긍정 평가를 주면서도 여당 역할에는 33%만 긍정했고 64%가 부정했다. 민주당 지지자 중에서도 여당 역할을 부정적으로 평가한 응답이 30%였다.이번 전국지표조사 정당 지지도 문항에서 지지하는 정당이 없거나 모른다는 무당층은 32%(없음 31%, 모름/무응답 1%)다. 세부 특성별로는 18~29세 50%, 30대 40%, 중도 44%, 서울 39%, 부산·울산·경남 39%가 무당층으로, 승부처가 되는 특성 집단에 몰려 있다. 문제는 크기가 아니라 무당층 유권자의 성향이 될 것이다.무당층(n=315) 내에서의 주요 응답 결과를 보자면, 국정평가 긍정 26% 대 부정 60%, 국정 방향 올바름 23% 대 잘못됨 62%, 더불어민주당 여당 역할 긍정 14% 대 부정 72%이다. 그러나 이들의 국민의힘 야당 역할 평가 응답도 긍정 16% 대 부정 67%로, 이들이 야당 편이라 보기도 어렵다.통상적으로 무당층의 정치 이슈 호응도, 투표율이 낮다고 가정할 때, 이들의 불만은 '야당 표'가 아니라 '여당이 가져오지 못하는 표'로 보인다. 선거가 가까워지면 무당층 내에서 정치 관여도가 높아져 양당 중 하나를 선택하게 될 유권자가 어디로 가느냐가 관건이 될 것이다.올해 6월 전국동시지방선거에서 여당은 광역단체장 16곳 중 12곳을 차지했지만, 서울은 약 1%포인트 차로 탈환에 실패했고, 지방선거 이후 넉 달 만에 더불어민주당 지지도는 41%(6월 2주)에서 35%로 하락했다.2024년 국회의원 총선거 직전 4월 1주 전국지표조사 결과에서도 당시 여당이었던 국민의힘의 지지도가 39%, 제1야당이었던 더불어민주당이 29%, 10%포인트 차로 여당이 우세했으나, 결과는 여당의 참패였다. 즉, 여당이 우세한 지지도 격차가 선거 승리를 보장하지 않는다는 사실을 우리는 이미 경험한 바 있다.당시 결과를 좀 더 자세히 보자면, 2024년 4월 1주 국민의힘 지지도는 직전 조사에서 5%포인트 상승해 39%였고, 더불어민주당은 29%, 조국혁신당은 10%였다. 정당 지지도라는 측면에서 당시 여당인 국민의힘이 10%포인트 앞섰다.또한 2024년 3월 3주 조사의 여야 정당 역할 평가에서, 역할을 잘한다는 긍정 응답은 당시 여당이었던 국민의힘이나, 야당인 더불어민주당이나 35%로 대등했다. 지금은 여당인 더불어민주당이 32%이니 '여당'이라는 입장에서만 보면 2024년 총선 전보다 더 낮은 평가를 받고 있다.다만 다른 점은 당시 진보/민주 범야권 정당인 더불어민주당(29%)과 조국혁신당(10%)의 정당 지지도 합은 39%로, 보수 범여권인 국민의힘과 개혁신당의 지지도를 합한 41%와 비슷했다. 지금은 야권 내 범보수 정당인 국민의힘의 지지도 25%에 개혁신당 지지도 2%를 더해도 27%에 그친다. 야권이 된 보수 정당이 연합하더라도 당장의 기초체력은 예전 진보/민주 야권보다는 약한 것 같다.하지만, 연합전선이라는 측면에서 여당인 더불어민주당 사정도 크게 좋지 않다. 조국혁신당이 2024년처럼 '지민비조'를 기치로 범여권 연대 전선에서 함께 공조해, 민주당의 지역구 후보 당선에 힘을 실어 줄지는 알 수 없다.