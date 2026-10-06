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Agent Network Protocol(ANP)은 화웨이, 차이나텔레콤, 차이나유니콤 등 산업단에서 채택하고 있는 오픈소스 기반 프로토콜로 2026년 7월 중국 정부가 발표한 에이전트 상호연결 국가표준 체계(GB/Z 185-2026)의 참고 기반이 됐다.중국 AI가 빠르게 성장한다고 이야기할 때 우리는 대개 오픈웨이트 모델을 떠올립니다. 딥시크가 몇 점을 받았고, 큐웬이 어떤 벤치마크에서 이겼는지를 따집니다. 그러나 이 구도는 이미 지난 경기를 보고 있는 것입니다. 모델 성능 경쟁은 점점 의미를 잃고 있고 중국은 이미 그다음 전장, 에이전트 기반 사회 경제 인프라를 깔고 에이전트가 달릴 도로와 신호등을 먼저 만들고 있는 중입니다.백만 토큰당 1달러 선이 무너지는 시대가 됐습니다. 이 변화를 숫자로 확인시켜 준 곳은 2026년 1월 홍콩 증시에 상장한 즈푸AI(Zhipu AI)입니다. 즈푸AI는 8월 31일 첫 상반기 실적 보고에서 토큰당 추론 원가가 연초보다 80% 낮아졌다고 공시했습니다. 비상장사였다면 감췄을 숫자입니다. 상장사의 공시 의무가 한 기업의 원가를 시장 전체의 가격 기준으로 바꿔 놓았고 시장에서 즈푸AI의 주가는 -11% 연쇄 하락으로 이어졌습니다.모델이 비쌀 때 질문은 "가장 똑똑한 모델은 무엇인가"였습니다. 하나의 프론티어 모델을 골라 최대한 활용하는 것이 전략이었습니다. 모델이 싸지면 질문이 달라집니다. "이 일을 누구에게 맡길 것인가"가 됩니다. 기업은 특정 모델을 사들이지 않고 필요할 때 적절한 모델을 함께 불러들여 제각기 일을 시키기 시작했습니다. AI가 현장의 업무를 맡기 시작한 것입니다.딥시크는 이 질문에 가장 간결하게 답했습니다. "모델 + 하네스 = 에이전트." 딥시크는 최근 클로드 코드(Claude Code)나 코덱스(Codex)처럼 PC에서 바로 쓰는 '딥시크 하네스'를 내놓았습니다. 이 하네스에는 어떤 모델이든 엔진으로 끼울 수 있고, 스킬은 플러그인처럼 붙였다 뗄 수 있습니다. 하네스는 그 위에 운전석과 브레이크 역할을 합니다.자기 모델만 고집하지 않는다는 것은 모델 회사가 전장을 옮겼다는 뜻입니다. 승부는 이제 특정 업무를 얼마나 잘 해내고, 그 과정을 얼마나 통제할 수 있는가에서 갈립니다. 딥시크가 내세운 세 기준인 제어·관측·추적 가능성도 성능 벤치마크가 아닙니다. 멈출 수 있고, 지켜볼 수 있고, 되짚을 수 있어야 믿고 맡길 수 있습니다. AI에게 사회성을 부여하려는 시도입니다. 추적할 수 있어야 맡길 수 있고, 맡길 수 있어야 산업이 됩니다.그러나 사회 전체의 질서는 한 기업의 하네스로 만들 수 없습니다. 그 기준을 국가가 설계하기 시작했습니다.중국 정부는 먼저 방향을 정했습니다. 국무원은 2025년 8월 <'인공지능+' 행동 심화 실시에 관한 의견>을 발표하고, 2027년까지 에이전트 단말과 에이전트 보급률을 70% 이상으로 끌어올리겠다는 목표를 제시했습니다. 에이전트를 기술 실험이 아니라 사회 인프라로 규정한 것입니다.방향이 정해지자 표준으로 길을 만들었습니다. 2026년 9월 1일 시행된 업계 표준 YD/T 6925-2026 <인공지능 핵심 기초 기술: 에이전트 기초 기술 능력 요구사항>은 에이전트가 갖춰야 할 계획·기억·도구 호출·실행 능력의 기준을 정했습니다. 후속 표준 5건도 2026년 12월 1일 시행을 앞두고 있습니다.에이전트끼리 대화하는 프로토콜도 중국은 직접 정의합니다. 중국정보통신연구원(CAICT, China Academy of Information and Communications Technology)은 미국발 규격인 MCP(Model Context Protocol, 모델 컨텍스트 프로토콜)와 A2A(Agent2Agent, 에이전트 간 프로토콜)를 받아들이면서 자국 프로토콜인 ANP(Agent Network Protocol, 에이전트 네트워크 프로토콜)·ACP(Agent Communication Protocol, 에이전트 통신 프로토콜)·RVP(Real-Virtual Agent Protocol, 실물-가상 에이전트 프로토콜)를 함께 키우고 있습니다.글로벌 시장과는 연결하되 에이전트 사이에서 위임과 거래가 오가는 층위의 규칙만큼은 직접 쓰겠다는 뜻입니다. 거래의 언어를 자기 손으로 정의해야 자국 사회 체제의 기준에 따라 무엇이 적법하고 무엇이 위법인지 판단할 수 있기 때문입니다. 정책은 미래의 사회상을, 표준은 도로를, 프로토콜은 언어를 정했습니다.길이 깔리면 이제 신호등이 필요합니다. 첫 신호등은 가장 위험한 교차로, 곧 돈이 오가는 곳에 금융기관에서 불을 켰습니다.2026년 8월 24일, 중국지급청산협회(PCAC)는 <에이전트 결제 응용 자율규약>을 발표했습니다. 첫 조항은 KYA(Know Your Agent) 체계 구축입니다.KYA의 의미는 규제의 대상을 바꾼 데 있습니다. 지난 30년의 금융 규제를 떠받친 KYC(Know Your Customer)는 "당신은 누구인가"를 물었습니다. 에이전트는 법적 인격이 없으니 이 질문에 답할 수 없습니다. 그래서 KYA는 이 에이전트가 누구의 것인지, 어디까지 맡겨졌는지, 어떻게 멈출 수 있는지를 묻습니다. 그리고 에이전트를 위험 등급으로 나눠 초록불이면 통과시키고 빨간불이면 막습니다.'자율'규약이라고 가볍게 볼 일은 아닙니다. 위챗페이(WeChat Pay)와 알리페이(Alipay)가 참여하면서 이 규약은 법보다 먼저 현장의 표준이 됐습니다. 중국에서 자율은 규제가 없다는 뜻이 아닙니다. 법이 들어올 때 저항이 생기지 않도록 미리 길을 닦아 두는 방식입니다. 금융 관리 주체가 사람에서 에이전트의 행위로 옮겨 간 것입니다.신호등을 볼 때 점멸하는 빛이 얼마나 밝고 아름다운가를 평하지 않습니다. 그 빛의 본질은 사회가 안전 속도와 질서를 어떻게 정의하는가에 있으니까요. 권한 범위를 넘은 결제, 기록이 끊긴 위임, 멈추라는 신호를 무시한 실행도 표준과 규약이 있기 때문에 처벌할 수 있는 위반이 됩니다. 그리고 에이전트와 모델이 외국에서 왔다 한들 그 사회에서 일하려면 그 사회의 법규를 따라야 합니다.그렇다면 누가 단속할까요. 초당 수백만 건씩 오가는 에이전트 거래를 공무원과 판사가 일일이 들여다볼 수는 없습니다. 에이전트의 위반은 결국 에이전트가 잡게 될 것입니다. 중국 최고인민법원은 이미 2022년 12월 <인공지능 사법 응용 규범화 및 강화에 관한 의견>을 내고 스마트 법원을 구축해 왔습니다. 하네스가 남긴 기록을 읽고, 표준에 비춰 위반을 판정하고, 결제를 멈추는 일은 사법·행정 에이전트가 맡게 될 가능성이 큽니다.이웃 나라에서는 이미 에이전트가 일하고, 에이전트가 감시하고, 에이전트가 집행하는 사회를 준비하고 있습니다. 우리는 아직 "어떤 모델이 더 똑똑한가"를 묻고 있는데 말입니다.