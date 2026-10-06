미국 국방부

▲1965년 3월 8일 남베트남 다낭 인근 레드비치 2에 상륙하는 미 해병대원들. 이날 제9해병원정여단 병력의 상륙은 미국이 베트남전에 지상전투부대를 본격적으로 투입하기 시작했음을 알리는 장면이었다. 이후 미군 병력은 급속히 늘어나 1969년에는 50만 명을 넘어섰다. U.S. Marine Corps, Public

그가 겨냥한 것은 전쟁터로 떠나는 스무 살 청년이 아니라 그들을 전쟁터로 보내는 불평등한 사회 구조였다. 그래서 < Fortunate Son >은 베트남전 세대의 마음을 파고들었다. 전쟁에 반대했던 청년뿐 아니라 실제 군복을 입고 베트남에 갔던 병사들도 이 노래에 공감할 수 있었다.



세월이 흐르면서 이 노래는 수많은 베트남전 영화와 드라마, 다큐멘터리에 등장했다. 정글 위로 헬리콥터가 날아가기만 하면 CCR의 노래가 흘러나온다는 농담이 생길 정도로 < Fortunate Son >은 베트남전을 떠올리게 하는 음악이 됐다.



하지만 헬리콥터와 정글 이미지에 가려진 이 노래의 질문은 훨씬 단순했다. 왜 어떤 아들은 전쟁터로 가고, 어떤 아들은 가지 않는가.



57년 뒤 한국에서 다시 던져진 질문



2026년 10월, 아시안게임에서 금메달을 목에 건 한국 선수들의 병역 문제가 논란이 된 것도 결국 이 오래된 질문과 맞닿아 있다.



물론 1969년 미국과 2026년 한국을 그대로 비교할 수는 없다. 베트남전 당시 미국에서는 징집된 젊은이들이 실제 전쟁터로 보내졌고 수많은 사람이 목숨을 잃었다. 한국의 예술·체육요원 제도 역시 부유층 자제에게 주어지는 특혜와는 성격이 다르다. 국제대회에서 일정한 성적을 거둔 선수들에게 법률이 정한 기준에 따라 적용되는 제도다.



아시안게임 금메달리스트가 병역의무에서 완전히 벗어나는 것도 아니다. 예술·체육요원으로 편입돼 기초군사훈련을 받고 일정 기간 해당 분야에서 활동하면서 봉사활동 의무도 이행해야 한다.



그런데도 논쟁이 되풀이되는 데는 이유가 있다. 대한민국에서 병역은 대부분의 남성에게 학업과 직장, 삶의 계획을 바꾸어 놓는 무거운 의무다. 누군가에게 다른 기준이 적용될 때 사람들은 자연스럽게 묻게 된다.



왜 저 사람은 다르게 복무하는가. 그 차이를 정당화 하는 기준은 무엇인가. 선수들의 입장에서도 문제는 간단하지 않다. 운동선수의 전성기는 짧다. 특히 비인기 종목에서는 군 복무로 인한 공백이 선수 생활 자체를 위협할 수도 있다. 국가대표로 국제대회에 출전해 뛰어난 성적을 거둔 선수에게 국가가 어떤 보상을 할 것인가라는 문제도 남는다.



결국 논쟁의 핵심은 누가 군대에 가고 가지 않느냐만은 아니다. 서로 다른 의무를 지우는 기준을 우리 사회가 어디까지 공정하다고 받아들일 수 있느냐는 문제다.



1969년 존 포거티가 던진 질문도 크게 다르지 않았다. 그 역시 베트남에 가지 않았다. 그렇기에 자신을 전쟁터에 간 병사보다 도덕적으로 우월한 사람처럼 내세우지 않았다. 대신 권력과 부, 집안 배경에 따라 국가가 요구하는 희생의 무게가 달라지는 현실을 노래했다.



반세기가 훌쩍 지났다. 베트남전은 끝났고 미국의 징병제도 역사 속으로 사라졌다. 하지만 < Fortunate Son >은 여전히 불린다. 짧은 기타 전주가 시작되면 포거티가 같은 말을 되풀이한다. "It ain't me." 나는 아니라고.



그 외침 뒤에는 수십 년이 지나도 쉽게 답하기 어려운 질문 하나가 남는다. 국가가 청년들에게 의무와 희생을 요구한다면, 그 부담은 누구에게 어떻게 나눠져야 하는가. 그리고 그 차이를 우리는 어디까지 공정하다고 할 수 있는가.



* 크리던스 클리어워터 리바이벌(CCR)의 〈Fortunate Son〉 공식 뮤직비디오. 1969년 베트남전이 한창이던 시기에 발표된 이 노래는 전쟁의 부담을 평범한 청년들에게 떠넘기면서 권력층과 부유층 자제들은 그 희생에서 비켜나는 현실을 비판했다. 훗날 베트남전을 상징하는 대표적인 노래 가운데 하나가 됐다. #FORTUNATEDSON #CCR #전쟁과노래 #베트남전 #병역의무 프리미엄 War & Song 이전글 푸틴, 트럼프... 침략자만 쫓아다니는 80년 전 노래 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 1965년 3월 8일 남베트남 다낭 인근 레드비치 2에 상륙하는 미 해병대원들. 이날 제9해병원정여단 병력의 상륙은 미국이 베트남전에 지상전투부대를 본격적으로 투입하기 시작했음을 알리는 장면이었다. 이후 미군 병력은 급속히 늘어나 1969년에는 50만 명을 넘어섰다.그가 겨냥한 것은 전쟁터로 떠나는 스무 살 청년이 아니라 그들을 전쟁터로 보내는 불평등한 사회 구조였다. 그래서 < Fortunate Son >은 베트남전 세대의 마음을 파고들었다. 전쟁에 반대했던 청년뿐 아니라 실제 군복을 입고 베트남에 갔던 병사들도 이 노래에 공감할 수 있었다.세월이 흐르면서 이 노래는 수많은 베트남전 영화와 드라마, 다큐멘터리에 등장했다. 정글 위로 헬리콥터가 날아가기만 하면 CCR의 노래가 흘러나온다는 농담이 생길 정도로 < Fortunate Son >은 베트남전을 떠올리게 하는 음악이 됐다.하지만 헬리콥터와 정글 이미지에 가려진 이 노래의 질문은 훨씬 단순했다. 왜 어떤 아들은 전쟁터로 가고, 어떤 아들은 가지 않는가.2026년 10월, 아시안게임에서 금메달을 목에 건 한국 선수들의 병역 문제가 논란이 된 것도 결국 이 오래된 질문과 맞닿아 있다.물론 1969년 미국과 2026년 한국을 그대로 비교할 수는 없다. 베트남전 당시 미국에서는 징집된 젊은이들이 실제 전쟁터로 보내졌고 수많은 사람이 목숨을 잃었다. 한국의 예술·체육요원 제도 역시 부유층 자제에게 주어지는 특혜와는 성격이 다르다. 국제대회에서 일정한 성적을 거둔 선수들에게 법률이 정한 기준에 따라 적용되는 제도다.아시안게임 금메달리스트가 병역의무에서 완전히 벗어나는 것도 아니다. 예술·체육요원으로 편입돼 기초군사훈련을 받고 일정 기간 해당 분야에서 활동하면서 봉사활동 의무도 이행해야 한다.그런데도 논쟁이 되풀이되는 데는 이유가 있다. 대한민국에서 병역은 대부분의 남성에게 학업과 직장, 삶의 계획을 바꾸어 놓는 무거운 의무다. 누군가에게 다른 기준이 적용될 때 사람들은 자연스럽게 묻게 된다.왜 저 사람은 다르게 복무하는가. 그 차이를 정당화 하는 기준은 무엇인가. 선수들의 입장에서도 문제는 간단하지 않다. 운동선수의 전성기는 짧다. 특히 비인기 종목에서는 군 복무로 인한 공백이 선수 생활 자체를 위협할 수도 있다. 국가대표로 국제대회에 출전해 뛰어난 성적을 거둔 선수에게 국가가 어떤 보상을 할 것인가라는 문제도 남는다.결국 논쟁의 핵심은 누가 군대에 가고 가지 않느냐만은 아니다. 서로 다른 의무를 지우는 기준을 우리 사회가 어디까지 공정하다고 받아들일 수 있느냐는 문제다.1969년 존 포거티가 던진 질문도 크게 다르지 않았다. 그 역시 베트남에 가지 않았다. 그렇기에 자신을 전쟁터에 간 병사보다 도덕적으로 우월한 사람처럼 내세우지 않았다. 대신 권력과 부, 집안 배경에 따라 국가가 요구하는 희생의 무게가 달라지는 현실을 노래했다.반세기가 훌쩍 지났다. 베트남전은 끝났고 미국의 징병제도 역사 속으로 사라졌다. 하지만 < Fortunate Son >은 여전히 불린다. 짧은 기타 전주가 시작되면 포거티가 같은 말을 되풀이한다. "It ain't me." 나는 아니라고.그 외침 뒤에는 수십 년이 지나도 쉽게 답하기 어려운 질문 하나가 남는다. 국가가 청년들에게 의무와 희생을 요구한다면, 그 부담은 누구에게 어떻게 나눠져야 하는가. 그리고 그 차이를 우리는 어디까지 공정하다고 할 수 있는가. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 김도균 (capa1954) 내방 구독하기

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텍사스 주방위공군 조종사 시절의 조지 W. 부시. 부시는 베트남전이 한창이던 1968년 주방위공군에 들어가 F-102 델타 대거 요격기 조종사로 복무했지만 베트남에는 파병되지 않았다. 훗날 대통령 선거 과정에서 그의 주방위군 입대와 복무 경력을 둘러싸고 특혜 논란이 일었다.아들 부시는 텍사스 주방위공군에 들어가 F-102 델타 대거 요격기 조종사가 됐다. 전투기를 몰았지만 베트남에는 파병되지 않았다.훗날 부시가 대통령 선거에 출마하면서 이 경력은 정치적 논쟁거리가 됐다. 유력 정치인의 아들이었던 그가 어떻게 경쟁이 치열했던 주방위공군에 들어갈 수 있었는지를 둘러싸고 특혜 의혹이 제기됐다. 당시 텍사스 정치인이었던 벤 반스는 훗날 자신이 부시의 입대를 돕기 위해 부탁한 적이 있다고 주장했다. 반면 부시 측은 자신이나 가족이 그런 청탁을 한 적이 없다고 부인했다.분명한 것은 부시가 주방위공군에서 전투기 조종사로 복무했고, 베트남에는 가지 않았다는 사실이다. 또 그가 들어간 부대에 당시 유력자 집안의 자제들이 여럿 복무하고 있었다는 점이다. 부시가 주방위공군에 들어간 것은 1968년 5월이었다. < Fortunate Son >이 세상에 나온 것은 그로부터 1년여 뒤였다.CCR은 캘리포니아주 엘세리토에서 출발한 밴드였다. 존 포거티와 그의 형 톰 포거티(Tom Fogerty), 중학교 시절부터 존과 함께 음악을 했던 스튜 쿡(Stu Cook)과 더그 클리퍼드(Doug Clifford)가 멤버였다.1960년대 후반 샌프란시스코에서는 사이키델릭 록이 유행하고 있었다. CCR의 음악은 달랐다. 블루스와 컨트리, 로큰롤을 섞은 단순하면서도 힘 있는 음악이었다. 캘리포니아 출신이면서도 미국 남부의 늪지대를 떠올리게 하는 독특한 음악으로 인기를 얻었다.이들에게도 베트남전은 남의 이야기가 아니었다. 존 포거티는 1966년 징집 대상이 됐다. 그는 육군 예비군에 들어가 포트 브래그에서 기초군사훈련을 받은 뒤 포트 리에서 보급 관련 교육을 받았다. 베트남에는 가지 않았다.드러머 더그 클리퍼드도 비슷한 시기에 징집 통지를 받았다. 그는 해안경비대 예비군을 택했다. 훗날 클리퍼드는 당시 예비군에 들어가는 것 자체가 쉽지 않았다고 회고했다. 운동선수였던 그는 해안경비대 미식축구팀에서 뛸 수 있다는 점이 입대에 도움이 됐다.그러니까 < Fortunate Son >을 만든 포거티 역시 베트남에 가지 않았다. 이 사실은 노래를 이해하는 데 중요하다. 포거티는 자신을 전쟁터에서 싸운 병사와 같은 처지였다고 말하지 않았다. 오히려 자신 역시 운이 좋았다고 인정했다. 그가 분노한 대상은 단순히 '군대에 가지 않은 사람'이 아니었다. 전쟁을 결정하고 지지하는 사람들과 그 결정의 대가를 직접 치르는 사람들이 서로 다른 것처럼 보이는 현실이었다.포거티의 머릿속에 'fortunate son'이라는 이미지가 뚜렷해지는 데 영향을 준 장면이 있었다. 1968년 12월 22일 뉴욕에서 리처드 닉슨 대통령 당선인의 딸 줄리 닉슨과 드와이트 아이젠하워 전 대통령의 손자 데이비드 아이젠하워가 결혼했다.한 사람은 곧 대통령이 될 사람의 딸이었고, 다른 한 사람은 전직 대통령의 손자였다. 포거티는 이 결혼을 보며 미국의 권력 엘리트를 떠올렸다. 당시에는 상원의원이나 하원의원의 아들들이 징병을 연기하거나 군에 들어가더라도 상대적으로 안전한 자리를 얻는다는 이야기가 끊이지 않았다.부모 세대가 전쟁을 결정하지만 정작 그들의 자녀는 그 결정이 가져온 위험에서 비켜나 있는 것처럼 보였다. 반면 평범한 집안의 스무 살 청년에게 징집 통지서는 하루아침에 인생의 방향을 바꾸는 종이 한 장이었다.포거티는 훗날 < Fortunate Son >의 가사를 20분 만에 썼다고 회고했다. 오랫동안 마음속에 쌓여 있던 분노가 짧은 노래 한 곡으로 터져 나온 것이다.< Fortunate Son >은 흔히 베트남전의 대표적인 반전가요로 꼽힌다. 틀린 설명은 아니다. 하지만 그것만으로 이 노래를 설명하기에는 부족하다. 드러머 클리퍼드는 훗날 이 노래에 대해 이렇게 말했다. "사실 반전 노래가 아니다. 계급에 관한 노래다." 그리고 한 마디를 덧붙였다. "누가 궂은 일을 했는가?"CCR이 비판한 대상은 베트남에서 싸우는 병사들이 아니었다. 포거티는 오히려 그들에게 동질감을 느꼈다. 자신도 군복을 입어봤고, 징집을 앞둔 청년이 느끼는 두려움이 어떤 것인지 알고 있었다.