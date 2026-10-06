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텍사스 주방위공군 조종사 시절의 조지 W. 부시. 부시는 베트남전이 한창이던 1968년 주방위공군에 들어가 F-102 델타 대거 요격기 조종사로 복무했지만 베트남에는 파병되지 않았다. 훗날 대통령 선거 과정에서 그의 주방위군 입대와 복무 경력을 둘러싸고 특혜 논란이 일었다.미국 국방부
아들 부시는 텍사스 주방위공군에 들어가 F-102 델타 대거 요격기 조종사가 됐다. 전투기를 몰았지만 베트남에는 파병되지 않았다.
훗날 부시가 대통령 선거에 출마하면서 이 경력은 정치적 논쟁거리가 됐다. 유력 정치인의 아들이었던 그가 어떻게 경쟁이 치열했던 주방위공군에 들어갈 수 있었는지를 둘러싸고 특혜 의혹이 제기됐다. 당시 텍사스 정치인이었던 벤 반스는 훗날 자신이 부시의 입대를 돕기 위해 부탁한 적이 있다고 주장했다. 반면 부시 측은 자신이나 가족이 그런 청탁을 한 적이 없다고 부인했다.
분명한 것은 부시가 주방위공군에서 전투기 조종사로 복무했고, 베트남에는 가지 않았다는 사실이다. 또 그가 들어간 부대에 당시 유력자 집안의 자제들이 여럿 복무하고 있었다는 점이다. 부시가 주방위공군에 들어간 것은 1968년 5월이었다. < Fortunate Son >이 세상에 나온 것은 그로부터 1년여 뒤였다.
군복을 입었던 CCR의 두 멤버
CCR은 캘리포니아주 엘세리토에서 출발한 밴드였다. 존 포거티와 그의 형 톰 포거티(Tom Fogerty), 중학교 시절부터 존과 함께 음악을 했던 스튜 쿡(Stu Cook)과 더그 클리퍼드(Doug Clifford)가 멤버였다.
1960년대 후반 샌프란시스코에서는 사이키델릭 록이 유행하고 있었다. CCR의 음악은 달랐다. 블루스와 컨트리, 로큰롤을 섞은 단순하면서도 힘 있는 음악이었다. 캘리포니아 출신이면서도 미국 남부의 늪지대를 떠올리게 하는 독특한 음악으로 인기를 얻었다.
이들에게도 베트남전은 남의 이야기가 아니었다. 존 포거티는 1966년 징집 대상이 됐다. 그는 육군 예비군에 들어가 포트 브래그에서 기초군사훈련을 받은 뒤 포트 리에서 보급 관련 교육을 받았다. 베트남에는 가지 않았다.
드러머 더그 클리퍼드도 비슷한 시기에 징집 통지를 받았다. 그는 해안경비대 예비군을 택했다. 훗날 클리퍼드는 당시 예비군에 들어가는 것 자체가 쉽지 않았다고 회고했다. 운동선수였던 그는 해안경비대 미식축구팀에서 뛸 수 있다는 점이 입대에 도움이 됐다.
그러니까 < Fortunate Son >을 만든 포거티 역시 베트남에 가지 않았다. 이 사실은 노래를 이해하는 데 중요하다. 포거티는 자신을 전쟁터에서 싸운 병사와 같은 처지였다고 말하지 않았다. 오히려 자신 역시 운이 좋았다고 인정했다. 그가 분노한 대상은 단순히 '군대에 가지 않은 사람'이 아니었다. 전쟁을 결정하고 지지하는 사람들과 그 결정의 대가를 직접 치르는 사람들이 서로 다른 것처럼 보이는 현실이었다.
'Fortunate Son'은 어떻게 태어났나
포거티의 머릿속에 'fortunate son'이라는 이미지가 뚜렷해지는 데 영향을 준 장면이 있었다. 1968년 12월 22일 뉴욕에서 리처드 닉슨 대통령 당선인의 딸 줄리 닉슨과 드와이트 아이젠하워 전 대통령의 손자 데이비드 아이젠하워가 결혼했다.
한 사람은 곧 대통령이 될 사람의 딸이었고, 다른 한 사람은 전직 대통령의 손자였다. 포거티는 이 결혼을 보며 미국의 권력 엘리트를 떠올렸다. 당시에는 상원의원이나 하원의원의 아들들이 징병을 연기하거나 군에 들어가더라도 상대적으로 안전한 자리를 얻는다는 이야기가 끊이지 않았다.
부모 세대가 전쟁을 결정하지만 정작 그들의 자녀는 그 결정이 가져온 위험에서 비켜나 있는 것처럼 보였다. 반면 평범한 집안의 스무 살 청년에게 징집 통지서는 하루아침에 인생의 방향을 바꾸는 종이 한 장이었다.
포거티는 훗날 < Fortunate Son >의 가사를 20분 만에 썼다고 회고했다. 오랫동안 마음속에 쌓여 있던 분노가 짧은 노래 한 곡으로 터져 나온 것이다.
전쟁 자체보다 '누가 전쟁에 가는가'를 물었다
< Fortunate Son >은 흔히 베트남전의 대표적인 반전가요로 꼽힌다. 틀린 설명은 아니다. 하지만 그것만으로 이 노래를 설명하기에는 부족하다. 드러머 클리퍼드는 훗날 이 노래에 대해 이렇게 말했다. "사실 반전 노래가 아니다. 계급에 관한 노래다." 그리고 한 마디를 덧붙였다. "누가 궂은 일을 했는가?"
CCR이 비판한 대상은 베트남에서 싸우는 병사들이 아니었다. 포거티는 오히려 그들에게 동질감을 느꼈다. 자신도 군복을 입어봤고, 징집을 앞둔 청년이 느끼는 두려움이 어떤 것인지 알고 있었다.