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윤석열 전 대통령 파면에 따라 대통령기록물 이관을 위한 현장 점검이 시작됐다. 2025년 4월 10일 세종시 대통령기록관 내 대통령기록 전시관 모습. 2025.4.101년 가까운 재판에서 대통령기록관은 여러 이유를 들어 공개를 막으려 했지만, 법원은 그 주장을 하나도 받아들이지 않았다.먼저 대통령기록관은 정보공개센터가 무엇을 공개하라는 것인지 분명하지 않고, 대통령기록관이 그런 정보를 갖고 있다는 증거도 없다며 따져볼 것도 없이 소송을 끝내 달라고 했다. 법원은 정보공개센터가 요구한 것이 '해당 기간에 만들어진 대통령기록물 가운데 지정기록물로 정해져 대통령기록관이 보관하고 있는 기록의 목록'임이 충분히 분명하다고 봤다.'대통령기록관이 목록을 갖고 있느냐'에 대해서도 법원의 판단은 분명했다. 대통령기록물법 제20조의2는 대통령이 파면 등으로 자리에서 물러나면, 대통령실 등이 넘겨야 할 기록을 즉시 확인해 목록을 만들고 다음 대통령 임기가 시작되기 전까지 대통령기록관으로 모두 넘기도록 정하고 있다.전직 대통령 윤석열씨는 2025년 4월 4일 파면 됐고, 제21대 대통령 임기는 같은 해 6월 4일 시작됐다. 법원은 그가 지정한 기록물이 목록과 함께 6월 4일 전에 모두 대통령기록관으로 넘어가 관리되고 있다고 봐야 하며, 그렇지 않다면 대통령기록관이 그 사정을 증명해야 한다고 판단했다.가장 중요한 쟁점은 '지정기록물'이라는 말 한마디로 목록까지 감출 수 있느냐였다. 법원은 대통령이 기록을 봉인한 결정을 원칙적으로 존중해야 한다고 하면서도, 그 봉인 역시 법이 정한 절차와 요건을 지켰을 때만 효력이 있다고 봤다.그러니 법원은 봉인이 제대로 이뤄졌는지 따져볼 수 있고, 대통령기록관은 어떤 종류의 기록을 어떤 절차와 이유로 봉인했는지, 왜 공개할 수 없는지 등을 설명해 봉인이 정당했음을 보여야 한다. 대법원이 2025년 1월 다른 사건에서 내놓은 판단과 같은 논리다.하지만 대통령기록관은 재판 내내 "어떠한 대통령기록물이 대통령지정기록물로 지정되었는지, 지정되었다면 어느 사유로 지정된 것인지 알 수 없다"고만 했다. 지정은 대통령이 하는 것이니 자신들은 모른다는 것이다. 법원은 대통령이 물러나면 목록을 만들어 기록을 넘기는 것이 법이 정한 의무이고, 그 목록을 받아 관리하는 곳이 바로 대통령기록관이라며 이 주장이 "납득하기 어렵다"고 판시했다.법원은 기관의 설명만으로 판단하기 어려우면 문제의 기록을 법원에만 몰래 제출하게 해 판사가 직접 들여다볼 수도 있다. 그러나 대통령기록관이 무엇이 어떤 이유로 지정됐는지조차 모른다고 하니 이러한 확인 절차조차 진행할 수 없었다. 결국 재판부는 대통령기록관이 봉인의 정당성을 "전혀 주장·증명하고 있지 않다"며 "대통령기록물법 제17조에 해당한다는 이유만으로 정보 공개를 거부한" 것은 위법하다고 결론 내렸다.대통령기록물 관리를 책임지는 기관인 대통령기록관은 재판 내내 자신들이 보관하는 기록의 목록조차 모른다고 주장했다. 사실이라면 기록 관리 책임을 저버린 것이고, 사실이 아니라면 공개를 피하려고 법정에서 둘러댄 것이다. 어느 쪽이든 심각한 문제다.정보공개센터는 판결 직후 대통령기록관에 항소하지 말고 목록을 바로 공개할 것을 촉구했지만, 대통령기록관은 항소를 택했다.하지만 대통령기록관이 무엇을 더 다투겠다는 것인지는 의문이다. 불과 다섯 달 전인 지난 4월 10일, 세월호 참사 당일 대통령비서실과 국가안보실이 만든 대통령지정기록물 목록 28건을 공개하라는 판결이 대법원에서 이미 확정됐다.지정기록물이라는 이유만으로 목록까지 감출 수 있느냐는 쟁점이 이번 사건과 같았다. 당시 대통령기록관은 "사법부의 판단을 존중한다"며 "국민과 유가족 입장에서 세월호 관련 기록물 목록의 공개를 적극적으로 검토하고 있다"고 밝혔다. 그런데 같은 쟁점을 다섯 달 만에 다시 다투겠다는 것이다.세월호 기록의 목록은 공개를 청구한 지 12년 만에야 공개 판결이 확정됐다. 그 긴 은폐의 대가는 유가족과 시민들이 알권리를 잃는 것으로 치러야 했다. 이번 항소로 판결이 뒤집힐 가능성은 낮다. 그러니 항소로 얻을 수 있는 결과는 공개를 미루는 것, 곧 시간 끌기 뿐이다. 대통령기록관이 12년 전과 같은 일을 되풀이하려 한다는 비판이 나오는 이유다.이번 항소는 정부의 방침과도 어긋난다. 이재명 대통령은 지난 7월 21일 국무회의에서 각 부처와 산하 기관에 정보 공개에 더 열린 태도를 가지라고 지시했다. 정보를 공개하지 않고 소송으로 시간을 끄는 것이 행정 불신의 원인이라는 지적이었다. 국무총리에게는 정보 공개를 거부해 벌어진 소송이 몇 건인지, 정부가 얼마나 지고 있는지 등을 점검해 같은 일이 되풀이되지 않게 하라고 주문했다. 그로부터 고작 두 달 뒤, 대통령의 기록을 관리하는 기관이 그 지시를 어겼다.