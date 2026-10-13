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직장인 정신 건강 문제에 관한 이미지 컷일부 기업은 외부 전문 기관과 협력해 일정 횟수의 무료 상담을 제공하는 등 제도적 기반을 갖췄다. 단순 상담 지원을 넘어 예방 중심의 정신 건강 관리 체계를 구축하는 방향으로 EAP를 확대하는 흐름이다. [4]예를 들어 SK이노베이션은 2005년부터 사내 상담코칭센터 '하모니아'를 운영하며 신입사원을 대상으로 온보딩 상담 프로그램 '사이-다'를 진행하고 있다. '일과 삶의 하모니를 찾는 곳'이란 의미를 담은 하모니아는 Career(경력 개발)·Work(역량 개발)·Family(가족 상담)·Life(생활 상담) 등 4개 분야에 대해 상담 및 코칭 서비스를 진행한다.이 프로그램은 조직 적응 과정에서 발생할 수 있는 심리적 부담과 스트레스를 조기에 관리하는 데 초점을 맞춘다. 심리 상담을 단순 복지 차원이 아닌 조직 안정성 제고와 인재 유지 전략의 방편으로 인식하며 정신 건강 관리 체계를 보다 체계적으로 구축하는 방향을 모색한다. [5]이 회사는 또한 임직원을 대상으로 심리 진단을 통한 개인 상담과 리더십·커리어코칭(Career Coaching) 프로그램을 운영하면서 임직원 가족이 참여하는 부부·자녀 상담 및 재정 컨설팅도 제공하고 있다. 2009년부터는 개인별 상담 서비스에서 나아가 다양한 주제의 팀 단위 워크숍, 팀 효율성 진단 프로그램, 그룹 카운슬링 등을 시행 중이다. [6]이 회사의 사례는 아직은 기업 전반의 보편적 현상은 아니다. 기업의 상담제도 도입에는 비용과 익명성에 대한 우려가 걸림돌로 나타났다.한국EAP협회가 2025년 HR 커뮤니티 '기고만장'에 가입한 기업 144곳을 대상으로 조사한 결과, 참여 기업의 32.1%가 EAP를 도입했고 67.9%는 도입하지 않았다. 미도입 기업의 70%는 도입을 희망했지만, 높은 비용과 상담의 익명성 보장 실패 등의 우려로 도입을 주저하는 것으로 분석됐다. [7]제도를 도입한 기업에서는 긍정적인 평가가 나왔다. 협회는 EAP 도입 기업의 만족도가 92.4%, 재이용 의사가 92.3%로 나타났다고 밝혔다. 조사는 특정 HR 커뮤니티에 참여한 기업을 대상으로 했기 때문에 국내 기업 전체의 도입 현황으로 일반화하기는 어렵다. 그럼에도 상담 지원에 대한 관심과 실제 도입 시 비용 부담과 비밀보장에 관한 신뢰 확보가 과제로 남아 있음을 보여준다. [8]상담 지원 제도를 마련하는 것과 직원이 안심하고 도움을 요청할 수 있는 환경을 갖추는 것은 별개의 문제다. 대기업에 다니는 7년 차 직장인 김아무개씨는 "상담을 받아보고 싶다는 생각은 했지만, 혹시라도 회사에 알려질까 봐 선뜻 이용하기 어려웠다"며 "괜히 기록이 남아서 불이익으로 이어질까 걱정됐다"고 말했다.이러한 우려는 국내 거주자 중 현재 재직 중이거나 최근 6개월 이내 취업 경험이 있는 1000명을 대상으로 2025년 6월 10~25일 실시한 온라인 설문 조사에서도 비슷하게 나타났다.캐나다에 본사를 둔 글로벌 통신·디지털 서비스 기업 TELUS의 헬스케어 사업 부문인 TELUS Health가 발간한 '정신 건강 지수 - 대한민국' 2025년 6월 보고서에 따르면, 응답자의 49%는 직장에서 자신의 정신 건강 문제를 알게 될 경우 경력상 불이익을 받을 수 있다고 우려했다. 또한 응답자의 54%는 정신 건강 문제가 발생하면 스스로를 부정적으로 평가할 것이라고 답했다. [9]조사 결과가 정신 건강 문제로 실제 인사상 불이익이 겪은 일이 있었다는 의미는 아니다. 다만 정신 건강 문제에 대한 부정적 인식과 경력상 불이익에 대한 우려가 여전하다는 사실을 보여준다.따라서 기업이 상담 지원을 설계할 때는 상담 내용과 개인정보가 어떻게 관리되는지, 회사에 어떤 정보가 전달되는지, 비밀보장이 어떤 범위에서 이뤄지는지를 임직원에게 명확히 설명할 필요가 있다. 신청 절차와 상담 시간 역시 직원이 자신의 업무 여건에 맞춰 도움을 요청할 수 있도록 고려해야 할 요소다.상담 지원의 격차는 기업 규모와 공공·민간 부문에 따라서 뚜렷했다.성평등가족부의 '2025년 기업 및 공공기관의 가족친화수준 조사'에 따르면 근로자 지원 프로그램을 시행하는 기관·기업 가운데 건강·가족 문제 상담 프로그램을 운영하는 비율은 전체의 24.4%였다. 기업 규모별로는 100인 미만 5.5%, 100~299인 6.6%, 300~999인 6.8%인 반면, 1000인 이상 기업은 25.5%로 높았다. 대규모 기업과 소규모 기업 사이에 상담 지원 환경의 차이가 확인된 것이다.조사에서 근로자 지원 프로그램은 건강관리 등 여러 지원제도를 포괄한다. 이 수치는 해당 프로그램을 시행하는 기관·기업 가운데 건강·가족 문제 상담을 운영하는 비율이다. 직원들이 상담을 얼마나 이용했는지를 보여주는 통계와는 구분해야 한다. [10] 근로자의 정신 건강 프로그램에 관한 전반적인 통계 또한 아니다.기업 규모 간 이 같은 지원 격차를 보완하기 위한 공공 차원에서 상담 제도를 마련해 가동 중이다. 근로복지공단은 근로복지넷 근로자 지원 프로그램을 통해 상시근로자 300인 미만 중소기업과 소속 근로자에게 상담 서비스를 무료로 제공한다. 근로자가 업무와 일상에서 겪는 스트레스·우울·불안 등을 해소하도록 돕고, 중소기업의 상담 지원을 보완하는 사업이다.회사 차원의 프로그램 유무와 상관없이 회사 상담 프로그램 이용이 부담스러운 직장인에게는 공공 EAP가 대안이 될 수 있다. 외부 기관을 통해 상담이 진행되는 만큼 직장 내에 알려지지 않을까 하는 심리적 부담을 덜 수 있기 때문이다.지원 범위는 직장 내 문제부터 개인과 가족의 어려움까지 포함한다. '2025년 근로복지넷 근로자 지원 프로그램(EAP) 최종 보고서'에 따르면 직무 스트레스, 조직 내 소통, 불만 고객 응대, 일·가정 양립, 직장 내 괴롭힘뿐 아니라 정서 문제, 대인관계, 건강관리, 부부 갈등, 자녀 양육 등 총 15개 분야에서 상담을 제공했다. [11]상담 방식도 대면 상담과 함께 게시판, 카카오톡 '희망드림톡', 전화, 화상 상담으로 다양화했다. 개인 상담은 게시판 상담을 제외하고 회당 50분씩 연간 7회까지 지원했으며, 게시판 상담에는 횟수 제한을 두지 않았다. 기업에는 스트레스 관리, 감정노동, 가족관계, 자살 예방, 직장 내 괴롭힘 예방, 소통 등을 주제로 회당 60~90분의 교육·특강을 연간 3회까지 제공했다.공공 EAP는 자체 상담제도를 갖추기 어려운 중소기업 근로자에게 회사 밖의 상담 창구를 제공한다는 의미가 있다. 기업별 복지 여건에 따른 차이를 보완하려면 지원 대상과 상담 범위, 신청 방법에 관한 정보가 근로자에게 충분히 전달돼야 한다.지원제도에 관한 정보 전달은 별도의 과제로 나타났다. TELUS 조사에서 응답자의 20%는 직장에서 건강 및 웰빙 프로그램에 관한 정보를 거의 또는 전혀 받지 못한다고 답했다. 28%는 관련 소통이 부족하거나 혼란스럽다고 평가했다. 관리자에게 프로그램 이용 가능 여부를 안내받은 적이 없다는 응답은 45%였다. [12]이러한 결과는 EAP만을 대상으로 한 조사는 아니지만, 건강·웰빙 지원제도 전반의 안내 수준을 보여준다. 기업은 직원이 필요한 시점에 지원 내용을 쉽게 확인할 수 있도록 이메일과 사내 포털 등 여러 경로를 통해 정보를 제공할 필요가 있다. 지원 범위와 신청 절차, 비밀보장 원칙을 이해하기 쉽게 전달하는 일도 중요하다.관리자가 직원의 정신 건강 문제에 대응하도록 돕는 교육 역시 과제로 나타났다. 같은 조사에서 관리자의 36%는 정신 건강 문제로 어려움을 겪는 직원에게 어떻게 대응해야 하는지 확신하지 못한다고 응답했고, 11%는 대응 방법을 모른다고 답했다. 직장에서 직원의 정신 건강 지원에 관한 관리자 교육을 제공하지 않는다는 응답은 22%, 제공 여부를 모르겠다는 응답은 12%였다. [13]상담 창구와 함께 직원의 정신적 어려움을 적절한 전문 지원으로 연결할 수 있는 조직 내부의 대응 체계가 전반적으로 부족함을 방증한 셈이다. 관리자 교육에는 지원제도 안내뿐 아니라 직원의 사생활 보호와 고충 청취 방식 또한 포함돼야 한다고 전문가들은 지적한다.