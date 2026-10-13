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26.10.13 13:10최종 업데이트 26.10.13 15:38
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새로운 시대정신이자 미래의 침로인 'ESG'가 거대한 전환을 만들고 있다. ESG는 환경(E), 사회(S), 거버넌스(G)의 앞 자를 딴 말로, 더 나은 세상을 향한 세계 시민의 분투를 대표하는 가치 담론이다. 삶에서, 현장에서 변화를 만들어내고 실천하는 사람과 조직을 만나 그들이 여는 미래를 탐방한다.[기자말]
직장인의 우울과 번아웃 문제가 사회적 문제로 떠오른 지 오래다. [1] 과도한 업무와 불안정한 고용 환경, 반복되는 인간관계 스트레스 속에서 직장인의 정신 건강을 회사나 사회 차원에서 지원해야 한다는 요구가 나온다. 그러나 직장인이 자신의 정신적 어려움을 드러내고 도움을 요청하기는 쉽지 않다. 조직 내 평판과 대인관계에 미칠 영향, 부정적인 평가를 받을 수 있다는 우려가 부담으로 작용하기 때문이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 기업과 공공기관은 근로자지원프로그램(EAP, Employee Assistance Program) 등 상담 지원 제도를 마련하고 있다. [2] EAP는 미국 등 서구에서 보편화한 제도로 기업이 소속 근로자의 직무 만족이나 생산성에 부정적인 영향을 미치는 다양한 문제들을 근로자가 해결할 수 있도록 도와주기 위해 자체적으로 도입하는 복지제도이다. [3]


최근에는 단순 심리 상담을 넘어 스트레스 관리와 조직 진단 등 예방적 기능까지 포함하는 방향으로 확대되었다. 대기업과 공공기관을 중심으로 심리 상담, 스트레스 관리 프로그램, 온라인 심리검사 등 다양한 형태의 서비스가 빠르게 도입되었다.

그러나 제도의 운영 수준은 기업 규모와 공공·민간 부문에 따라 차이를 보인다. 비용과 익명성에 대한 우려는 여전히 확산의 장벽으로 남아 있고, 지원제도 안내와 관리자 교육이 미진하다는 게 일반적 평가다.

직장인 정신 건강 문제에 관한 이미지 컷
직장인 정신 건강 문제에 관한 이미지 컷픽사베이

일부 기업은 외부 전문 기관과 협력해 일정 횟수의 무료 상담을 제공하는 등 제도적 기반을 갖췄다. 단순 상담 지원을 넘어 예방 중심의 정신 건강 관리 체계를 구축하는 방향으로 EAP를 확대하는 흐름이다. [4]

예를 들어 SK이노베이션은 2005년부터 사내 상담코칭센터 '하모니아'를 운영하며 신입사원을 대상으로 온보딩 상담 프로그램 '사이-다'를 진행하고 있다. '일과 삶의 하모니를 찾는 곳'이란 의미를 담은 하모니아는 Career(경력 개발)·Work(역량 개발)·Family(가족 상담)·Life(생활 상담) 등 4개 분야에 대해 상담 및 코칭 서비스를 진행한다.

이 프로그램은 조직 적응 과정에서 발생할 수 있는 심리적 부담과 스트레스를 조기에 관리하는 데 초점을 맞춘다. 심리 상담을 단순 복지 차원이 아닌 조직 안정성 제고와 인재 유지 전략의 방편으로 인식하며 정신 건강 관리 체계를 보다 체계적으로 구축하는 방향을 모색한다. [5]

이 회사는 또한 임직원을 대상으로 심리 진단을 통한 개인 상담과 리더십·커리어코칭(Career Coaching) 프로그램을 운영하면서 임직원 가족이 참여하는 부부·자녀 상담 및 재정 컨설팅도 제공하고 있다. 2009년부터는 개인별 상담 서비스에서 나아가 다양한 주제의 팀 단위 워크숍, 팀 효율성 진단 프로그램, 그룹 카운슬링 등을 시행 중이다. [6]

비용·익명성 보장 등 제도 도입의 걸림돌

이 회사의 사례는 아직은 기업 전반의 보편적 현상은 아니다. 기업의 상담제도 도입에는 비용과 익명성에 대한 우려가 걸림돌로 나타났다.

한국EAP협회가 2025년 HR 커뮤니티 '기고만장'에 가입한 기업 144곳을 대상으로 조사한 결과, 참여 기업의 32.1%가 EAP를 도입했고 67.9%는 도입하지 않았다. 미도입 기업의 70%는 도입을 희망했지만, 높은 비용과 상담의 익명성 보장 실패 등의 우려로 도입을 주저하는 것으로 분석됐다. [7]

제도를 도입한 기업에서는 긍정적인 평가가 나왔다. 협회는 EAP 도입 기업의 만족도가 92.4%, 재이용 의사가 92.3%로 나타났다고 밝혔다. 조사는 특정 HR 커뮤니티에 참여한 기업을 대상으로 했기 때문에 국내 기업 전체의 도입 현황으로 일반화하기는 어렵다. 그럼에도 상담 지원에 대한 관심과 실제 도입 시 비용 부담과 비밀보장에 관한 신뢰 확보가 과제로 남아 있음을 보여준다. [8]

상담 지원 제도를 마련하는 것과 직원이 안심하고 도움을 요청할 수 있는 환경을 갖추는 것은 별개의 문제다. 대기업에 다니는 7년 차 직장인 김아무개씨는 "상담을 받아보고 싶다는 생각은 했지만, 혹시라도 회사에 알려질까 봐 선뜻 이용하기 어려웠다"며 "괜히 기록이 남아서 불이익으로 이어질까 걱정됐다"고 말했다.

이러한 우려는 국내 거주자 중 현재 재직 중이거나 최근 6개월 이내 취업 경험이 있는 1000명을 대상으로 2025년 6월 10~25일 실시한 온라인 설문 조사에서도 비슷하게 나타났다.

캐나다에 본사를 둔 글로벌 통신·디지털 서비스 기업 TELUS의 헬스케어 사업 부문인 TELUS Health가 발간한 '정신 건강 지수 - 대한민국' 2025년 6월 보고서에 따르면, 응답자의 49%는 직장에서 자신의 정신 건강 문제를 알게 될 경우 경력상 불이익을 받을 수 있다고 우려했다. 또한 응답자의 54%는 정신 건강 문제가 발생하면 스스로를 부정적으로 평가할 것이라고 답했다. [9]

조사 결과가 정신 건강 문제로 실제 인사상 불이익이 겪은 일이 있었다는 의미는 아니다. 다만 정신 건강 문제에 대한 부정적 인식과 경력상 불이익에 대한 우려가 여전하다는 사실을 보여준다.

따라서 기업이 상담 지원을 설계할 때는 상담 내용과 개인정보가 어떻게 관리되는지, 회사에 어떤 정보가 전달되는지, 비밀보장이 어떤 범위에서 이뤄지는지를 임직원에게 명확히 설명할 필요가 있다. 신청 절차와 상담 시간 역시 직원이 자신의 업무 여건에 맞춰 도움을 요청할 수 있도록 고려해야 할 요소다.

상담 지원, 공공·민간과 기업 규모별 격차

상담 지원의 격차는 기업 규모와 공공·민간 부문에 따라서 뚜렷했다.

성평등가족부의 '2025년 기업 및 공공기관의 가족친화수준 조사'에 따르면 근로자 지원 프로그램을 시행하는 기관·기업 가운데 건강·가족 문제 상담 프로그램을 운영하는 비율은 전체의 24.4%였다. 기업 규모별로는 100인 미만 5.5%, 100~299인 6.6%, 300~999인 6.8%인 반면, 1000인 이상 기업은 25.5%로 높았다. 대규모 기업과 소규모 기업 사이에 상담 지원 환경의 차이가 확인된 것이다.

조사에서 근로자 지원 프로그램은 건강관리 등 여러 지원제도를 포괄한다. 이 수치는 해당 프로그램을 시행하는 기관·기업 가운데 건강·가족 문제 상담을 운영하는 비율이다. 직원들이 상담을 얼마나 이용했는지를 보여주는 통계와는 구분해야 한다. [10] 근로자의 정신 건강 프로그램에 관한 전반적인 통계 또한 아니다.

기업 규모 간 이 같은 지원 격차를 보완하기 위한 공공 차원에서 상담 제도를 마련해 가동 중이다. 근로복지공단은 근로복지넷 근로자 지원 프로그램을 통해 상시근로자 300인 미만 중소기업과 소속 근로자에게 상담 서비스를 무료로 제공한다. 근로자가 업무와 일상에서 겪는 스트레스·우울·불안 등을 해소하도록 돕고, 중소기업의 상담 지원을 보완하는 사업이다.

회사 차원의 프로그램 유무와 상관없이 회사 상담 프로그램 이용이 부담스러운 직장인에게는 공공 EAP가 대안이 될 수 있다. 외부 기관을 통해 상담이 진행되는 만큼 직장 내에 알려지지 않을까 하는 심리적 부담을 덜 수 있기 때문이다.

지원 범위는 직장 내 문제부터 개인과 가족의 어려움까지 포함한다. '2025년 근로복지넷 근로자 지원 프로그램(EAP) 최종 보고서'에 따르면 직무 스트레스, 조직 내 소통, 불만 고객 응대, 일·가정 양립, 직장 내 괴롭힘뿐 아니라 정서 문제, 대인관계, 건강관리, 부부 갈등, 자녀 양육 등 총 15개 분야에서 상담을 제공했다. [11]

상담 방식도 대면 상담과 함께 게시판, 카카오톡 '희망드림톡', 전화, 화상 상담으로 다양화했다. 개인 상담은 게시판 상담을 제외하고 회당 50분씩 연간 7회까지 지원했으며, 게시판 상담에는 횟수 제한을 두지 않았다. 기업에는 스트레스 관리, 감정노동, 가족관계, 자살 예방, 직장 내 괴롭힘 예방, 소통 등을 주제로 회당 60~90분의 교육·특강을 연간 3회까지 제공했다.

공공 EAP는 자체 상담제도를 갖추기 어려운 중소기업 근로자에게 회사 밖의 상담 창구를 제공한다는 의미가 있다. 기업별 복지 여건에 따른 차이를 보완하려면 지원 대상과 상담 범위, 신청 방법에 관한 정보가 근로자에게 충분히 전달돼야 한다.

지원제도 안내와 관리자 교육의 필요성

지원제도에 관한 정보 전달은 별도의 과제로 나타났다. TELUS 조사에서 응답자의 20%는 직장에서 건강 및 웰빙 프로그램에 관한 정보를 거의 또는 전혀 받지 못한다고 답했다. 28%는 관련 소통이 부족하거나 혼란스럽다고 평가했다. 관리자에게 프로그램 이용 가능 여부를 안내받은 적이 없다는 응답은 45%였다. [12]

이러한 결과는 EAP만을 대상으로 한 조사는 아니지만, 건강·웰빙 지원제도 전반의 안내 수준을 보여준다. 기업은 직원이 필요한 시점에 지원 내용을 쉽게 확인할 수 있도록 이메일과 사내 포털 등 여러 경로를 통해 정보를 제공할 필요가 있다. 지원 범위와 신청 절차, 비밀보장 원칙을 이해하기 쉽게 전달하는 일도 중요하다.

관리자가 직원의 정신 건강 문제에 대응하도록 돕는 교육 역시 과제로 나타났다. 같은 조사에서 관리자의 36%는 정신 건강 문제로 어려움을 겪는 직원에게 어떻게 대응해야 하는지 확신하지 못한다고 응답했고, 11%는 대응 방법을 모른다고 답했다. 직장에서 직원의 정신 건강 지원에 관한 관리자 교육을 제공하지 않는다는 응답은 22%, 제공 여부를 모르겠다는 응답은 12%였다. [13]

상담 창구와 함께 직원의 정신적 어려움을 적절한 전문 지원으로 연결할 수 있는 조직 내부의 대응 체계가 전반적으로 부족함을 방증한 셈이다. 관리자 교육에는 지원제도 안내뿐 아니라 직원의 사생활 보호와 고충 청취 방식 또한 포함돼야 한다고 전문가들은 지적한다.

한국EAP협회 홍보 이미지
한국EAP협회 홍보 이미지한국EAP협회 홈페이지

"문제는 개인이 아니라 구조"

해외에서는 EAP가 단순 복지를 넘어 조직 운영의 필수 시스템으로 자리 잡기도 한다.

구글, 마이크로소프트, 아마존 등 미국을 중심으로 한 글로벌 기업들은 외부 전문 기관과 연계한 익명 상담 시스템을 운영하며 정신 건강 관리 서비스를 상시 제공하고 있다. 일부 기업은 가족 구성원까지 지원 범위를 확대하거나 모바일 기반 플랫폼을 통해 자가 진단과 상담 연계 기능을 통합적으로 제공하는 등 예방 중심의 관리 체계를 구축하고 있다.

동국대학교 선학과 학과장이자 서울국제명상엑스포 운영위원장인 정도 스님은 "정신 건강 문제는 특정 개인만의 문제가 아니라 누구나 겪을 수 있는 보편적인 문제"라며 "문제는 이러한 경험이 실제 상담이나 치료로 이어지지 않는다는 데 있다"고 말했다.

정도 스님은 "직장인은 조직 내 평가와 관계를 의식할 수밖에 없는 구조 속에서 문제를 인식하고도 행동으로 옮기기 어려운 상황에 놓여 있다"며 "정신 건강 문제와 낮은 이용률은 개인의 선택이 아니라 제도와 조직 문화, 사회적 인식이 복합적으로 작용한 결과로 봐야 한다"고 강조했다.

근로복지공단과 연계해 EAP 서비스를 운영하고 있는 글로벌 상담 전문 기업 TELUS Health 관계자는 "최근 상담 중심에서 예방·관리 중심으로 기능이 확대되는 흐름은 긍정적"이라면서도 "실제 이용 단계에서는 여전히 한계가 존재한다"고 말했다.

이 관계자는 "상담 이용 사실이 알려질 수 있다는 심리적 부담과 접근성 문제가 이용을 가로막는 주요 원인"이라며 "일부 기업에서 제도를 도입하는 데에는 성공했지만, 직원들이 실제로 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 설계하지는 못했다"고 설명했다.

번아웃에 대응하려면 상담 지원과 함께 근본적으로 업무 환경을 바꿔야 한다. 조직 차원의 번아웃 대응을 강조한 미국의 리더십 연구자 및 저술가 리아 와이스는 이미 스트레스를 받는 개인에게 스스로 해결하라고 요구하는 방식에는 한계가 있다고 설명한다. 과도한 업무와 부족한 자원뿐 아니라 직장에서의 공정성, 투명성, 자율성, 팀 내 소통도 함께 살펴야 한다는 지적이다. [15]

상담은 직원이 자신의 어려움을 이해하고 도움을 받는 중요한 창구다. 동시에 기업은 업무량과 인력 배치, 역할의 명확성, 평가와 보상의 공정성, 휴식 보장 등 스트레스를 만드는 조건을 점검해야 한다. 개인에게 회복을 요구하는 데 그치지 않고 팀과 조직 차원의 개선을 병행할 필요가 있다.

결국 상담 지원제도의 과제는 도입 여부에만 머물지 않는다. 기업 규모에 따른 지원 격차를 줄이고, 비밀보장에 대한 신뢰와 충분한 안내, 관리자 교육을 함께 갖춰야 한다. 정신 건강 문제를 겪는 직장인이 마음 놓고 도움을 요청할 수 있는 환경을 어떻게 만들 것인지 기업들이 고민할 시점이다. [16]

글: 안치용 ESG비즈니스리뷰 발행인, 고민균·김민서 기자(동국대 미디어커뮤니케이션학과), 이윤진 ESG연구소 대표
덧붙이는 글 이 기사는 ESG비즈니스리뷰에도 실립니다.

[1] 고용노동부, '스트레스 진단·우울증 해소 근로복지공단이 도와 드립니다', 고용노동부, 2024.03.19.

[2] 공공데이터포탈

[3] 근로복지넷 사업소개

[4] 국민일보. '코로나 신입사원 마음 챙기기 나서는 기업들', 2021.08.23.

[5] SK이노베이션, '신입사원의 마음 건강 지킴이! SK이노베이션 하모니아 상담코칭센터 온보딩 카운슬링 사이-다', 2021.08.20.

[6] 배은나. 일과 삶이 조화롭게... 하모니아 센터서 코칭 상담. 중앙일보. 2015.06.30.

[7] 한국EAP협회, 기업 144곳 대상 근로자지원프로그램 현황조사 발표자료, 2025.04.16.

[8] 한국EAP협회. https://keapa.co.kr/notice/board_.php?bo_id=332&bo_cat_id=1

[9] TELUS, '정신 건강 지수 - 대한민국' 20~21쪽·33쪽. 2025.06.

[10] 성평등가족부, 2025년 기업 및 공공기관의 가족친화수준 조사, 2025, 111~112쪽, <표 Ⅳ-64>.

[11] 2025년 근로복지넷 근로자지원프로그램(EAP) 최종보고서, 사업 개요 및 서비스 지원 내용.

[12] TELUS, 앞의 보고서, 25쪽·28쪽

[13] 같은 보고서, 22~23쪽.

[14] 구글. Benefits at Google. , 마이크로소프트. Micrisoft CARES. , 아마존, U.S. Benefits

[15] Leah Weiss, 조직의 관점에서 바라본 번아웃.

[16] Kim, S., & Kim, D. (2025). Mental health help-seeking behavior among Korean men: Stigma, face concern, and cultural norms as barriers. BMC Psychology. 1p
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