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파리의 국립아시아박물관 기메에서 열린 한불수고 140주년 기념 전시(2026.3.8-7.6)musee guimet
파리의 국립아시아박물관 기메(Musée Guimet)에선 지난 3월부터 7월까지 'K- 뷰티. 한국의 미, 하나의 현상이 만들어진 역사'라는 제목의 전시가 열렸다. 아시아 예술에 대한 지적·미학적 탐구를 담당해 온 이 진지한 공간에 화장품 숍에 붙어 있을 법한 포스터와 가장 트렌디한 상업적 소재의 전시가? 어딘지 불균형한 이 조합에 대한 의문은 전시장을 방문하면서 해소됐다.
한-불 수교 140주년을 맞아 한국이라는 테마에 집중시킨 기메박물관은 'K-뷰티'라는 대중문화 현상의 근원을 찾아 18세기 조선의 미에서부터 오늘날 케이팝 스타들에 이르기까지 한국 사회에서의 미의 진화 과정을 역사적 계보로 구성해 보여주는 전시를 마련했다.
K-뷰티는 단순한 화장품 산업을 넘어선다. 전통과 혁신을 결합하면서 독특하고 강렬한 시각적 코드를 만들어내고 이를 세계에 확산시킨다 (…) K-뷰티는 한국 역사, 특히 조선시대에 깊이 뿌리내리고 있다. 조선 후기에 만들어진 미의 전형, 균형과 덕성, 자연스러움과 세련됨 사이의 아름다움은 오늘날까지 매력을 유지하며 한국뿐 아니라 세계의 대중문화에도 영향을 미치고 있다.
박물관장이 도록에서 밝히고 있듯, 이번 전시는 전 세계에 확산하고 있는 한국 소프트 파워의 한 현상으로 K-뷰티를 포착하고, 그것이 한국의 역사 속에서 어떻게 변주되며 오늘에 이르고 있는지를 추적해 간 시각적 연대기다.
여성을 단순히 정숙함의 전형으로 그리는 대신 우아하면서도 욕망하고, 개성을 지닌 주체로 묘사한 신윤복의 미인도, 일상적인 건강과 미용의 지침을 하나의 체계로 연결하는 허준의 동의보감, 영조의 딸인 화협옹주의 무덤에서 발굴된 궁중의 화장법과 부장품들, 20세기 초 서구의 영향으로 등장한 신여성, 2010년대에 시작된 K문화까지.
이전까지 <르 몽드>를 비롯한 프랑스 주류 언론들은 K-뷰티에 접속한 청소년층의 화장품 과소비 현상과 한국 사회에 만연한 성형 문화, 외모 지상주의를 냉정한 시선으로 다뤄왔던 것이 사실이다.
그에 비하면, 이번 전시에 대한 언론의 반응은 매우 호의적이다. <르 몽드>는 "기메 박물관, 아름다움을 다루는 한국의 방식"이란 제목을 통해 "여성의 미를 둘러싼 조선 후기의 시각문화가 근대의 서구적 영향과 뒤섞여 오늘날까지 이어졌다"며 전시의 논리를 충실하게 전했다.
한편 <예술 저널>(LeJournal des Arts)은 "K-Beauty가 한국의 '미에 대한 압박'을 되짚다"는 제목 아래, 기메 박물관이 4세기에 걸친 한국적 아름다움을 재현하면서 한국 사회의 모순을 드러내는 것도 피하지 않았다는 점을 높이 평가했다.
이번 전시를 기획한 클레르 트랭케-솔레리는 "K-뷰티의 경제적 측면은 빙산의 일각일 뿐"이라고 말하며 전시에 담긴 의미를 설명했다. 그는 "K-뷰티는 한국 사회가 지녀온 몸과 미에 대한 의식, 미용에 관한 오랜 관습, 서구로부터 영향받고 다시 그 영향을 영화·드라마·케이팝을 통해 전파해 온 소프트파워, 한국 사회에 만연한 미에 대한 강박과 사회적 압력까지 모두 포괄하는 현상"이라고 설명했다.
전시 중에는 'K- 뷰티에 묻는다'라는 심포지엄도 열렸다. 작가, 사회학자 등으로 구성된 토론자들은 'K-뷰티의 미적 규범이 청소년들에게 어떤 영향을 미치는가?', '한국 사회의 외모에 지나치게 집중하는 현상을 어떻게 이해해야 하는가?'를 주제로 이야기 나눴다.
미학적·역사적 접근을 넘어 K-뷰티에 대한 사회학적 접근이 시도된 셈이다. 한국과 프랑스 내의 많은 박물관과 개인 소장인들의 협조로 이루어진 이번 전시가 한국에서도 소개되면 좋겠다는 생각이 들었으나, 기획자는 "아직 그런 제안은 받지 못했다"고 답했다.
K-뷰티의 강점과 판매 전략
현재 K-뷰티가 프랑스에서 맞이하고 있는 현실, 더 단단한 미래로 가기 위해 짚어야 할 점들에 대해 듣고자 프랑스에서 한국화장품 유통업체 달리우스를 운영하고 있는 박정윤 대표를 만났다. 달리우스는 프랑스 전역에 있는 중대형 약국 300여 개에 K-뷰티 제품 20여 개 브랜드를 공급하는 업체다.
그녀가 프랑스에서 13년 전 화장품 수출입 업체를 창업했을 때만 해도, 주력은 프랑스 화장품을 한국에 수출하는 것이었다. 그러다가 한국 화장품의 프랑스 수입으로 방향을 틀게 된 건 2022년. 몇 가지 계기가 있었다.
첫 번째는 치솟는 유로화 환율에 대한 부담이었고, 두 번째는 케이팝·케이드라마 팬층이 코로나 시기를 거치며 훨씬 두터워졌고 그들이 K-뷰티를 지탱하는 강력한 소비층으로 대거 유입된 것이다.
프랑스의 K-뷰티 시장은 한국 대중문화에 절대적 호감을 가진 10~20대 여성들이 일상에서 한국적 라이프 스타일을 체험할 수 있는 도구로서 마스크팩, 비비크림 등 한국적 아이템 사용하며 열리기 시작했다. 거기에 더해 한국 화장품 회사 특유의 빠른 제품 혁신, 인플루언서를 이용한 공격적 틱톡 마케팅, 프랑스 제품에 비해 상대적으로 가벼운 가격대, 감각적 패키징 등의 강점을 고루 딛고 급속히 커져 갔다.