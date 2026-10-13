musee guimet

K-뷰티는 단순한 화장품 산업을 넘어선다. 전통과 혁신을 결합하면서 독특하고 강렬한 시각적 코드를 만들어내고 이를 세계에 확산시킨다 (…) K-뷰티는 한국 역사, 특히 조선시대에 깊이 뿌리내리고 있다. 조선 후기에 만들어진 미의 전형, 균형과 덕성, 자연스러움과 세련됨 사이의 아름다움은 오늘날까지 매력을 유지하며 한국뿐 아니라 세계의 대중문화에도 영향을 미치고 있다.

▲샹젤리제 세포라 매장에 자리 잡은 K-뷰티 상품들 목수정

프랑스에 수입되는 한국 화장품의 대부분은 스킨케어에 집중되어 있고, 프랑스 스킨 케어 제품의 35~40%는 약국을 통해 소비된다.



"약국에 들어오는 스킨 케어 제품에 대해 소비자들은 기본적으로 신뢰를 갖죠. 약사들의 존재가 그 품질을 보장해 주기 때문이죠. 그만큼 약국에 입점하는 일은 시간이 많이 걸리고 어려운 일입니다. 그리고 일단 입점되고 나면 신뢰 관계를 쌓아 나가는 것이 최선의 마케팅이죠. 바이럴에 기대는 것이 아닌, 고객 중심의 중장기적인 전략이 이젠 필요한 거죠. 한국이나 동남아 고객들과 달리, 프랑스인들, 특히 스킨 케어 상품을 구매하는 고객들은 트렌드를 바쁘게 따라가지 않습니다. 물론 바이럴 제품이라고 하면 호기심을 갖긴 하지만, 3개월, 6개월마다 새로운 성분의 신제품을 굳이 살 필요는 못 느끼니까요."



현재 K-뷰티 매출 성장을 이끄는 인플루언서 중심의 마케팅은 약이면서 동시에 장기적으론 독이 될 수도 있다는 것이 박 대표의 판단이다.



"유통하는 사람도, 파는 사람도 제품에 대한 충분한 이해가 없이 소비자의 갑자기 끓어오르는 요구에 맞춰 제품을 갖춰 놓고, 판매하기 때문에 상호 간에 피로감이 쌓는 중입니다. 프랑스 스킨 케어 시장은 충성도 높은 고객층들로 이뤄져 있는 것이 특징이고, 한 브랜드에 대한 신뢰가 그 브랜드 내의 다른 제품으로 관심을 넓혀 가는 것이 주요 패턴인데, K-뷰티의 마케팅 방식은 그런 내부적 확장성과는 거리가 좀 있죠."



박 대표는 "약국 고객 중엔 K-뷰티를 전혀 모르는 사람도 있기 때문에 이들의 언어로 친절하게 제품을 설명할 수 있을지 고민해야 한다"며 "K-뷰티를 이미 아는 고객에겐 약국의 다양한 프로모션을 활용하여 히트 제품을 어떻게 세트 상품 등으로 변주해 갈까. 그들을 어떻게 신제품으로 서서히 옮겨갈 수 있게 할까를 전략적으로 고민해야 할 시점"이라고 지적했다.



틱톡 바이럴 중심 마케팅의 위험은 여기서 그치지 않는다. 업체에 따라선 매출의 30~40%를 인플루언서 마케팅 비용에 쏟는다는 것이 박 대표의 전언이다. K-뷰티 업체가 후원하는 인플루언서의 파티에 케이터링 서비스(음식 제공 서비스)를 제공해 온 한국 업체 대표는 "힘들게 번 돈을 인플루언서들에게 다 태워버리는 셈"이라고 현실을 꼬집기도 했다.



박 대표는 K-뷰티가 여기서 한 단계 더 도약하기 위해선, 지금이 중장기적으로 기업이 구축해 갈 역사를 고민하고 브랜딩을 생각해야 할 때라고 강조했다. 그는 "그들이 가장 먼저 해야 할 일들은 K-문화에 발 딛고 있지 않은 미지의 고객을 향해서도, 제품의 기능과 특징을 그 나라의 언어로 성실하게 설명하는 기본적인 태도를 갖추는 일"이라고 힘주어 말했다.



K-뷰티에 도전하는 '다정하지 않은 이웃들'



▲파리 시내 대형 약국에 있는 K뷰티 코너의 모습. 박정윤

프랑스에서 K-뷰티는 여전히 몇몇 스타 상품이 시장을 견인하는 히트상품 중심 시장에 머물러 있다. 아모레 퍼시픽이 한국에선 유명한 상표지만, 그들이 프랑스 시장에 내놓은 라네즈는 립슬리핑 마스크(잠자는 동안 입술에 영양과 보습을 공급하는 제품)로 알려진 메이커일 뿐이다. 조선미녀(Beauty of Joseon, 글로벌 한방 뷰티 브랜드)는 쌀 추출물로 만든 자외선 차단제, 바이오던스(Biodance, 글로벌 스킨케어 브랜드)는 콜라겐 마스크팩이라는 히트 상품으로만 존재한다.



시세이도, SK-II처럼 오랜 시간 신뢰를 쌓아온 브랜드를 가진 일본은 또 다른 생존의 방식을 구사한다.



"요즘 많은 약국에서 일본과 중국 상품을 K-뷰티 매대에 끼워 넣는 중입니다. 나란히 놓이지만, 일본 제품들은 2배가량 높은 고급 라인을 형성해요. 프랑스 고객들은 그걸 일본 제품의 특징으로 수용합니다. 브랜드 구축이라는 장기 전략에선 유리한 셈법일 수 있는 거죠. 점점 일본 제품에 대한 약국 측 문의가 늘고 있는 것도 사실이고요."



박 대표의 우려는 걸려 오는 전화와 메일들 속에서 점점 현실이 되어가고 있다.



매출 면에서 한국을 바싹 뒤쫓고 있는 중국도 한국과 마찬가지로 우뚝 선 브랜드는 없으나, 가격 경쟁력과 중국의 전통 미학을 내세운 특유의 패키징, 나쁘지 않은 퀼리티로 무섭게 K-뷰티를 위협하고 있다. 한국 대중문화의 강력한 영향력이 현재로선 이웃들의 추격을 막아주는 방패 역할을 하고 있으나, 오늘의 행운이 마냥 지속되리란 보장은 없다.



기메 박물관이 K-뷰티에서 300년의 시간을 읽어냈다면, 프랑스의 약국들은 앞으로의 10년을 묻고 있다. 그들이 K-뷰티에 요구하는 것은 속도가 아니라 신뢰를 약속해 주는 깊이다.

#K뷰티 #기메박물관 #모이다 #케이뷰티 #샹젤리제 프리미엄 2026, K뷰티 전성시대 이전글 '한국서 인기'... 미국살이 10년, 이걸 보게 될 줄이야 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 파리 시내 대형 약국에 있는 K뷰티 코너의 모습.프랑스에서 K-뷰티는 여전히 몇몇 스타 상품이 시장을 견인하는 히트상품 중심 시장에 머물러 있다. 아모레 퍼시픽이 한국에선 유명한 상표지만, 그들이 프랑스 시장에 내놓은 라네즈는 립슬리핑 마스크(잠자는 동안 입술에 영양과 보습을 공급하는 제품)로 알려진 메이커일 뿐이다. 조선미녀(Beauty of Joseon, 글로벌 한방 뷰티 브랜드)는 쌀 추출물로 만든 자외선 차단제, 바이오던스(Biodance, 글로벌 스킨케어 브랜드)는 콜라겐 마스크팩이라는 히트 상품으로만 존재한다.시세이도, SK-II처럼 오랜 시간 신뢰를 쌓아온 브랜드를 가진 일본은 또 다른 생존의 방식을 구사한다.박 대표의 우려는 걸려 오는 전화와 메일들 속에서 점점 현실이 되어가고 있다.매출 면에서 한국을 바싹 뒤쫓고 있는 중국도 한국과 마찬가지로 우뚝 선 브랜드는 없으나, 가격 경쟁력과 중국의 전통 미학을 내세운 특유의 패키징, 나쁘지 않은 퀼리티로 무섭게 K-뷰티를 위협하고 있다. 한국 대중문화의 강력한 영향력이 현재로선 이웃들의 추격을 막아주는 방패 역할을 하고 있으나, 오늘의 행운이 마냥 지속되리란 보장은 없다.기메 박물관이 K-뷰티에서 300년의 시간을 읽어냈다면, 프랑스의 약국들은 앞으로의 10년을 묻고 있다. 그들이 K-뷰티에 요구하는 것은 속도가 아니라 신뢰를 약속해 주는 깊이다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 목수정 (anouck) 내방 구독하기 목차5 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 '한국서 인기'... 미국살이 10년, 이걸 보게 될 줄이야 맨위로 다크 샹젤리제 세포라 매장에 자리 잡은 K-뷰티 상품들프랑스에 수입되는 한국 화장품의 대부분은 스킨케어에 집중되어 있고, 프랑스 스킨 케어 제품의 35~40%는 약국을 통해 소비된다.현재 K-뷰티 매출 성장을 이끄는 인플루언서 중심의 마케팅은 약이면서 동시에 장기적으론 독이 될 수도 있다는 것이 박 대표의 판단이다.박 대표는 "약국 고객 중엔 K-뷰티를 전혀 모르는 사람도 있기 때문에 이들의 언어로 친절하게 제품을 설명할 수 있을지 고민해야 한다"며 "K-뷰티를 이미 아는 고객에겐 약국의 다양한 프로모션을 활용하여 히트 제품을 어떻게 세트 상품 등으로 변주해 갈까. 그들을 어떻게 신제품으로 서서히 옮겨갈 수 있게 할까를 전략적으로 고민해야 할 시점"이라고 지적했다.틱톡 바이럴 중심 마케팅의 위험은 여기서 그치지 않는다. 업체에 따라선 매출의 30~40%를 인플루언서 마케팅 비용에 쏟는다는 것이 박 대표의 전언이다. K-뷰티 업체가 후원하는 인플루언서의 파티에 케이터링 서비스(음식 제공 서비스)를 제공해 온 한국 업체 대표는 "힘들게 번 돈을 인플루언서들에게 다 태워버리는 셈"이라고 현실을 꼬집기도 했다.박 대표는 K-뷰티가 여기서 한 단계 더 도약하기 위해선, 지금이 중장기적으로 기업이 구축해 갈 역사를 고민하고 브랜딩을 생각해야 할 때라고 강조했다. 그는 "그들이 가장 먼저 해야 할 일들은 K-문화에 발 딛고 있지 않은 미지의 고객을 향해서도, 제품의 기능과 특징을 그 나라의 언어로 성실하게 설명하는 기본적인 태도를 갖추는 일"이라고 힘주어 말했다.

파리의 국립아시아박물관 기메에서 열린 한불수고 140주년 기념 전시(2026.3.8-7.6)파리의 국립아시아박물관 기메(Musée Guimet)에선 지난 3월부터 7월까지 'K- 뷰티. 한국의 미, 하나의 현상이 만들어진 역사'라는 제목의 전시가 열렸다. 아시아 예술에 대한 지적·미학적 탐구를 담당해 온 이 진지한 공간에 화장품 숍에 붙어 있을 법한 포스터와 가장 트렌디한 상업적 소재의 전시가? 어딘지 불균형한 이 조합에 대한 의문은 전시장을 방문하면서 해소됐다.한-불 수교 140주년을 맞아 한국이라는 테마에 집중시킨 기메박물관은 'K-뷰티'라는 대중문화 현상의 근원을 찾아 18세기 조선의 미에서부터 오늘날 케이팝 스타들에 이르기까지 한국 사회에서의 미의 진화 과정을 역사적 계보로 구성해 보여주는 전시를 마련했다.박물관장이 도록에서 밝히고 있듯, 이번 전시는 전 세계에 확산하고 있는 한국 소프트 파워의 한 현상으로 K-뷰티를 포착하고, 그것이 한국의 역사 속에서 어떻게 변주되며 오늘에 이르고 있는지를 추적해 간 시각적 연대기다.여성을 단순히 정숙함의 전형으로 그리는 대신 우아하면서도 욕망하고, 개성을 지닌 주체로 묘사한 신윤복의 미인도, 일상적인 건강과 미용의 지침을 하나의 체계로 연결하는 허준의 동의보감, 영조의 딸인 화협옹주의 무덤에서 발굴된 궁중의 화장법과 부장품들, 20세기 초 서구의 영향으로 등장한 신여성, 2010년대에 시작된 K문화까지.이전까지 <르 몽드>를 비롯한 프랑스 주류 언론들은 K-뷰티에 접속한 청소년층의 화장품 과소비 현상과 한국 사회에 만연한 성형 문화, 외모 지상주의를 냉정한 시선으로 다뤄왔던 것이 사실이다.그에 비하면, 이번 전시에 대한 언론의 반응은 매우 호의적이다. <르 몽드>는 "기메 박물관, 아름다움을 다루는 한국의 방식"이란 제목을 통해 "여성의 미를 둘러싼 조선 후기의 시각문화가 근대의 서구적 영향과 뒤섞여 오늘날까지 이어졌다"며 전시의 논리를 충실하게 전했다.한편 <예술 저널>(LeJournal des Arts)은 "K-Beauty가 한국의 '미에 대한 압박'을 되짚다"는 제목 아래, 기메 박물관이 4세기에 걸친 한국적 아름다움을 재현하면서 한국 사회의 모순을 드러내는 것도 피하지 않았다는 점을 높이 평가했다.이번 전시를 기획한 클레르 트랭케-솔레리는 "K-뷰티의 경제적 측면은 빙산의 일각일 뿐"이라고 말하며 전시에 담긴 의미를 설명했다. 그는 "K-뷰티는 한국 사회가 지녀온 몸과 미에 대한 의식, 미용에 관한 오랜 관습, 서구로부터 영향받고 다시 그 영향을 영화·드라마·케이팝을 통해 전파해 온 소프트파워, 한국 사회에 만연한 미에 대한 강박과 사회적 압력까지 모두 포괄하는 현상"이라고 설명했다.전시 중에는 'K- 뷰티에 묻는다'라는 심포지엄도 열렸다. 작가, 사회학자 등으로 구성된 토론자들은 'K-뷰티의 미적 규범이 청소년들에게 어떤 영향을 미치는가?', '한국 사회의 외모에 지나치게 집중하는 현상을 어떻게 이해해야 하는가?'를 주제로 이야기 나눴다.미학적·역사적 접근을 넘어 K-뷰티에 대한 사회학적 접근이 시도된 셈이다. 한국과 프랑스 내의 많은 박물관과 개인 소장인들의 협조로 이루어진 이번 전시가 한국에서도 소개되면 좋겠다는 생각이 들었으나, 기획자는 "아직 그런 제안은 받지 못했다"고 답했다.현재 K-뷰티가 프랑스에서 맞이하고 있는 현실, 더 단단한 미래로 가기 위해 짚어야 할 점들에 대해 듣고자 프랑스에서 한국화장품 유통업체 달리우스를 운영하고 있는 박정윤 대표를 만났다. 달리우스는 프랑스 전역에 있는 중대형 약국 300여 개에 K-뷰티 제품 20여 개 브랜드를 공급하는 업체다.그녀가 프랑스에서 13년 전 화장품 수출입 업체를 창업했을 때만 해도, 주력은 프랑스 화장품을 한국에 수출하는 것이었다. 그러다가 한국 화장품의 프랑스 수입으로 방향을 틀게 된 건 2022년. 몇 가지 계기가 있었다.첫 번째는 치솟는 유로화 환율에 대한 부담이었고, 두 번째는 케이팝·케이드라마 팬층이 코로나 시기를 거치며 훨씬 두터워졌고 그들이 K-뷰티를 지탱하는 강력한 소비층으로 대거 유입된 것이다.프랑스의 K-뷰티 시장은 한국 대중문화에 절대적 호감을 가진 10~20대 여성들이 일상에서 한국적 라이프 스타일을 체험할 수 있는 도구로서 마스크팩, 비비크림 등 한국적 아이템 사용하며 열리기 시작했다. 거기에 더해 한국 화장품 회사 특유의 빠른 제품 혁신, 인플루언서를 이용한 공격적 틱톡 마케팅, 프랑스 제품에 비해 상대적으로 가벼운 가격대, 감각적 패키징 등의 강점을 고루 딛고 급속히 커져 갔다.