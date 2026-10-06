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26.10.06 12:39최종 업데이트 26.10.06 13:26
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재건축을 위해 고층아파트가 철거 중이다.
재건축을 위해 고층아파트가 철거 중이다.최병성

멀쩡해 보이는 고층 아파트가 재건축을 위해 철거 중이다. 요즘 우리 주변에서 흔하게 볼 수 있는 풍경이다.

한국건설기술연구원이 지난 2013년 국토교통부 의뢰로 작성한 <공동주택 생애주기에 따른 중장기 관리전략 연구>에 따르면, 국가별 신축 주택의 수명이 영국 77년, 미국 55년, 일본 30년인 데 반해 한국은 20년에 불과했다.

한국 건축물 수명이 세계에서 가장 짧다고 국토부에 보고한 한국건설기술연구원의 용역 보고서
한국 건축물 수명이 세계에서 가장 짧다고 국토부에 보고한 한국건설기술연구원의 용역 보고서국토교통부

한국의 건축물은 대부분 단단한 철근 콘크리트 구조다. 콘크리트 건축물의 기본 수명이 100년이라는데, 한국 건축물의 수명은 왜 다른 나라보다 짧은 것일까? 그 이유를 국토교통부의 또 다른 보고서에서 찾을 수 있었다.

2014년 국토교통부가 발표한 <골재수급기본계획 수립연구>는 "2000년대에 들어서면서부터 양호한 천연 골재 자원이 점차 고갈 및 환경보호 차원에서 채취가 금지되어 수급이 불안정해졌으며, 저품질의 EEZ 모래, 외국산 수입 모래 및 부순 모래 등이 무분별하게 사용되어 콘크리트 구조물의 품질에 부정적인 영향을 미치고 있음"이라고 지적한다. 이어 "20년이 안 된 아파트가 안전진단결과 재건축이 불가피하다는 판정이 나오고 있다는 것은 구조물의 내구성이 큰 문제가 있다는 것이며, 이는 골재의 품질과도 상당한 연계성이 있음"이라고 강조했다.

불량골재로 인해 건축물 안전이 위협받고, 건축물 수명이 짧아질 수 있음을 국토부가 이미 알고 있다.
불량골재로 인해 건축물 안전이 위협받고, 건축물 수명이 짧아질 수 있음을 국토부가 이미 알고 있다.국토교통부

이 같은 문제에 대해 국토부는 '골재의 품질을 생산 유통 단계에서부터 관리하기 위해 골재채취법에 골재품질관리 규정을 두어 품질이 나쁜 골재가 유통되지 않도록 규제하고, 동시에 레미콘 공장에서 골재 구입시 반드시 산지 조사를 실시하는' 골재 이력제 같은 방안도 제시했다. 아파트 건설 현장에 납품된 레미콘 상태에서는 골재 품질 확인이 불가능하기 때문이다.

국가기술표준원의 <불량 콘크리트용 골재 유통방지를 위한 KS 표준정비 및 제도>는 불량골재의 위험성에 대해 아래와 같이 지적한다.

공사 중 발생하는 발파암인 선별·파쇄골재의 경우, 원료의 품질이 균일하지 못하고 변화가 심하며, 채취 시 다량으로 함유되는 토분도 제거되지 않은 채 시중에 무분별하게 유통되고 있는 실정으로 골재 품질의 현황과 저품질 골재 사용으로 인한 콘크리트 구조물의 수명 단축 등 실질적인 위험성이 되고 있어...

국토부는 불량골재로 인한 건축물의 위험뿐만 아니라 해결방안도 이미 오래 전에 잘 알고 있었다. 그러나 2026년 현재, 불량골재 사용량이 2014년보다 더 급증했다. 국토부가 작성한 <2014년 골재수급계획>에 기록된 2004년부터 10년 간 강모래와 선별파쇄골재의 사용량의 변화를 통해 대한민국 건축물이 더 위험해진 현실을 쉽게 알 수 있다.

골재 중 강모래의 공급 비중은 2004년 17.8%에서 2013년 1.6%로 급감했다. 강과 하천의 천연모래가 동이 난 것이다. 그런데 토분이 제대로 제거되지 못한 채 사용되는 선별파쇄골재는 2004년 9.9%에서 2011년 43.7%, 2013년 36.4%로 늘었다. 그리고 2026년 골재수급계획에 따르면 2026년 전체 골재 중 선별파쇄골재 등의 비중은 무려 62.5%에 이르고 있다.

국토부의 2014년, 2026년 골재수급계획에 따르면, 불량골재 사용 급증으로 대한민국 건축물이 위험에 처해있음을 알 수 있다.
국토부의 2014년, 2026년 골재수급계획에 따르면, 불량골재 사용 급증으로 대한민국 건축물이 위험에 처해있음을 알 수 있다.국토교통부

다음 사진을 잘 살펴보자. 좌측에 49층 초고층 아파트가 우뚝 서 있다. 우측에는 단독주택과 3층 빌라, 5·7·12·17층·20층 아파트들이 보인다. 대한민국의 건축 변화가 이 사진 한 장에 다 들어 있다.

최근 초고층 아파트 건축이 증가하고 있으나 콘크리트용 골재의 품질은 악화되고 있다.
최근 초고층 아파트 건축이 증가하고 있으나 콘크리트용 골재의 품질은 악화되고 있다.최병성

아파트 분양가는 과거보다 비교할 수 없을 만큼 올랐다. 건축 기술도 더 좋아졌다. 아파트 건축 높이도 끝없이 오르고 있다. 그러나 건축물의 위험은 더 증가했다. 토분이 다량 함유된 불량골재를 사용하게 될 가능성이 높기 때문이다.

그 아파트들은 붕괴되지 않을 수 있었다

만약 2014년 국토부가 제대로 된 골재 품질 기준을 만들었다면, 2021년 광주 화정 아이파크 아파트가 39층부터 23층까지 붕괴되는 일이 없지 않았을까.

국토부가 진즉 골재 품질 기준을 만들었다면 광주 화정 아이파크 아파트 붕괴는 발생하지 않을 수 있었을 것이다.
국토부가 진즉 골재 품질 기준을 만들었다면 광주 화정 아이파크 아파트 붕괴는 발생하지 않을 수 있었을 것이다.최병성

지난 1일, 인천 검단 아파트 공사 현장에 다녀왔다. 건축 현황판에 적힌 건축 기간이 2020년부터 2028년으로 무려 9년에 이른다. 2023년 4월 완공 직전이었던 신축 아파트의 지하주차장 붕괴로 17개 동을 모두 철거하고 다시 짓고 있기 때문이다.

2023년 완공 직전의 신축 아파트가 2025년 모두 사라지고 없다.
2023년 완공 직전의 신축 아파트가 2025년 모두 사라지고 없다.카카오맵
지난 10월 1일 현재 다시 짓고 있는 인천 검단 아파트의 모습이다.
지난 10월 1일 현재 다시 짓고 있는 인천 검단 아파트의 모습이다.최병성

국토부가 진작 골재품질 기준을 만들었다면 인천 검단 아파트 붕괴 역시 발생하지 않았을 수도 있다. 불량골재의 위험을 알면서도 오늘까지 방치한 국토부의 안일함이, 신축 아파트 붕괴라는 대참사를 만들어 낸 것은 아닐까? 광주 아이파크 아파트와 인천 검단 아파트의 붕괴는 우연이 아니었다. 결국 대한민국은 또 다른 어느 아파트가 언제 붕괴될지 모른다는 위험을 안고 살아가게 된 것이다.

불량골재 콘크리트 실험 직접 해보니

공사장에서 발생한 발파석을 파쇄해 건축용 콘크리트 골재로 사용하는 것이 왜 위험한 것일까?


국토부의 <골재의 토분기준 도입을 위한 제도화 방안>(2013.10)은 골재 종류별 콘크리트 슬럼프 실험 결과를 통해 불량골재에 함유된 토분의 위험성을 자세히 설명하고 있다.

골재에 토분 함유량에 따른 슬럼프 실험 국토부 보고서. 토분이 많으면 콘크리트가 유동성 상실로 단단해진다.
골재에 토분 함유량에 따른 슬럼프 실험 국토부 보고서. 토분이 많으면 콘크리트가 유동성 상실로 단단해진다.국토교통부

'슬럼프' 시험이란 굳지 않은 콘크리트의 반죽 질기와 유동성을 측정하는 품질 검사 방법이다. 높이 30cm의 원뿔형 몰드에 굳지 않은 콘크리트를 담고, 슬럼프 콘을 수직 방향으로 서서히 들어 올려서 주저앉은 높이를 슬럼프값으로 결정한다. 슬럼프 값이 크면 유동성(콘크리트가 쉽게 흐르고 퍼지는 성질)이 좋아 촘촘한 철근 사이에 작업이 쉽고, 고층빌딩에 콘크리트 이송 작업이 용이하다. 그러나 슬럼프 값이 작으면 콘크리트의 질기가 나빠 고층 건축물에 콘크리트 이송이 어려워지고, 결국 현장에서 물을 더 추가하는 심각한 문제가 발생한다.

잔골재(모래)에 토분이 적으면 슬럼프값이 200mm정도에 이를만큼 콘크리트의 질기가 부드럽다. 그러나 토분이 많은 불량골재는 슬럼프 콘을 올려도 콘크리트가 거의 무너지지 않을 만큼 슬럼프값이 110mm에 불과하다. 반죽된 콘크리트의 유동성이 극히 나쁨을 보여준다.

시멘트·모래·자갈과 물 배합비가 동일함에도 불구하고, 토분이 있다는 것만으로 콘크리트의 질기 차이가 발생한다는 국토부의 설명이 정말 사실일까? 직접 실험을 해보았다.

①강 모래·자갈 ②채석장의 모래·자갈 ③파쇄석으로 만든 모래·자갈 등 3종류의 시료를 모았다. 3종류 모두 동일한 배합비로 슬럼프 실험을 했다. 국토부 보고서의 사진과 동일한 결과를 볼 수 있었다.

강, 채석장, 공사장 파쇄석 골재를 동일 배합비로 슬럼프 실험했다. 토분 함유된 공사장 파쇄석으로 만든 골재 슬럼프가 극히 작다.
강, 채석장, 공사장 파쇄석 골재를 동일 배합비로 슬럼프 실험했다. 토분 함유된 공사장 파쇄석으로 만든 골재 슬럼프가 극히 작다.최병성

강 모래·자갈과 채석장에서 만든 모래·자갈은 약 220mm의 비슷한 슬럼프값을 나타냈다. 그러나 파쇄석으로 만든 골재는 슬럼프 값이 80mm에 불과할만큼 단단했다. 동일한 배합비에도 불구하고, 골재에 함유된 토분 하나가 이렇게 큰 차이를 만든 것이다.

그 이유를 국토부 보고서에선 다음과 같이 설명하고 있다.

토분의 높은 (물) 흡수성이 콘크리트의 유동성을 저하시키고 단위수량을 증가시켜 콘크리트 품질과 관련된 성능저하를 유발한다.

토분은 모래보다 물의 흡수성이 높다. 시멘트로 가야 할 물을 토분이 흡수해 콘크리트의 유동성을 나쁘게 하는 것이다. 결국 이를 개선하기 위해 물을 더 추가(단위수량 증가)해야 한다.

국토부의 설명이 맞는지 추가 실험을 해봤다. 토분이 함유된 동일한 파쇄 골재에 물을 조금 더 추가(가수)했다. 결과는 놀라웠다. 동일한 시멘트, 모래, 자갈인데 슬럼프 값이 천연 골재와 비슷해졌다.

토분이 함유된 동일한 파쇄석 골재에 물을 추가하자 슬럼프가 달라졌다.
토분이 함유된 동일한 파쇄석 골재에 물을 추가하자 슬럼프가 달라졌다.최병성

바로 여기에서 중요한 문제가 발생한다. 물을 추가하면 콘크리트 건축물의 위험이 높아진다는 점이다. 시멘트 수화반응에 필요한 물 이상의 과도한 물이 투입되면 콘크리트 안에 수많은 공극을 만들어 낸다. 콘크리트 안에 수분이 증발하면서 미세한 구멍들이 생기는 것이다.

콘크리트에 공극이 많아지면 압축강도가 저하된다. 그리고 그 틈으로 건축물 밖의 이산화탄소와 염화물이 흡수되어 철근을 서서히 부식시킨다. 결국 건축물의 수명이 짧아진다.

골재 유통이력제가 꼭 필요한 이유

광주 화정동의 아이파크 아파트가 붕괴된 이후인 2024년 12월 12일, 국토부는 불량골재 차단을 위한 '골재 유통이력제'를 실시한다고 밝혔다. 출처를 알 수 없는 불량골재 유입이 늘어 건축현장 붕괴의 주요 원인이 되고 있다는 이유였다.

불량골재 차단을 위해 골재 유통 이력제가 필요함을 국토부가 이미 잘 알고 있다. 그러나 아직도 시행되지 않고 있다.
불량골재 차단을 위해 골재 유통 이력제가 필요함을 국토부가 이미 잘 알고 있다. 그러나 아직도 시행되지 않고 있다.국토교통부

그러나 전국 모든 건축 현장이 아니라 골재 채취업체 10곳을 대상으로 한 시범운영실시에 불과했다. 국토부는 이 시범사업을 통해 2026년까지 이력 관리 의무화를 목표로 한다고 밝혔다. 그러나 2026년이 세 달 남은 현재, 국토부와 국회에선 어떤 움직임도 없다. 국민들의 안전이 걸린 문제임에도 말이다.

최근 골재 파쇄공장과 레미콘 공장들을 돌아보았다. 건축용 골재라고 할 수 없는 붉은 토사들이 대부분이었다. 오늘날 대한민국 건축물이 얼마나 위험한지 한 눈에 보였다.

붉은 토사가 더 많은 것을 파쇄해 건축용 골재를 만드는 현장 모습이다.
붉은 토사가 더 많은 것을 파쇄해 건축용 골재를 만드는 현장 모습이다.최병성

또 다른 레미콘공장을 살펴봤다. 공사장 발파석 파쇄와 레미콘 생산을 겸한 공장이었다. 붉은 토사가 아니다. 대부분 정체 모를 검은색 물질이었다. 마침 짙은 검은색 물질을 실은 트럭이 들어왔다. 흙도 아니고, 돌도 아니었다.

레미콘공장 파쇄장에 트럭이 검은 물질을 하역하고 있다.
레미콘공장 파쇄장에 트럭이 검은 물질을 하역하고 있다.최병성
이 검은 물질의 정체는 무엇일까? 어떻게 이것을 파쇄해 아파트를 짓는 골재로 사용한다는 것일까?
이 검은 물질의 정체는 무엇일까? 어떻게 이것을 파쇄해 아파트를 짓는 골재로 사용한다는 것일까?최병성

골재 파쇄장의 로더 기사가 골재의 품질을 관리한다는 업계의 우스갯소리를 이 레미콘공장에서도 쉽게 확인했다. 로더 기사는 방금 쏟아붓고 간 검은색 물질을 기존에 있던 것들과 이리저리 혼합한 후 파쇄기에 투입했다.

방금 트럭이 붓고 간 검은 물질을 이리저리 혼합한 후 파쇄기에 투입하고 있다.
방금 트럭이 붓고 간 검은 물질을 이리저리 혼합한 후 파쇄기에 투입하고 있다.최병성
조금 전 트럭이 하역한 검은 물질을 파쇄기에 투입하고 있다.
조금 전 트럭이 하역한 검은 물질을 파쇄기에 투입하고 있다.최병성

인천 검단과 광주의 신축아파트의 완전 철거 후 재시공으로 약 1조 원에 이르는 손실이 발생했다고 한다. 불량골재를 방치함으로써 발생한 피해는 이게 전부가 아니다. 불량골재가 사용된 콘크리트 건축물은 수많은 하자를 초래하고, 끊임없는 보수 공사비를 추가하게 만든다. 철근 부식으로 건축물의 수명을 단축시켜 초고층 아파트의 재건축이라는 막대한 경제적 손실과 환경오염을 초래하고, 골재난을 더 부추기는 악순환이 반복되게 한다.

현재 대한민국은 1970~1990년대 지어져 재건축을 추진하는 아파트들이 많다. 국민의 생명을 위협하는 불량골재 추방을 위한 국토부의 대책 마련이 시급해 보인다.

현재 반포 아파트가 재건축되고 있다. 국민 안전을 위해 불량골재 대책 마련이 시급하다.
현재 반포 아파트가 재건축되고 있다. 국민 안전을 위해 불량골재 대책 마련이 시급하다.최병성

덧붙이는 글 콘크리트 건축물 안전을 위한 기사를 연재합니다. 관련 업계 전문가분들과 레미콘, 골재업체 관계자들의 제보를 받습니다. 제보는 제 이메일 cbs5012@hanmail.net로 보내주시면 바로 연락 드리고 찾아뵙겠습니다.
#국토교통부 #삼성전자 #용인반도체클러스터 #불량골재 #골재이력제
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