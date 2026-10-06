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불량골재로 인해 건축물 안전이 위협받고, 건축물 수명이 짧아질 수 있음을 국토부가 이미 알고 있다.국토교통부
이 같은 문제에 대해 국토부는 '골재의 품질을 생산 유통 단계에서부터 관리하기 위해 골재채취법에 골재품질관리 규정을 두어 품질이 나쁜 골재가 유통되지 않도록 규제하고, 동시에 레미콘 공장에서 골재 구입시 반드시 산지 조사를 실시하는' 골재 이력제 같은 방안도 제시했다. 아파트 건설 현장에 납품된 레미콘 상태에서는 골재 품질 확인이 불가능하기 때문이다.
국가기술표준원의 <불량 콘크리트용 골재 유통방지를 위한 KS 표준정비 및 제도>는 불량골재의 위험성에 대해 아래와 같이 지적한다.
공사 중 발생하는 발파암인 선별·파쇄골재의 경우, 원료의 품질이 균일하지 못하고 변화가 심하며, 채취 시 다량으로 함유되는 토분도 제거되지 않은 채 시중에 무분별하게 유통되고 있는 실정으로 골재 품질의 현황과 저품질 골재 사용으로 인한 콘크리트 구조물의 수명 단축 등 실질적인 위험성이 되고 있어...
국토부는 불량골재로 인한 건축물의 위험뿐만 아니라 해결방안도 이미 오래 전에 잘 알고 있었다. 그러나 2026년 현재, 불량골재 사용량이 2014년보다 더 급증했다. 국토부가 작성한 <2014년 골재수급계획>에 기록된 2004년부터 10년 간 강모래와 선별파쇄골재의 사용량의 변화를 통해 대한민국 건축물이 더 위험해진 현실을 쉽게 알 수 있다.
골재 중 강모래의 공급 비중은 2004년 17.8%에서 2013년 1.6%로 급감했다. 강과 하천의 천연모래가 동이 난 것이다. 그런데 토분이 제대로 제거되지 못한 채 사용되는 선별파쇄골재는 2004년 9.9%에서 2011년 43.7%, 2013년 36.4%로 늘었다. 그리고 2026년 골재수급계획에 따르면 2026년 전체 골재 중 선별파쇄골재 등의 비중은 무려 62.5%에 이르고 있다.