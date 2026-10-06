국토교통부

▲강, 채석장, 공사장 파쇄석 골재를 동일 배합비로 슬럼프 실험했다. 토분 함유된 공사장 파쇄석으로 만든 골재 슬럼프가 극히 작다. 최병성

강 모래·자갈과 채석장에서 만든 모래·자갈은 약 220mm의 비슷한 슬럼프값을 나타냈다. 그러나 파쇄석으로 만든 골재는 슬럼프 값이 80mm에 불과할만큼 단단했다. 동일한 배합비에도 불구하고, 골재에 함유된 토분 하나가 이렇게 큰 차이를 만든 것이다.



그 이유를 국토부 보고서에선 다음과 같이 설명하고 있다.



토분의 높은 (물) 흡수성이 콘크리트의 유동성을 저하시키고 단위수량을 증가시켜 콘크리트 품질과 관련된 성능저하를 유발한다.

토분은 모래보다 물의 흡수성이 높다. 시멘트로 가야 할 물을 토분이 흡수해 콘크리트의 유동성을 나쁘게 하는 것이다. 결국 이를 개선하기 위해 물을 더 추가(단위수량 증가)해야 한다.



국토부의 설명이 맞는지 추가 실험을 해봤다. 토분이 함유된 동일한 파쇄 골재에 물을 조금 더 추가(가수)했다. 결과는 놀라웠다. 동일한 시멘트, 모래, 자갈인데 슬럼프 값이 천연 골재와 비슷해졌다.



▲토분이 함유된 동일한 파쇄석 골재에 물을 추가하자 슬럼프가 달라졌다. 최병성

바로 여기에서 중요한 문제가 발생한다. 물을 추가하면 콘크리트 건축물의 위험이 높아진다는 점이다. 시멘트 수화반응에 필요한 물 이상의 과도한 물이 투입되면 콘크리트 안에 수많은 공극을 만들어 낸다. 콘크리트 안에 수분이 증발하면서 미세한 구멍들이 생기는 것이다.



콘크리트에 공극이 많아지면 압축강도가 저하된다. 그리고 그 틈으로 건축물 밖의 이산화탄소와 염화물이 흡수되어 철근을 서서히 부식시킨다. 결국 건축물의 수명이 짧아진다.



골재 유통이력제가 꼭 필요한 이유



광주 화정동의 아이파크 아파트가 붕괴된 이후인 2024년 12월 12일, 국토부는 불량골재 차단을 위한 '골재 유통이력제'를 실시한다고 밝혔다. 출처를 알 수 없는 불량골재 유입이 늘어 건축현장 붕괴의 주요 원인이 되고 있다는 이유였다.



▲불량골재 차단을 위해 골재 유통 이력제가 필요함을 국토부가 이미 잘 알고 있다. 그러나 아직도 시행되지 않고 있다. 국토교통부

그러나 전국 모든 건축 현장이 아니라 골재 채취업체 10곳을 대상으로 한 시범운영실시에 불과했다. 국토부는 이 시범사업을 통해 2026년까지 이력 관리 의무화를 목표로 한다고 밝혔다. 그러나 2026년이 세 달 남은 현재, 국토부와 국회에선 어떤 움직임도 없다. 국민들의 안전이 걸린 문제임에도 말이다.



최근 골재 파쇄공장과 레미콘 공장들을 돌아보았다. 건축용 골재라고 할 수 없는 붉은 토사들이 대부분이었다. 오늘날 대한민국 건축물이 얼마나 위험한지 한 눈에 보였다.



▲붉은 토사가 더 많은 것을 파쇄해 건축용 골재를 만드는 현장 모습이다. 최병성

또 다른 레미콘공장을 살펴봤다. 공사장 발파석 파쇄와 레미콘 생산을 겸한 공장이었다. 붉은 토사가 아니다. 대부분 정체 모를 검은색 물질이었다. 마침 짙은 검은색 물질을 실은 트럭이 들어왔다. 흙도 아니고, 돌도 아니었다.



▲레미콘공장 파쇄장에 트럭이 검은 물질을 하역하고 있다. 최병성 ▲이 검은 물질의 정체는 무엇일까? 어떻게 이것을 파쇄해 아파트를 짓는 골재로 사용한다는 것일까? 최병성

골재 파쇄장의 로더 기사가 골재의 품질을 관리한다는 업계의 우스갯소리를 이 레미콘공장에서도 쉽게 확인했다. 로더 기사는 방금 쏟아붓고 간 검은색 물질을 기존에 있던 것들과 이리저리 혼합한 후 파쇄기에 투입했다.



▲방금 트럭이 붓고 간 검은 물질을 이리저리 혼합한 후 파쇄기에 투입하고 있다. 최병성 ▲조금 전 트럭이 하역한 검은 물질을 파쇄기에 투입하고 있다. 최병성

인천 검단과 광주의 신축아파트의 완전 철거 후 재시공으로 약 1조 원에 이르는 손실이 발생했다고 한다. 불량골재를 방치함으로써 발생한 피해는 이게 전부가 아니다. 불량골재가 사용된 콘크리트 건축물은 수많은 하자를 초래하고, 끊임없는 보수 공사비를 추가하게 만든다. 철근 부식으로 건축물의 수명을 단축시켜 초고층 아파트의 재건축이라는 막대한 경제적 손실과 환경오염을 초래하고, 골재난을 더 부추기는 악순환이 반복되게 한다.



현재 대한민국은 1970~1990년대 지어져 재건축을 추진하는 아파트들이 많다. 국민의 생명을 위협하는 불량골재 추방을 위한 국토부의 대책 마련이 시급해 보인다.



▲현재 반포 아파트가 재건축되고 있다. 국민 안전을 위해 불량골재 대책 마련이 시급하다. 최병성

#국토교통부 #삼성전자 #용인반도체클러스터 #불량골재 #골재이력제 프리미엄 최병성 리포트 이전글 붉은 모래의 실체... 대한민국 초고층 아파트가 위험하다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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골재에 토분 함유량에 따른 슬럼프 실험 국토부 보고서. 토분이 많으면 콘크리트가 유동성 상실로 단단해진다.'슬럼프' 시험이란 굳지 않은 콘크리트의 반죽 질기와 유동성을 측정하는 품질 검사 방법이다. 높이 30cm의 원뿔형 몰드에 굳지 않은 콘크리트를 담고, 슬럼프 콘을 수직 방향으로 서서히 들어 올려서 주저앉은 높이를 슬럼프값으로 결정한다. 슬럼프 값이 크면 유동성(콘크리트가 쉽게 흐르고 퍼지는 성질)이 좋아 촘촘한 철근 사이에 작업이 쉽고, 고층빌딩에 콘크리트 이송 작업이 용이하다. 그러나 슬럼프 값이 작으면 콘크리트의 질기가 나빠 고층 건축물에 콘크리트 이송이 어려워지고, 결국 현장에서 물을 더 추가하는 심각한 문제가 발생한다.잔골재(모래)에 토분이 적으면 슬럼프값이 200mm정도에 이를만큼 콘크리트의 질기가 부드럽다. 그러나 토분이 많은 불량골재는 슬럼프 콘을 올려도 콘크리트가 거의 무너지지 않을 만큼 슬럼프값이 110mm에 불과하다. 반죽된 콘크리트의 유동성이 극히 나쁨을 보여준다.시멘트·모래·자갈과 물 배합비가 동일함에도 불구하고, 토분이 있다는 것만으로 콘크리트의 질기 차이가 발생한다는 국토부의 설명이 정말 사실일까? 직접 실험을 해보았다.①강 모래·자갈 ②채석장의 모래·자갈 ③파쇄석으로 만든 모래·자갈 등 3종류의 시료를 모았다. 3종류 모두 동일한 배합비로 슬럼프 실험을 했다. 국토부 보고서의 사진과 동일한 결과를 볼 수 있었다.