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<로또 1등도 출근합니다> 공은태 역의 이준혁티빙
"저랑 사고 한번 쳐보실래요? 회사 한 번 뒤집어보려고요."
9월 14일 시작한 티빙 오리지널 드라마 <로또 1등도 출근합니다>에서 공은태(이준혁)는 동료에게 뜻밖의 제안을 건넨다. 얼마 전까지만 해도 위로는 책임을 떠넘기는 상사에게, 아래로는 자신을 상사로 인정하지 않는 팀원에게 치이는 팀장이었다. 화가 나도 참고 부당한 일을 당해도 삼켜왔다.
그의 태도를 바꾼 것은 로또 당첨금, 세금을 제외하고 입금된 13억 원이다. 공은태는 반차를 내고 로또 당첨금을 수령하러 간다. 당장 사표를 던지는 대신 사무실로 출근한다. 대신 그에게 비밀 무기가 생겼다. "잘리기밖에 더 하겠냐"는 마음이다.
막내 팀장이라 어쩔 수 없이 겪어야 하는 일이 많다. 이미 한 번 망했던 브랜드를 다시 들여오라는 회사의 지시를 완벽히 거부하지는 않았지만, 디테일은 다르게 간다. 이래도 괜찮겠냐는 걱정 어린 한마디에 이렇게 말한다.
"지금까지는 회사가 원하는 방식대로 움직여줬으니 이 정도는 제 마음대로 해볼 수 있겠다는 생각이 들어요."
돈이 생겼다고 공은태가 갑자기 다른 사람이 된 것은 아니다. 다만 언제든 회사를 떠날 수 있다는 사실이 그의 말과 행동을 조금씩 바꾼다. 상사의 눈치를 살피던 태도에는 여유가 생기고, 삼키던 말을 입 밖으로 꺼낸다. 남들은 모르지만 시청자는 안다. 공은태 안에 어제와 다른 마음이 생겼다는 것을.
드라마는 "시간은 누구에게나 동일하게 흐른다"고 말한다. 사람들은 어제와 같고 내일과도 크게 다르지 않을 오늘을 견디며 다른 삶을 상상한다. 공은태에게 로또 13억 원은 수많은 직장인들이 어제도, 오늘도 하고 있을 그 상상을 현실로 옮겨볼 수 있는 작은 순간을 선물한다. 이준혁의 연기가 재미있어지는 것도 여기부터다.
이준혁의 매력
이준혁은 잘생겼다. 새삼스럽지만 배우로서 그를 언급할 때 빼놓기도 어려운 사실이다. 키가 크고 체격이 단단한 데다 이목구비까지 반듯하다. 제복이 잘 어울리는 배우를 꼽는다면 상위권을 놓치지 않을 것이다. 군인이나 경찰, 검사처럼 직업적 권위가 필요한 역할을 맡았을 때 별다른 설명 없이도 인물을 납득시킨다.
연기도 잘한다. 외모 때문에 배역이 제한되기보다 작품마다 전혀 다른 인상을 남겨왔다. tvN <비밀의 숲> 시즌 1, 2의 서동재, 2019년 tvN <60일, 지정생존자>의 오영석, 2023년 영화 <범죄도시3>의 주성철이 모두 같은 배우라는 사실이 새삼스럽게 느껴질 정도다.
그래서일까, 2025년 SBS <나의 완벽한 비서>에서 한지민과 멜로를 한다는 소식이 들렸을 때 기대가 컸다. 이준혁이 맡은 유은호는 다정하고 세심하며 일까지 잘하는 비서였다. 두 배우가 나란히 서 있는 모습도 더없이 근사했고, 꽤 화제를 모았다.
그런데 개인적으로는 그 드라마에서의 이준혁에게 그다지 설레지는 않았다. 연기를 못한 것도 아니고 두 배우가 어울리지 않았던 것도 아니다. 그러나 이준혁의 매력은 마음의 방향이 분명한 인물보다 속내를 쉽게 알 수 없는 인물에서 더 크게 작동한다.