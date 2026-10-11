티빙

<좋거나 나쁜 동재>이준혁의 매력이 처음 선명하게 드러난 작품은 2017년 tvN <비밀의 숲> 시즌 1이었다. 서동재는 정의로운 검사도, 완전한 악인도 아니었다. 유능하지만 출세욕이 강하고, 자신에게 유리한 쪽을 찾아 재빠르게 움직였다. 비굴하게 몸을 낮췄다가도 기회를 발견하면 다시 고개를 들었다.서동재가 등장하면 자연스럽게 그의 말과 행동을 살피게 됐다. 지금 진실을 말하는지, 누구의 편에 선 것인지, 이번에는 어떤 계산을 하고 있는지 궁금해져서. 행동은 얄미운데 이상하게 미워할 수만은 없었다. 비열해 보이다가도 결정적인 순간에는 완전히 선을 넘지 않았고, 어떻게든 살아남으려는 모습에는 묘한 생명력이 있었다.서동재는 2020년 tvN <비밀의 숲2>에도 다시 등장했다. 시즌 1에서 어느 편인지 알 수 없어 의심받던 인물은 시즌 2에서 실종 사건의 피해자가 됐다. 이번에는 그가 무엇을 꾸미는지 의심하는 대신 살아 있기를 바라게 됐다. 두 시즌에 걸쳐 서동재는 좋은 검사와 나쁜 검사 사이를 오갔고, 그 모호함은 2024년 티빙 <좋거나 나쁜 동재>라는 스핀오프까지 이어졌다. 제목부터 서동재답다. 좋은 사람인지 나쁜 사람인지 쉽게 결론 내릴 수 없다는 점이 그를 단독 주인공으로 만들었다.2019년 tvN <60일, 지정생존자>의 오영석은 이준혁의 반듯함을 더욱 영리하게 활용한 인물이었다. 해군 장교 출신 국회의원인 그는 국회의사당 테러 현장에서 극적으로 구조된 뒤 '기적의 생존자'로 떠오른다. 하얀 제복이 잘 어울리는 단정한 외모와 절제된 태도는 그에게 신뢰와 권위를 더했다.하지만 그 모습 뒤에는 아무도 예상하지 못한 진실이 숨어 있었다. 오영석은 테러의 피해자인 동시에 공모자였다. 그가 믿음직해 보일수록 반전은 강해졌다. 제복이 보증하는 정체성과 그 안에 감춘 야심 사이의 간격이 오영석이라는 인물을 완성했다.2023년 영화 <범죄도시3>의 주성철은 그 간격을 더욱 극단으로 밀어붙였다. 마약 사건을 수사하는 경찰이 실은 사건의 배후였다. 경찰이라는 신분은 범죄를 가리는 가장 완벽한 위장이 됐다. 이준혁은 역할을 위해 체중을 약 20kg 늘리고 목소리와 걸음걸이까지 바꾸었다. 기존의 반듯한 이미지를 지우는 대신, 그것을 믿을 만한 가면으로 사용했다.서동재는 검사라는 명함 뒤에 살아남기 위한 계산을 품었고, 오영석은 군복과 정치인의 정장 안에 야심을 숨겼다. 주성철은 경찰 배지 뒤에서 범죄를 저질렀다. 서로 다른 인물들이지만 공통점이 있다. 겉으로 맡고 있는 역할 뒤에 무언가 감추고 있는 것이 있다는 점이다.2026년 영화 <왕과 사는 남자>에서 특별 출연한 금성대군도 겉으로 드러낼 수 없는 뜻을 품은 인물이었다. 폐위된 단종을 다시 왕위에 올리려 했던 그는 한명회의 감시를 피해 복위 계획을 전한다. 앞선 인물들이 자신의 계산이나 야심, 범죄를 숨겼다면 금성대군이 감춘 것은 충심과 결기였다.장항준 감독은 금성대군을 멋있고 올바르며 왕족의 기품이 느껴지는 인물로 그리고 싶었다고 했다. 왕족의 품위와 단단함을 갖춘 이준혁은 짧은 등장에도 강한 인상을 남겼다. 이준혁이 연기하는 인물의 비밀이 반드시 수상하거나 어두운 것만은 아니다. 때로는 목숨을 걸고 지켜야 하는 뜻이기도 하다.