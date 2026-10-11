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26.10.11 12:05최종 업데이트 26.10.11 12:05
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스타의 매력은 단순한 외모나 화제성만으로 설명되기 어렵습니다. 오히려 어떤 장면에서 어떤 태도가 드러나는지, 그 순간들이 인물에 대한 호감으로 이어지는 경우가 많습니다. 예능, 영화, 드라마, 유튜브 등 다양한 콘텐츠 속 인물을 하나씩 살펴보며 그 사람이 왜 지금 호감을 얻고 있는지, 그리고 그 매력이 어떤 순간에 드러나는지를 관찰해 봅니다.[편집자말]
<로또 1등도 출근합니다> 공은태 역의 이준혁
<로또 1등도 출근합니다> 공은태 역의 이준혁티빙

"저랑 사고 한번 쳐보실래요? 회사 한 번 뒤집어보려고요."

9월 14일 시작한 티빙 오리지널 드라마 <로또 1등도 출근합니다>에서 공은태(이준혁)는 동료에게 뜻밖의 제안을 건넨다. 얼마 전까지만 해도 위로는 책임을 떠넘기는 상사에게, 아래로는 자신을 상사로 인정하지 않는 팀원에게 치이는 팀장이었다. 화가 나도 참고 부당한 일을 당해도 삼켜왔다.


그의 태도를 바꾼 것은 로또 당첨금, 세금을 제외하고 입금된 13억 원이다. 공은태는 반차를 내고 로또 당첨금을 수령하러 간다. 당장 사표를 던지는 대신 사무실로 출근한다. 대신 그에게 비밀 무기가 생겼다. "잘리기밖에 더 하겠냐"는 마음이다.

막내 팀장이라 어쩔 수 없이 겪어야 하는 일이 많다. 이미 한 번 망했던 브랜드를 다시 들여오라는 회사의 지시를 완벽히 거부하지는 않았지만, 디테일은 다르게 간다. 이래도 괜찮겠냐는 걱정 어린 한마디에 이렇게 말한다.

"지금까지는 회사가 원하는 방식대로 움직여줬으니 이 정도는 제 마음대로 해볼 수 있겠다는 생각이 들어요."

돈이 생겼다고 공은태가 갑자기 다른 사람이 된 것은 아니다. 다만 언제든 회사를 떠날 수 있다는 사실이 그의 말과 행동을 조금씩 바꾼다. 상사의 눈치를 살피던 태도에는 여유가 생기고, 삼키던 말을 입 밖으로 꺼낸다. 남들은 모르지만 시청자는 안다. 공은태 안에 어제와 다른 마음이 생겼다는 것을.

드라마는 "시간은 누구에게나 동일하게 흐른다"고 말한다. 사람들은 어제와 같고 내일과도 크게 다르지 않을 오늘을 견디며 다른 삶을 상상한다. 공은태에게 로또 13억 원은 수많은 직장인들이 어제도, 오늘도 하고 있을 그 상상을 현실로 옮겨볼 수 있는 작은 순간을 선물한다. 이준혁의 연기가 재미있어지는 것도 여기부터다.

이준혁의 매력

이준혁은 잘생겼다. 새삼스럽지만 배우로서 그를 언급할 때 빼놓기도 어려운 사실이다. 키가 크고 체격이 단단한 데다 이목구비까지 반듯하다. 제복이 잘 어울리는 배우를 꼽는다면 상위권을 놓치지 않을 것이다. 군인이나 경찰, 검사처럼 직업적 권위가 필요한 역할을 맡았을 때 별다른 설명 없이도 인물을 납득시킨다.

연기도 잘한다. 외모 때문에 배역이 제한되기보다 작품마다 전혀 다른 인상을 남겨왔다. tvN <비밀의 숲> 시즌 1, 2의 서동재, 2019년 tvN <60일, 지정생존자>의 오영석, 2023년 영화 <범죄도시3>의 주성철이 모두 같은 배우라는 사실이 새삼스럽게 느껴질 정도다.

그래서일까, 2025년 SBS <나의 완벽한 비서>에서 한지민과 멜로를 한다는 소식이 들렸을 때 기대가 컸다. 이준혁이 맡은 유은호는 다정하고 세심하며 일까지 잘하는 비서였다. 두 배우가 나란히 서 있는 모습도 더없이 근사했고, 꽤 화제를 모았다.

그런데 개인적으로는 그 드라마에서의 이준혁에게 그다지 설레지는 않았다. 연기를 못한 것도 아니고 두 배우가 어울리지 않았던 것도 아니다. 그러나 이준혁의 매력은 마음의 방향이 분명한 인물보다 속내를 쉽게 알 수 없는 인물에서 더 크게 작동한다.

<좋거나 나쁜 동재>
<좋거나 나쁜 동재> 티빙

이준혁의 매력이 처음 선명하게 드러난 작품은 2017년 tvN <비밀의 숲> 시즌 1이었다. 서동재는 정의로운 검사도, 완전한 악인도 아니었다. 유능하지만 출세욕이 강하고, 자신에게 유리한 쪽을 찾아 재빠르게 움직였다. 비굴하게 몸을 낮췄다가도 기회를 발견하면 다시 고개를 들었다.

서동재가 등장하면 자연스럽게 그의 말과 행동을 살피게 됐다. 지금 진실을 말하는지, 누구의 편에 선 것인지, 이번에는 어떤 계산을 하고 있는지 궁금해져서. 행동은 얄미운데 이상하게 미워할 수만은 없었다. 비열해 보이다가도 결정적인 순간에는 완전히 선을 넘지 않았고, 어떻게든 살아남으려는 모습에는 묘한 생명력이 있었다.

서동재는 2020년 tvN <비밀의 숲2>에도 다시 등장했다. 시즌 1에서 어느 편인지 알 수 없어 의심받던 인물은 시즌 2에서 실종 사건의 피해자가 됐다. 이번에는 그가 무엇을 꾸미는지 의심하는 대신 살아 있기를 바라게 됐다. 두 시즌에 걸쳐 서동재는 좋은 검사와 나쁜 검사 사이를 오갔고, 그 모호함은 2024년 티빙 <좋거나 나쁜 동재>라는 스핀오프까지 이어졌다. 제목부터 서동재답다. 좋은 사람인지 나쁜 사람인지 쉽게 결론 내릴 수 없다는 점이 그를 단독 주인공으로 만들었다.

무언가 감추고 있다

2019년 tvN <60일, 지정생존자>의 오영석은 이준혁의 반듯함을 더욱 영리하게 활용한 인물이었다. 해군 장교 출신 국회의원인 그는 국회의사당 테러 현장에서 극적으로 구조된 뒤 '기적의 생존자'로 떠오른다. 하얀 제복이 잘 어울리는 단정한 외모와 절제된 태도는 그에게 신뢰와 권위를 더했다.

하지만 그 모습 뒤에는 아무도 예상하지 못한 진실이 숨어 있었다. 오영석은 테러의 피해자인 동시에 공모자였다. 그가 믿음직해 보일수록 반전은 강해졌다. 제복이 보증하는 정체성과 그 안에 감춘 야심 사이의 간격이 오영석이라는 인물을 완성했다.

2023년 영화 <범죄도시3>의 주성철은 그 간격을 더욱 극단으로 밀어붙였다. 마약 사건을 수사하는 경찰이 실은 사건의 배후였다. 경찰이라는 신분은 범죄를 가리는 가장 완벽한 위장이 됐다. 이준혁은 역할을 위해 체중을 약 20kg 늘리고 목소리와 걸음걸이까지 바꾸었다. 기존의 반듯한 이미지를 지우는 대신, 그것을 믿을 만한 가면으로 사용했다.

서동재는 검사라는 명함 뒤에 살아남기 위한 계산을 품었고, 오영석은 군복과 정치인의 정장 안에 야심을 숨겼다. 주성철은 경찰 배지 뒤에서 범죄를 저질렀다. 서로 다른 인물들이지만 공통점이 있다. 겉으로 맡고 있는 역할 뒤에 무언가 감추고 있는 것이 있다는 점이다.

2026년 영화 <왕과 사는 남자>에서 특별 출연한 금성대군도 겉으로 드러낼 수 없는 뜻을 품은 인물이었다. 폐위된 단종을 다시 왕위에 올리려 했던 그는 한명회의 감시를 피해 복위 계획을 전한다. 앞선 인물들이 자신의 계산이나 야심, 범죄를 숨겼다면 금성대군이 감춘 것은 충심과 결기였다.

장항준 감독은 금성대군을 멋있고 올바르며 왕족의 기품이 느껴지는 인물로 그리고 싶었다고 했다. 왕족의 품위와 단단함을 갖춘 이준혁은 짧은 등장에도 강한 인상을 남겼다. 이준혁이 연기하는 인물의 비밀이 반드시 수상하거나 어두운 것만은 아니다. 때로는 목숨을 걸고 지켜야 하는 뜻이기도 하다.

시청자와 공유하는 비밀

9월 8일 배우 이준혁이 서울 용산구 CGV아이파크몰에서 열린 티빙 오리지널 <로또 1등도 출근합니다> 제작발표회에서 인사말을 하고 있다.
9월 8일 배우 이준혁이 서울 용산구 CGV아이파크몰에서 열린 티빙 오리지널 <로또 1등도 출근합니다> 제작발표회에서 인사말을 하고 있다.연합뉴스

이번 <로또 1등도 출근합니다>에서 공은태가 감춘 것은 로또 당첨금 13억 원이다. 범죄도 음모도 역모도 아니다. 그러나 그 돈은 늘 참고 살던 사람에게 처음으로 자기 뜻대로 움직여볼 힘을 준다.

공은태의 동료들은 아직 모른다. 매일 같은 셔츠를 입고 출근하는 팀장의 통장에 13억 원이 있다는 것을. 시청자와 공은태만 공유하는 비밀 덕분에, 그가 말할까 말까 망설이는 찰나와 미세하게 달라지는 눈빛에 빠져들게 된다.

사랑에 빠진 인물을 연기할 때보다 비밀을 품은 인물을 연기할 때, 이준혁의 반듯함은 인물의 속내와 만나 묘한 긴장을 만든다. 이제 궁금한 것은 공은태가 언제 비밀을 털어놓을지가 아니다. 그가 말한 대로, 13억 원을 가진 공은태가 다음에는 무엇을 '제 마음대로' 해볼지다.

공은태는 이미 한 번 사고를 쳤고, 스스로 수습까지 했다. 그 과정에서 더 윗선의 눈에 들어 전무실로 불려 간다. 전무는 팀장 따위가 이런 일을 벌였다는 것은 능력에 비해 자리가 작거나, 자리에 비해 크게 나댄다는 뜻이라고 말한다. 그러고는 새로운 임무를 맡기며 공은태에게 마음껏 나대볼 권한을 준다. 그가 맡게 된 일은 옆 팀의 비리를 파헤치는 감사 업무다.

이제 결말까지 몇 회 남지 않았다. 공은태가 이번에는 어디까지 나대고, 무엇을 뒤집어놓을지 지켜볼 일만 남았다.
덧붙이는 글 이 기사는 기자의 브런치에도 실립니다.
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매력의 작동법
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