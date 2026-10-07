연합뉴스

한국은행이 9월 23일 발표한 '소비자동향조사' 결과에 따르면 6개월 후 금리 수준을 예상한 금리수준전망지수는 128로, 전월보다 3p 상승해 2023년 10월(128) 이후 2년 11개월만에 가장 높았다. 가계부채 수준에 대한 인식을 나타내는 현재가계부채지수는 101로 전월보다 1p 올랐고, 2024년 12월(101) 이후 가장 높은 수준이었다.2008년 이후 저금리 속에 풀린 막대한 유동성은 전 세계에 엄청난 빚을 남겼다. 빚이 커진 만큼 고금리도 오래 이어질 수밖에 없다.이 고금리 압박은 한국도 비켜 갈 수 없다. 세계의 돈이 미국 국채와 주식에 몰려 있는 만큼, 미국 금리가 높게 유지되면 돈은 더 높은 수익을 찾아 미국으로 향한다. 한국이 금리를 미국보다 크게 낮게 두면 외국인 자금이 빠져나가고 원화가 약해진다. 미국의 고금리가 이어지는 한, 한국은 금리를 내리기 어렵고 오히려 올려야 하는 압박을 계속 받을 수밖에 없다. 그리고 한국 가계는 대출 구조 때문에 그 영향을 미국보다 빨리, 더 직접 받는다.미국의 경험은 정책 당국에도 분명한 교훈을 준다. 미국 가계가 고금리를 버티는 것은 30년 고정금리 덕분이고, 그 금리 위험은 주택저당증권을 산 금융시장이 나눠진다. 한국 정부도 장기 고정금리 대출 확대를 과제로 내걸고 있지만, 지금까지 정책은 대출 한도를 조이는 데 집중돼 왔다. 고금리가 오래간다면 빚의 양을 묶는 것만큼, 빚의 금리 위험을 누가 지게 할지를 바꾸는 일이 중요해진다.다만 제도가 바뀌기까지는 시간이 걸린다. 그동안은 가계가 스스로 대비할 수밖에 없다. 대출을 고를 때 지금 어느 쪽 금리가 낮은지만 볼 일은 아니다. 변동금리라면 금리가 오를 때 이자가 얼마나 늘어나는지 혼합형이라면 고정 기간이 언제 끝나는지부터 알아 두는 것이 좋다. 금리가 잠시 내려갈 때 그것을 저금리로 돌아가는 신호로 읽고 빚을 늘리면, 금리가 다시 오를 때 부담이 커진다.집값은 떨어질 수 있지만, 빚의 이자는 내가 자는 동안에도 오른다.