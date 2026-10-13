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뉴질랜드에 사는 앵무새 '카카포'세상에는 희한한 새가 정말 많지만, 뉴질랜드에 사는 앵무새 '카카포(Kākāpō)'는 좀 유별납니다. 엉뚱한데 짠하고, 어딘가 나사가 하나 풀린 것 같은 운명을 타고 났달까요.앵무새 주제에 세계에서 제일 무겁습니다. 평균 60년은 기본으로 살고 90세를 넘기기도 해서 조류계의 장수 아이콘으로 불리죠. 그런데 이 녀석, 명색이 새인데 위기 상황이 오면 날아가긴커녕 그자리에 꽁꽁 얼어붙어 눈만 굴립니다. 마오리어로 '밤의 앵무새'라는 뜻의 카카포는 지구상에서 유일하게 날지 못하는 앵무새입니다. 외딴섬이라는 환경이 만들어낸 기적이면서, 인간의 무분별한 개입이 어떤 비극을 부르는지 보여주는 산증인이기도 합니다.7천만 년 전쯤, 카카포의 조상은 다른 앵무새들과 갈라져 뉴질랜드 땅에 정착했습니다. 당시엔 그야말로 천국이었습니다. 뱀이나 족제비, 고양이 같은 포유류 포식자가 단 한 마리도 없었거든요. 먹을 건 지천에 깔렸고, 조심할 거라곤 하늘을 나는 맹금류뿐이었습니다.뉴질랜드 원주민 마오리족의 옛 이야기에서 카카포는 숲의 비밀을 간직한 파수꾼으로 나옵니다. 밤이 되면 숲 깊은 곳에서 나지막하게 울어 숲의 정령들에게 메시지를 전하고, 열매가 언제 풍성해질지 알려주는 예언자 역할을 맡았다고 하죠.굳이 힘들게 하늘을 날 이유가 없다 보니, 수백만 년이 지나면서 카카포의 몸도 변했습니다. 날개 근육과 가슴뼈는 쪼그라들었고, 대신 땅을 단단히 딛고 산을 오를 튼튼한 다리를 얻었죠. 지방도 넉넉히 축적해서 수컷은 몸무게가 2kg까지 불어났습니다. 이제 날개는 비행용이 아니라 높은 나무에서 뛰어내릴 때 낙하산처럼 균형을 잡는 부속품에 불과합니다.맹금류 눈을 피하는 법도 독특했습니다. 이끼를 닮은 황록색 깃털을 뒤집어쓰고 바위에 납작 엎드려 "나는 돌이다" 하고 멈춰 서는 거였죠. 시각으로 사냥하는 맹금류한테는 이 방식이 완벽하게 통했습니다. 적어도 냄새로 추적하는 포유류 천적이 등장하기 전까지는요.비극은 섬에 사람이 들어오면서 시작됐습니다. 폴리네시아인과 유럽 이주민이 배를 타고 올 때, 배 밑창에 숨어든 개, 고양이, 족제비, 쥐 같은 녀석들이 함께 내린 겁니다. 땅 위의 천적을 본 적도 없는 카카포에겐 당당히 맞설 방법이 없었습니다.위험을 느끼면 제자리에 얼음처럼 굳어버리는 습성부터 발목을 잡았습니다. 눈으로 사냥하는 매한테나 통하지, 코를 킁킁거리며 다가오는 포유류 앞에서는 "나 잡아드시오" 하고 누워있는 꼴이었으니까요.설상가상으로 카카포의 몸에서는 퀴퀴하면서도 달콤한 과일 향이 납니다. 오래된 목재 가구에 꿀과 꽃향기를 섞어놓은 듯한 향인데, 사람에겐 매혹적일지 몰라도 밤의 포식자들에겐 아주 친절한 이정표였습니다.마오리족과의 관계도 얽혀있습니다. 마오리인들은 카카포의 부드러운 깃털로 귀족들이 입는 고급 외투(Kahu kākāpō)를 만들었습니다. 기름지고 향긋한 고기는 별미로 쳤고, 새 기름에 고기를 재워 오래 보관하기도 했죠.유럽 이주민의 남획과 서식지 파괴, 포식자의 번식이 겹치면서 뉴질랜드 전역에 흔했던 카카포는 1990년대 들어 전 세계에 단 49마리만 남게 됩니다. 근친교배로 유전자가 단순해져 질병에 취약해졌고, 알의 60% 이상이 부화조차 못 하는 지경에 이르렀습니다.카카포의 생태에서 진짜 신비로운 건 뉴질랜드 침엽수인 '리무(Rimu)' 나무와의 관계입니다. 카카포는 매년 번식하지 않습니다. 2~4년 간격으로 리무 나무에 열매가 풍성하게 열리는 해에 맞춰 비로소 번식을 시작하죠.번식기가 되면 수컷들의 구애 쇼가 펼쳐집니다. 앵무새 중 유일하게 일부다처제로 살며 수컷은 육아에 전혀 참여하지 않는데, 대신 구애에 목숨을 겁니다. 수컷들은 언덕이나 바위 옆 땅을 오목하게 파낸 뒤, 그 안에 들어가 몸을 부풀리고 100Hz 이하의 저주파 울음소리(Booming Call)를 내뿜습니다.직접 파놓은 구덩이가 울림통 역할을 하면서 "쿵... 쿵..." 하는 낮고 깊은 소리가 바람을 타고 최대 5km까지 퍼져나갑니다. 암컷의 선택을 받으려고 서너 달 동안 매일 밤 8시간씩 목청을 높이다 보니, 번식기가 끝날 때쯤엔 수컷 몸무게가 반토막이 나기도 합니다.날기를 포기한 새들의 비극이 뉴질랜드에만 있었던 건 아닙니다. 지구상에 날지 못하는 대형 조류로는 타조, 에뮤, 화식조가 대표적이죠. 타조는 아프리카, 에뮤와 화식조는 호주에 사는데, 타조와 에뮤는 빠른 발로 잘 살아남았지만 화식조는 카카포처럼 멸종 위기에 몰려 있습니다.