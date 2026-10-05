▲포석 조명희
‘근대문학의 개척자’이자 ‘고려인 문학의 아버지’로 꼽히는 조명희.국가보훈부
우리나라 최초의 신소설은 이인직의 '혈의 누', 첫 번째 근대소설은 이광수의 '무정', 자연주의 소설 효시는 염상섭의 '표본실의 청개구리', 최초의 신체시는 최남선의 '해에게서 소년에게', 자유시는 주요한의 '불놀이' 문예지 1호는 '창조'….
50대 이상이라면 학창 시절 국어 시간에 배운 기억이 어렴풋이 날 만한 한국 근대문학 여명기의 각종 기록이다. 최초의 창작 희곡 '김영일의 사(死)'를 발표하고 미발표 창작 시를 모아 시집 '봄 잔디밭 위에'를 처음으로 펴낸 조명희의 업적은 빠져 있었다. 사회주의 계열의 조선프롤레타리아예술가동맹(KAPF) 작가로 활동하다가 적성국 소련으로 망명했기 때문이다.
그의 대표작이자 프롤레타리아문학(프로문학)의 백미로 꼽히는 소설 '낙동강'도 한동안 금서로 묶여 있다가 1987년 9월 30일 재출간돼 비로소 독자와 떳떳이 만날 수 있었다. 냉전과 독재가 쳐놓은 가림막 속에서 조명희란 이름과 그의 작품이 독자들의 기억에서 희미해지는 동안 이인직, 이광수, 최남선, 김억 등 친일파 문인들의 기록과 작품은 버젓이 교과서에 실려 사랑과 존경을 받았다.
조명희는 근대문학의 개척자이자 프로문학의 대표 작가로 문학사에 또렷한 발자취를 남겼을 뿐 아니라 망명 이후 교육자이자 언론인으로도 활동하며 숱한 후진을 길러내 '고려인 문학의 아버지'로 불렸다. 총칼 대신 펜으로 독립운동에 앞장선 그에게 대한민국 정부는 2019년 건국훈장 애국장을 추서했다.
북경사관학교 진학 좌절되자 일본 유학
조명희는 1894년 8월 10일 충북 진천군 진천읍 벽암리 숫말(수암마을)에서 태어났다. 아버지 조병행과 어머니 연일 정씨 사이의 4남 3녀 가운데 막내였다. 호는 포석(抱石)이고 적로(笛蘆), 목성(木星) 등의 필명도 썼다. 선대에 높은 벼슬을 지낸 명문가이고 살림도 넉넉한 편이었으나 4살 때 아버지가 돌아가신 뒤 가세가 기울었다. 진천의 신명학교를 거쳐 1910년 서울 중앙고등보통학교에 진학했다.
그해 여름에 닥친 경술국치는 의협심 강하고 감수성 예민한 그를 교실에만 안주할 수 없게 만들었다. 군인이 되어 무력으로 나라를 되찾겠다는 뜻을 세우고 중국 북경사관학교에 입학하기로 한 것이다. 1914년 중앙고보를 중퇴하고 서울을 떠나 걸어서 국경을 넘으려다가 평양에서 둘째형 경희에게 붙들려 고향으로 돌아왔다.
5년간 집에서 칩거한 조명희는 국내외 소설과 문예지 등을 탐독하며 군인 대신 문인을 꿈꿨다. 1919년 서울에서 시작된 3·1운동의 불길이 충북으로도 번지자 3월 15일 진천장터에서 만세 시위를 벌이려고 준비하던 중 일본 경찰에 체포됐다. 석 달간 옥고를 치른 뒤 실력을 기르기 위해 일본 유학을 떠났다.
1919년 가을 도쿄의 도요(東洋)대 동양철학과에 입학했다. 이듬해 김우진, 최승일, 김영팔 등 동포 유학생들과 극예술협회를 결성해 근대 민족극 운동을 펼쳤다. 일본의 한인 유학생과 한인 노동자들의 모임인 동우회가 회관 건립 기금 마련을 위해 극예술협회에 고국 순회공연을 제안하자 조명희가 쓴 희곡으로 무대에 올린 작품이 한국 근대연극의 서막을 연 '김영일의 사'다.
생활고에 시달리던 도쿄 유학생 김영일이 길에서 우연히 큰돈을 주웠다가 고민에 빠지고, 이를 계기로 동료 유학생 간에 사상 논쟁과 격투가 벌어져 일본 경찰의 탄압을 받는다는 것이 기둥 줄거리다. 1921년 7월 9일부터 40여 일 동안 부산, 서울, 평양, 함흥 등 전국 주요 도시를 돌며 관객의 갈채를 받았다. 연극의 파급력을 깨달은 조명희는 희곡 '파사(婆娑)' 등을 집필하고 유학 후 조선에서도 '불개미극단'을 조직했다.
유학 시절 그는 조선인을 모욕하는 일본인을 응징하고 친일반민족행위자를 처단할 목적으로 황석우·박열 등이 조직한 의권단(義拳團)에 가입해 활동하는가 하면 박열·정태성·김약수 등이 이끄는 무정부주의 단체 흑도회(黑濤會)에도 관심을 두었다.
문학사적 가치 우뚝한 희곡집과 시집