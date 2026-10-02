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지난 9월 28일 서울의 한 영화관에 걸린 '암살자(들)' 홍보물연합뉴스
영화 <암살자(들)> 관련 정치권 공방이 더욱 가열되는 양상입니다. 연일 새로운 뉴스가 나옵니다. 영화 무대 인사 축소나 행사 취소는 물론이고, 출연 배우 집앞에 찾아가 집회를 열겠다는 사람도 등장했습니다.
지난 9월 23일 개봉한 영화는 1974년 광복절 기념식장에서 육영수 여사가 피격당한 사건을 소재로 합니다. 암살범으로 지목된 문태광(박정민)의 배후에 중앙정보부가 개입했을 가능성을 경찰과 기자의 시선으로 따라갑니다. 권력기관의 개입 가능성을 극적 가설로 다룬 작품입니다.
극영화로서 이같은 구성은 할리우드나 유럽에서도 익숙한 변주에 해당합니다. 자주 언급되는 영화가 올리버 스톤 감독의 <JFK>(1992) 등입니다. 존 F 케네디나 링컨 대통령, 워터게이트 사건 등 굵직한 미국 현대사가 영화적 상상력과 만나 극화된 사례가 여럿입니다.
물론 문제작일수록 논란이 됐던 것도 사실입니다. <암살자(들)> 경우엔 역사 왜곡 논란으로 불붙었는데요. 보수야권 및 일부 인사들이 연출자인 허진호 감독 등을 고발하거나 국정감사에 소환하겠다는 등 강공을 펼치고 있습니다.
아무도 확인하지 않은 인용 보도
이 가운데 조선일보 등 보수성향 언론들의 행보가 흥미롭습니다. 조선일보는 영화 개봉 직후 10일간 관련 기사만 20여 건(계열사 제외)을 쏟아 냈습니다.
현재까지 조선일보가 낸 기사를 보면 허진호 감독의 해명성 인터뷰, 정치권의 역사 왜곡 주장을 뒷받침하는 검증 보도, 영화 관련 고발 및 행사 취소 소식 등입니다. 특히 9월 28일자 '[단독] '암살자(들)' 허진호 감독 "박정희 대통령의 피격 자작극? 합리적으로 불가능한 주장
"' 기사를 보면 허 감독은 인터뷰 내내 "박 대통령이 육 여사 피격을 지시했다는 내용은 영화 어디에도 나오지 않는다"는 취지로 답했습니다.
허 감독에게 한 질문 자체에도 문제가 있습니다. 기자는 "2002년 5월 박근혜 당시 의원이 방북했을 때 김정일 국방위원장이 하급자들이 관련된 것이라며 사실상 사과했다는 기록이 있다. 그런 부분은 왜 다루지 않았나"라고 물었습니다. 이에 대해 허 감독은 "박 의원이 측근을 통해 '1·21 청와대 습격 사건(소위 김신조 사건)에 대한 사과를 받기는 했으나 어머니 사건에 대해서는 들은 적이 없다'고 부인한 기록이 나온다"고 답했는데요.
하지만 이 질문 자체는 사실 확인이 필요한 내용을 전제로 삼고 있습니다. 보수진영이 "북에서 육 여사 피격 사건기획을 인정하고 사과한 걸 영화가 부정하고 있다"는 논리를 뒷받침하는 기사들을 살펴보겠습니다.
2002년 9월 13일 연합뉴스 기사 '김 국방위원장, 박정희 前대통령 암살 기도 사과
'는 일본 지지통신이 베이징 소식통이라고만 할 뿐 출처나 근거를 명확히 밝히고 있지 않습니다. 오히려 이 보도에 대해 박근혜 측은 다음날인 9월 14일 한국일보를 통해 "1·21 청와대 습격 사건에 대한 사과를 받기는 했으나 어머니 (육영수 여사) 사건에 대해서는 들은 적이 없다"며 "회동 내용 공개 문제에 대해 정부 당국과 상의한 바도 없다"고 부인한 바 있습니다(관련기사 : '김정일, 74년 박정희 암살기도 사과/日언론 5월 박근혜 방북때'
)
기사 하나를 더 살펴보겠습니다. 2002년 5월 6일자 연합뉴스 기사 '박근혜 위원장 방북기- 2'
를 보면 당시 박근혜는 "일부에서 '아웅산 테러, 문세광 사건 등에 대해 북한의 사과를 받지 않고 김 위원장 말만 듣고 왔다'고 하는 말도 들린다. 그러나 나의 방북은 사과받으러 간 것이 아니다"라고 쓴 바 있습니다. 조선일보나 보수진영의 주장과는 사뭇 다른 대목입니다.
물론 2020년 9월 25일자 연합뉴스의 '김정은 "대단히 미안" 대남 공개사과…북 최고지도자로선 파격적
' 제목의 기사를 보면 문세광 사건에 대해 김정일 국방위원장이 사과한 것처럼 돼 있긴 합니다. 하지만 해당 기사를 작성한 기자에게 확인결과, 앞서 언급한 2002년 9월 13일 연합뉴스 특파원이 쓴 기사를 참고한 것으로 확인됐습니다.
조선일보는 허 감독과의 인터뷰에서 "'암살자(들)'이 북한의 1990년대 선전 영화 판권을 사서 리메이크했다는 주장이 있다"고도 했습니다. 누가 어떤 근거로 제시했는지 설명은 없었습니다. 말미엔 "박 대통령이 육 여사 피격을 지시했다는 의혹 제기가 영화적으로 가능하다면, 노무현 대통령의 죽음을 권양숙 여사가 사주했다는 극단적 주장도 영화로 만들 수 있는 것이냐는 주장까지 있다"고도 되묻습니다. 이 역시 무리한 일각의 주장을 일방적으로 끌어온 수준입니다.