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2006년 5월 9일 고 이종욱 세계보건기구(WHO) 사무총장의 유해 안장식이 29일 오전 대전국립묘지에서 유족과 지인 등 100여 명이 참석한 가운데 엄수돼 영송병들이 영정과 후장 등을 봉송하고 있다.이종욱은 한센병을 의학적 시각뿐 아니라 사회적 시각으로도 바라봤다. 이 질병과 관련된 사회적 공포와 차별·낙인의 문제에도 주목했다. 그는 그런 구조적 문제들을 해결해 보고자 하는 도전 정신을 품었다.2004년 4월 26일 자 <타임> '이종욱, 보건 감시자'는 "그는 인구 규모의 건강 문제, 즉 방치된 채로 놔두면 소수가 아닌 수만 명의 희생자를 낳는 감염병에 매력을 느꼈다"라고 한 뒤, 그를 움직이는 동력은 "이런 질병들이 아무리 파괴적일지라도 막을 수 있다는 관념"이었다고 말한다.환자들을 안타깝게 여기는 마음뿐 아니라 '병원균 군대'에 대한 도전 정신도 그를 움직이는 동력이었다. 그 군대에 대한 체계적 대응은 의사 개인이 홀로 할 수 있는 일이 아니었다. 그가 품은 문제의식은 WHO에 들어가 의료인과 국제 행정 관료의 길을 함께 걸은 것이 그의 사고방식 속에서 자연스러운 일이었음을 보여준다.그는 자신이 세계 기구 내에서 구조적 문제를 해결할 역량이 있음을 입증했다. WHO 홈페이지의 2003년 1월 28일 자 기사는 그가 의료인의 역량뿐 아니라 조직가의 능력도 발휘했음을 알려준다.제목이 '이종욱 박사, WHO 사무총장으로 지명되다'인 이 글은 그가 한국어·영어·일어를 구사하고 프랑스어·중국어를 독해할 수 있다면서, 2003년까지의 19년 동안 WHO의 기술·조직관리·정책 분야에서 경험을 쌓았다고 기술한다. 그런 뒤, 국가·비정부기구·개인·기업·재단을 포함한 250개 이상의 주체가 참여하는 결핵 퇴치 파트너십을 이끌었다고 언급한다. 남들이 꺼리는 환자들을 정성껏 치료하는 휴머니스트의 기질과 더불어, 그런 환자들을 돕는 데 필요한 국제적 시스템을 짜고 운영하는 조직가의 역량도 갖고 있었던 것이다.이종욱은 58세 때인 2003년부터 3년간 사무총장으로 재직했다. 이 기간 그는 세계 한센병 환자들에 대한 무료 지원 기간을 2010년까지 연장한 것에 더해, 에이즈 환자들의 치료 접근성을 높이고 결핵과 소아마비의 퇴치·예방 사업을 확대했다. 또 사스 확산의 경험을 토대로 국제 보건 위기에 대비한 국제 보건 규칙도 업그레이드시켰다.그런데 사무총장 임기는 5년이고 한 차례 연임이 가능하다. 2003년 7월 21일에 취임한 이종욱의 임기는 2008년에 끝나는 것으로 예정돼 있었다. 그런 그가 임기를 채우지 못하고 2006년 5월 22일에 세상을 떠난 것은 응급수술 때문이다. 뇌에 생긴 혈종 때문에 5월 21일에 수술을 받은 그는 의식을 회복하지 못한 채 다음날 61세 나이로 세상을 떠났다.한센병 환자에 대한 의료 봉사가 출발점이 되어 남태평양으로 건너가고 WHO에서도 동일한 맥락의 일을 하다가 이 기구 책임자까지 된 그는 같은 일을 하던 중에 눈을 감았다. 스물 중반 때부터 사회적 약자들과 관련된 질병을 치유하는 데 앞장선 그의 삶은 그 현장을 이탈하지 않은 상태로 숭고하게 마감됐다.