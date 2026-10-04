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2003년 9월 아프리카 앙골라를 방문한 이종욱 WHO 사무총장이 아이들에게 둘러싸여 웃고 있다.
2003년 9월 아프리카 앙골라를 방문한 이종욱 WHO 사무총장이 아이들에게 둘러싸여 웃고 있다.한국국제보건의료재단

병들고 가난한 사람들을 위해 스스로를 헌신하는 길은 세속 권력과는 거리가 있는 길로 여겨진다. 이런 길에 들어선 사람은 널리 알려질 수는 있어도 세속 권력에 가까이 가기는 쉽지 않다. 자기 분야의 대표성을 인정받아 국회의원 같은 위치가 된다 해도, 이상과 현실의 괴리를 느끼다가 둘 중 하나와 멀어질 수도 있다.

그 점을 감안하면, 한센병·백신·결핵 전문가인 이종욱(1945~2006)은 상당히 이례적인 인물이다. 서울대 의과대학 재학 때부터 경기도 의왕시 성라자로마을에서 한센병 환자들을 돌본 그는 이후에는 미국령인 남태평양 사모아에서 일하다가 38세 때인 1983년에 세계보건기구(WHO)의 남태평양 한센병 자문관이 됐다. 이것이 인연이 되어 58세 때인 2003년에 WHO 사무총장이 됐다.


그가 해외로 나간 것도 한센병 치료에 대한 집념 때문이다. 그에 관한 특집 기사인 1995년 3월 28일 자 <동아일보> 11면은 "서울대 의과대학을 졸업하고 나병을 연구하기 위해 미국으로 건너가 하와이주립대에서 보건학 석사학위를 받았다"라며 "졸업 뒤 미국령 사모아에 있는 린든 B 존슨 열대의료원에서 나병환자를 진료하기 시작했다"라고 알려준다.

그의 경우에는, 병들고 힘없는 사람들을 위한 헌신이 권위 있는 국제기구 책임자가 되는 길로 자연스레 연결됐다. 권력이라면 권력이랄 수도 있는 그 위치에 도달한 뒤에도 그는 의료봉사 시절과 맥락이 닿는 활동을 끊김 없이 이어갔다. 세속의 권력과 지위가 그의 헌신적 의료 활동에 지장을 주기보다는 그 안으로 빨려들어간 듯한 느낌도 들 수 있다.

의사의 길에 대한 집념

이종욱 WHO 사무총장이 어린이의 입에 약을 직접 넣어주고 있다.
이종욱 WHO 사무총장이 어린이의 입에 약을 직접 넣어주고 있다.WHO

해방 4개월 전인 1945년 4월 12일 지금의 서울 서대문구 북아현동에서 출생한 이종욱은 어릴 때는 소방관을 꿈꿨다. 2011년에 발행된 <주간조선> 제2171호 '이종욱 WHO 사무총장, 세계 질병 퇴치 지휘한 인류의 주치의'에 따르면, 그 시절 장래 희망은 "빨간 불자동차를 탄 소방관"이었다.

의사에 관심을 갖게 된 것은 어머니 때문이다. 의사는 보람 있는 일을 하는 직업이며 전쟁 중에도 꼭 필요하므로 의사가 되는 게 좋겠다는 것이 어머니의 말씀이었다. 이는 빨간 불자동차를 타고 불을 끄고 싶어 했던 그가 하얀 가운을 입고 병원균에 맞서는 쪽으로 장래 희망을 바꾸게 된 이유로 알려져 있다.

그런데 의대에 가는 과정은 순탄치 않았다. 성라자로마을에서 의료봉사를 시작한 것은 의대생이 된 이후다. 의과대학에 들어갔을 때의 나이는 스물다섯이다. 의대에 지원했다가 떨어진 뒤 누나 이종원의 권유로 한양대 공과대학에 지원해 합격했지만, 군대를 갔다 온 뒤 의과대학에 다시 지원하는 등의 우여곡절을 겪은 뒤였다.

공대 입학을 권유하고 등록금을 내준 사람은 누나다. 그래서 의과대학으로 방향을 돌린 것은 누나에게 미안할 만한 일이었다. 위 <주간조선>은 "고교 1학년이 되던 해 부친이 후두암으로 숨지자, 가족은 살고 있던 집에서 이사 가야 할 정도로 살림이 어려워진다"라면서 이화여대 약학과 출신인 누나가 교수의 꿈을 포기하고 약국 개업을 선택했다고 알려준다. 그런 누나가 공대 진학을 도왔는데도 결국에는 의대로 방향을 틀었던 것이다.

이런 일들은 의사의 길에 대한 이종욱의 집념을 보여줄 만한 사례들이다. 그렇게 강한 집념을 보이며 의대에 들어간 그가 얼마 안 있어 벌인 일이 한센병 환자들을 돌보는 일이다. 누나에 대한 미안함을 접으면서까지 의대에 꼭 가고자 했던 그의 내면적 동기를 보여주는 장면이다.

동생이 염려된 누나는 왜 하필이면 위험한 데 가서 봉사하느냐며 만류했다. 위 글은 "이종욱은 누나를 안심시키고 성라자로마을에서 무보수 진료를 시작했다"라고 한 뒤, 남들이 꺼리는 병을 개의치 않고 맨손으로 환자들의 상처를 만지며 치료했다고 기술한다.

질병을 사회적 시각으로 바라본 의사

2006년 5월 9일 고 이종욱 세계보건기구(WHO) 사무총장의 유해 안장식이 29일 오전 대전국립묘지에서 유족과 지인 등 100여 명이 참석한 가운데 엄수돼 영송병들이 영정과 후장 등을 봉송하고 있다.
2006년 5월 9일 고 이종욱 세계보건기구(WHO) 사무총장의 유해 안장식이 29일 오전 대전국립묘지에서 유족과 지인 등 100여 명이 참석한 가운데 엄수돼 영송병들이 영정과 후장 등을 봉송하고 있다.연합뉴스

이종욱은 한센병을 의학적 시각뿐 아니라 사회적 시각으로도 바라봤다. 이 질병과 관련된 사회적 공포와 차별·낙인의 문제에도 주목했다. 그는 그런 구조적 문제들을 해결해 보고자 하는 도전 정신을 품었다.

2004년 4월 26일 자 <타임> '이종욱, 보건 감시자'는 "그는 인구 규모의 건강 문제, 즉 방치된 채로 놔두면 소수가 아닌 수만 명의 희생자를 낳는 감염병에 매력을 느꼈다"라고 한 뒤, 그를 움직이는 동력은 "이런 질병들이 아무리 파괴적일지라도 막을 수 있다는 관념"이었다고 말한다.

환자들을 안타깝게 여기는 마음뿐 아니라 '병원균 군대'에 대한 도전 정신도 그를 움직이는 동력이었다. 그 군대에 대한 체계적 대응은 의사 개인이 홀로 할 수 있는 일이 아니었다. 그가 품은 문제의식은 WHO에 들어가 의료인과 국제 행정 관료의 길을 함께 걸은 것이 그의 사고방식 속에서 자연스러운 일이었음을 보여준다.

그는 자신이 세계 기구 내에서 구조적 문제를 해결할 역량이 있음을 입증했다. WHO 홈페이지의 2003년 1월 28일 자 기사는 그가 의료인의 역량뿐 아니라 조직가의 능력도 발휘했음을 알려준다.

제목이 '이종욱 박사, WHO 사무총장으로 지명되다'인 이 글은 그가 한국어·영어·일어를 구사하고 프랑스어·중국어를 독해할 수 있다면서, 2003년까지의 19년 동안 WHO의 기술·조직관리·정책 분야에서 경험을 쌓았다고 기술한다. 그런 뒤, 국가·비정부기구·개인·기업·재단을 포함한 250개 이상의 주체가 참여하는 결핵 퇴치 파트너십을 이끌었다고 언급한다. 남들이 꺼리는 환자들을 정성껏 치료하는 휴머니스트의 기질과 더불어, 그런 환자들을 돕는 데 필요한 국제적 시스템을 짜고 운영하는 조직가의 역량도 갖고 있었던 것이다.

이종욱은 58세 때인 2003년부터 3년간 사무총장으로 재직했다. 이 기간 그는 세계 한센병 환자들에 대한 무료 지원 기간을 2010년까지 연장한 것에 더해, 에이즈 환자들의 치료 접근성을 높이고 결핵과 소아마비의 퇴치·예방 사업을 확대했다. 또 사스 확산의 경험을 토대로 국제 보건 위기에 대비한 국제 보건 규칙도 업그레이드시켰다.

그런데 사무총장 임기는 5년이고 한 차례 연임이 가능하다. 2003년 7월 21일에 취임한 이종욱의 임기는 2008년에 끝나는 것으로 예정돼 있었다. 그런 그가 임기를 채우지 못하고 2006년 5월 22일에 세상을 떠난 것은 응급수술 때문이다. 뇌에 생긴 혈종 때문에 5월 21일에 수술을 받은 그는 의식을 회복하지 못한 채 다음날 61세 나이로 세상을 떠났다.

한센병 환자에 대한 의료 봉사가 출발점이 되어 남태평양으로 건너가고 WHO에서도 동일한 맥락의 일을 하다가 이 기구 책임자까지 된 그는 같은 일을 하던 중에 눈을 감았다. 스물 중반 때부터 사회적 약자들과 관련된 질병을 치유하는 데 앞장선 그의 삶은 그 현장을 이탈하지 않은 상태로 숭고하게 마감됐다.
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