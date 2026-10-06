롯데 자이언츠

정훈은 프로야구 1군 무대에서 수비 포지션을 많이 소화한 선수 중 한 명이다. 그는 종종 배트를 부러뜨렸지만 그의 선수 인생은 부러지지 않는 갈대와 닮았다.물론 그가 가장 서고 싶었던 자리는 아마 2루수였을 것이다. 하지만 그 자리를 굳혀야 할 때마다 자잘한 부상이 생겼고, 또 인상적인 실책들이 터져 나왔다. 열심히 하지 않은 것도, 집중력을 잃어서도 아니었다. 기본적으로 수비 감각이 전설적인 선배들의 수준에 미치지 못했고, 몸보다 한 발 앞선 마음이 미세한 빈틈을 만들었다. 때로는 손톱이 뽑혀 피를 흘릴 만큼 몸을 던졌지만, 결과로 이어지지 않는 희생은 감동 대신 안타까움만 남기곤 했다. 덩달아 타격도 흔들려 2019년에는 타율이 .226까지 떨어졌고 홈런은 두 개뿐이었다. 한계에 이른 듯 보였다.그런데 2020년, 다시 기회가 왔다. 수비 위치는 여전히 정해지지 않았다. 하지만 시즌을 치르다 보면 부상을 당하거나 깊은 부진에 빠지는 선수들이 나오기 마련이고, 몸 건강히 기회를 기다리던 정훈이 늘 그 자리로 보내졌다.그리고 7월 28일, 롯데가 NC에 7-9로 뒤진 9회 말 2사 1·2루에서 정훈이 상대 마무리 원종현을 상대로 끝내기 3점 홈런을 쳤다. 정훈을 기억하는 이들이 가장 먼저 떠올리는 바로 그 장면이다. 그해 3할 가까운 타율에 11홈런, 이듬해에는 14홈런과 79타점. 이미 수명이 다 한 듯했던 선수가 뒤늦게 가장 밝은 빛을 뿜었고, 그 시즌을 마친 뒤 35살의 나이에 3년 총액 18억 원의 FA 계약을 맺었다.야구 선수 생활을 오래 이어간다는 것은 생각보다 복잡한 일이다. 개인 종목이라면 자신이 하고 싶을 때까지 혹은 할 수 있을 때까지 계속하면 된다. 정상에 의미를 둔다면 정상 도전이 가능할 때까지 하면 되고, 오랜 선수 생활에 의미를 둔다면 체력이 허락하는 순간까지 하면 된다. 하지만 야구는 팀 스포츠고 더구나 프로야구는 팬들의 눈치를 봐야 한다. 기량이 떨어지고도 이름값으로 버티는 것이 더 유능한 후배의 앞길을 막고 팀에 폐를 끼칠 수도 있다. 나는 아직 팀에 필요한가. 내가 너무 눈치 없지는 않은가. 생각하지 않을 수가 없다.정훈도 다르지 않았을 것이다. 그런데 그가 찾은 답은 조금 달랐다. 남느냐, 물러나느냐 사이에 더 낮게 움직이는 길이었다. 자신의 자리를 지키려고 발버둥 치는 대신 빈자리가 생길 때마다 옮겼다. 더 나은 2루수가 나타나면 외야의 빈 자리로 갔고, 그곳이 채워지면 3루나 1루로 혹은 중견수가 아닌 우익수도 좋고 그마저도 마땅치 않으면 지명타자도 좋았다. 주전이 아니면 백업이 됐고, 수비든 타격이든 주루든 팀에 헐거운 곳이 생길 때마다 글러브를 바꿔 끼고 달려 나갔다. 내 자리는 없어도 좋다. 필요하면 어디든 나를 써달라. 그것이 정훈이 오래 살아남은 방법이었다.자리에 대해서는 겸손했지만, 타석에서는 대범하게 휘둘렀다. 통산 1476경기 1143안타, 타율 .271, 80홈런, 532타점. 골든글러브도, 국가대표 선발 경력도 없다(26회 아시아선수권대회에 나갔으나 통상 A대표팀이라 하긴 어렵다). 물론 개인 타이틀이나 통산 최고 기록 같은 것도 하나 없다. 한국 프로야구 역사에서 어떤 기준으로도 손꼽히는 선수라고 말하기는 어렵다. 하지만 작게 청한 자리에서 온몸을 다 던져서 휘두르는 스윙은 보는 이들의 감정선 어딘가를 건드리곤 했다.2025년을 끝으로 정훈의 길었던, 또 우여곡절 많았던 선수 생활이 마무리됐다. 은퇴를 앞두고 정훈 본인은 자신이 은퇴식을 할 만한 선수가 아니라고 했지만, 팬들의 생각은 달랐다. 대부분의 시간 동안 팀에는 그의 정해진 자리가 없었지만, 팬들의 마음속 자리 배치는 조금 달랐다.왜 그랬을까. 그가 특별히 잘해서는 아니다. 정훈보다 잘한 롯데 선수는 많았고, 더 오래 주전으로 뛴 선수도, 훨씬 많은 홈런을 친 선수도 얼마든지 있었다. 그러고도 은퇴식을 하지 못한 선수들이 적지 않았다. 다만 팬들은 그의 기록 뒤로 살아냈던 시간들을 함께한 이들이었다. 2루에서 공을 잡던 순간도 보았고, 외야로 밀려나던 순간도 보았다. 벤치에 앉아 있던 모습도, 다시 주전으로 돌아와 홈런을 치던 모습도 보았다. 그에게 환호하기도 하고 분노하기도 했지만, 그가 어떤 마음으로 야구를 해왔는지는 아는 이들이었다.그리고 때로는 넘어지기도 하고 일어서기도 하면서 혹은 일어서지 못하면 넘어진 자리에서 뭔가 줍기도 하고 상처를 수습하기도 하면서 야구장에서 잠시 쉬어가던 시간에, 문득 자신을 비추는 듯한 선수의 몸짓을 잊지 못한 이들이 적지 않았다. 어떤 날에는 내가 아직 쓸모 있는 사람인지 의심하고, 어떤 날에는 그래도 어떤 구석에서는 내가 필요하다는 생각에 피곤함과 뿌듯함을 함께 느끼며 기상 알람을 맞추는 내 마음을, 어쩌면 알 것 같은 선수에게 쌓이는 묘한 정이 있었다.그래서 정훈의 은퇴식 날. 그러니까 그가 배트와 그리고 몇 종류나 될지 모를 글러브들을 우르르 쏟아놓고 유니폼을 벗던 날, 사람들은 그에게 박수를 치며 자신에게도 위로의 악수를 건넬 수 있었을지 모른다. 그에게 수고했다는 인사를 전하며 자신에게도 좀 더 힘내라는 격려를 던질 수 있었을지 모른다.그래서 그의 이름을 떠올리며 또 한 번 생각해 보게 된다. 우리가 그토록 오래 응원한 것은 정훈이었을까, 정훈을 바라보던 우리의 시간이었을까. 혹은 우리가 이토록 매달리고 정을 끊지 못하는 것은 야구일까, 나와 이웃들의 고달프지만 재미있는 삶일까.