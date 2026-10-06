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26.10.06 07:26최종 업데이트 26.10.06 07:26
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2루수는 유격수와 함께 내야의 중심을 지키는 자리다. 병살 플레이의 한 축이고, 안타와 범타가 가장 자주 엇갈리는 곳이다. 빠른 상황 판단과 정확한 송구, 재빠른 손놀림이 모두 필요하다. 하지만 송구 거리가 짧기 때문에 종종 유격수로는 조금 아쉬웠거나, 다른 자리에서는 신체적인 조건이 부족했던 선수들이 2루에서 자신의 자리를 찾아낸 경우가 종종 있다.

그들은 대개 몸으로 상대를 압도하는 선수들은 아니었다. 대신 첫발이 빨랐고, 공을 잡는 손이 빨랐고, 잡은 공을 어디로 던져야 할지 빠르게 판단했다. 수비에서 한 발 더 움직였고, 한 번 놓친 공을 다시 잡으려고 몸을 던졌다. 사람들은 흔히 그것을 '근성'이라고 불렀다. 원년 MBC 청룡의 김인식에서 롯데의 박정태로 그리고 SK 정근우와 두산 오재원으로 이어지는 2루수의 계보에 이런 공통점이 있다. 그래서 그들은 신체적인 조건의 부족함을, 남다른 노력과 근성으로 대체해 자신의 자리를 만든 선수들로 기억된다.


롯데의 정훈도 2루수였다. 체구가 크지 않고, 힘이 대단치 않았고, 노력과 근성이라면 누구 못지않았다. 하지만 순간적인 감각과 순발력이 부족했다. 전설적인 2루수들의 작은 체구가 일으킨 착시, 그러니까 누구나 독하게 노력하면 가질 수 있는 것처럼 보이는 수비 능력이라는 것 역시 또 다른 대단한 재능이라는 점을 역설적으로 보여주는 것이 정훈이었다. 2루수로서는 도저히 어울리지 않는, 한 번 휘두를 때마다 몸 전체가 휘청거리는 거포의 스윙을 일관해야 했던 이유가 어쩌면 저런 난감함에 있지는 않았을까.

정훈 크게 휘두르다
정훈 크게 휘두르다풀스윙은 최선을 다하는 모습으로 보이기도 하지만 과욕으로 비치기도 한다. 타자의 마음을 알 수는 없다. 장타가 터지면 전자로, 삼진을 먹으면 후자로 기억될 뿐이다. 그래서 매번 풀스윙하는 타자는 매번 승부를 거는 타자다. 넘기느냐 넘어지느냐. 환호성이냐 야유냐. 사느냐 죽느냐.롯데 자이언츠

박정태와 조성환의 자리

정훈은 용마고를 졸업하던 2006년 현대의 육성 선수로 들어갔지만 1년 만에 방출됐다. 그 뒤 전방 보병사단에서 박격포를 메고 군 복무를 했고, 전역하고는 초등학교 코치가 됐다. 하지만 포기하지 않고 도전해 다시 프로팀의 유니폼을 입는 데 성공했다. 2009년 롯데 자이언츠. 이번에도 정식 선수는 아니었다.

두 번째 신고 선수로 입단해 정식 선수로, 다시 1군 선수로 올라선 뒤 주전이 되기까지 5년의 세월이 흘렀다. 2014년에 무주공산이 된 롯데 2루수로 자리를 잡았고, 2015년에는 타율 3할에 9홈런, 16도루를 기록하며 자타공인 주전급 선수가 됐다. 박정태와 조성환이 겹쳐 보이는, 특히 처절했던 자이언츠 2루수의 자리에 이제 정훈이라는 이름이 새겨지는 듯했다.

그러나 야구는 그렇게 간단하지 않았다. 다음 해에는 성적이 떨어졌고, 2017년에는 롯데가 2루를 맡을 수 있는 외국인 타자를 모셔 왔다. 좋게 말해 '멀티플레이어', 솔직히 말하면 '떠돌이'의 시절이 본격적으로 시작됐다. 2018년에는 3루수와 중견수로 나서더니 2019년에는 1루수와 우익수로도 기용됐다.

멀티플레이어 혹은 떠돌이
멀티플레이어 혹은 떠돌이정훈은 프로야구 1군 무대에서 수비 포지션을 많이 소화한 선수 중 한 명이다. 그는 종종 배트를 부러뜨렸지만 그의 선수 인생은 부러지지 않는 갈대와 닮았다.롯데 자이언츠

물론 그가 가장 서고 싶었던 자리는 아마 2루수였을 것이다. 하지만 그 자리를 굳혀야 할 때마다 자잘한 부상이 생겼고, 또 인상적인 실책들이 터져 나왔다. 열심히 하지 않은 것도, 집중력을 잃어서도 아니었다. 기본적으로 수비 감각이 전설적인 선배들의 수준에 미치지 못했고, 몸보다 한 발 앞선 마음이 미세한 빈틈을 만들었다. 때로는 손톱이 뽑혀 피를 흘릴 만큼 몸을 던졌지만, 결과로 이어지지 않는 희생은 감동 대신 안타까움만 남기곤 했다. 덩달아 타격도 흔들려 2019년에는 타율이 .226까지 떨어졌고 홈런은 두 개뿐이었다. 한계에 이른 듯 보였다.

그런데 2020년, 다시 기회가 왔다. 수비 위치는 여전히 정해지지 않았다. 하지만 시즌을 치르다 보면 부상을 당하거나 깊은 부진에 빠지는 선수들이 나오기 마련이고, 몸 건강히 기회를 기다리던 정훈이 늘 그 자리로 보내졌다.

그리고 7월 28일, 롯데가 NC에 7-9로 뒤진 9회 말 2사 1·2루에서 정훈이 상대 마무리 원종현을 상대로 끝내기 3점 홈런을 쳤다. 정훈을 기억하는 이들이 가장 먼저 떠올리는 바로 그 장면이다. 그해 3할 가까운 타율에 11홈런, 이듬해에는 14홈런과 79타점. 이미 수명이 다 한 듯했던 선수가 뒤늦게 가장 밝은 빛을 뿜었고, 그 시즌을 마친 뒤 35살의 나이에 3년 총액 18억 원의 FA 계약을 맺었다.

신고 선수에서 자유 선수까지

야구 선수 생활을 오래 이어간다는 것은 생각보다 복잡한 일이다. 개인 종목이라면 자신이 하고 싶을 때까지 혹은 할 수 있을 때까지 계속하면 된다. 정상에 의미를 둔다면 정상 도전이 가능할 때까지 하면 되고, 오랜 선수 생활에 의미를 둔다면 체력이 허락하는 순간까지 하면 된다. 하지만 야구는 팀 스포츠고 더구나 프로야구는 팬들의 눈치를 봐야 한다. 기량이 떨어지고도 이름값으로 버티는 것이 더 유능한 후배의 앞길을 막고 팀에 폐를 끼칠 수도 있다. 나는 아직 팀에 필요한가. 내가 너무 눈치 없지는 않은가. 생각하지 않을 수가 없다.

정훈도 다르지 않았을 것이다. 그런데 그가 찾은 답은 조금 달랐다. 남느냐, 물러나느냐 사이에 더 낮게 움직이는 길이었다. 자신의 자리를 지키려고 발버둥 치는 대신 빈자리가 생길 때마다 옮겼다. 더 나은 2루수가 나타나면 외야의 빈 자리로 갔고, 그곳이 채워지면 3루나 1루로 혹은 중견수가 아닌 우익수도 좋고 그마저도 마땅치 않으면 지명타자도 좋았다. 주전이 아니면 백업이 됐고, 수비든 타격이든 주루든 팀에 헐거운 곳이 생길 때마다 글러브를 바꿔 끼고 달려 나갔다. 내 자리는 없어도 좋다. 필요하면 어디든 나를 써달라. 그것이 정훈이 오래 살아남은 방법이었다.

자리에 대해서는 겸손했지만, 타석에서는 대범하게 휘둘렀다. 통산 1476경기 1143안타, 타율 .271, 80홈런, 532타점. 골든글러브도, 국가대표 선발 경력도 없다(26회 아시아선수권대회에 나갔으나 통상 A대표팀이라 하긴 어렵다). 물론 개인 타이틀이나 통산 최고 기록 같은 것도 하나 없다. 한국 프로야구 역사에서 어떤 기준으로도 손꼽히는 선수라고 말하기는 어렵다. 하지만 작게 청한 자리에서 온몸을 다 던져서 휘두르는 스윙은 보는 이들의 감정선 어딘가를 건드리곤 했다.

풀스윙의 대명사

2025년을 끝으로 정훈의 길었던, 또 우여곡절 많았던 선수 생활이 마무리됐다. 은퇴를 앞두고 정훈 본인은 자신이 은퇴식을 할 만한 선수가 아니라고 했지만, 팬들의 생각은 달랐다. 대부분의 시간 동안 팀에는 그의 정해진 자리가 없었지만, 팬들의 마음속 자리 배치는 조금 달랐다.

왜 그랬을까. 그가 특별히 잘해서는 아니다. 정훈보다 잘한 롯데 선수는 많았고, 더 오래 주전으로 뛴 선수도, 훨씬 많은 홈런을 친 선수도 얼마든지 있었다. 그러고도 은퇴식을 하지 못한 선수들이 적지 않았다. 다만 팬들은 그의 기록 뒤로 살아냈던 시간들을 함께한 이들이었다. 2루에서 공을 잡던 순간도 보았고, 외야로 밀려나던 순간도 보았다. 벤치에 앉아 있던 모습도, 다시 주전으로 돌아와 홈런을 치던 모습도 보았다. 그에게 환호하기도 하고 분노하기도 했지만, 그가 어떤 마음으로 야구를 해왔는지는 아는 이들이었다.

그리고 때로는 넘어지기도 하고 일어서기도 하면서 혹은 일어서지 못하면 넘어진 자리에서 뭔가 줍기도 하고 상처를 수습하기도 하면서 야구장에서 잠시 쉬어가던 시간에, 문득 자신을 비추는 듯한 선수의 몸짓을 잊지 못한 이들이 적지 않았다. 어떤 날에는 내가 아직 쓸모 있는 사람인지 의심하고, 어떤 날에는 그래도 어떤 구석에서는 내가 필요하다는 생각에 피곤함과 뿌듯함을 함께 느끼며 기상 알람을 맞추는 내 마음을, 어쩌면 알 것 같은 선수에게 쌓이는 묘한 정이 있었다.

그래서 정훈의 은퇴식 날. 그러니까 그가 배트와 그리고 몇 종류나 될지 모를 글러브들을 우르르 쏟아놓고 유니폼을 벗던 날, 사람들은 그에게 박수를 치며 자신에게도 위로의 악수를 건넬 수 있었을지 모른다. 그에게 수고했다는 인사를 전하며 자신에게도 좀 더 힘내라는 격려를 던질 수 있었을지 모른다.

그래서 그의 이름을 떠올리며 또 한 번 생각해 보게 된다. 우리가 그토록 오래 응원한 것은 정훈이었을까, 정훈을 바라보던 우리의 시간이었을까. 혹은 우리가 이토록 매달리고 정을 끊지 못하는 것은 야구일까, 나와 이웃들의 고달프지만 재미있는 삶일까.

정훈의 은퇴
정훈의 은퇴정훈의 은퇴식을 요구한 것은 팬들이었다. 기록으로 표현되지 않는 선수의 가치라는 게 과연 있느냐는 물음에, 자이언츠 팬들이 내놓은 답이기도 했다.롯데 자이언츠


#정훈 #롯데자이언츠
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