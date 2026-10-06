이인자

책 등이 위로 향하니 잘보이네도서관에서 일하며 어려운 일 중 하나는 서가 맨 아래 칸에 책을 꽂거나 찾는 일이다. 무릎을 꿇고 확인해도 청구기호가 잘 보이지 않았다. 그 고충은 이용자에게도 마찬가지였을 터였다. 책의 방향을 달리 한 배치는 미관상 아주 반듯해 보이지 않을지는 몰라도, 일하는 사람과 책을 찾는 이용자 모두를 위한 다정한 배려처럼 느껴졌다.복본(같은 책)이 넉넉하다는 점도 인상적이었다. 같은 책이 여러 권씩 꽂혀 있어 다른 도서관에서는 예약을 걸어두고 한참을 기다려야 하는 책도 이곳에서는 어렵지 않게 만날 수 있었다. 책이 여유롭게 사람 사이를 오가게 하는 일, 그리고 그 책을 오래도록 보존하는 일. 그것이 국립도서관이 해야 할 중요한 역할이라 여겨졌다.'국립세종도서관'은 정책 도서관으로 세워졌지만, 일반인들에게도 명소가 된 데에는 아름다운 외관뿐 아니라 드넓은 호수 공원을 품고 있다는 점도 한몫했을 테다. 정오까지는 눈 부신 햇살 때문에 블라인드가 내려져 있어 호수가 보이지 않았다. 오후가 되면 블라인드가 열린다고 하니, 마치 노을을 보기 위해 해가 지기를 기다리는 사람처럼 호수가 보이는 순간을 기다렸다.드디어 오후 1시, 대형 블라인드가 올라갔다. 창밖으로 푸른 호수가 모습을 드러냈다. 하지만 기대가 컸던 탓일까, 무성한 나무들 탓에 호수가 한눈에 시원하게 들어오지는 않았다. 호수 전망을 제대로 감상하려면 4층 카페로 올라가는 편이 훨씬 나은 선택일 듯했다.이곳만의 특징인 2층 정책 자료실에는 일반 공공도서관에서 찾아보기 힘든 자료들이 빼곡했다. 서가 앞에 서서 문득 이 많은 자료를 과연 누가 볼까 싶다가도, 나에게는 무심한 수년간의 연구 자료가 누군가에게는 꼭 필요한 열쇠일 수 있겠다는 생각이 들었다.