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9월 28일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔 총회에서 각국 대표들이 유엔 안전보장이사회 회의에 참석하고 있다.AFP 연합뉴스
젤렌스키 연설의 계산은 비교적 선명하다. 북한군 포로 두 명에서 시작해 러시아가 세계 47개국 국민을 전쟁에 이용하고 있다는 이야기로 넓혔다. 두 사람은 전쟁의 국제화를 보여주는 증거가 됐다.
한국을 향한 메시지도 자연스럽게 만들어진다. 북한군이 우크라이나에서 현대전 경험을 쌓고 러시아와 북한의 군사협력이 강화된다면 한반도의 위험도 커진다. 그렇다면 우크라이나 전쟁은 한국과 무관한 먼 유럽의 전쟁이 아니라는 논리다.
국가정보원도 이번 공개가 한국 여론의 우크라이나 지지를 높이고 추가 지원을 끌어내기 위한 전략적 행동이었을 가능성을 제기했다. 실제로 젤렌스키는 북한군의 참전 이후 한국에 보다 적극적인 지원을 요구해 왔다.
이런 방식은 젤렌스키에게 낯설지 않다. 그는 전쟁 초기부터 외국 의회와 국민에게 직접 말하고, 상대국의 역사적 기억과 상징을 우크라이나의 전쟁에 연결하면서 지원을 요구해 왔다. 관련 연구들은 이를 '전시 공공외교(wartime public diplomacy)'의 사례로 보며, 우크라이나의 서사를 외국 공중에 확산하고 국제적 지원을 끌어내는 데 일정한 역할을 했다고 평가한다.
전쟁 중 정부 간 협상에만 의존하지 않고 외국의 국민과 여론에 직접 호소해 그 나라의 정책 선택에 영향을 미치려는 외교다. 문제는 북한군 참전 문제에서 이 방식이 사실 판단과 정책 결론을 너무 쉽게 하나로 묶는다는 데 있다.
북한군이 우크라이나에서 실전 경험을 쌓고 러시아로부터 군사기술을 얻는다면 한국의 안보 위험이 커진다는 명제는 성립한다. 북한군이 무엇을 배우고 어떤 전술과 장비를 가져오는지는 한국이 면밀히 분석해야 할 문제다.
그러나 여기서 곧바로 한국도 우크라이나 전쟁에 더 깊이 군사적으로 관여해야 한다는 결론이 나오지는 않는다. 상대가 한 전장에서 경험을 쌓았다고 해서, 우리도 같은 전장에 들어가야 그 위협에 대비할 수 있다는 논리는 성립하지 않는다.
필요한 것은 북한군이 무엇을 배웠는지 분석해 한반도의 교리와 훈련, 장비와 정보체계에 반영하는 일이다. 북대서양조약기구(NATO)와 우크라이나가 폴란드의 합동 분석·훈련·교육센터(JATEC)에서 우크라이나전의 교훈을 NATO의 교리와 전력 개발에 반영하는 것도 같은 방식이다.
결국 '우크라이나 안보와 한국 안보가 연결됐다'는 사실 판단과 '그러니 한국은 우크라이나에 더 깊이 개입해야 한다'는 정책 결론 사이에는 한 단계가 통째로 빠져 있다. 젤렌스키식 메시지는 바로 그 간격을 최대한 좁히려 한다.
여기서 가시성과 설득에 치우친 전통적 공공외교의 한계도 드러난다. 많이 보인다고 더 공공적인 것은 아니다. 상대국 국민을 움직이는 것과 그 나라의 별도 이해와 선택을 인정하는 것도 다르다.
이번에는 우크라이나가 가시성의 이익을 얻는 동안 포로와 가족은 안전의 위험을, 한국은 외교·안보적 부담을 떠안았다. 결정에 참여하지 않은 쪽이 비용을 부담했다. 일종의 '가시성의 외부효과'다.
3년 전의 데자뷔