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사자왕 리처드 1세. 그의 동상은 웨스트민스터 앞에서 볼 수 있다.위키피디아
오랜 전쟁을 치르기 위해 백성들은 무리한 세금을 내어야 했고, 왕의 부재를 틈탄 정치적 불안이 끊임없이 지속되었다. 실제 역사에서 리처드 1세 동생, 존은 프랑스 필리프 2세와 결탁하고 왕권을 차지하려고 시도하기도 했다.
14세기 백성들의 구전으로 전해지던 로빈 후드는 자유농이지만 16세기 엘리자베스 1세 시기를 거쳐 20세기 노르만 왕에 맞서는 색슨 귀족으로 각색되었다. 리들리 스콧은 중세의 혼란한 시대를 직설하기 위해 로빈 후드가 귀족이었다는 지배자 시점을 배제하고 민중의 전설을 그대로 소환했다.
십자군 원정에 따라나선 로빈 후드의 이름은 '로빈 롱스트라이드'다. '롱스트라이드'는 '성큼성큼 걷는 사람'을 의미한다. 궁수로 활약하던 로빈은 전쟁 중 리처드 1세가 전사하자, 동료들과 귀환을 결심한다. 하지만 자신의 앞에서 죽음을 맞은 귀족, 로버트 록슬리의 부탁을 받고, 그의 칼을 아버지, 월터 록슬리에게 돌려주려 노팅엄으로 향한다.
앞을 보지 못하는 월터 록슬리가 칼을 가져온 로빈의 이름을 듣자마자, 색슨의 이름이라며 반가워하는 장면에서 영화는 계급을 신분에서 민족의 영역으로 끌고 온다. 월터는 색슨족이지만 노르만 정복 왕조의 기득권을 누려온 인물이었다. 그러나 그 대가는 아들의 죽음과 자신의 영지에 사는 백성들의 궁핍함이었다.
리처드 사후, 왕이 된 존은 무능하고 폭정을 일삼는 인물이었다. 영화 속에서 존 왕은 반란을 일으킨 귀족과 자신의 심복, 고드프리의 배신 속에 프랑스 군대의 침략까지 심대한 위기를 동시에 맞는다.
모든 것이 엉켜버린 순간 로빈이 등장한다. 월터의 부탁으로 로버트 록슬리가 된 그는 왕과 귀족들의 갈등 봉합을 위한 제안을 던진다. 조건은 무소불위 왕권을 내려놓고 법에 의한 자유를 보장하라는 것. 이미 프랑스군이 영국 해협에 도달했다는 소식을 들은 존 왕은 '대헌장'을 작성하겠다는 약속을 한다.
드디어 시작된 프랑스와의 전투. 로빈과 친구들은 전장의 경험을 살려 영국군을 이끌고, 필리프 2세가 지켜보는 가운데 프랑스군을 격파해 버린다. '자유'라는 명분으로 노르만 지배 계급을 설득해 낸 로빈 롱스트라이드가 외세의 침략에 맞서 '하나의 잉글랜드'를 일궈낸 영웅으로 다시 태어난 것이다.
꿀과 곡물로 만든 술
로빈이 머문 록슬리 영지에는 양봉을 하는 수사가 있었다. 그의 이름은 터크. 사실 그는 기도보다 벌을 치고 양조를 하는 일이 천성에 맞는 사람이었다. 중세 수도원에서 벌은 특별한 존재였다. 짝짓기 없이 태어난다고 믿어졌기에 순결의 상징으로 통했다. 벌집의 밀랍은 제단을 밝히는 초가 되었고, 꿀은 단맛을 내는 조미료이자 상처에 바르는 약으로 사용되었다. 무엇보다 발효를 돕는 귀한 양조 재료로 여겨졌다.
터크 수사는 자신이 빚은 술을 로빈의 친구들에게 맛 보여 주며 미드(mead)라고 소개했다. 미드는 곡물 발효주, 에일과 더불어 고대 브리튼부터 존재한 술이었다. 하지만 최고의 발효원이었던 꿀은 구하기 힘든 귀하디귀한 존재였다.
자연스레 미드는 지배 계급이 즐기는 술로 정착했다. 바이킹들은 명예롭게 전사하면 발할라(전사들의 전당)에서 원 없이 미드를 마시는 걸 꿈꾸기도 했다. 로빈과 친구들은 처음에 미드가 무슨 술인지 알아채지 못했다. 색슨족의 술을 색슨족이 알지 못할 정도니, 미드가 민중이 쉽게 접할 수 있었던 술이 아니라는 사실을 영화도 알고 있었던 듯하다.
그런데 영화를 보며 의문이 들었다. 저 술이 정말 미드일까? 아무리 양봉을 한다지만 미드를 평민들에게 아무렇지도 않게 나눠주는 장면이 마뜩잖았다. 그러던 중, 터크 수사와 로빈이 술통을 두고 만나는 장면에서 눈이 번쩍 뜨였다.
"곡물과 꿀로 만든 술입니다."
그 순간, 한 단어가 머릿속을 관통했다. '브라갓'(Braggot).
곡물과 꿀을 이용해서 만든 술, 브라갓은 고대 웨일스어 브라가우드(Bragawd)에 어원을 두고 있다. 고대 북유럽에서는 곡물로 술을 빚을 때 발효력을 끌어올리기 위해 꿀을 첨가하곤 했다. 고대인들에게 술은 와인, 에일, 미드로 구분되는 장르가 아니었다. 수단과 방법을 가리지 않고 알코올을 이끌어내고, 산패 없이 관리하는 것만이 중요한 과제였다.