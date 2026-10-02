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26.10.02 07:24최종 업데이트 26.10.02 07:24
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반도체 팹 클린룸에서 일하고 있는 오퍼레이터와 테크니션. 광주에 짓는 건 반도체 연구소가 아니라 반도체 생산 공장인 팹입니다.
반도체 팹 클린룸에서 일하고 있는 오퍼레이터와 테크니션. 광주에 짓는 건 반도체 연구소가 아니라 반도체 생산 공장인 팹입니다.이봉렬

지난 9월 15일, 김영훈 고용노동부 장관은 브리핑을 열고 메가특구특별법안 마련 과정에서 논의되고 있는 노동 특례들에 대해 원포인트 사회적 대화를 하자고 제안했습니다. 이날 김 장관은 "특례가 필요하다고 요구하는 기업과 우려를 제기하는 노동자 사이에 의견 차이가 있을 수밖에 없다"며 "노사가 직접 논의해야 한다"라고 말했습니다.

정리하면, 지난 6월 발표된 3대 메가 프로젝트의 신속한 추진을 위해 메가특구특별법을 제정하고, 그 안에 현행 노동관계법의 규제를 우회하는 예외 조항을 두겠다는 것입니다. 이를 두고는 정부 내에서도 이견이 불거지고 있습니다. 김영훈 장관은 노동시간 규제 완화에 부정적인 입장을, 김정관 산업통상부 장관은 필요성이 있다는 입장을 보인 것으로 알려졌습니다.


가장 큰 논란이 되는 핵심 내용은 이른바 '화이트칼라 이그젬션(White-Collar Exemption)'입니다. 일정 기준 이상의 고소득 전문직 및 첨단 기술 연구개발(R&D) 인력 등을 대상으로 주 52시간 상한제와 연장근로수당 적용을 면제하여, 사실상 무제한 노동을 허용하겠다는 구상입니다.

과연 주 52시간제가 무력화되고 노동자들이 그 이상 일할 수 있게 되면 메가특구의 성공적인 추진에 도움이 될까요?

3대 메가 프로젝트는 반도체, AI데이터센터, 피지컬AI로 구성되어 있습니다. 이 중 핵심인 반도체만 놓고 보더라도, 주 52시간제 폐지는 프로젝트의 본질적 성공과 아무런 상관이 없는 탁상공론에 불과합니다(다른 두 프로젝트 관련해서도 현장 전문가의 의견을 구합니다).

'화이트칼라 이그젬션' 내미는 이들이 모르는 사실

메가특구 관련법에 대한 사회적 대화 제안하는 김영훈 장관
메가특구 관련법에 대한 사회적 대화 제안하는 김영훈 장관김영훈 고용노동부 장관이 9월 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 . 메가특구 연구직 대상 주52시간 예외적용, 파견근로 가능업무 확대 등 노동규제 완화 등을 내용으로 한 '메가특구 특별법 관련 사회적 대화 제안' 브리핑을 하고 있다.연합뉴스

3대 메가 프로젝트 가운데 반도체 관련 핵심 사업은 800조 원의 자금을 투입해 전라남도 광주에 조성하는 반도체 산단입니다. 광주 군공항 부지에 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 두 개의 메모리 반도체 팹(fab, fabrication: 제조시설)을 짓는 것이 이 프로젝트의 골자입니다. 즉, 연구 시설이 아닌 생산 공장을 짓는 것입니다.

화이트칼라 이그젬션은 석박사급 첨단 기술 연구개발 인력에게 장시간 노동을 허용하고 잔업수당을 주지 않겠다는 것인데, 문제는 이 거대한 생산 공장(팹)의 주력 인력이 제도의 타깃인 연구원(R&D) 직군이 아니라는 점입니다.

올해 초 SK하이닉스가 설비관리와 생산관리를 담당할 신입사원을 공개 모집했을 때, 지원 자격은 '최종학력이 고등학교 또는 전문대학 졸업자'였습니다. 심지어 '학사 이상 학위 소지자는 지원 불가능'이라고 명기하며 철저히 실무 중심의 생산 인력을 채용했습니다.

반도체 팹에서 가장 많은 인원을 차지하는 설비 및 생산관리를 고졸 또는 전문대졸 인재들이 담당하고 있다는 의미입니다. 물론 공정관리나 품질관리 등 학사 학위 이상을 요구하는 직무도 존재하지만, 반도체 팹 안에서 반드시 석박사 이상이어야만 감당할 수 있는 직무는 거의 없습니다.

열악한 노동 환경은 역효과만 낳을 뿐

2026년 4월, SK하이닉스의 사원 모집 공고. 지원자격이 고등학교 졸업 또는 전문대학 졸업으로 명시되어 있습니다.
2026년 4월, SK하이닉스의 사원 모집 공고. 지원자격이 고등학교 졸업 또는 전문대학 졸업으로 명시되어 있습니다.SK하이닉스 모집공고

실제로 반도체 회사에서 석박사급 이상 고급 인력이 집중된 곳은 설계와 연구개발이 이뤄지는 연구소이지 생산을 담당하는 공장(팹)이 아닙니다. 광주에 조성되는 반도체 단지 역시 네 개의 거대 팹이 들어서는 생산 단지입니다.

여기서 심각한 논리적 모순이 발생합니다. 만약 특례 조항이 본래 취지대로 극소수의 R&D 인력만을 향한 것이라면, 굳이 특별법까지 제정해 사회적 논란을 야기할 명분이 부족합니다. 반대로, 제도의 모호성을 이용해 특례 대상을 일반 생산직 노동자에게까지 확대하려는 꼼수라면 이는 끔찍한 노동권 침해입니다.

만약 그 극소수의 연구 인력을 대상으로 예외를 고려하고 있다면, 이 역시 현실을 모르는 발상입니다. 오늘날 청년 세대와 핵심 인재들이 직장을 선택할 때 가장 중요하게 고려하는 요소는 '워라밸(일과 삶의 균형)'과 건강한 근무 환경입니다. 글로벌 빅테크 기업들조차 인재 유치를 위해 유연근무와 복지에 막대한 투자를 하는 상황에서, 지방에 들어설 반도체 특구가 장시간 노동과 과로가 일상화된 공간으로 전락한다면 어떤 핵심 인재가 수도권을 떠나 그곳으로 향하겠습니까? 열악한 노동 환경은 인재 유출을 가속하고 지역 일자리의 질을 떨어뜨리는 역효과만 낳을 뿐입니다.

무엇보다 창의성과 고도의 집중력이 필요한 지식기반 산업에서 단순한 물리적 노동시간의 투입으로 성과를 짜내겠다는 것은, 21세기 AI 혁명을 1970년대 제조업 중심의 공장 노동 문법으로 해결하겠다는 시대착오적 발상입니다.

이재명 대통령의 평소 철학과도 정면으로 배치

더 심각한 문제는 특구라는 공간적·산업적 구획을 통해 노동법의 기본 원칙을 무력화시키는 노동권의 치외법권 지대를 만들려 한다는 점입니다. 특정 구역에서 한 번 무너진 원칙은 기업의 필요에 의해 언제든 확산될 수 있습니다. 특구에 한정되던 원칙은 지역의 경계를 뛰어넘을 것이고, 첨단산업 연구인력을 대상으로 시작된 예외는 일반 사업장의 생산직에게로 빠르게 전이될 가능성이 큽니다. 이는 수십 년간 사회적 합의를 통해 가까스로 이루어낸 노동시간 단축의 역사적 흐름을 통째로 뒤엎는 위험한 선례가 될 것입니다.

장시간 노동의 위험성은 이미 국제사회가 경고하고 있습니다. 2021년 5월, 세계보건기구(WHO)와 국제노동기구(ILO)가 공동으로 발표한 글로벌 역학조사 결과에 따르면, "주 55시간 이상 근무 시 표준시간 근무군(주 35~40시간)에 비해 뇌졸중 위험이 35%, 허혈성 심장질환 사망 위험이 17% 증가"합니다. 이에 따라 국제기구는 "정부가 강제 초과 근무를 금지하고 근로 시간에 최대 제한을 두는 정책을 집행할 것"을 강력히 권고하고 있습니다.

주 52시간 노동시간의 예외는 집권 후 노동자의 산업안전과 사망 사고에 각별한 관심을 보여온 이재명 대통령의 평소 철학과도 정면으로 배치됩니다. 이 대통령은 대선 후보 시절이던 2025년 4월 30일, 자신의 페이스북을 통해 다음과 같이 천명한 바 있습니다.

이재명 대통령은 대선 후보 신분이던 2025년 4월,노동시간 단축을 약속했습니다.
이재명 대통령은 대선 후보 신분이던 2025년 4월,노동시간 단축을 약속했습니다.이재명 대통령 페이스북

"일하는 시간이 길수록 성공이 보장되던 시대는 이미 지나갔습니다. AI의 등장으로 단순하고 반복적인 업무는 기계가 맡을 것이고, 사람은 창의성과 부가가치를 창출하는 일에 더욱 집중하게 될 것입니다. 이 새로운 시대에 '사람'의 가치를 높이기 위해서는 무엇보다 충분한 휴식과 재충전이 필수입니다."

그러면서 노동 관련 첫 번째 공약으로 이렇게 약속했습니다.

"첫째, 우리나라의 평균 노동시간을 2030년까지 OECD 평균 이하로 단축하겠습니다. (...) 주 4.5일제를 도입하는 기업에 대해 확실한 지원 방안을 만들겠습니다. 장기적으로는 주 4일제로 나아가야 합니다."

주 4.5일제 도입과 장기적 주 4일제를 핵심 공약으로 내세웠던 이재명 정부에서, 주 52시간 노동조차 짧다며 낡은 특례 도입을 추진할 줄은 꿈에도 생각지 못했습니다. 노동시간 단축에 대한 사회적 합의는 이미 지난 대선 과정에서 국민의 선택을 통해 끝났습니다.

정부는 3대 메가 프로젝트를 핑계로 구시대적 노동 착취를 부활시키려는 일부의 요구를 단호히 거절해야 합니다. 메가특구가 노동자의 건강권과 삶의 질을 갉아먹는 과로 특구가 아니라, 온전히 보장된 쉼 속에서 진정한 혁신을 창출하는 좋은 일자리의 요람이 될 수 있도록 지원하는 것, 그것이 이 시대가 요구하는 진정한 시대정신입니다.
#반도체 #메가특구 #52시간제
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