SK하이닉스 모집공고

2026년 4월, SK하이닉스의 사원 모집 공고. 지원자격이 고등학교 졸업 또는 전문대학 졸업으로 명시되어 있습니다.실제로 반도체 회사에서 석박사급 이상 고급 인력이 집중된 곳은 설계와 연구개발이 이뤄지는 연구소이지 생산을 담당하는 공장(팹)이 아닙니다. 광주에 조성되는 반도체 단지 역시 네 개의 거대 팹이 들어서는 생산 단지입니다.여기서 심각한 논리적 모순이 발생합니다. 만약 특례 조항이 본래 취지대로 극소수의 R&D 인력만을 향한 것이라면, 굳이 특별법까지 제정해 사회적 논란을 야기할 명분이 부족합니다. 반대로, 제도의 모호성을 이용해 특례 대상을 일반 생산직 노동자에게까지 확대하려는 꼼수라면 이는 끔찍한 노동권 침해입니다.만약 그 극소수의 연구 인력을 대상으로 예외를 고려하고 있다면, 이 역시 현실을 모르는 발상입니다. 오늘날 청년 세대와 핵심 인재들이 직장을 선택할 때 가장 중요하게 고려하는 요소는 '워라밸(일과 삶의 균형)'과 건강한 근무 환경입니다. 글로벌 빅테크 기업들조차 인재 유치를 위해 유연근무와 복지에 막대한 투자를 하는 상황에서, 지방에 들어설 반도체 특구가 장시간 노동과 과로가 일상화된 공간으로 전락한다면 어떤 핵심 인재가 수도권을 떠나 그곳으로 향하겠습니까? 열악한 노동 환경은 인재 유출을 가속하고 지역 일자리의 질을 떨어뜨리는 역효과만 낳을 뿐입니다.무엇보다 창의성과 고도의 집중력이 필요한 지식기반 산업에서 단순한 물리적 노동시간의 투입으로 성과를 짜내겠다는 것은, 21세기 AI 혁명을 1970년대 제조업 중심의 공장 노동 문법으로 해결하겠다는 시대착오적 발상입니다.더 심각한 문제는 특구라는 공간적·산업적 구획을 통해 노동법의 기본 원칙을 무력화시키는 노동권의 치외법권 지대를 만들려 한다는 점입니다. 특정 구역에서 한 번 무너진 원칙은 기업의 필요에 의해 언제든 확산될 수 있습니다. 특구에 한정되던 원칙은 지역의 경계를 뛰어넘을 것이고, 첨단산업 연구인력을 대상으로 시작된 예외는 일반 사업장의 생산직에게로 빠르게 전이될 가능성이 큽니다. 이는 수십 년간 사회적 합의를 통해 가까스로 이루어낸 노동시간 단축의 역사적 흐름을 통째로 뒤엎는 위험한 선례가 될 것입니다.장시간 노동의 위험성은 이미 국제사회가 경고하고 있습니다. 2021년 5월, 세계보건기구(WHO)와 국제노동기구(ILO)가 공동으로 발표한 글로벌 역학조사 결과에 따르면, "주 55시간 이상 근무 시 표준시간 근무군(주 35~40시간)에 비해 뇌졸중 위험이 35%, 허혈성 심장질환 사망 위험이 17% 증가"합니다. 이에 따라 국제기구는 "정부가 강제 초과 근무를 금지하고 근로 시간에 최대 제한을 두는 정책을 집행할 것"을 강력히 권고하고 있습니다.주 52시간 노동시간의 예외는 집권 후 노동자의 산업안전과 사망 사고에 각별한 관심을 보여온 이재명 대통령의 평소 철학과도 정면으로 배치됩니다. 이 대통령은 대선 후보 시절이던 2025년 4월 30일, 자신의 페이스북을 통해 다음과 같이 천명한 바 있습니다.