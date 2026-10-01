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3월 12일 박수영 국민의힘 의원이 국회 본회의에 상정된 대미투자특별법 제안 설명을 하고 있다. 대미투자특별법은 이날 표결에 부쳐져 재석 242인 중 찬성 226인, 반대 8인, 기권 8인으로 통과됐다.남소연
미국 헌법
제1조 9절 7항은 짧다. 법률에 따른 세출 승인 없이는 국고에서 돈을 꺼낼 수 없다. 연방대법원은 이 조항을 행정부의 지출 권한에 대한 제한으로 해석해 왔고, 1850년 리사이드 대 워커 판결
에서는 대통령을 포함한 어떤 공무원도 세출 승인 없이 미국의 채무를 지급할 권한이 없다고 밝혔다. 미 의회의 헌법 주석서는 세출 승인이 없을 때 채권자가 기댈 수 있는 길은 의회에 청원하는 것뿐이라고 정리한다.
이 원칙을 구체화한 법률이 국고예치법
(미국 법전 31편 3302조)이다. 이 법은 정부를 위해 돈을 받은 공무원이나 대리인은 출처와 관계없이 그 돈을 공제 없이 곧바로 재무부에 넣도록 한다. 같은 조의 다른 항은 공적 자금을 보관하는 공무원이 다른 법률의 근거 없이 그 돈을 빌려주거나 사용하는 것을 금지한다.
관건은 특수목적법인에 들어온 돈이 "정부를 위해 받은 돈"이냐는 것이다. 미국 법무부는 이를 판단할 때 형식보다 실질을 본다. 연방기관이 그 돈을 받을 위치에 있고 그 사용처를 지시할 재량을 갖고 있다면, 현금이 공무원의 손에 닿지 않았어도 정부가 받은 것으로 본다는 것이 법무부의 이른바 '의제 수령' 원칙
이다. 법무부 법률자문국
(OLC)은 이 위험을 피하려면 정부가 자금의 처분과 관리에 대한 통제권을 갖지 않아야 한다고 권고해 왔다.
한미 양해각서는 그 권고와 정반대 방향으로 짜여 있다. 투자처는 미국 대통령이 고르고, 투자금은 상무부가 지정한 계좌로 들어가며, 투자 법인은 미국이 무한책임사원으로 운영하고, 프로젝트 법인은 미국이 100% 소유한다. 이 법리대로라면 한국 몫의 수익도 먼저 미국 재무부로 들어가야 하는 돈이 될 수 있다.
재무부에 들어간 돈을 한국에 보내는 일은 예산초과지출금지법
(31편 1341조)에 걸릴 수 있다. 이 법은 연방 공무원이 세출 승인을 넘어 지출하는 것을 금지하고, 법률의 승인 없이 세출 승인 전에 정부를 금전 지급 계약이나 채무에 끌어들이는 것도 금지한다. 양해각서 자체는 구속력이 없다고 했지만, 사업마다 맺는 특수목적법인 계약에서 한국에 대한 배분이 미국 정부의 지급 채무로 굳어진다면 이 조항과 정면으로 부딪힐 수 있다.
법인을 세우는 일 자체도 문제가 될 수 있다. 정부법인통제법
(31편 9102조)은 행정기관이 법률의 명시적 허용 없이는 기관 역할을 할 법인을 세우거나 인수할 수 없다고 정한다. 트럼프 행정부의 법무부 법률자문국은 2025년 9월 2일, 상무부가 반도체 연구 지원 법인의 설립 과정을 과도하게 통제한 것이 이 법 위반이라는 의견서
를 낸 적이 있다. 한국 투자에 의해 설립된다는 상무부 주도 법인이 이 법에 저촉되지 않는지 미국 측의 검토와 문서 확인이 필요한 사안이다.
이 문제를 가장 체계적으로 짚은 분석은 뉴욕대 로스쿨 계열 법률 저널 <저스트 시큐리티
>에 실린 스콧 레비의 글이다. 레비는 이 구조를 의회 승인 밖의 "그림자 예산"으로 규정하고, 차기 행정부나 의회가 이 구조를 위법으로 판단하면 미국은 지출을 멈추고 남은 자금과 수익을 재무부에 넣어야 할 가능성이 크다고 봤다. 그 경우 협조적인 행정부라도 새 입법 없이는 돈을 돌려주지 못해 수천억 달러가 법적 공백에 놓일 수 있다는 것이다.
미국법이 양해각서나 정부간 합의에 우선한다
이 위험을 더 무겁게 만드는 것은 양해각서의 조항이다. 제24조에서 양국은 각자의 국내 합의, 법률, 그리고 "정책"을 지키겠다고 선언한다. 제26조는 양해각서의 어떤 내용도 각국의 관계법령과 충돌해서는 안 된다고 못 박는다. 미국 재정법이 특수목적법인의 수익 송금을 막는다면, 양해각서는 그 법을 넘어설 수 없도록 스스로 정해 둔 셈이다.
제27조는 한 걸음 더 나아간다. 양국은 양해각서를 실행하기 전에 필요한 국내 규정 제정 절차를 거쳐야 할 수 있다고 인정했다. 한국은 그 절차를 밟았다. 국회는 올해 3월 12일 대미투자특별법을 통과시켜 투자공사와 기금, 감독 체계를 법으로 만들었다. 미국은 그러지 않았다. 이 기금을 승인하거나 특수목적법인 설립과 수익 송금에 법적 근거를 준 미국 의회의 입법은 없다.
의회를 거치지 않은 데는 정황이 있다. 트럼프 대통령은 2025년 2월 미국 국부펀드 설립 계획을 지시하는 행정명령
을 내리면서 입법 필요성을 포함한 법적 검토를 요구했다. 미국 싱크탱크 케이토연구소
에 따르면 이 계획은 공식 국부펀드에는 의회의 입법과 대통령에 대한 제약이 따른다는 점이 분명해지자 접었다.
그 뒤 스콧 베센트 재무장관은 일본과 한국의 투자를 두고 "다른 나라들이 사실상 우리에게 국부펀드를 제공하고 있다"고 말했다. 의회의 통제를 받는 국부펀드 대신, 외국 돈과 구속력 없는 양해각서로 비슷한 기능을 만든 셈이라는 해석이 나올 수 있는 대목이다.
물론 반론도 가능하다. 이 법리는 법원에서 판단된 적이 없다. 국고예치법과 예산초과지출금지법은 모두 "다른 법률에 규정이 없는 한"이라는 단서를 달고 있어, 행정부가 근거 법률을 제시하면 결론이 달라질 수 있다. 특수목적법인을 유한책임회사나 합자조합 형태로 세우면 정부법인통제법의 "법인"에 해당하지 않는다는 주장도 가능하다. 의회가 사후에 이 구조를 승인하는 법률을 만들어도 문제는 사라진다.
그러나 지금까지 트럼프 행정부가 근거 법률을 공개적으로 제시한 적은 없고, 의회의 승인도 없다.
서두를 이유가 없다