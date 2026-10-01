연합뉴스

2025년 8월 25일(현지시간) 이재명 대통령이 미국 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미 정상회담뒤 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다.이 위험은 사업의 성패와 무관하다. 엔시날에 건설하는 발전소가 전기를 비싸게 팔아 수익을 쌓아도, 그 수익이 한국으로 나가는 통로 자체가 막힐 수 있다. 원전 8기와 알래스카 LNG가 같은 틀로 들어오면 위험의 크기는 2000억 달러 전체로 커진다. 정부가 국회에 제시한 상업적 합리성 판단은 이 위험을 계산에 넣지 않은 것으로 보인다.남은 협상에서 한국이 요구할 수 있는 것은 구체적이다. 양해각서 제5조는 한미 협의위원회가 미국 투자위원회에 양국의 "법적 고려사항"에 대한 의견을 내도록 정하고 있고, 그 위원장은 한국 산업부 장관이다.이 조항을 근거로 첫째, SPV 설립과 수익 송금이 어떤 미국 법률에 근거하는지 미국 측에 서면 확인을 요구할 수 있다. 둘째, 그 근거가 약하다면 제27조가 스스로 인정한 "국내 절차", 곧 미국 의회의 승인이나 입법을 요구할 수 있다. 셋째, 한국 몫의 수익 청구권을 한국 정부나 한국 소유 법인이 직접 보유하는 구조를 개별 사업 계약에 넣는 방안을 검토할 수 있다. 물론 별도의 합의가 필요하다. 넷째, 미국 법 때문에 송금이 막힐 경우 원금을 어떤 절차로 돌려받는지를 계약에 미리 적어 두는 것이다.시간도 한국 편일 수 있다. 양해각서상 한국은 단독 재량으로 특정 사업에 대한 납입을 하지 않을 수 있고(제9조), 투자 약정 시한은 트럼프 대통령의 임기가 끝나는 2029년 1월 19일이다(제2조). 법적 보장이 갖춰지지 않은 사업을 시한에 맞춰 서둘러 정할 이유는 없다.11월 중간선거 뒤 미국 의회의 구성이 바뀌면 이 기금의 법적 근거는 의회의 감독 대상이 될 수 있고, 2029년 이후의 행정부는 이 구조를 다시 따져볼 수 있다. 대미투자를 핵추진잠수함이나 원자력협정 같은 안보 현안의 지렛대로 삼으려는 계산도 같은 시간표 위에 있다. 안보 현안은 상당 부분 미국 의회를 거쳐야만 실현된다.트럼프 대통령은 9월 30일 한국의 대미투자를 일방적으로 발표했다. 중간선거를 겨냥한 발표다. 그러나 미국 헌법은 그 약속을 지급으로 바꾸는 권한을 대통령이 아니라 의회에 줬다. 남은 협상에서 한국이 확인해야 할 것은 대통령의 약속이 아니라 의회의 협조와 승인이다.