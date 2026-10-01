고정희

베를린의 전형적인 임대주택. 지은지 150년이 지난 오래 된 건물이지만 최근 리모델링을 헤서 말끔하다. 시에서 정한 임대료인상보호지역에 속한다.1948~1949년, 기본법을 만들던 입법자들 사이에서 독일의 경제 질서를 어떻게 구성할지 합의를 보지 못했다. 보수 정당과 사회민주당의 생각이 달랐다. 그런데 보수 정치인들도 불과 몇 년 전 나치의 집권을 도운 거대 산업 자본가들에 대한 경계심이 컸다. 그래서 그들은 지나치게 커진 사적 경제 권력에 맞설 수 있는 도구를 헌법에 넣었다. 그리고 앞으로 자본주의로 갈지 공동 경제로 갈지는 시민들이 선거로 정하도록 문을 열어 두었다.그런데 이 조항은 지난 77년 동안 한 번도 쓰인 적이 없다. 악보에 적어만 두고 아무도 치지 않은 장단인 셈이다. 베를린 좌파당이 그 악보를 끄집어냈다. 그리고 이제 그 장단을 처음으로 쳐 보려 한다.당연히 논쟁은 뜨겁다. 주 정부가 세운 전문가위원회는 '사회화'가 헌법에 합치한다고 보았다. 반면 헌법학자들 중에는 '비례의 원칙'을 들어 의문을 제기하기도 한다. 신규 건설처럼 덜 과격한 방법이 있는데 굳이 이렇게까지 해야 하느냐는 것이다.돈 문제는 더 복잡하다. 보상액 기준을 어떻게 잡느냐에 따라 계산이 완전히 달라진다. 시민단체는 시장가의 40~60%인 80억~180억 유로(12조 3000억~27조 7000억 원)를, 노조 계열 한스뵈클러재단의 연구원들은 135억 유로(20조 8000억 원)를 제시한다. 만약 현 시장가로 보상해야 한다면 최대 360억 유로(55조 3000억 원)에 이른다. 이 숫자의 폭이 곧 논쟁의 폭이다.반대하는 쪽의 논리도 분명하다. 어느 부동산 경제학자는 사회화로 새집이 한 채도 생기지 않으며 오히려 투자자들을 쫓아내 신규 건설을 더 어렵게 만들 거라고 말한다. 찬성 쪽의 경제학자는 신규 건설만으로 문제를 풀기엔 시간이 너무 오래 걸린다고 답한다.여기에 연방정부까지 끼어들었다. 프리드리히 메르츠 총리의 연립정부는 연방법으로 주 차원의 사회화를 아예 금지하겠다고 한다. 하지만 연방헌법재판소는 이미 오직 주의 입법을 막기 위한 목적의 법률은 위헌이라고 판단한 바 있다. 바이에른주는 베를린이 실행에 옮기면 헌법재판소로 가겠다고 벼른다. 결국 이 장단을 칠 수 있는지는 연방헌법재판관들이 정하게 될 것이다.흥미로운 건 시민들의 마음이다. 선거 당일 조사에서 베를린 시민 51%는 사회화에 반대했고 찬성은 37%에 그쳤다. 그런데도 그 공약을 내건 정당을 1위로 만들었다. 사람들이 뽑은 건 특정한 수단이라기보다 월세 문제를 가장 진지하게 대하는 당의 태도였는지도 모른다.