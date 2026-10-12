▲윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장
윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장이 28일 오후 인천시 부평구 대표부 사무실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다.이정민
- NUG 산하의 시민방위군(PDF)과 지역별 방위군은 어떤 관계인가.
"NUG 국방부 산하에 조직된 PDF가 있고, 별도로 생겨난 지역 방위군도 있다. 모든 조직이 지금 똑같은 방식으로 직접 지휘를 받는다고 말할 수는 없다. 일부 지역 조직과는 협력을 넓혀 가고 있다. 궁극적으로는 무장세력들을 민주적으로 선출된 민간정부의 통제 아래 있는 연방 방위체계로 통합하는 것이 목표다."
- 소수민족 무장조직들과는 어느 정도 합의가 이뤄졌나.
"군사뿐 아니라 정치, 주민 지원, 연방국가 건설 등 여러 분야에서 협력하고 있다. 그렇지만 소수민족 조직마다 역사와 활동 지역, 정치적 목표가 다르다. 모든 사안에서 이미 의견이 같다고 말할 수는 없다. 차이가 생길 때 무력으로 해결하는 것이 아니라 정치적 대화로 풀 수 있도록 신뢰를 쌓는 일이 중요하다."
- 현재의 내전 상황은 어떻게 평가하나.
"어느 한쪽이 전반적으로 우세하다고 단정하기 어렵다. 지역마다 상황이 다르다. 혁명세력은 여러 곳에서 군부의 지상 작전에 맞설 수 있게 됐다. 우리가 비교적 안정적으로 통제한다고 보는 지역은 국토의 약 20%다. 다른 지역에서는 전투가 계속 이어지면서 통제 상황도 수시로 바뀐다. 군부는 여전히 공군과 중화기, 장거리 공격 능력을 갖고 있다."
- 군부의 공습은 주민들의 삶을 어떻게 바꾸었나.
"마을에 군인이 없다고 안전한 것은 아니다. 학교와 병원, 사찰, 피란민이 머무는 곳에서도 공습을 걱정하며 살아야 한다. 일부 학교는 임시 장소나 마을 외곽으로 옮겨 수업하고, 보건 서비스는 이동 진료소를 이용하기도 한다. 전투와 도로 봉쇄, 통신 두절 때문에 지원 물자가 있어도 주민에게 전달하지 못하는 경우가 있다."
"영원한 전쟁 원하지 않지만... 협상이 쿠데타 정당화 해선 안 돼"
그가 군부의 공습을 거듭 이야기 하는 까닭을 보여주는 사건은 인터뷰 당일에도 벌어졌다. 현지시각 28일 정오 무렵, 미얀마 서부 라카인주 짜욱또의 시장 인근에 폭탄이 떨어졌다. 이곳은 소수민족 무장조직 아라칸군이 통제하는 지역이다. 아라칸군은 미얀마군 전투기가 폭탄 두 발을 투하해 장을 보러 온 사람들과 상인, 길을 지나던 사람들이 숨졌다고 밝혔다.
<AP통신>에 따르면 아라칸군과 현지 구조 책임자가 전한 사망자는 최소 49명, 부상자는 58명이다. 부상자 가운데 22명은 중태라고 한다. 이런 일은 군부가 통제하지 못하는 지역의 주민들이 공습으로 인해 삶을 위협받고 있다는 현실을 보여준다.
- 전쟁이 길어지면서 가장 걱정되는 점은 무엇인가.
"시간과 인명 피해다. 젊은이들에게 5년은 교육을 받고 직업을 준비할 중요한 시기다. 그런데 전쟁과 피란, 강제징집을 겪으며 가족과 떨어져 살아가는 사람이 많다. 이는 군사적 문제를 넘어 한 세대의 미래에 관한 문제다."
- 혁명세력에 의한 민간인 피해 의혹이 제기되면 어떻게 책임을 물어야 하나.
"군부가 저지르면 범죄이고 우리 편이 저지르면 괜찮다는 식의 이중 잣대는 없어야 한다. NUG의 국방정책은 무력충돌법과 제네바협약을 존중하고 민간인의 생명과 재산을 보호해야 한다는 원칙을 담고 있다. 민간인 피해 의혹이 있다면 군사 절차뿐 아니라 민간 사법 절차를 통해서도 책임을 물을 수 있어야 한다."