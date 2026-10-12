이정민

- NUG 산하의 시민방위군(PDF)과 지역별 방위군은 어떤 관계인가.

- 소수민족 무장조직들과는 어느 정도 합의가 이뤄졌나.

- 현재의 내전 상황은 어떻게 평가하나.

- 군부의 공습은 주민들의 삶을 어떻게 바꾸었나.

- 전쟁이 길어지면서 가장 걱정되는 점은 무엇인가.

- 혁명세력에 의한 민간인 피해 의혹이 제기되면 어떻게 책임을 물어야 하나.

▲윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장이 28일 오후 인천시 부평구 대표부 사무실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다. 이정민

- 협상을 통해 전쟁을 끝낼 수는 없나.



"미얀마 국민이 영원히 전쟁하기를 바라는 것은 아니다. 그러나 대화가 쿠데타를 정당화하거나 군부가 다시 병력을 정비할 시간을 벌어주는 수단이 되어서는 안 된다. 군부의 정치적 특권을 끝내고 인권과 책임성이 보장되는 연방민주주의로 나아가야 지속 가능한 해결이 가능하다."



- 국제사회가 미얀마 내전을 끝내는 데 적극적으로 나서지 않는 이유는 무엇이라고 보나.



"각국이 자기 나라의 이익을 먼저 생각하기 때문이다. 미국은 원칙적으로 민주주의를 지지하지만 미얀마 문제에는 소극적이다. 중국은 미얀마와 국경을 맞대고 있고, 미얀마 안에서 벌이는 사업도 많다. 국제적으로 인정받지 못하는 군부는 중국의 인정과 보호가 필요하니 중국의 요구를 들어줄 수밖에 없다. 주변국들은 민주주의보다 자신들의 사업과 이익에 가장 유리한 상대를 택하고 있다.



미얀마에는 희토류뿐 아니라 보석과 석유, 티크 목재도 있다. 자원의 '보물섬'인데, 우리는 오히려 그 때문에 저주받고 있다고 느낀다. 그 자원을 탐내는 주변국들이 군사독재를 보호하고 있기 때문이다. 풍부한 자원이 국민의 삶을 나아지게 하기보다 독재를 유지하는 이유가 되는 것이다."



"2024년 12월 3일 밤, 민주주의 지켜내는 모습 인상 깊게 지켜 봐"



- 한국에서 건조해 미얀마에 수출된 '모타마'함이나 2023년 군부 측이 임명한 주한 미얀마 대사가 한국 방산행사에 참석한 걸 어떻게 봤나.



"모타마함이 쿠데타 이후 어떻게 사용됐는지 우리가 직접 군사정보로 확인했다고 말할 수는 없다. 다만 군사적 활용에 관한 공개 보도를 한국 사회가 살펴볼 필요가 있다. 군부를 대표하는 대사가 한국의 무기체계를 전시하는 행사에 참석한 모습도 우리에게는 가슴 아픈 일이었다. 한국 정부는 미얀마 군부에 무기를 이전할 의도가 없다고 설명했지만, 그런 장면이 미얀마 사람들에게 어떻게 보일지도 생각해 주었으면 한다."



▲미얀마 민족통합정부(NUG) 한국대표부죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장과 윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장 등이 28일 오후 인천시 부평구 대표부 사무실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다. 이정민

- 한국에 사는 미얀마 국민들에게는 무엇이 필요한가.



"한국 정부가 인도주의적 특별체류 조치를 시행해 온 것을 높이 평가한다. 하지만 전쟁은 5년 넘게 이어지고 있다. 체류가 언제까지 가능한지, 어떻게 일하고 가족과 지낼지, 아이들은 어디서 교육받을지 함께 생각해야 한다. 한국에서 안전하게 일하더라도 가족이 사는 고향 마을이 폭격을 당했다는 소식을 들으면 마음이 조마조마 하다."



- 한국 정부에 가장 바라는 일은 무엇인가.



"미얀마의 민주주의를 지지한다는 뜻을 분명히 밝혀주었으면 한다. 한국 정부가 내는 한 마디 한 마디가 우리에게 큰 힘이 된다. 주민을 위한 한국 정부의 지원이 실제로 도움이 필요한 사람에게 전달되는 경로를 투명화하는 것도 중요하다. 전투와 봉쇄 때문에 도움이 닿기 어려운 곳이 많으니, 현지 시민사회와 연결된 지원 방식을 더 살펴봐 주기를 바란다."



- 2024년 12월 3일 한국에서 비상계엄이 선포되고 군인들이 국회로 향하는 모습도 봤나.



"계속 TV를 지켜봤다. 처음에는 끔찍했고 걱정스러웠다. 우리에게 한국은 민주주의를 배울 수 있는 나라였는데 이곳에서도 그런 일이 벌어진다는 사실이 충격이었다. 그러나 몇 시간 뒤 시민들과 국회가 계엄군을 막아내는 모습을 봤다. 한국 국민들이 민주주의를 지켜내는 과정을 인상 깊게 지켜봤다."



▲죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장이 28일 오후 인천시 부평구 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다. 이정민

"군부, '트웨 띳사'에 다른 가사 붙여도 역사까진 못 바꿔"



현재 한국에 체류하는 미얀마인은 약 6만 명에 이른다. 이들은 조국의 민주화를 염원하며 집회에 참가해 저항가요 '트웨 띳사'(피의 맹세)〉를 함께 부르곤 한다. 인터뷰에 배석한 죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장에게 '트웨 띳사'에 대해 물어봤다.



31살의 죠산 국장은 이 노래를 2021년 군부 쿠데타 직후 한국에서 열린 미얀마 민주화 집회 현장에서 처음 들었다고 밝혔다. 집회에서는 한국인과 미얀마인들이 함께 미얀마 노래와 '임을 위한 행진곡' 같은 한국의 민주화 노래를 불렀다. 처음에는 익숙하지 않은 노래였지만, 사람들과 함께 부르며 배웠다고 설명했다.



- '트웨 띳사'가 어떤 의미를 지닌다고 보나.



"1988년의 저항과 2021년 이후의 저항을 이어주는 노래다. '피의 맹세'는 다시 피를 흘리겠다고 맹세하는 말이 아니다. 앞선 세대가 민주주의를 위해 치른 희생을 잊지 않겠다는 약속이다. 군부가 멜로디에 다른 가사를 붙일 수는 있다. 하지만 사람들이 그 노래와 함께 기억해 온 역사까지 바꿀 수는 없다."



인터뷰 말미에 한국 독자들에게 전하고 싶은 말을 묻자 윈퍼마웅 사무장은 짧지만 간곡하게 호소했다.



"미얀마를 잊지 말아 주세요. 미얀마 국민들의 목소리에 계속 귀 기울여 주세요." #전쟁과노래 #트웨띳사 #미얀마민족통합정부 #원퍼마웅 #시민방위군 프리미엄 War & Song 이전글 가사까지 고쳐서 미얀마 군부가 뺏으려는 노래 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장이 28일 오후 인천시 부평구 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다.현재 한국에 체류하는 미얀마인은 약 6만 명에 이른다. 이들은 조국의 민주화를 염원하며 집회에 참가해 저항가요 '트웨 띳사'(피의 맹세)〉를 함께 부르곤 한다. 인터뷰에 배석한 죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장에게 '트웨 띳사'에 대해 물어봤다.31살의 죠산 국장은 이 노래를 2021년 군부 쿠데타 직후 한국에서 열린 미얀마 민주화 집회 현장에서 처음 들었다고 밝혔다. 집회에서는 한국인과 미얀마인들이 함께 미얀마 노래와 '임을 위한 행진곡' 같은 한국의 민주화 노래를 불렀다. 처음에는 익숙하지 않은 노래였지만, 사람들과 함께 부르며 배웠다고 설명했다."1988년의 저항과 2021년 이후의 저항을 이어주는 노래다. '피의 맹세'는 다시 피를 흘리겠다고 맹세하는 말이 아니다. 앞선 세대가 민주주의를 위해 치른 희생을 잊지 않겠다는 약속이다. 군부가 멜로디에 다른 가사를 붙일 수는 있다. 하지만 사람들이 그 노래와 함께 기억해 온 역사까지 바꿀 수는 없다."인터뷰 말미에 한국 독자들에게 전하고 싶은 말을 묻자 윈퍼마웅 사무장은 짧지만 간곡하게 호소했다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 김도균 (capa1954) 내방 구독하기

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