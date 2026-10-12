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26.10.12 11:54최종 업데이트 26.10.12 11:54
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전쟁의 역사에는 언제나 노래가 있었다. 사람들은 전쟁터로 떠나며 노래했고, 포화 속에서 두려움을 견디기 위해 노래했다. 승리를 기뻐하며 부른 노래도 있었고, 죽은 전우를 기억하거나 전쟁에 반대하기 위해 부른 노래도 있었다. 때로는 전쟁과 아무 관계 없이 태어난 노래가 뜻밖의 사건과 만나 전혀 다른 의미를 얻기도 했다. ‘War & Song’은 그 이야기들을 따라간다. 우리가 알고 있던 그 노래 속엔 미처 알지 못했던 전쟁의 역사가 숨어 있다.[편집자말]
(1편 "가사까지 고쳐서 미얀마 군부가 뺏으려는 노래"에서 이어집니다)

윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장
윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장이 28일 오후 인천시 부평구 대표부 사무실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다.이정민

미얀마 군부가 2021년 2월 1일 쿠데타를 일으킨 지 5년이 넘었다. 거리에서 시작된 시민들의 저항은 군과 경찰의 진압을 거쳐 무장투쟁으로 번졌다. 쿠데타에 반대한 시민들로 구성된 시민방위군(PDF)은 군부와 싸우고 있다.

군부에 맞선 정치세력 중심에는 민족통합정부(NUG)가 자리하고 있다. 2020년 총선에서 선출된 의원들과 소수민족 대표 등 여러 정치세력이 참여해 구성한 정부다.


NUG는 군부에 의회 의석과 정치적 특권을 보장한 2008년 헌법을 폐기하고, 군대를 민간의 통제 아래 두는 연방민주주의 국가를 세우겠다고 밝히고 있다. NUG는 한국뿐 아니라 미국·일본·호주·인도·체코·프랑스·노르웨이·영국·동티모르 등에 대표부를 설치하고 외교 활동을 벌이고 있다.

지난 9월 28일 인천 부평구 NUG 한국대표부 사무실에서 윈퍼마웅 사무장을 만나 미얀마 내전 전황과 민간인의 삶, 전쟁 이후의 구상을 물었다. 한국 정부에 바라는 역할과 한국에 사는 미얀마 사람들의 이야기도 들었다.

인터뷰에는 죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장이 배석했으며, 소모뚜 NUG 한국대표부 사무처장이 한국어 통역을 맡았다. 아래는 이날 나눈 이야기를 일문일답 형식으로 정리한 것이다.

"군대가 나라 통치하거나 기업 운영해선 안 돼"

- NUG는 아웅산 수치가 이끄는 민주주의민족동맹(NLD)의 연장선에 있는 정부인가.

"그렇게 보면 안 된다. 2020년 선거에서 뽑힌 NLD 의원들도 참여하지만, 소수민족 지도자와 대표들도 함께하고 있다. NUG를 NLD가 빼앗긴 권력을 되찾기 위해 만든 정부로만 이해하면 우리가 이루려는 변화가 보이지 않는다. 우리는 군부가 정치에 다시 개입하고 권력을 빼앗을 수 있는 구조 자체를 끝내기 위해 싸우고 있다."

- 군부 통치가 끝난 뒤에는 어떤 나라를 만들려고 하나.

"모든 민족의 평등과 자기결정권을 보장하는 연방민주주의 국가다. 2008년 헌법에서는 군부가 선거를 치르지 않고 의회 의석의 25%를 차지한다. 헌법을 개정하려면 75%를 넘는 찬성이 필요하다. 선거에서 시민의 지지를 아무리 많이 받아도 군부가 반대하면 제도를 바꾸기 어렵다. 군대는 국가를 방어해야지, 나라를 통치하거나 기업을 운영해서는 안 된다."

- 미얀마 군부의 권력은 의회와 군대에만 있는 것이 아니다. 경제적으로는 어떤 특권을 누려 왔나.

"군부는 오랫동안 기업을 소유하고 주요 산업에서 수입을 얻어 왔다. 미얀마 경제지주회사(MEHL)와 미얀마 경제공사(MEC)가 대표적이다. 이런 기업을 통해 얻은 돈이 민간정부의 감시를 벗어나 군부의 힘을 유지하는 데 쓰여 왔다. 군부가 정치에서 물러나는 것만으로는 부족하다. 군 소유 기업과 자산도 법에 따라 조사하고, 국민이 감시할 수 있는 민간 통제 아래 두어야 한다. 보복이 아니라 법과 책임의 원칙에 따라 개혁해야 한다."

윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장
윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장이 28일 오후 인천시 부평구 대표부 사무실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다.이정민

- NUG 산하의 시민방위군(PDF)과 지역별 방위군은 어떤 관계인가.

"NUG 국방부 산하에 조직된 PDF가 있고, 별도로 생겨난 지역 방위군도 있다. 모든 조직이 지금 똑같은 방식으로 직접 지휘를 받는다고 말할 수는 없다. 일부 지역 조직과는 협력을 넓혀 가고 있다. 궁극적으로는 무장세력들을 민주적으로 선출된 민간정부의 통제 아래 있는 연방 방위체계로 통합하는 것이 목표다."

- 소수민족 무장조직들과는 어느 정도 합의가 이뤄졌나.

"군사뿐 아니라 정치, 주민 지원, 연방국가 건설 등 여러 분야에서 협력하고 있다. 그렇지만 소수민족 조직마다 역사와 활동 지역, 정치적 목표가 다르다. 모든 사안에서 이미 의견이 같다고 말할 수는 없다. 차이가 생길 때 무력으로 해결하는 것이 아니라 정치적 대화로 풀 수 있도록 신뢰를 쌓는 일이 중요하다."

- 현재의 내전 상황은 어떻게 평가하나.

"어느 한쪽이 전반적으로 우세하다고 단정하기 어렵다. 지역마다 상황이 다르다. 혁명세력은 여러 곳에서 군부의 지상 작전에 맞설 수 있게 됐다. 우리가 비교적 안정적으로 통제한다고 보는 지역은 국토의 약 20%다. 다른 지역에서는 전투가 계속 이어지면서 통제 상황도 수시로 바뀐다. 군부는 여전히 공군과 중화기, 장거리 공격 능력을 갖고 있다."

- 군부의 공습은 주민들의 삶을 어떻게 바꾸었나.

"마을에 군인이 없다고 안전한 것은 아니다. 학교와 병원, 사찰, 피란민이 머무는 곳에서도 공습을 걱정하며 살아야 한다. 일부 학교는 임시 장소나 마을 외곽으로 옮겨 수업하고, 보건 서비스는 이동 진료소를 이용하기도 한다. 전투와 도로 봉쇄, 통신 두절 때문에 지원 물자가 있어도 주민에게 전달하지 못하는 경우가 있다."

"영원한 전쟁 원하지 않지만... 협상이 쿠데타 정당화 해선 안 돼"

그가 군부의 공습을 거듭 이야기 하는 까닭을 보여주는 사건은 인터뷰 당일에도 벌어졌다. 현지시각 28일 정오 무렵, 미얀마 서부 라카인주 짜욱또의 시장 인근에 폭탄이 떨어졌다. 이곳은 소수민족 무장조직 아라칸군이 통제하는 지역이다. 아라칸군은 미얀마군 전투기가 폭탄 두 발을 투하해 장을 보러 온 사람들과 상인, 길을 지나던 사람들이 숨졌다고 밝혔다.

<AP통신>에 따르면 아라칸군과 현지 구조 책임자가 전한 사망자는 최소 49명, 부상자는 58명이다. 부상자 가운데 22명은 중태라고 한다. 이런 일은 군부가 통제하지 못하는 지역의 주민들이 공습으로 인해 삶을 위협받고 있다는 현실을 보여준다.

- 전쟁이 길어지면서 가장 걱정되는 점은 무엇인가.

"시간과 인명 피해다. 젊은이들에게 5년은 교육을 받고 직업을 준비할 중요한 시기다. 그런데 전쟁과 피란, 강제징집을 겪으며 가족과 떨어져 살아가는 사람이 많다. 이는 군사적 문제를 넘어 한 세대의 미래에 관한 문제다."

- 혁명세력에 의한 민간인 피해 의혹이 제기되면 어떻게 책임을 물어야 하나.

"군부가 저지르면 범죄이고 우리 편이 저지르면 괜찮다는 식의 이중 잣대는 없어야 한다. NUG의 국방정책은 무력충돌법과 제네바협약을 존중하고 민간인의 생명과 재산을 보호해야 한다는 원칙을 담고 있다. 민간인 피해 의혹이 있다면 군사 절차뿐 아니라 민간 사법 절차를 통해서도 책임을 물을 수 있어야 한다."

윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장
윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장이 28일 오후 인천시 부평구 대표부 사무실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다.이정민

- 협상을 통해 전쟁을 끝낼 수는 없나.

"미얀마 국민이 영원히 전쟁하기를 바라는 것은 아니다. 그러나 대화가 쿠데타를 정당화하거나 군부가 다시 병력을 정비할 시간을 벌어주는 수단이 되어서는 안 된다. 군부의 정치적 특권을 끝내고 인권과 책임성이 보장되는 연방민주주의로 나아가야 지속 가능한 해결이 가능하다."

- 국제사회가 미얀마 내전을 끝내는 데 적극적으로 나서지 않는 이유는 무엇이라고 보나.

"각국이 자기 나라의 이익을 먼저 생각하기 때문이다. 미국은 원칙적으로 민주주의를 지지하지만 미얀마 문제에는 소극적이다. 중국은 미얀마와 국경을 맞대고 있고, 미얀마 안에서 벌이는 사업도 많다. 국제적으로 인정받지 못하는 군부는 중국의 인정과 보호가 필요하니 중국의 요구를 들어줄 수밖에 없다. 주변국들은 민주주의보다 자신들의 사업과 이익에 가장 유리한 상대를 택하고 있다.

미얀마에는 희토류뿐 아니라 보석과 석유, 티크 목재도 있다. 자원의 '보물섬'인데, 우리는 오히려 그 때문에 저주받고 있다고 느낀다. 그 자원을 탐내는 주변국들이 군사독재를 보호하고 있기 때문이다. 풍부한 자원이 국민의 삶을 나아지게 하기보다 독재를 유지하는 이유가 되는 것이다."

"2024년 12월 3일 밤, 민주주의 지켜내는 모습 인상 깊게 지켜 봐"

- 한국에서 건조해 미얀마에 수출된 '모타마'함이나 2023년 군부 측이 임명한 주한 미얀마 대사가 한국 방산행사에 참석한 걸 어떻게 봤나.

"모타마함이 쿠데타 이후 어떻게 사용됐는지 우리가 직접 군사정보로 확인했다고 말할 수는 없다. 다만 군사적 활용에 관한 공개 보도를 한국 사회가 살펴볼 필요가 있다. 군부를 대표하는 대사가 한국의 무기체계를 전시하는 행사에 참석한 모습도 우리에게는 가슴 아픈 일이었다. 한국 정부는 미얀마 군부에 무기를 이전할 의도가 없다고 설명했지만, 그런 장면이 미얀마 사람들에게 어떻게 보일지도 생각해 주었으면 한다."

미얀마 민족통합정부(NUG) 한국대표부
미얀마 민족통합정부(NUG) 한국대표부죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장과 윈퍼마웅 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무장 등이 28일 오후 인천시 부평구 대표부 사무실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다.이정민

- 한국에 사는 미얀마 국민들에게는 무엇이 필요한가.

"한국 정부가 인도주의적 특별체류 조치를 시행해 온 것을 높이 평가한다. 하지만 전쟁은 5년 넘게 이어지고 있다. 체류가 언제까지 가능한지, 어떻게 일하고 가족과 지낼지, 아이들은 어디서 교육받을지 함께 생각해야 한다. 한국에서 안전하게 일하더라도 가족이 사는 고향 마을이 폭격을 당했다는 소식을 들으면 마음이 조마조마 하다."

- 한국 정부에 가장 바라는 일은 무엇인가.

"미얀마의 민주주의를 지지한다는 뜻을 분명히 밝혀주었으면 한다. 한국 정부가 내는 한 마디 한 마디가 우리에게 큰 힘이 된다. 주민을 위한 한국 정부의 지원이 실제로 도움이 필요한 사람에게 전달되는 경로를 투명화하는 것도 중요하다. 전투와 봉쇄 때문에 도움이 닿기 어려운 곳이 많으니, 현지 시민사회와 연결된 지원 방식을 더 살펴봐 주기를 바란다."

- 2024년 12월 3일 한국에서 비상계엄이 선포되고 군인들이 국회로 향하는 모습도 봤나.

"계속 TV를 지켜봤다. 처음에는 끔찍했고 걱정스러웠다. 우리에게 한국은 민주주의를 배울 수 있는 나라였는데 이곳에서도 그런 일이 벌어진다는 사실이 충격이었다. 그러나 몇 시간 뒤 시민들과 국회가 계엄군을 막아내는 모습을 봤다. 한국 국민들이 민주주의를 지켜내는 과정을 인상 깊게 지켜봤다."

죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장
죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장이 28일 오후 인천시 부평구 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 사무실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다.이정민

"군부, '트웨 띳사'에 다른 가사 붙여도 역사까진 못 바꿔"

현재 한국에 체류하는 미얀마인은 약 6만 명에 이른다. 이들은 조국의 민주화를 염원하며 집회에 참가해 저항가요 '트웨 띳사'(피의 맹세)〉를 함께 부르곤 한다. 인터뷰에 배석한 죠산 미얀마연방 민주주의 승리연합 사무국장에게 '트웨 띳사'에 대해 물어봤다.

31살의 죠산 국장은 이 노래를 2021년 군부 쿠데타 직후 한국에서 열린 미얀마 민주화 집회 현장에서 처음 들었다고 밝혔다. 집회에서는 한국인과 미얀마인들이 함께 미얀마 노래와 '임을 위한 행진곡' 같은 한국의 민주화 노래를 불렀다. 처음에는 익숙하지 않은 노래였지만, 사람들과 함께 부르며 배웠다고 설명했다.

- '트웨 띳사'가 어떤 의미를 지닌다고 보나.

"1988년의 저항과 2021년 이후의 저항을 이어주는 노래다. '피의 맹세'는 다시 피를 흘리겠다고 맹세하는 말이 아니다. 앞선 세대가 민주주의를 위해 치른 희생을 잊지 않겠다는 약속이다. 군부가 멜로디에 다른 가사를 붙일 수는 있다. 하지만 사람들이 그 노래와 함께 기억해 온 역사까지 바꿀 수는 없다."

인터뷰 말미에 한국 독자들에게 전하고 싶은 말을 묻자 윈퍼마웅 사무장은 짧지만 간곡하게 호소했다.

"미얀마를 잊지 말아 주세요. 미얀마 국민들의 목소리에 계속 귀 기울여 주세요."
#전쟁과노래 #트웨띳사 #미얀마민족통합정부 #원퍼마웅 #시민방위군
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